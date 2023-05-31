盤點2023年香港流行樂壇酷兒音樂創作
我們想讓你知道的是
2023年的香港本地樂壇作品，有觸動到大家的作品嗎？其實在這半年內，已有不少酷兒音樂創作出現，不論歌手本身，以至音樂班底、MV創作等都可見酷兒元素。就讓我們透過十首風格不同的歌曲，進入多姿多采的酷兒世界。
撰文：Louis｜文字編輯：Jinner｜網站編輯：Natalie｜製圖：Beth
2023年雖然過了不足一半，但本地樂壇已經有不少酷兒音樂創作出現，不論歌手本身，以至音樂班底、MV創作等都可見酷兒元素。就讓我們透過以下十首風格不同的歌曲，進入多姿多采的酷兒世界。
1. AGA 《MIZU》
MIZU在日文是指「水」的意思。曾於2017年擔任Pink Dot HK表演嘉賓的AGA在推出這首歌曲時提到「水沒有固定的形態和限制，充滿創造力的一種元素。希望藉着《MIZU》這首歌，提醒大家要懂得自我欣賞，如水般創造獨特的性格和價值」。而MV導演之一的Maggie Leung提到MV的意念是「一個盼望不受拘束的歌姬，以及一個內在擁有女性靈魂的中學生。你想成為別人，別人想成為你，這個世界大概總是如此」。但願大家能自由自在地做自己。
2. Yi Yan 《2000s Love》
說起Yi Yan，大家未必第一時間想起是誰，但如果說到「暗黑Twins」，相信不少人都有印象，而Yi Yan正是「暗黑Twins」其中一員。她在個人發展時推出不少有女同志意涵的歌曲，如《姐姐》、《戀之國度》、《人渣心理指南》，這次的最新作品《2000s Love》MV同樣有女女親密情節。
3. 陳慧敏 《十年如一日》
陳慧敏從參與《超級巨星2》開始備受注目，2013年以歌手身分出道，今年踏入出道十週年，找到澤日生及林夕為自己出道十年的紀念作《十年如一日》譜上曲詞。歌曲文案提到「從付出的角度體會，由受寵的一方感受，從生活中的各種細節，見證這一段細水長流的關係，原來就算過了多少個十年，只要有你在就足夠」。而MV就以一對男同志伴侶的故事作主線，從獨處到相交的過程，中間可能有各種挑戰，但亦有很多開心的時候。
4. 新田公路 《It’s OK》
相信大家都從《調教你男友》、《全民造星3》認識到小新和田中，今年他們組成組合「新田公路」出道。《It’s OK》曲詞均由小新包辦，歌詞中一句「你話你老竇要你快啲娶個老婆／但你卻想搵老公多啲喎」，以及重唱中間《死性不改（合唱版）》的獨白，盡顯他們搞笑的特色，同時又反映同志的處境，只要保持「It’s OK」的心態，就可以繼續前行。
5. 黃凱逸 《吟鈴》
顧名思義，《吟鈴》乃取自「淫0」之諧音，亦與Zelos上年的作品《猛泣》作對比，期望透過歌曲，呈現男同志的世界。MV當中有不少相互挑逗的情節，結尾卻出人意表地是其中一個男生離開了對象，與Zelos翹手結伴，自由於街上行走，表明男同志也可以有姊妹情誼。
6. 陳慧琳 《我的親人》
陳慧琳久休復出，推出了新歌《風眼》和《我的親人》，而兩首歌曲的MV原來為上下集故事：《風眼》是一對年青男女從甜蜜相愛到突然分開，男方更匆匆向女方表示要女方忘記他；到了下集《我的親人》，則是從舊情人相遇開始，最後女方發現，原來男方現在的另一半是同性，終究自己只能成為男方的「親人」，無法成為情人。
7. Lezlie Chan 《How Can I》
