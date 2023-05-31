歡慶重返亞洲！2023唯一基隆母港國際郵輪歌詩達郵輪莎倫娜號，引領亞太區郵輪市場發威

疫後迎來郵輪復甦，義大利歌詩達郵輪宣布重返亞洲，2023年唯一以基隆港為母港營運的國際郵輪—Costa Serena歌詩達郵輪莎倫娜號即將在7月來台，提供旅客體驗睽違3年的海上義式浪漫風情，帶領旅客前往日韓著名景點玩透透。

歌詩達莎倫娜號已在亞洲恢復航行，在泰國、柬埔寨和越南之間航行2次後，歌詩達莎倫娜號5月底將航向日、韓，並於7月來台於基隆母港營運23航次以及高雄母港3航次。歌詩達郵輪總裁Mario Zanetti表示，隨著歌詩達莎倫娜號再次啟航，可說是亞洲郵輪產業歷史性的一刻，旋即7月起也將以台灣為母港運營，這對亞洲郵輪業的整體復甦，是非常重要的高光時刻。歌詩達郵輪之所以能取得這個成就，一切歸功於我們在亞洲航行的輝煌歷史，以及與當地政府相關單位、合作旅行社的良好互動關係。

重視亞洲郵輪市場，歌詩達郵輪莎倫娜號於2022年重新裝修，完美還原義大利眾神圍繞藝術裝飾的經典風情，船艙精緻的工藝細節，讓您置身如夢般的義式假期，彷彿走進古羅馬的時空，開啟超越期待的華麗之旅。加上嶄新的基隆東岸旅客中心，讓旅客可以完美體驗義式海上之旅！

海上古羅馬，眾神與你同

旅行，不是浪跡天涯的放逐，而是為心靈找到休憩的場所：旅行在歌詩達莎倫娜號這艘海上義式宮殿上，每個人都可以深刻感受到與古羅馬眾神同行的神聖與不孤單。這艘基於古羅馬神話打造的海上宮殿總重11.45萬噸，於2022年重新裝修，並於2023年正式回到亞洲市場服務。

每一處細節都賦予了那個時代的高雅與繁華—眾神縈繞的“萬神殿”大堂，宏偉瑰麗的“古羅馬競技”劇場以及寬敞舒適的SOLEMIO Spa，處處盡顯古羅馬時代的輝煌與榮耀。置身莎倫娜號的「萬神殿」大堂，那與陸上「天使所成，而非人為的設計」的萬神殿相比，也毫不遜色的恢宏氣勢攝人心魂，讓每一個登上郵輪的人都震撼不已。愛神丘比特、太陽神阿波羅、酒神巴克斯都身著華貴禮服，騰雲駕霧，彷彿旅程中你的旅伴又增加了，熱鬧非凡。

牽手星級主廚 船上美食一窺世界風情

歌詩達郵輪聯合3位摘星主廚Bruno Barbieri、Hélène Darroze和Ángel León共同打造以郵輪目的地為主題的當地美食，並加入各"星級主廚"的個人詮釋及特色元素，帶領遊客在莎倫娜號上的Casanova餐廳，從味覺體驗旅行中的風土人情。

亞洲在地合作郵輪計畫 26航次專為台灣市場而設計

從2023年5月底到10月，歌詩達莎倫娜號將與當地旅行社合作，在亞洲實以“包船”的郵輪計畫，總計33次航行。其中，2023年6月，將會有6航次專為韓國市場設計的航行；而從2023年7月到10月，還會有26航次專為台灣市場而設計的航行。此次郵輪行程為4至6天，包含東亞一些最美麗的景點，特别是日本的福岡、佐世保、長崎、鹿兒島、那霸、石垣和宫古島等以及韓國的釜山與濟州島。基隆港母港將於7╱1至9╱25期間，從基隆出發，前往日本、韓國，預計共航行23航次，將與五福、世邦、行家、百威、東南、易遊網、喜鴻、雄獅、鳳凰9家旅行社合作。

● 歌詩達郵輪莎倫娜號相關遊程詳見網站：https://www.costa2023.com.tw