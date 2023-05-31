郭台銘金門行：親遞和平宣言給賴清德，與柯文哲同框抬轎互動熱絡

郭台銘、柯文哲同框抬轎，藍：樂見建立未來整合基礎

（中央社）鴻海創辦人郭台銘與民眾黨主席柯文哲出席金門浯島城隍遶境活動，互動熱絡；國民黨30日表示，樂見在野大聯盟的重要領袖、藍軍隊友頻頻互動，共同建立未來整合的基礎。

柯文哲和郭台銘30日出席金門浯島城隍遶境活動，2人在廟門口握手致意、合照，過程未交談，後續一起抬轎，席間簡短交談，互動熱絡。

國民黨發言人林家興30日下午表示，樂見在野大聯盟的重要領袖、藍軍隊友頻頻互動，共同建立未來整合的基礎，期盼一起為捍衛中華民國、維護台灣和平繁榮努力，往下架無能民進黨政府、達成政黨輪替的目標邁進。

副總統賴清德30日也到金門參香，郭台銘參拜後恰好遇到賴清德進廟內參拜，郭台銘刻意在外等賴清德參拜後，與賴清德熱情握手，稱「自己有個小建議」，並遞交「和平宣言」且交談近2分鐘，也在廟外同框接受媒體聯訪。

對此，林家興說，樂見郭台銘宣揚和平理念的行動，也希望賴清德看過郭台銘的和平宣言理念後進一步承諾放棄台獨，才有可能為台灣及區域謀取和平。

至於國民黨金門縣議長洪允典表態力挺郭台銘，並對近日出現的「換侯說」傳聞表示順其自然，林家興表示，全黨上下會團結一心協助國民黨總統參選人侯友宜順利勝選，必須嚴正駁斥所謂召開臨全會、「換侯說」等言論，絕不會有這樣的規劃，也請黨員審慎發言，勿讓支持者失望。

賴清德、郭台銘金門同框，交流「和平」議題

鴻海集團創辦人郭台銘30日上午前往金門縣參香，與副總統賴清德同框，兩人握手致意，郭台銘還交付自己草擬的和平宣言；賴副總統表示，和平得來不易，回去會好好詳讀和平宣言。

賴副總統、郭台銘及台灣民眾黨主席柯文哲30日上午都在金門參香，金門縣長陳福海、中國國民黨籍金門縣議會議長洪允典、國民黨籍立法委員陳玉珍在郭台銘抵達前，於浯島城隍廟外迎接，不少民眾在郭台銘抵達後要求合影，甚至高喊「郭總統好」。

郭台銘參拜後恰好遇到賴副總統進廟內參拜，郭台銘刻意在外等賴副總統參拜後，與賴副總統熱情握手，稱「自己有個小建議」，並遞交「和平宣言」且交談近2分鐘，也在廟外同框接受媒體聯訪。

賴副總統表示，他是和平主義者及民主萬歲者，深知和平無價，戰爭沒有贏家，但仍要清楚「和平不是用選擇就有辦法得到」，如果要追求和平，就一定要追求「真和平」，靠自己力量及決心維護國家及人民生命財產安全。

賴副總統說，為追求和平，他一定會在全球視野下竭盡所能維持兩岸和平穩定現狀，堅定民主自由憲政體系，捍衛中華民國與中華人民共和國互不隸屬，也會堅持主權不容併吞，中華民國台灣未來須由2300多萬人決定。

郭台銘表示，雖同意賴副總統主張「和平必須要爭取來的」，但也期盼賴副總統詳讀和平宣言。如果兩岸不談判溝通，永遠沒有和平可能。

至於是否認同和平宣言內容，賴副總統表示，回去後會先好好詳讀。

郭台銘遞和平宣言，綠：和平共榮是民主同盟共同理念

鴻海創辦人郭台銘與民進黨主席賴清德在金門迎城隍活動同台，郭台銘將日前提出的「兩岸和平宣言」送交到賴清德手上。民主進步黨表示，和平共榮不僅是2300萬人民的期待，也是世界民主同盟國家共同的價值。

民進黨30日發布新聞稿指出，和平無價，戰爭沒有贏家，民進黨過去為民主打拚，未來將為和平奮鬥，面對中國的文攻武嚇，不會改變和平的立場，也不放棄任何和平的機會，將秉持「對等」、「尊嚴」的原則，展現自信進行兩岸對話和交流，來增進彼此的了解、理解、諒解、和解，共同為兩岸人民的福祉努力。

民進黨強調，無論朝野，台灣人必須一起堅守「自由民主的憲政體制」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「主權不容侵犯併吞」、「中華民國台灣的前途必須要遵循全體台灣人民的意志」4個堅持，因為這4個堅持是「無論現在或未來」，維持區域和平穩定現狀的基本方針，更是台灣人民的最大公約數。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航