曾參與《肥美人》的Lezlie Chan 陳映同，今年首次推出單曲《How Can I》，描述兩位女生的親密愛情故事，創作靈感源於生活和幻想。歌詞紀錄主角與曖昧對象充滿青澀、害羞、掙扎的告白，當中包含女性對身體、戀愛、慾望的發掘，以及社會上承受壓力的拉扯。衝破禁忌，讓愛戀模式不再單一，如此純粹。而歌曲推出時，她更在IG指「老實說，故事主角來講真係冇特登將佢變成一個女人嘅角色，我係好直接咁用咗“Her” 。亦都諗過其實係唔需要咁多顧忌，去到2023年仲要擔心大造文章出櫃、同性密友、禁忌之戀乜乜乜咩😂」。據稱歌曲之後更會推出廣東話版，大家可以拭目以待。
8. 《我並不須好性》／9. 《兩顆》
以上兩首歌曲均來自周耀輝及「一個人一首家」策劃的藝術計劃「面對面」，透過歌曲、展覽、表演等帶出不同人的故事。《我並不須好性》是無性戀者康的故事，由Zelos黃凱逸填詞；《兩顆》則是跨性別性工作者琦琦的故事，希望歌曲能夠讓大家更了解他們的處境和心路歷程。
10. 關勁松的Astrology 《女仔衫》
雖然這首不是今年推出的歌曲，但筆者希望借此向今年剛去世的音樂人關勁松致敬。他早年參與樂隊AMK，亦曾於商業電台主持節目。早年AMK已有作品《敗不》談及雙性戀，而近年他自組樂隊「關勁松的Astrology」，並推出歌曲《女仔衫》，歌詞提到「只要不是傷害人／你有權做自己」，彷彿延續AMK作品《真人表演》的一句「女兒服 男兒身／這身打扮最稱心／別人笑我我不管／年少輕狂應無憾」。
以上有觸動到各位讀者的作品嗎？若果大家有其他酷兒音樂創作推介，歡迎到Ｇ點的社交平台專頁留言分享。期待本地樂壇有更多精彩、多元的音樂作品出現。
文章獲授權轉載，原文可見於此。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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10大南投農會伴手禮【上篇】
我們想讓你知道的是
南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的前5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
1. 信義鄉農會
推薦人氣伴手禮：雙金迎百紀念酒禮盒
紀念酒堅守台灣工藝核心價值，兩個鄰近的台灣在地產因為價值觀的結合，終於開花結果。其酸甜適口，不徐不燥的特性像是氣質美少女。是梅子夢工廠產品中擁有信義鄉婦女溫柔特性的代表酒品。信義鄉地處偏遠，物質生活不便讓許多外鄉女子不敢下嫁信義鄉，所以勇敢嫁到信義鄉的女性多半擁有著過人的毅力、溫柔與感性。不拘泥於形而外的物質，只為與伴侶長相廝守、共同奮鬥。酒液的酸甜口感，像極了堅毅愛情的前段；果肉香甜的溫暖後勁，則有如長相廝守努力下生命中所產生的心靈富足。金牌的狂野與柔水透過堅守台灣在地工藝的「添興窯」陶藝，創作結合，讓百年的歡慶更加具台灣精神，與看見台灣工藝的核心價值。
成分：金牌柔水釀造酒、黃梅、砂糖
容量：375毫升
售價：1580元
2. 魚池鄉農會
推薦人氣伴手禮：典藏紅茶禮盒
典藏禮盒的設計係以茶業改良場魚池分場為發想，以一棟帶著濃厚英國風的錫蘭式建築物為主體。外圍分別由紅茶之父「新井耕吉郎」揭開魚池鄉紅茶的製程和發展歷史；象徵了921之後魚池紅茶產業復甦的橄欖樹；以及年輕茶農遠眺日月潭，呈現出將魚池鄉紅茶帶入新頁的意象。盒內採用紙漿塑糢將本會產品撐起，整體形象磅然大氣又不失環保之本意。
