俄烏戰爭爆發後日漸出頭的總理米舒斯京，能否成為普亭接班人？

文：劉燕婷

5月23日，俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）率團訪中，並在24日會晤中國國家主席習近平與中國國務院總理李強。

從俄羅斯的視角來看，米舒斯京此行是為落實3月的中俄聯合聲明、強化兩國政經互動而來，故在23日的俄中商務論壇上，米舒斯京特地發表演講，稱西方國家未能破壞俄羅斯經濟，「去（2022）年，俄羅斯遭受了史無前例的制裁壓力，其目的是破壞經濟，使國家貨幣貶值，引發毀滅性通脹，影響普通公民的生活水準，但這並沒有發生。」與此同時，米舒斯京也強調了中俄經貿的成長，稱近兩年來，中俄的雙邊貿易額增長了約三分之一，並在2022年創下新紀錄，達到約1900億美元。根據今年第一季度的資料，中俄雙邊貿易額已增長將近四分之一，達到約520億美元，「相信今年我們將完成兩國元首提出的任務，將雙邊貿易額增至2000億美元。」

此外，米舒斯京還提到了中俄本幣結算的成長，以及農業貿易的高速增長，並稱為加強中俄雙方的交通合作，俄方有興趣進一步向東發展「俄羅斯國際走廊」，通過哈薩克和蒙古與中國建立聯繫，以實現從聖彼得堡到符拉迪沃斯托克（又稱海參崴）的無縫物流。演講尾聲，米舒斯京特地引用唐代詩人王之渙詩句，「欲窮千里目，更上一層樓」，用以祝福中俄雙方行穩致遠。

這是米舒斯京2020年1月出任俄總理以來的首次訪中。在普亭（Vladimir Putin）已掌權超過20年的背景下，米舒斯京與莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）、國家安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）、國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）等，皆是各界眼中的潛在接班人選。但與其他精英不同，米舒斯京行事相對低調，即便位居總理，輿論仍視其為沉默的技術官僚，而非手握大權的政治領袖。

然2022年「特別軍事行動」爆發後，米舒斯京的角色日漸凸顯，眼下雖不能斷言其將接班普亭，卻已可以確定，其資格不會低於紹伊古或索比亞寧。

Photo Credit: GettyImages 圖為俄羅斯總理米舒斯京5月訪問中國，走在其身旁者為中國國務院總理李強。

米舒斯京的權力之路

回首米舒斯京的從政路，經濟官僚的色彩相當明顯。

1966年3月3日，米舒斯京出生於莫斯科，並在1989年畢業於莫斯科機床工具學院，獲得系統工程師的職業資格，又在同一學院完成了研究生學業。1992年起，米舒斯京在國際計算機俱樂部任職；1998年，米舒斯京正式進入政府系統，擔任國家稅務局副局長，並在1999年至2004年擔任聯邦稅收和關稅部副部長。在此期間，米舒斯京取得了普列漢諾夫經濟科學院經濟學副博士學位。2004年至2006年，米舒斯京擔任聯邦不動產登記署署長，並在2007年至2008年擔任聯邦經濟特區管理署署長。2008年，米舒斯京離開公部門，轉任聯合金融集團（UFG）總裁直至2010年。

但在擔任總裁期間，米舒斯京並未完全脫離政壇。2009年，時任總統梅德維傑夫發布了「高潛力管理人才儲備計劃」（High-Potential Management Personnel Reserve）的前100人名單，米舒斯京便以「聯合金融集團總裁」身分名列其中。這份計劃進行了全國規模的高階管理人力徵才，並將人員分成三個級別的小組：總統級共1,000人，聯邦級共約5,000人，區域級共約1.6萬人。而米舒斯京所在的「100人名單」，便是總統級的排名前100人，包括來自聯邦機構的36人、來自地方行政部門的23人、來自企業的31人以及來自科學、教育和非營利組織的10人，是由專家提名的1,211人中篩選而出，年齡都在25歲至50歲之間，具大學學歷與管理經驗。

據梅德維傑夫所述，其希望以此計劃系統性吸納管理專才，以滿足政府部門的實際需要，杜絕賣官鬻爵、用人唯親的現象，「俄羅斯政府是民主的，而不是中世紀暴政，我們必須打破這個惡性循環，努力讓最優秀、訓練有素的專業人員參與進來，並激勵他們。」當然也有部分分析指出，梅德維傑夫的真實目的，是要建立「有別於普亭」的權力基礎，籌組自己的執政團隊，因為在「100人名單」中，沒有一人有過克格勃（KGB）或聯邦安全局（FSB）經驗，且人員的自由主義傾向相對明顯。然伴隨梅德維傑夫失勢、普亭再任總統，此計劃的推行似乎遭遇阻礙，未再有進一步消息。

2010年，米舒斯京取得國民經濟管理學院經濟學博士學位，並在該年重回政壇擔任聯邦稅務局局長。10年之後，梅德維傑夫內閣於2020年提出總辭，以配合普亭提出的憲法修正案。該年1月15日，普亭親自提名已任聯邦稅務局局長10年之久的米舒斯京出任總理，此提名在16日獲俄羅斯國家杜馬批准通過，並創下首次無反對票的總理任命表決紀錄。

與梅德維傑夫相較，米舒斯京的總理表現相對低調，且行動大多集中在經濟領域。總理任期開始後，米舒斯京於2020年2月啟動全國考察，然因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）無預警爆發，米舒斯京的工作重點逐漸轉向防疫作戰。該年3月，米舒斯京成立防疫協調委員會並親自領導；然不久之後根據總統令，俄羅斯國務院再成立防疫工作組，由莫斯科市長索比亞寧親自領導，引發了首都市長與總理爭權的政治疑雲。