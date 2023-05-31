國際策展人親臨媒合！2023世界音樂節@臺灣Showcase徵選開跑

為促進臺灣特色音樂與國際接軌，文化部影視及流行音樂產業局自2015年起推動臺灣特色音樂提升與交流計畫，並自2016年起以「世界音樂節@臺灣」品牌，向世界行銷臺灣特色音樂，從初試啼聲到獲邀加入國際品牌聯盟，一路走來在許多音樂人的支持下已成功於國際間打響名號，成為音樂產業人士與樂迷口碑相傳的音樂節，更受到歐洲權威雜誌Songlines讚譽報導。

影視局表示，臺灣特色音樂涵蓋多元族群之文化特質與地方風土民情，其連結不同的社群與文化議題，越來越多創作者以自身母語結合傳統樂器跨界運用，再注入在地文化底蘊，讓臺灣流行音樂更加多元並持續進化。「2023世界音樂節@臺灣」將以媒合交流為主的《Going Global全球產業大會》與售票音樂節《Our World無框世界．無框音樂》，打造一個提供臺灣與來自世界各地、以全球音樂（global music）類型風格為主的音樂人展示才華、產業交流及提供樂迷獨特體驗的四日音樂盛會。其中，《Going Global全球產業大會》的媒合會演出團隊徵選，也於今日正式開放報名。

「世界音樂節@臺灣」今年特別邀請多位重量級國際策展人與經理人來臺，強大陣容為歷年之最，包含WOMAD Chile藝術總監Alejandro Orellana（智利）、歐洲最大音樂節Colours of Ostrava創辦人Zlata Holušová（捷克）、首爾音樂週創辦人Jung Hun Lee（韓國）、弗羅茨瓦夫爵士音樂節藝術總監Piotr Turkiewicz（波蘭）、Visa For Music音樂節創辦人Brahim EL MAZNED（摩洛哥）、Italian World Beat創辦人Fabio Scopino、Minnamurra（義大利）、音樂經紀公司創辦人Minna Huuskonen（芬蘭）以及音樂經紀公司JV Promotion創辦人Juliana Volož（愛沙尼亞）等產業專業人士，他們將親自挖掘臺灣優秀特色音樂團隊，推介團隊至國際演出之機會，並透過快速媒合會與交流活動，讓獲選團隊有機會與策展人直接面接觸。世界音樂節@臺灣策展團隊也將運用參與世界各音樂節、與各地策展人、演出經紀等產業人士交流經驗，事前提供獲選團隊演出製作或參演建議，提升自我推薦的策略與技巧。

Photo Credit：世界音樂節@臺灣 每年世界音樂節@臺灣的媒合會皆邀請國際策展人來臺。

即日起至7月16日，不限演出內容、語言、展演形式與團體人數，凡參加徵選就有機會將音樂作品展現給來自世界各地的音樂人與策展人，擴展國際受眾與海外市場！更多報名資訊請見世界音樂節@臺灣官方網站。

報名資訊

一、徵選日期

徵選期間：即日起 ~ 7月16日 23:59 止。

徵選結果公告：2023年8月8日 。

二、徵選辦法

1. 資格

(1). 限本國籍或根基（常駐）在臺之國際演出團隊（外籍人士應有居留證或中央主管機關核發之外國人聘僱許可函）。

(2). 演出內容需具有30%以上臺灣特色元素，如運用各族群傳統曲調、樂器、人聲或音樂特質、或其他具臺灣特色之風格與創作手法等。

(3). 演出內容以全球音樂(global music)為主軸，不限演出內容語言、展演形式與團體人數。

2. 報名辦法：於活動官方網站與相關社群平台填寫報名表單。

(1). 報名時需同時檢附個人或團體中英簡介、照片、團隊編制，並附現場演出之影音紀錄觀看連結。

(2). 徵選結果於2023年8月8日（二）在活動官方網站與相關社群平台公告，並以電話與e-mail通知。

(3). 回復確認時間：入選者應於2023年8月11日（五）18:00前回覆錄取信件。入選後未在期限內回傳入選確認信者，將取消當次參與資格，並立即通知備取名單。備取組別接獲通知後應於2日內回覆確認。

三、聯絡資訊