「台茶18號－紅玉」茶業改良場以台灣山茶與緬甸大葉種Burma選育，歷經五十餘年育種試驗，所選育適作紅茶之優良品種。茶湯水色艷紅上層戴著黃金環，散發出淡淡之薄荷加肉桂香，滋味醇厚。夏茶具收斂性，茶湯入口後，會有些微澀的感覺，但會逐漸化開而回甘，且會持續一段時間。此乃茶多酚含量高，經全發酵後，轉化成茶黃質及茶紅質，有豐富內涵之呈現。此種迷人之香氣及滋味，即源自於原生種台灣山茶，曾被紅茶專家讚譽為「台灣紅」、「台灣香」，足可代表台灣紅茶與眾多世界知名紅茶爭鋒，是極為獨特之品種。
「阿薩姆紅茶」1936年，日本人在魚池鄉日月潭畔之貓囒山設立「魚池紅茶試驗支所」，並自印度引進阿薩姆茶種，發展紅茶產業 ，亦曾在倫敦拍賣會中名列頂級，也是日本天皇的御用珍品，民國四十年至六十年間，更是台灣農產品外銷主力。茶湯水色深紅，滋味濃郁甘醇帶有天然的麥芽香；除單獨飲用外，亦適合加入鮮奶調製成奶茶，茶湯轉成琥珀色，茶香中伴隨著奶香，「色」「香」「味」俱佳，且冷、熱飲用各有不同之風味。
成分：紅玉茶葉、阿薩姆紅茶茶葉
容量：75g*2罐
售價：1600元
3. 水里鄉農會
推薦人氣伴手禮：佐梅香三入組
水里鄉隸屬南投三大青梅產區之一，知名度雖不如信義鄉，但因鄉內梅樹大多改良為矮樹品種以便採收，也因此更方便遊客近距離欣賞拍照，故成為部落客所熱愛的「賞梅秘境」。
水里鄉內擁有上安、郡坑、新山、興隆、永興、玉峰、車埕、新興等八大梅園社區。由於青梅擁有「一月賞梅、四月採梅」的特質，梅樹在不同季節展現不同的風情。產季初期的青梅熟度較低，適合做脆梅；清明之後青梅熟度較高、風味鮮明，適合做Q梅、梅酒或梅醋。產期初期青梅梅果小顏色較青，後期果實大但顏色些微轉黃。水里鄉農會依據青梅不同產期之特性推出系列商品，讓您品味不同的酸甜與青澀的滋味。
成分：熟梅藏香酒+烏梅魯醬+蜂蜜梅醋
容量：250ml*3瓶
售價：690元
4. 竹山鎮農會
推薦人氣伴手禮：杉林溪烏龍組（參等獎）
竹山鎮，舊稱「林圯埔」，隸屬於中華民國臺灣南投縣，位於該縣西南隅，地處濁水溪南岸、清水溪東岸，因清代曾為雲林縣縣治，而有「前山第一城」之稱，並因地理位置與歷史文化等因素，至今仍與斗六市關係密切，是臺灣僅次於花蓮縣玉里鎮的面積第二大鎮，亦為南投縣之觀光旅遊聖地。位於竹山鎮的杉林溪烏龍茶，因受高海拔自然環境條件之賜，日夜溫差大，茶菁平均生長期超過五十五天以上，故其葉片肥厚、柔軟、內涵豐富，經茶農精心研製，控制適當發酵，所製成之成茶，呈現獨特之高山茶特色風味，外觀勻整富有光澤，茶湯金黃、透明度佳、香氣幽雅、滋味甘醇。
成分：茶葉
容量：600公克／盒
售價：2500元
5. 中寮鄉農會
推薦人氣伴手禮：中寮肉桂茶
中寮鄉為傳統農村形態，早年因香蕉輸日而盛極一時，現今農田零星分佈，以栽種龍眼、竹筍、香蕉、柑桔等作物為主。中寮鄉所產龍眼肉質飽含水份屬於上品，每當八月生產期枝繁葉茂、結果纍纍，待產季過後將生過剩的龍眼烘焙製成龍眼乾，滋補養頻，廣受消費者喜愛。近來，中寮鄉農會更積極投入藥用植物的栽種及藥膳食補的推行，並多次舉辦藥膳料理品嚐 、促銷及講習等，致力為農民尋得另一個農業新機，而「 農特產展售中心」的成立，提供農民更多元的銷售管道，其中龍眼加工品、肉桂茶、桂圓紅棗茶、明日葉茶包等，為目前積極推廣之農特產品。中寮肉桂茶，由南投的好山好水所孕育，生長在無環境污染的肉桂森林，天然養成、健康、安全、優質，其茶湯入喉甘潤甜美，香味濃郁。是來中寮遊客，必買之伴手禮。
成分：肉桂茶包
容量：3公克*20入／盒
售價：280元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。