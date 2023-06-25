Z世代對金融業「金飯碗」不再趨之若鶩，年輕人想法為何改變？
我們想讓你知道的是
金融業在台灣傳統職場上向來有「金飯碗」的稱號，員工取得金融機構的正職身分，尤其是公股行庫，在沒有意外情況下，將可以一路工作到退休。然而在當今Z世代想像的職涯規劃中，並沒有如此「專一」的工作圖像，坊間眾多問卷調查也能看出端倪。
Z世代有務實與實踐夢想共存的期待，進入金融業看似多金，內部管制相當多、要學習的專業一直來，不能只做自己。會真正留任金融業作為畢生職涯，總是要經過歲月，成家立業、責任上身。
在某國立大學的教室現場。商管學院三、四年級選修的國際經濟學程中，老師和同學們聊起準備暑假實習申請、預備進入職場的話題。在行業選擇上，僅約10％的同學回應，金融業會是未來優先選擇的目標。
這只是一個隨機的調查，卻已反映出很多層面的問題，對需才恐急的金融業來說，應是莫大的挑戰。根據官方統計，單是本國銀行業的員工人數自2010年以來都呈現增加趨勢，及至2022年底，總人數已自13.4萬名增加到15.8萬名，而資產市占46％以上的公股行庫員工人數「有感」增加，部分泛公股行庫還進一步擴大徵才，公開招考次數是往年的倍數。Z世代對此現象基本上是無感的，在國立大學裡這類的報考並不是主流活動。
金融業工作穩定，也需投入龐大心力
金融業在台灣傳統職場上向來有「金飯碗」的稱號，員工取得金融機構的正職身分，尤其是公股行庫，在沒有意外情況下，將可以一路工作到退休。在當今Z世代想像的職涯規劃中，並沒有如此「專一」的工作圖像，坊間眾多更嚴謹的問卷調查也已說明。
有媒體曾做《2022青年職場三觀大調查》結果顯示，3成的台灣青年想從事「非組織型」工作，像是接案或創業，主因是「時間自由」。還有，Z世代同時做「多份工作」的比例為25％，高於其他世代的16％；職業類型為接案或零工者為51％，也比其他世代的36％高出很多。
金融業的「金飯碗」代表了工作穩定，機構組織提供培訓計畫，確實有超過半數的Z世代認為，有一份穩定的工作很重要，唯有這樣才能全心投入。拿了英國經濟碩士返台的家有（匿名）準備應徵大型民營銀行的儲備幹部（MA）職缺，不惜近6個月的時間都沒有正式工作，不是在忙著準備考試資料，就是在前往考試的路上。
家有說，能進入銀行工作、以儲備幹部為名，一直是自己的夢想，希望能藉由金控制度健全的人才培訓計畫，穩定、逐步地取得外派機會，到國際市場上歷練一番，「以我個人的資源，不可能在5年內就能展開這個規劃。」
家有現在已是大型民營銀行的MA，因為工作內容也是自己喜歡的產業分析，自我成就高之外，對公司的向心力也強，經常在辦公室加班到深夜，甚至有過天空魚肚翻白才走出銀行大門。換來的是自己沒有時間做運動，沒有時間和爸媽共享晚餐，更不可能像他的好同學當著背包客，走過天涯海角。
Z世代總是想出國多看、滿足好奇的心，大三的婷潔（匿名）猶豫畢業後是否要到海外留學讀研究所，當然也考量到留學所費不貲；在一場講座分享中發現，外商銀行有很多出國外派的機會，她就在思考，不必花大錢出國進修，可以好好準備考進外銀、爭取外派。
銀行主管表示，銀行選才會以每個職務的能力經驗要求，及該職務需具備的資格與特質來選才，並不會單以學歷是國內或國外作為唯一甄選條件的標準；檢視應徵履歷時，如果是社會新鮮人，會考量由履歷內容呈現在學校所學是否扎實，社團的歷練所習得的能力是否與職務需求相關。
「那，說好的外派出國呢？」舉滙豐集團為例，開出職缺時，會同時公告國內或海外機會給內部員工，員工可以自行根據能力經驗及適合度提出申請。但需遵循各個國家的招募流程，及該職位的用人單位主管依據職務內容和能力資格要求為依據決定選才標準。只要有職缺，Z世代就有美夢成真的機會。
金融業實習機會，打開年輕人的視野
Z世代的家有對於加入金融業的想像，啟發自大學時期的實習計畫。和同學們準備個人履歷投出後，極少數人最後順利拿到國銀上海分行的實習機會，他是其中一位。他把經驗分享給學弟妹時，特別強調「把自己實力展現在企業上司面前」的重要性。他的學弟周同學，研究所二年級上學期拿到民營銀行法人金融部門的實習機會，也是全所極少數獲得通過的學生。
「我只是比較幸運，不代表其他同學們是隨便準備履歷資料的。」周同學說，沒有申請到銀行實習機會的人，通常不會另選其他銀行再投履歷，比較多是改換其他行業，等同一次失敗就放棄金融業了，畢竟企業實習機會多、同學各自考量的重點不同。
對於大專生的實習機會，104人力銀行統計，4月間台灣市場全體工作機會數高達104.4萬個，實習工作數有13.2萬個，兩個數據均一再攀上歷史新高，依產業，以住宿／餐飲服務業5.6萬個、批發／零售／傳直銷業近1.9萬個、電子資訊／軟體／半導體約1.1萬個，位居前三；比高薪，高科技產業提供月薪4萬元以上的實習職缺；比彈性，影片攝影、軟韌體開發、教材企劃等實習職缺可遠端工作，在企業大缺工下，已展開多管齊下搶才，而透過實習爭取學生青睞，是提早預訂優秀人才的必循管道。
現在周同學一星期有4天前往銀行分行實習。銀行主管告訴他，這一批的實習生多來自國立大學研究所，全國總數約在百人以內，除了接觸銀行日常事務，可以和客戶關係經理一起討論企金授信資料，每個月報一次的產業分析分享。周同學努力的目標是取得轉為銀行正職的面試機會，雖然「聽說現在不太會刷掉實習生」，他已受過近半年的銀行現場實習，若再以正職銀行員接受一年半的業務做中學，應該能積極展現自我，成為銀行上司「看得到」的人才，而且薪水也讓爸媽滿意。
金融科技門檻高，商管學院阻礙大
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
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