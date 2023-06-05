【書評】《以色列：猶太民族的千年建國之路》：最擅長把不可能變可能的民族，沒有錫安主義就沒有猶太國

文：丘引（《猶太人和你想的不一樣》、《嫁禍、驅逐、大屠殺：求生存的猶太歷史》作者）

沒有錫安主義，就沒有以色列！

有許多唯一，都只發生在猶太人身上，例如猶太人的一天是從太陽下山開始，不是「一日之計在於晨」，他們的安息日也是二十五小時，不是二十四小時。再說，兩千年前被羅馬帝國趕出自己的土地，兩千年後，他們不但回到自己的土地，還成立自己的猶太國國家，羅馬帝國卻早已消失了。

兩千年來，在流散世界時，猶太人為了凸顯希伯來語的神聖，只用希伯來語作為敬拜上帝的語言。他們依據流散的國家，就使用或混用語言，如德語系的猶太人（Ashkenazi Jews） 講的是意第緒語（Yiddish）或猶大—德語（Judeo-German），那是混合希伯來語和德語的語言 ; 而西班牙語系的猶太人（Sephardic Jews）說的是拉丁諾語（Ladino）或猶大—西班牙語（Judeo-Spanish），是混血希伯來語和西班牙語。

在以色列建國時，單就要說神的語言希伯來語這件事，猶太人也吵翻天，有些人極力贊成，有些人反對到底，認為那是褻瀆神的狂妄之舉。

最後，現代希伯來語還是誕生了。這世界上幾乎沒有猶太人做不了的事，他們是最擅長把「不可能」變成「可能」的民族。他們真真正正是上帝的選民，是來協助上帝修補（Tikkun olam）這個不完美世界的人。

猶太人不只意見多，歧見也深，以致發展出辯論的力量。在我的每星期六的《妥拉》課或其他猶太課上，課堂沒有冷場過，身為老師的拉比們卻從沒有給臉色看或嚇阻大家閉嘴。猶太人是既傳統又超現代的人，這樣的族群在流散世界兩千年時，為了做自己，為了擁有自己的意見，為了敬拜自己的上帝，他們在基督教世界被歧視、被欺負，甚至被大屠殺 ; 在非基督教世界，他們受的苦難也不少。

因此，讀史，少了猶太人歷史就難以看清這個世界的本質。

由上所知，錫安主義（猶太復國主義）是既夢幻也現實。錫安主義在猶太人世界也是被兩極的人擁抱，一個是贊成錫安主義，一個是反錫安主義。1897年赫茨爾在巴塞爾召開第一屆錫安主義大會，錫安之夢就拉開了。所以，赫茨爾膽敢說：「我在巴塞爾創立了猶太國。」

《以色列：猶太民族的千年建國之路》就是在說錫安主義所創立的猶太國家——以色列的精彩故事，而這些故事當然都是猶太史的一部分，只是作者看史角度是從錫安主義角度出發。而作者丹尼爾．格迪斯也是奇葩，他本來是美國猶太人，安安穩穩的國家不住，卻舉家移民到子彈隨時噴射的以色列去，一如猶太人從世界各地移民到以色列，都是連根拔起或赤手空拳。

《貝爾福宣言》一九一七年生效，建國的八字還沒有一撇，第二年希伯來大學就成立了。世界上有幾個國家是先有大學三十年後才建國的？以色列是也。

為什麼猶太人是這個世界上的「唯一」民族？為什麼猶太人僅占世界人口的0.2%，諾貝爾獎得主竟然是年年上榜，而且高達22%之多？有人歸功於是與《塔木德》這系列經典巨著有關，當然也有人認為是猶太人的聖經《妥拉》的關係，或者他們是上帝的選民之故。但祕訣其實是「他們無處可去！」猶如西南聯大短短的歷史，在戰亂逃難中卻人才輩出，傲看華人大學史。

但以色列總理，班傑明．納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在建國70週年的點燃火炬致詞，他將以色列的榮耀歸給了神。他推崇錫安主義，並表示其他被流放的古國不是被同化就是消失了，只有猶太人堅決拒絕被同化，也拒絕消失，仍然忠於錫安，仍然夢想回到耶路撒冷，在錫安，在自己的土地上，再次成長茁壯為枝葉繁茂的粗壯樹幹。

而對於公元70年猶太國被滅，猶太的燭光被熄滅這件事，不只是納坦雅胡，也是全世界猶太人耿耿於懷的恥辱，一如他們在埃及被奴隸四百年的過往，猶太人沒有忘記，經常在安息日上由拉比一次又一次的提醒，「別忘記我們在埃及被奴隸四百年！」也因此，錫安主義的創始人赫茨爾會如此的預言，「給我們一塊土地讓我們堅守，剩下的我們自己來做。」因為錫安主義是一種新的猶太精神，也就是復興的精神，把消失的猶太國復活。

在一九四八年，以色列宣佈建國時，他們自己也知道會引起戰爭，但是他們不畏懼，也不妥協，仍然堅持捍衛。也是這樣的錫安精神，以色列這個小巨人是每戰必勝。

除此，以色列還將沙漠變成森林。所以，沒有錫安主義，就沒有猶太國，納坦雅胡的以色列建國70週年點燃火炬演講稿就不存在。身為一個長期研究猶太學的我，竭力推薦《以色列：猶太民族的千年建國之路》給追求傑出的你。

書籍介紹

《以色列：猶太民族的千年建國之路》，聯經出版

作者：丹尼爾．格迪斯（Daniel Gordis）

譯者：胡宗香

★榮獲美國國家猶太圖書獎★

【收錄8幅極具史料價值的歷史地圖】

一個悲慘民族的奇蹟重生故事

它戰勝了長期的逆境，卻面臨更嚴峻的挑戰

以色列的故事，

是一個無家可歸的民族懷抱夢想歷數千年而不滅的故事，

是一個民族從深淵邊緣獲得救贖的故事，

是一個國家在似乎沒有未來可言時打造出未來的故事。

猶太人遭納粹屠殺，是近代最廣為人知的一段恐怖歷史，

而拯救猶太民族，實現供流亡者聚集的古老夢想，是以色列存在的目的。

歷經兩千多年滄桑，猶太人竟在內憂外患的困境中神蹟似地復國，

這個寡民小國，更在敵國環伺下壯大為一個科技高度發展的軍事強國。

《以色列》詳述此一複雜國家自始至今的故事，了解其爭議及衝突不斷的原因。