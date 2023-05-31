歡慶重返亞洲！2023唯一基隆母港國際郵輪歌詩達郵輪莎倫娜號，引領亞太區郵輪市場發威
我們想讓你知道的是
歌詩達郵輪莎倫娜號由Fincantieri公司建造，總噸位為114,000噸，可容納高達3,780名乘客。在歌詩達郵輪莎倫娜號上，乘客將能享受豐富多樣且充滿義大利當地特色的風格美食和娛樂體驗，岸上觀光行程的選擇更是精采多元。
疫後迎來郵輪復甦，義大利歌詩達郵輪宣布重返亞洲，2023年唯一以基隆港為母港營運的國際郵輪—Costa Serena歌詩達郵輪莎倫娜號即將在7月來台，提供旅客體驗睽違3年的海上義式浪漫風情，帶領旅客前往日韓著名景點玩透透。
歌詩達莎倫娜號已在亞洲恢復航行，在泰國、柬埔寨和越南之間航行2次後，歌詩達莎倫娜號5月底將航向日、韓，並於7月來台於基隆母港營運23航次以及高雄母港3航次。歌詩達郵輪總裁Mario Zanetti表示，隨著歌詩達莎倫娜號再次啟航，可說是亞洲郵輪產業歷史性的一刻，旋即7月起也將以台灣為母港運營，這對亞洲郵輪業的整體復甦，是非常重要的高光時刻。歌詩達郵輪之所以能取得這個成就，一切歸功於我們在亞洲航行的輝煌歷史，以及與當地政府相關單位、合作旅行社的良好互動關係。
重視亞洲郵輪市場，歌詩達郵輪莎倫娜號於2022年重新裝修，完美還原義大利眾神圍繞藝術裝飾的經典風情，船艙精緻的工藝細節，讓您置身如夢般的義式假期，彷彿走進古羅馬的時空，開啟超越期待的華麗之旅。加上嶄新的基隆東岸旅客中心，讓旅客可以完美體驗義式海上之旅！
海上古羅馬，眾神與你同
旅行，不是浪跡天涯的放逐，而是為心靈找到休憩的場所：旅行在歌詩達莎倫娜號這艘海上義式宮殿上，每個人都可以深刻感受到與古羅馬眾神同行的神聖與不孤單。這艘基於古羅馬神話打造的海上宮殿總重11.45萬噸，於2022年重新裝修，並於2023年正式回到亞洲市場服務。
每一處細節都賦予了那個時代的高雅與繁華—眾神縈繞的“萬神殿”大堂，宏偉瑰麗的“古羅馬競技”劇場以及寬敞舒適的SOLEMIO Spa，處處盡顯古羅馬時代的輝煌與榮耀。置身莎倫娜號的「萬神殿」大堂，那與陸上「天使所成，而非人為的設計」的萬神殿相比，也毫不遜色的恢宏氣勢攝人心魂，讓每一個登上郵輪的人都震撼不已。愛神丘比特、太陽神阿波羅、酒神巴克斯都身著華貴禮服，騰雲駕霧，彷彿旅程中你的旅伴又增加了，熱鬧非凡。
牽手星級主廚 船上美食一窺世界風情
歌詩達郵輪聯合3位摘星主廚Bruno Barbieri、Hélène Darroze和Ángel León共同打造以郵輪目的地為主題的當地美食，並加入各"星級主廚"的個人詮釋及特色元素，帶領遊客在莎倫娜號上的Casanova餐廳，從味覺體驗旅行中的風土人情。
亞洲在地合作郵輪計畫 26航次專為台灣市場而設計
從2023年5月底到10月，歌詩達莎倫娜號將與當地旅行社合作，在亞洲實以“包船”的郵輪計畫，總計33次航行。其中，2023年6月，將會有6航次專為韓國市場設計的航行；而從2023年7月到10月，還會有26航次專為台灣市場而設計的航行。此次郵輪行程為4至6天，包含東亞一些最美麗的景點，特别是日本的福岡、佐世保、長崎、鹿兒島、那霸、石垣和宫古島等以及韓國的釜山與濟州島。基隆港母港將於7╱1至9╱25期間，從基隆出發，前往日本、韓國，預計共航行23航次，將與五福、世邦、行家、百威、東南、易遊網、喜鴻、雄獅、鳳凰9家旅行社合作。
● 歌詩達郵輪莎倫娜號相關遊程詳見網站：https://www.costa2023.com.tw