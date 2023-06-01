農委會推出「遊蕩犬隻移置試辦計畫」，但若沒有人力與收容空間都是空談
我們想讓你知道的是
農委會提出「台灣原生種野生動物受遊蕩犬侵擾改善試辦專案」，計畫內容包含區域內「禁止餵養」、「家犬管制」、「社區遊蕩犬誘捕認領養」外，也包含「野犬移除」。台灣之心樂見農委會願意為遊蕩犬貓與野生動物衝突尋求解方，但過於倉促的前置作業，不僅容易失敗，同時也更加激化社會的對立與紛爭。
文：社團法人台灣之心愛護動物協會（Heart of Taiwan Animal Care）
針對農委會提出之「台灣原生種野生動物受遊蕩犬侵擾改善試辦專案」，初步規畫執行區域包括台中、苗栗、南投3縣市中的9個鄉鎮，計畫內容包含區域內「禁止餵養」、「家犬管制」、「社區遊蕩犬誘捕認領養」外，也包含「野犬移除」。
台灣之心愛護動物協會（以下簡稱台灣之心）長期於第一線執行遊蕩犬族群控制計畫，呼籲農委會應衡酌可行性，擬定適當的執行細節、人力，加入科學調查、完善規劃，為野生動物存續與遊蕩動物謀求出路。
台灣之心樂見農委會願意為遊蕩犬貓與野生動物衝突尋求解方，但過於倉促的前置作業，不僅容易失敗，同時也更加激化社會的對立與紛爭。
農委會無視試辦計畫中提到的許多環節，都已有相關法律規定，但卻成效不彰，相信問題的根源不是沒有法源依據，而是如何落實！台灣之心針對試辦計畫統整出一些建議，盼能讓試辦計畫更加完善。
請農委會直面以下問題，提出更細緻的規劃。
1. 完善數據調查：前中後調查及量化評估指標
農委會應針對試辦計畫提出明確的量化評估指標，並委由專業團隊進行計畫前中後的調查，監測野生動物與遊蕩犬的衝突問題是否因為計畫的施行而被有效解決。例如，野生動物受遊蕩犬侵擾的案例是否有明顯減少？遊蕩犬族群數量是否下滑？家犬管制的成效為何？
2. 移除後的收容量能仍屬未知，846平方公里內的遊蕩犬何去何從？
眾所周知公私立收容所已近飽和，農委會則提出欲移除區域內80％之遊蕩犬。
依清華大學顏士清教授的《110-111 年度壽山國家自然公園國家自然公園哺乳類動物族群與流浪犬現況調查計畫》指出，光是壽山園區範圍內（面積9.28平方公里），犬隻數量即高達400多隻。（而台灣之心於2018~2021於壽山執行犬隻族群控制計畫期間，共累積建置了1200多隻的犬隻資料檔案，其中包含壽山園區內及其周邊地區的狗，期間可能有所移入／移出）
農委會目前劃設之試辦區包含台中、苗栗、南投各三個鄉鎮占地846平方公里，較壽山園區面積將近100倍大。犬隻數量可預期將比壽山多更多。
這麼龐大的犬隻數量，移除後如何收容？收容動物之動物福利如何？農委會不可不慎。台灣之心也呼籲農委會應調查試辦區中遊蕩家犬與浪犬的比例，才能有效估算移除後須具備多少收容量能。
3. 家犬管制量能不足，法律有規定但是做不到
家犬應絕育、不可疏縱（放養）早已入法，然而台灣之心在動保任務前線仍遭遇許多困難。除了正確的觀念仍未普及外，地方主管機關稽查人力不足（以苗栗縣為例，基層動保人力僅4人，包含稽查與收容業務）、稽查人員要有明確事證（犬隻正值發情、哺乳、懷孕）才能認定犬隻未絕育、開罰行政流程繁瑣等，都一再成為阻礙。
此次農委會提出之試辦計畫，仍未說明如何系統性的執行，在家犬管制仍面臨與現在相同的困境。
4. 試辦區內野犬移除如何執行？沒有人力團隊與收容空間都是空談
若試辦區域的目標為80％之野犬移除，農委會應提出更完善的調查，唯有知道該區域內的遊蕩犬數量究竟有多少，才能有效評估是否達成目標。另外移除犬隻是否以母犬為優先？可以執行的人力／團隊在哪？是否有足夠的收容空間？都有待農委會說明。
5. 區域內禁止餵養如何落實？面臨的困境與現時現地相同
台灣之心長期於第一線進行遊蕩犬族群控制工作，執行區域涵蓋全台各地，包含明文禁止餵食的壽山國家自然公園。
