【書評】《以色列：猶太民族的千年建國之路》：最擅長把不可能變可能的民族，沒有錫安主義就沒有猶太國
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在一九四八年，以色列宣佈建國時，他們自己也知道會引起戰爭，但是他們不畏懼，也不妥協，仍然堅持捍衛。這世界上幾乎沒有猶太人做不了的事，他們是最擅長把「不可能」變成「可能」的民族。
文：丘引（《猶太人和你想的不一樣》、《嫁禍、驅逐、大屠殺：求生存的猶太歷史》作者）
沒有錫安主義，就沒有以色列！
有許多唯一，都只發生在猶太人身上，例如猶太人的一天是從太陽下山開始，不是「一日之計在於晨」，他們的安息日也是二十五小時，不是二十四小時。再說，兩千年前被羅馬帝國趕出自己的土地，兩千年後，他們不但回到自己的土地，還成立自己的猶太國國家，羅馬帝國卻早已消失了。
兩千年來，在流散世界時，猶太人為了凸顯希伯來語的神聖，只用希伯來語作為敬拜上帝的語言。他們依據流散的國家，就使用或混用語言，如德語系的猶太人（Ashkenazi Jews） 講的是意第緒語（Yiddish）或猶大—德語（Judeo-German），那是混合希伯來語和德語的語言 ; 而西班牙語系的猶太人（Sephardic Jews）說的是拉丁諾語（Ladino）或猶大—西班牙語（Judeo-Spanish），是混血希伯來語和西班牙語。
在以色列建國時，單就要說神的語言希伯來語這件事，猶太人也吵翻天，有些人極力贊成，有些人反對到底，認為那是褻瀆神的狂妄之舉。
最後，現代希伯來語還是誕生了。這世界上幾乎沒有猶太人做不了的事，他們是最擅長把「不可能」變成「可能」的民族。他們真真正正是上帝的選民，是來協助上帝修補（Tikkun olam）這個不完美世界的人。
猶太人不只意見多，歧見也深，以致發展出辯論的力量。在我的每星期六的《妥拉》課或其他猶太課上，課堂沒有冷場過，身為老師的拉比們卻從沒有給臉色看或嚇阻大家閉嘴。猶太人是既傳統又超現代的人，這樣的族群在流散世界兩千年時，為了做自己，為了擁有自己的意見，為了敬拜自己的上帝，他們在基督教世界被歧視、被欺負，甚至被大屠殺 ; 在非基督教世界，他們受的苦難也不少。
因此，讀史，少了猶太人歷史就難以看清這個世界的本質。
由上所知，錫安主義（猶太復國主義）是既夢幻也現實。錫安主義在猶太人世界也是被兩極的人擁抱，一個是贊成錫安主義，一個是反錫安主義。1897年赫茨爾在巴塞爾召開第一屆錫安主義大會，錫安之夢就拉開了。所以，赫茨爾膽敢說：「我在巴塞爾創立了猶太國。」
《以色列：猶太民族的千年建國之路》就是在說錫安主義所創立的猶太國家——以色列的精彩故事，而這些故事當然都是猶太史的一部分，只是作者看史角度是從錫安主義角度出發。而作者丹尼爾．格迪斯也是奇葩，他本來是美國猶太人，安安穩穩的國家不住，卻舉家移民到子彈隨時噴射的以色列去，一如猶太人從世界各地移民到以色列，都是連根拔起或赤手空拳。
《貝爾福宣言》一九一七年生效，建國的八字還沒有一撇，第二年希伯來大學就成立了。世界上有幾個國家是先有大學三十年後才建國的？以色列是也。
為什麼猶太人是這個世界上的「唯一」民族？為什麼猶太人僅占世界人口的0.2%，諾貝爾獎得主竟然是年年上榜，而且高達22%之多？有人歸功於是與《塔木德》這系列經典巨著有關，當然也有人認為是猶太人的聖經《妥拉》的關係，或者他們是上帝的選民之故。但祕訣其實是「他們無處可去！」猶如西南聯大短短的歷史，在戰亂逃難中卻人才輩出，傲看華人大學史。
但以色列總理，班傑明．納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在建國70週年的點燃火炬致詞，他將以色列的榮耀歸給了神。他推崇錫安主義，並表示其他被流放的古國不是被同化就是消失了，只有猶太人堅決拒絕被同化，也拒絕消失，仍然忠於錫安，仍然夢想回到耶路撒冷，在錫安，在自己的土地上，再次成長茁壯為枝葉繁茂的粗壯樹幹。
而對於公元70年猶太國被滅，猶太的燭光被熄滅這件事，不只是納坦雅胡，也是全世界猶太人耿耿於懷的恥辱，一如他們在埃及被奴隸四百年的過往，猶太人沒有忘記，經常在安息日上由拉比一次又一次的提醒，「別忘記我們在埃及被奴隸四百年！」也因此，錫安主義的創始人赫茨爾會如此的預言，「給我們一塊土地讓我們堅守，剩下的我們自己來做。」因為錫安主義是一種新的猶太精神，也就是復興的精神，把消失的猶太國復活。
在一九四八年，以色列宣佈建國時，他們自己也知道會引起戰爭，但是他們不畏懼，也不妥協，仍然堅持捍衛。也是這樣的錫安精神，以色列這個小巨人是每戰必勝。
除此，以色列還將沙漠變成森林。所以，沒有錫安主義，就沒有猶太國，納坦雅胡的以色列建國70週年點燃火炬演講稿就不存在。身為一個長期研究猶太學的我，竭力推薦《以色列：猶太民族的千年建國之路》給追求傑出的你。
書籍介紹
《以色列：猶太民族的千年建國之路》，聯經出版
作者：丹尼爾．格迪斯（Daniel Gordis）
譯者：胡宗香
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★榮獲美國國家猶太圖書獎★
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一個悲慘民族的奇蹟重生故事
它戰勝了長期的逆境，卻面臨更嚴峻的挑戰
以色列的故事，
是一個無家可歸的民族懷抱夢想歷數千年而不滅的故事，
是一個民族從深淵邊緣獲得救贖的故事，
是一個國家在似乎沒有未來可言時打造出未來的故事。
猶太人遭納粹屠殺，是近代最廣為人知的一段恐怖歷史，
而拯救猶太民族，實現供流亡者聚集的古老夢想，是以色列存在的目的。
歷經兩千多年滄桑，猶太人竟在內憂外患的困境中神蹟似地復國，
這個寡民小國，更在敵國環伺下壯大為一個科技高度發展的軍事強國。
《以色列》詳述此一複雜國家自始至今的故事，了解其爭議及衝突不斷的原因。
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
我們想讓你知道的是
各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」