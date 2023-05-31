盤點2023年香港流行樂壇酷兒音樂創作

撰文：Louis｜文字編輯：Jinner｜網站編輯：Natalie｜製圖：Beth

2023年雖然過了不足一半，但本地樂壇已經有不少酷兒音樂創作出現，不論歌手本身，以至音樂班底、MV創作等都可見酷兒元素。就讓我們透過以下十首風格不同的歌曲，進入多姿多采的酷兒世界。

1. AGA 《MIZU》

MIZU在日文是指「水」的意思。曾於2017年擔任Pink Dot HK表演嘉賓的AGA在推出這首歌曲時提到「水沒有固定的形態和限制，充滿創造力的一種元素。希望藉着《MIZU》這首歌，提醒大家要懂得自我欣賞，如水般創造獨特的性格和價值」。而MV導演之一的Maggie Leung提到MV的意念是「一個盼望不受拘束的歌姬，以及一個內在擁有女性靈魂的中學生。你想成為別人，別人想成為你，這個世界大概總是如此」。但願大家能自由自在地做自己。

圖片來源：AGA 江海迦 《MIZU》MV截圖

2. Yi Yan 《2000s Love》

說起Yi Yan，大家未必第一時間想起是誰，但如果說到「暗黑Twins」，相信不少人都有印象，而Yi Yan正是「暗黑Twins」其中一員。她在個人發展時推出不少有女同志意涵的歌曲，如《姐姐》、《戀之國度》、《人渣心理指南》，這次的最新作品《2000s Love》MV同樣有女女親密情節。

圖片來源：Yi Yan 《2000s Love》 MV截圖

3. 陳慧敏 《十年如一日》

陳慧敏從參與《超級巨星2》開始備受注目，2013年以歌手身分出道，今年踏入出道十週年，找到澤日生及林夕為自己出道十年的紀念作《十年如一日》譜上曲詞。歌曲文案提到「從付出的角度體會，由受寵的一方感受，從生活中的各種細節，見證這一段細水長流的關係，原來就算過了多少個十年，只要有你在就足夠」。而MV就以一對男同志伴侶的故事作主線，從獨處到相交的過程，中間可能有各種挑戰，但亦有很多開心的時候。

陳慧敏 《十年如一日》MV截圖

4. 新田公路 《It’s OK》

相信大家都從《調教你男友》、《全民造星3》認識到小新和田中，今年他們組成組合「新田公路」出道。《It’s OK》曲詞均由小新包辦，歌詞中一句「你話你老竇要你快啲娶個老婆／但你卻想搵老公多啲喎」，以及重唱中間《死性不改（合唱版）》的獨白，盡顯他們搞笑的特色，同時又反映同志的處境，只要保持「It’s OK」的心態，就可以繼續前行。

圖片來源：新田公路 《It’s OK》MV截圖

5. 黃凱逸 《吟鈴》

顧名思義，《吟鈴》乃取自「淫0」之諧音，亦與Zelos上年的作品《猛泣》作對比，期望透過歌曲，呈現男同志的世界。MV當中有不少相互挑逗的情節，結尾卻出人意表地是其中一個男生離開了對象，與Zelos翹手結伴，自由於街上行走，表明男同志也可以有姊妹情誼。

圖片來源：黃凱逸 《吟鈴》MV截圖

6. 陳慧琳 《我的親人》

陳慧琳久休復出，推出了新歌《風眼》和《我的親人》，而兩首歌曲的MV原來為上下集故事：《風眼》是一對年青男女從甜蜜相愛到突然分開，男方更匆匆向女方表示要女方忘記他；到了下集《我的親人》，則是從舊情人相遇開始，最後女方發現，原來男方現在的另一半是同性，終究自己只能成為男方的「親人」，無法成為情人。

圖片來源：陳慧琳 《我的親人》MV截圖

7. Lezlie Chan 《How Can I》

曾參與《肥美人》的Lezlie Chan 陳映同，今年首次推出單曲《How Can I》，描述兩位女生的親密愛情故事，創作靈感源於生活和幻想。歌詞紀錄主角與曖昧對象充滿青澀、害羞、掙扎的告白，當中包含女性對身體、戀愛、慾望的發掘，以及社會上承受壓力的拉扯。衝破禁忌，讓愛戀模式不再單一，如此純粹。而歌曲推出時，她更在IG指「老實說，故事主角來講真係冇特登將佢變成一個女人嘅角色，我係好直接咁用咗“Her” 。亦都諗過其實係唔需要咁多顧忌，去到2023年仲要擔心大造文章出櫃、同性密友、禁忌之戀乜乜乜咩😂」。據稱歌曲之後更會推出廣東話版，大家可以拭目以待。

8. 《我並不須好性》／9. 《兩顆》

以上兩首歌曲均來自周耀輝及「一個人一首家」策劃的藝術計劃「面對面」，透過歌曲、展覽、表演等帶出不同人的故事。《我並不須好性》是無性戀者康的故事，由Zelos黃凱逸填詞；《兩顆》則是跨性別性工作者琦琦的故事，希望歌曲能夠讓大家更了解他們的處境和心路歷程。

圖片來源：《我並不須好性》MV截圖

圖片來源：《兩顆》MV截圖

10. 關勁松的Astrology 《女仔衫》

雖然這首不是今年推出的歌曲，但筆者希望借此向今年剛去世的音樂人關勁松致敬。他早年參與樂隊AMK，亦曾於商業電台主持節目。早年AMK已有作品《敗不》談及雙性戀，而近年他自組樂隊「關勁松的Astrology」，並推出歌曲《女仔衫》，歌詞提到「只要不是傷害人／你有權做自己」，彷彿延續AMK作品《真人表演》的一句「女兒服 男兒身／這身打扮最稱心／別人笑我我不管／年少輕狂應無憾」。

圖片來源：關勁松的Astrology 《女仔衫》MV截圖

以上有觸動到各位讀者的作品嗎？若果大家有其他酷兒音樂創作推介，歡迎到Ｇ點的社交平台專頁留言分享。期待本地樂壇有更多精彩、多元的音樂作品出現。

文章獲授權轉載，原文可見於此。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin