新加坡房價超越香港成亞太地區最高，移民湧入和家庭型態轉變為主因
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日前，一份調查報告顯示，至2023年新加坡房價已超越香港，成為亞太地區最貴的城市。而移民的大量湧入和年輕世代搬出傳統大家庭的趨勢是新加坡租金和房價大幅上漲的主要因素。
城市土地研究所（Urban Land Institute，以下簡稱ULI）亞太住房中心的一份報告顯示，2023年新加坡房價已超越香港，成為亞太地區最貴的城市。
《亞洲新聞台報》與《路透社》報導，該份報告比較了亞太地區45個城市的房價與收入中位數，而新加坡的私人住宅價格已超過香港，成為2023年亞太地區最貴的城市，而這個城市國家的租金也是該地區最高的。
據該研究所的2023年亞太地區房屋可及性指數顯示，新加坡私人房屋的中位數價格為120萬美元（新台幣3689.7萬元），而第二名的香港為116萬美元（新台幣3566.71萬元），雪梨以98萬美元（新台幣3013.25萬元）排名第三。新加坡私人房地產市場近年皆有所成長，2022年價格上漲8.6%，2021年上10.6%；而香港去年則下跌了8.7%，回到了2017年的水平。
此外，新加坡房屋的月租金也以2598美元（新台幣79882元）的中位數位居亞太地區首位，緊隨其後的是雪梨獨立房屋的1958美元（新台幣60203元）和雪梨公寓的1732美元（新台幣53254元），香港排名第四，為1686美元（新台幣51840元）。
就負擔能力而言，新加坡私人住宅的中位價格是家庭收入中位數的 13.7 倍。
「然而，由於大多數私人住宅的租戶家庭收入高於租金中位數，因此月租金佔租戶月收入的比例應該要小得多。」報告指出，並補充日本東京和韓國首爾的月租金中位數分別為602美元（新台幣18509元）和689美元（新台幣21185元），是新加坡的四分之一左右。
ULI表示，新加坡租金和房價大幅上漲的主要因素，包含移民大量湧入，以及年輕世代為尋求更多空間與自由，搬出多代同住的傳統大家庭之趨勢。此外，新冠疫情導致建築材料和勞動力供應鏈中斷，使得新加坡過去幾年的房屋供應量也有所減少。
《南華早報》報導，新加坡政府試圖通過一系列房地產降溫措施來解決價格上漲的問題。最新的一套措施於2023年4月推出，其中包括將外國人的買家稅提高一倍至60%等措施，但上述所提及的私人住宅僅佔新加坡住宅存量的20%左右，該國大部分住宅為政府組屋。
政府組屋價格中位數在過去一年從37.9萬美元（新台幣1165.33萬元）上漲至40.9萬美元（新台幣1257.57萬元），增幅為7.9%，組屋價格中位數與年收入中位數的比率從4.5上升至4.7，在榜單中排名倒數第二，而新加坡的私人住宅的該比率則躍升至13.7。
在房屋擁有率方面，新加坡在公共和私人住房中繼續擁有近90%的最高比率。 報告稱，這是由於政府「從 1960年代國家獨立初期就一直致力於讓其公民能夠以合理的價格擁有房屋。」
新聞來源
- Singapore most expensive Asia-Pacific city to own or rent private home, says study（亞洲新聞台）
- Singapore home prices surpass Hong Kong as APAC's most expensive - survey（路透社）
- Singapore ranks as most expensive city in Asia to buy or rent, as home prices in Hong Kong return to 2017 levels（南華早報）
延伸閱讀
- 新加坡公布2023第1季房地產數據：房價漲幅3.3％、空屋率創5季以來新高點
- 新加坡青年買房不是夢：「只要有穩定收入、按時繳公積金，不會擔心買不起房子」
- 新加坡單身者得35歲後才能買「組屋」，越來越多人搬出原生家庭用「租屋」換空間
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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