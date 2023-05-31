新加坡總統哈莉瑪不尋求連任，專家估9月舉行總統大選

（中央社）新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）任期至今年9月，這位星國首位女性總統已表明不尋求連任。專家預測，選舉時間很可能落在9月，潛在候選人包括前任或現任部長、國會議長。

哈莉瑪29日發布聲明表示：「幾個月後，（新加坡）將舉行總統選舉；經謹慎考慮後，我決定不競選連任。」

現年68歲的哈莉瑪自2017年擔任新加坡總統，是星國史上首位女性總統。她指出，總統肩負憲政、儀式及社區相關職責，掌管國家儲備金的「第2把鑰匙」，並負責公共服務部門重要職務的任命。

她說：「這段經歷令我深受啟發，同時也感到謙卑。」

「海峽時報」（The Straits Times）報導，哈莉瑪職涯始於新加坡全國職工總會，負責法律事務工作。她隨後於2001年踏入政壇，成為國會議員；2013年至2017年，擔任國會議長，為星國首位女性議長。

2017年，哈莉瑪在新加坡為馬來族群保留的總統選舉中，是唯一一名合格候選人。她在沒有對手競爭下，成為新加坡第8任總統，任期至今年9月13日。

新加坡是多元種族國家，人口包括華人、馬來人、印度裔等。2016年11月，新加坡國會通過修憲法案，若連續5屆總統選舉都沒有某一族群的代表當選，下一屆選舉就保留給該族群的候選人參選。

聯合早報引述南洋理工大學政治學者陳添金分析，新加坡下屆總統選舉不會保留給特定族群參選，這代表可能出現背景更多元的人士角逐，競爭更為激烈。

另外，分析家預估選舉日期可能落在9月左右；哈莉瑪宣布不尋求連任後，預計未來幾週將陸續出現潛在候選人表達參選意願。

報導引述分析家指出，哈莉瑪不參選代表體制內可能已有人選，也許是前任或現任部長或議長，但目前還很難說。

新加坡管理大學副教授陳慶文直言，潛在候選人中幾乎肯定包括過去曾任官職，或被視為獲得政府支持的人。哈莉瑪表明不尋求連任後，也可能促使曾否認會參選的人改變心意。

過去傳出可能有意角逐新加坡總統選舉的人包括前星國交通部長許文遠、前外長楊榮文、悅榕控股（Banyan Tree Holdings）執行主席何光平、星展銀行主席佘林發等人，但他們先前都已相繼否認。

此外，新加坡國會3月通過「總統選舉法令」及「國會選舉法令」修正法案後，旅居海外的新加坡公民在今年總統選舉即可透過郵寄選票投票。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：翁世航