事實上，無論是明文禁止餵食的地區、或是僅能以廢棄物清理法開罰執法的地區，真正面臨的狀況都是執法量能不足，舉證不易、開罰更不易。
然而無論是大規模絕育，或是農委會擬試辦的生態熱區大規模移除，以台灣之心自身的經驗，建議農委會先與該地區內餵食者取得階段性合作的共識，以誘捕工作為優先，並逐步完成減少餵食及最終禁止餵食等階段。
因餵食者都是最清楚遊蕩犬習性的人，若在計畫一開始即加強檢舉稽查，將導致餵食者轉為地下化，導致捕捉浪犬的工作困難重重。
任意餵食遊蕩犬貓將可能造成犬貓聚集、數量增加，以及環境髒亂等問題；當社區衝突提高，可能出現毒殺、獸鋏等激進手法，對於犬貓的動物福利及野生動物的存續都會造成負面影響。
然而禁止餵食是一個需要循序漸進，持續與每個人溝通對話的社會議題。農委會應該從計劃如何順利執行、區域內如何逐步禁餵、主管機關是否有執行人力（主責單位是動保處還是環保局？還是互踢皮球？）提出有效的解決方案。否則徒法不足以自行，就算畫了試辦計畫的大餅，面臨的困難卻與現況無異，只是徒增對立與紛擾。
6. 在試辦計畫得以執行前，絕育依然至關重要，雖緩不濟急卻也不可捨棄
在2014－2018年之間，壽山國家自然公園以移除為主要處理浪犬的方式。依據清華大學顏士清教授的《110-111 年度壽山國家自然公園國家自然公園哺乳類動物族群與流浪犬現況調查計畫》中指出：「2014 年與 2018 年分別進行的山羌與遊蕩犬族群調查（張學文等 2014；2018），發現這段期間山羌的族群量大致持平，估計約193-550隻，但流浪犬的數量大量增加，估計已成長至 406-1014隻。」
Tags：
大戶玩日本：永豐「DAWHO之夜」帶你一起攻略日本
我們想讓你知道的是
6/14 19:30 永豐銀行攜手關鍵評論網舉行「DAWHO之夜」直播活動，由吳怡霈主持，邀請旅日知名作家張維中、政治大學商學院副院長周冠男，一起線上教你探訪日本旅遊秘境，如何運用身邊現有的財務工具，玩得輕鬆又盡興！
隨著疫情解封，各國邊境與觀光政策開放，全球旅遊市場逐漸復甦，2023年臺灣的出國旅遊需求正大幅成長中，尤其到日本旅遊的臺灣旅客人數與日俱增。對於國人而言，日本向來是出國旅遊的最佳首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。6月14日關鍵評論網將與永豐銀行DAWHO數位帳戶攜手舉辦一場線上直播活動──「DAWHO之夜：大戶玩日本」，教大戶們如何到日本好好玩一波，大肆採購、吃美食，同時也別忘了運用身邊現有的財務工具，自在旅遊無負擔！
疫後旅遊的日本秘境攻略
「DAWHO之夜：大戶玩日本」的線上直播活動，邀請到懂生活又熱愛旅遊的吳怡霈擔綱主持，今年上半年才到日本旅遊的她，直播中將請她分享旅遊的最新感想，拋開只有逛街和美食的行程，從她的經驗中讓觀眾體會深度遊日本的不同樣貌。
活動中也特別邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起體會在地的日本風情，實際走進他在日本的生活，認識日本東京華麗街區樸素特有的一面；而政大商學院副院長周冠男則要以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣及如何妥善運用身邊現有的財務工具，為自己存下一筆旅遊基金，為日後的旅遊提前做好準備，玩得輕鬆又盡興。
永豐DAWHO與你一起玩日本
自從日本重新開放邊境，相信大家對於日本行都已經迫不及待了吧！在數位網路時代下，規劃旅遊時除了便利可得的網路分享資訊，便捷高效的數位工具也是在兌換外幣及消費時不可或缺的利器，永豐銀行的新世代 VIP 數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，正是您最貼心的旅遊幫手。想知道更多關於日本秘境攻略與旅遊前的理財消費知識，讓我們一起向他們請教疫後重返日本旅遊前需要注意的事項及相關旅遊優惠內容！
※同步提醒大家 ，本次直播由永豐大戶數位帳戶贊助，但節目的討論不代表永豐銀行立場。想了解更多大戶的質感理財生活歡迎加入永豐DAWHO的IG 。