道盡女詞人的一生，音樂魔法師何真真用西式編曲製作古風EP《易安說》

音樂魔法師何真真今發行最新古風EP《易安說》，靈感發想於知名女詞人李清照，並融合西洋樂器大提琴與二胡、琵琶、梆笛等國樂器進行演奏，從各種面向構築出李清照的樣貌。相較於先前發行過的作品，這是何真真首度與風潮音樂合作製作中國新世紀音樂作品，更邀請中國古風歌手浮生夢演繹華語歌曲〈空夢長安〉，唱出一代才女悲喜交錯的生命故事。

何真真從事編曲、作曲、演奏、配樂、教育二十多年，創作風格橫跨流行、爵士、新世紀、古典等。她在2005年製作的〈彩蝶舞夏〉一曲，在爆紅的《舌尖上中國》紀錄片中被大量使用，廣受大家喜愛。有別她以往與風潮音樂合作的企劃概念專輯，《易安說》的發想與製程長達三年，更是何真真首次嘗試製作中國新世紀音樂EP。新EP《易安說》雖大量使用國樂器演奏，製作上卻採用了西方的和聲與編曲概念，使得樂曲聽感並不顯窠臼。值得一提的是，EP中的國樂器皆是由同一人所演奏。曾於爵士和聲領域師事何真真的黃子銘，其實是專業的二胡老師，且精通各類國樂器。因此何真真立刻便想到邀請他，由他包辦EP中的二胡、琵琶、梆笛等，成功引領聽眾進入李清照的生活，氛圍效果令人驚艷。

EP《易安說》以李清照為描述主體，藉五首歌曲開展出一代傑出女性作家的一生。何真真表示，作為中國文學史上最重要的女詞人，李清照的作品具豐富的畫面與情感，既不落俗套又有獨特風格；並對古物極為珍視，即使在戰亂中仍能堅持保護文化資產，精神可佩。「在古代思想的保守年代，她也勇於對時事批評，活出自我，這般姿態讓我印象非常深刻。」其中一曲〈空夢長安〉與古風作詞人Messa合作，歌詞具中國傳統詩意，是對李清照情感、生命的總結。除了在音律上結合國樂器與現代的套鼓節奏外，編曲也嘗試走華語流行風格，並找來近百億點擊量的古風歌手浮生夢來演唱。何真真與在北京錄音室的浮生夢透過視訊來回溝通，試圖將常見的京劇戲腔唱法調整成更流行的樣貌，讓聽者得以順利進入李清照所在的生命時空中。

同為文化藝術者，李清照是用宋詞描述人生感悟，何真真則是用音樂語言來詮釋，透過兩者形而上的交融，何真真使用西方和中國樂器兩者交織演奏，也使用現在的音樂語法描寫李清照的一生，作為古今映照，極具韻味。李清照少女時的羞怯和活潑、新婚愛戀時的喜悅與甜蜜、對藝術文化的熱情和珍視，抑或是針砭時政的勇氣，以及她在亂世動盪中的感慨，皆在這張作品中顯露無遺。

Photo Credit：風潮音樂 音樂魔法師何真真結合國樂器與西式編曲，打造國風新世紀音樂EP《易安說》。

何真真《易安說》

收聽專輯：

曲目：01 藕花深處輕衣透 02 笑語檀郎 03 金石趣

04 寄山河 05 空夢長安(ft.浮生夢) 06 空夢長安(演奏版)

關於何真真

華人第一位美國知名流行音樂學院Berklee College of Music伯克利音樂院爵士作曲碩士畢業，商業編曲學士畢業、副修爵士鋼琴。曾獲得國際榮譽音樂組織Pi Kappa Lambda 音樂成就獎、昆西瓊斯獎Quincy Jones Award等多項榮譽。

從事編曲、作曲、演奏、配樂、教育已經二十多年，共累計800首以上創作，風格橫跨流行、爵士、新世紀、古典等。樂理樂譜著作達17本，創立「音樂好細胞」音樂認證教學系統，培育無數專業音樂人才，包含多所大學的古典、國樂講師，也擔任多位藝人的樂理、鋼琴老師，如伍思凱、炎亞綸等。

2004年作品《三顆貓餅乾》、2011年《遇見小王子》、2014年《夢馬》，2007年《記憶的美好》都是暢銷專輯。也曾為許多電視廣告、電視劇、舞台劇、線上遊戲、多媒體等創作配樂。