郭台銘金門行：親遞和平宣言給賴清德，與柯文哲同框抬轎互動熱絡
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副總統賴清德、郭台銘及台灣民眾黨主席柯文哲30日上午都在金門參香，金門縣長陳福海、中國國民黨籍金門縣議會議長洪允典、國民黨籍立法委員陳玉珍在郭台銘抵達前，於浯島城隍廟外迎接，不少民眾在郭台銘抵達後要求合影，甚至高喊「郭總統好」。
郭台銘、柯文哲同框抬轎，藍：樂見建立未來整合基礎
（中央社）鴻海創辦人郭台銘與民眾黨主席柯文哲出席金門浯島城隍遶境活動，互動熱絡；國民黨30日表示，樂見在野大聯盟的重要領袖、藍軍隊友頻頻互動，共同建立未來整合的基礎。
柯文哲和郭台銘30日出席金門浯島城隍遶境活動，2人在廟門口握手致意、合照，過程未交談，後續一起抬轎，席間簡短交談，互動熱絡。
國民黨發言人林家興30日下午表示，樂見在野大聯盟的重要領袖、藍軍隊友頻頻互動，共同建立未來整合的基礎，期盼一起為捍衛中華民國、維護台灣和平繁榮努力，往下架無能民進黨政府、達成政黨輪替的目標邁進。
副總統賴清德30日也到金門參香，郭台銘參拜後恰好遇到賴清德進廟內參拜，郭台銘刻意在外等賴清德參拜後，與賴清德熱情握手，稱「自己有個小建議」，並遞交「和平宣言」且交談近2分鐘，也在廟外同框接受媒體聯訪。
對此，林家興說，樂見郭台銘宣揚和平理念的行動，也希望賴清德看過郭台銘的和平宣言理念後進一步承諾放棄台獨，才有可能為台灣及區域謀取和平。
至於國民黨金門縣議長洪允典表態力挺郭台銘，並對近日出現的「換侯說」傳聞表示順其自然，林家興表示，全黨上下會團結一心協助國民黨總統參選人侯友宜順利勝選，必須嚴正駁斥所謂召開臨全會、「換侯說」等言論，絕不會有這樣的規劃，也請黨員審慎發言，勿讓支持者失望。
賴清德、郭台銘金門同框，交流「和平」議題
鴻海集團創辦人郭台銘30日上午前往金門縣參香，與副總統賴清德同框，兩人握手致意，郭台銘還交付自己草擬的和平宣言；賴副總統表示，和平得來不易，回去會好好詳讀和平宣言。
賴副總統、郭台銘及台灣民眾黨主席柯文哲30日上午都在金門參香，金門縣長陳福海、中國國民黨籍金門縣議會議長洪允典、國民黨籍立法委員陳玉珍在郭台銘抵達前，於浯島城隍廟外迎接，不少民眾在郭台銘抵達後要求合影，甚至高喊「郭總統好」。
郭台銘參拜後恰好遇到賴副總統進廟內參拜，郭台銘刻意在外等賴副總統參拜後，與賴副總統熱情握手，稱「自己有個小建議」，並遞交「和平宣言」且交談近2分鐘，也在廟外同框接受媒體聯訪。
賴副總統表示，他是和平主義者及民主萬歲者，深知和平無價，戰爭沒有贏家，但仍要清楚「和平不是用選擇就有辦法得到」，如果要追求和平，就一定要追求「真和平」，靠自己力量及決心維護國家及人民生命財產安全。
賴副總統說，為追求和平，他一定會在全球視野下竭盡所能維持兩岸和平穩定現狀，堅定民主自由憲政體系，捍衛中華民國與中華人民共和國互不隸屬，也會堅持主權不容併吞，中華民國台灣未來須由2300多萬人決定。
郭台銘表示，雖同意賴副總統主張「和平必須要爭取來的」，但也期盼賴副總統詳讀和平宣言。如果兩岸不談判溝通，永遠沒有和平可能。
至於是否認同和平宣言內容，賴副總統表示，回去後會先好好詳讀。
郭台銘遞和平宣言，綠：和平共榮是民主同盟共同理念
鴻海創辦人郭台銘與民進黨主席賴清德在金門迎城隍活動同台，郭台銘將日前提出的「兩岸和平宣言」送交到賴清德手上。民主進步黨表示，和平共榮不僅是2300萬人民的期待，也是世界民主同盟國家共同的價值。
民進黨30日發布新聞稿指出，和平無價，戰爭沒有贏家，民進黨過去為民主打拚，未來將為和平奮鬥，面對中國的文攻武嚇，不會改變和平的立場，也不放棄任何和平的機會，將秉持「對等」、「尊嚴」的原則，展現自信進行兩岸對話和交流，來增進彼此的了解、理解、諒解、和解，共同為兩岸人民的福祉努力。
民進黨強調，無論朝野，台灣人必須一起堅守「自由民主的憲政體制」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「主權不容侵犯併吞」、「中華民國台灣的前途必須要遵循全體台灣人民的意志」4個堅持，因為這4個堅持是「無論現在或未來」，維持區域和平穩定現狀的基本方針，更是台灣人民的最大公約數。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。