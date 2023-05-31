新加坡總統哈莉瑪不尋求連任，專家估9月舉行總統大選
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現年68歲的哈莉瑪自2017年擔任新加坡總統，是星國史上首位女性總統，任期至今年9月，日前她宣布不再連任。新加坡總統是表國家象徵的虛位元首，但仍由直選產生，任期是6年1屆，連選得連任一次。根據憲法，新加坡總統擁有否決財政議案和公務員任命等權力。
（中央社）新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）任期至今年9月，這位星國首位女性總統已表明不尋求連任。專家預測，選舉時間很可能落在9月，潛在候選人包括前任或現任部長、國會議長。
哈莉瑪29日發布聲明表示：「幾個月後，（新加坡）將舉行總統選舉；經謹慎考慮後，我決定不競選連任。」
現年68歲的哈莉瑪自2017年擔任新加坡總統，是星國史上首位女性總統。她指出，總統肩負憲政、儀式及社區相關職責，掌管國家儲備金的「第2把鑰匙」，並負責公共服務部門重要職務的任命。
她說：「這段經歷令我深受啟發，同時也感到謙卑。」
「海峽時報」（The Straits Times）報導，哈莉瑪職涯始於新加坡全國職工總會，負責法律事務工作。她隨後於2001年踏入政壇，成為國會議員；2013年至2017年，擔任國會議長，為星國首位女性議長。
2017年，哈莉瑪在新加坡為馬來族群保留的總統選舉中，是唯一一名合格候選人。她在沒有對手競爭下，成為新加坡第8任總統，任期至今年9月13日。
新加坡是多元種族國家，人口包括華人、馬來人、印度裔等。2016年11月，新加坡國會通過修憲法案，若連續5屆總統選舉都沒有某一族群的代表當選，下一屆選舉就保留給該族群的候選人參選。
聯合早報引述南洋理工大學政治學者陳添金分析，新加坡下屆總統選舉不會保留給特定族群參選，這代表可能出現背景更多元的人士角逐，競爭更為激烈。
另外，分析家預估選舉日期可能落在9月左右；哈莉瑪宣布不尋求連任後，預計未來幾週將陸續出現潛在候選人表達參選意願。
報導引述分析家指出，哈莉瑪不參選代表體制內可能已有人選，也許是前任或現任部長或議長，但目前還很難說。
新加坡管理大學副教授陳慶文直言，潛在候選人中幾乎肯定包括過去曾任官職，或被視為獲得政府支持的人。哈莉瑪表明不尋求連任後，也可能促使曾否認會參選的人改變心意。
過去傳出可能有意角逐新加坡總統選舉的人包括前星國交通部長許文遠、前外長楊榮文、悅榕控股（Banyan Tree Holdings）執行主席何光平、星展銀行主席佘林發等人，但他們先前都已相繼否認。
此外，新加坡國會3月通過「總統選舉法令」及「國會選舉法令」修正法案後，旅居海外的新加坡公民在今年總統選舉即可透過郵寄選票投票。
新聞來源：
- 新加坡總統不尋求連任 專家估9月選出新人（中央社）
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：翁世航
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10大南投農會伴手禮【下篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的後5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
6. 集集鎮農會
推薦人氣伴手禮：香蕉方塊酥
集集是一典型的鄉村小鎮，東鄰水里鄉、西與名間鄉為界，南隔濁水溪與鹿谷鄉、竹山鎮為鄰、北與中寮銜接。面積以山坡地、林班地居多，平地僅佔小部分，南側為濁水溪，三面環山、山嶺重疊，濁水溪自東南西流、清水溪在北側亦東向西流向至林尾里交會濁水溪。農業部分，因集集依山傍水的地理環境，造就了其豐饒多元的農業生態，區內以山蕉、糯米荔枝及火龍果為其大宗，還有柳橙、番石榴、葡萄、山蕨、玫瑰等種植，腹地雖然不大、但因緊鄰清水溪天然無污染的山泉源頭，造就了其質優味美的農產特色。
集集生產出的香蕉香甜又彈牙，為了延續百年香蕉風華，創新並延伸香蕉產品的品項，集集鎮農會與老楊食品有限公司合作，打造出香蕉方塊酥。與方塊酥結合的香蕉粉，需要採用在地尚未成熟且黏性較低的綠香蕉，切片後烘乾研磨成粉，單純觀察或食用粉末時，可感覺其顆粒較大，係由於綠香蕉本身的纖維豐富，即使製成香蕉粉，在顆粒的口感上仍能吃出它的纖維，濃縮整根香蕉的營養，無麩質，具有天然的抗性澱粉，結合方塊酥的酥脆口感，恰好於食用時不顯突兀又爽口。
成分：香蕉方塊酥
容量：370公克
售價：159元
7. 名間鄉農會
推薦人氣伴手禮：松柏長青茶
名間鄉所生產的茶葉，無論是產量或種植面積，皆是全台第一。能有今日的成就，與當地的自然條件及茶農的處世風格，有著極為密切的關係。松柏嶺地區位居八卦山脈最南端，海拔約四百公尺的台地上，比起產製凍頂茶的鹿谷鄉，海拔高度略低，平均氣溫稍高外，其餘的條件，都極適合種茶。首先因地處山脈東面斜坡向陽處，所以一年四季日照充足，倘若又是種植四季春此多產的茶種，一年採收四次以上，是毫無問題的。又台地上處處是紅壤類的土質，適合深耕厚植茶葉。此外，四通八達的公路網，更是其他產茶鄉鎮，所欠缺的優勢。除了上述優良的自然條件外，在地茶農更保有勇於突破，精益求精的態度，亦是開創此茶葉王國的最大功臣。走訪台灣各地的茶區，很難找到一處如名間鄉般，栽植的品種，可以囊括各式的烏龍茶種，如青心烏龍、金萱、翠玉、武夷、四季春等，如此多樣性的栽種，也代表名間鄉民勇於嘗試的性格。
成分：茶葉
容量：75公克*2罐
售價：1600元
8. 南投市農會
推薦人氣伴手禮：投農米
南投市位於南投縣西北隅，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，因此農產品非常豐富。溪兩岸沖積平原盛產稻米，品質優良，為南投市知名特產之一。南投米灌溉來自濁水溪的優質水源，灌溉水質無汙染，並於產地收穀、烘乾、碾製一貫作業。南投米粒粒飽滿、晶瑩剔透，蒸煮後，散發出甘甜米香，細細咀嚼，滿滿幸福！
成分：稻米
重量：5公斤
售價：220元
9. 國姓鄉農會
推薦人氣伴手禮：國民姓福禮盒
國姓鄉山多平原少，耕作土地相當有限，農民經濟所得也相對不高。經濟產業一直以農業發展為主，多種植檳榔、枇杷、草莓、玫瑰花、香蕉、火鶴、火龍果、芭樂等等。北山茶位列本縣茶中極品；本鄉的香蕉生產為全縣第二位；而南港村則是台灣水鹿的故鄉，補中極品－鹿茸也是本鄉一大特產。初春時節，中潭公路旁的觀光草莓園，垂涎欲滴草莓，吸引遊客駐足採果購買。另外，尚有柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香菇…等特色農特產，待遊客購買品嚐！
組合品：
．香菇 - 來自九份二山微氣候，香氣十足
．冷泉米 - 來自北港橋新豐農場的鴨禾米
．薑黃 - 有機轉型期薑黃滿五年方能採收品質保證
重量：健康菇菇、薑黃粉各50公克，冷泉米500公克
售價：2600元
10. 埔里鎮農會
推薦人氣伴手禮：玫瑰淡酒禮盒
埔里擁有得天獨厚的地理環境，四季氣候溫和及水質純淨甘美，孕育出豐盛的物產，也因此生產出名聞中外的「埔里美酒」；埔里農會特地設立酒莊於風光明媚的風景區──鯉魚潭邊，猶如世外桃源般寧靜優美，因此釀造出優質好酒。埔里農會酒莊，堅持採用代表當地水果與農特產作為原料。為了提升埔里地方農產精緻質量，讓埔里「水甜酒鄉」更加名正言順，埔里酒莊於2002年開始，引進農業改良場研發與農民契作的食用玫瑰，精心釀製的「真情玫瑰」和「玫瑰淡酒」，於2008年和2011年參加比利時布魯塞爾世界酒類評鑑，八十多國同場競爭獲得銀牌獎，為台灣農業在世界酒品市場嶄露頭角。
成分：再製酒、玫瑰花
容量：400ml*2瓶
售價：760元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。