俄烏戰爭爆發後日漸出頭的總理米舒斯京，能否成為普亭接班人？
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即便米舒斯京在「特別軍事行動」後未如梅德維傑夫般持續展演「民族主義」強硬姿態，但儘管一度謠傳將遭普亭撤換，其依舊穩居總理之位，不僅陪同普亭會晤訪俄的習近平、向下議院報告2023年預算案與稅制，更擔任戰時經濟下的協調委員會主席，協助軍隊與企業進行動員對接，二把手姿態隱約可見。
文：劉燕婷
5月23日，俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）率團訪中，並在24日會晤中國國家主席習近平與中國國務院總理李強。
從俄羅斯的視角來看，米舒斯京此行是為落實3月的中俄聯合聲明、強化兩國政經互動而來，故在23日的俄中商務論壇上，米舒斯京特地發表演講，稱西方國家未能破壞俄羅斯經濟，「去（2022）年，俄羅斯遭受了史無前例的制裁壓力，其目的是破壞經濟，使國家貨幣貶值，引發毀滅性通脹，影響普通公民的生活水準，但這並沒有發生。」與此同時，米舒斯京也強調了中俄經貿的成長，稱近兩年來，中俄的雙邊貿易額增長了約三分之一，並在2022年創下新紀錄，達到約1900億美元。根據今年第一季度的資料，中俄雙邊貿易額已增長將近四分之一，達到約520億美元，「相信今年我們將完成兩國元首提出的任務，將雙邊貿易額增至2000億美元。」
此外，米舒斯京還提到了中俄本幣結算的成長，以及農業貿易的高速增長，並稱為加強中俄雙方的交通合作，俄方有興趣進一步向東發展「俄羅斯國際走廊」，通過哈薩克和蒙古與中國建立聯繫，以實現從聖彼得堡到符拉迪沃斯托克（又稱海參崴）的無縫物流。演講尾聲，米舒斯京特地引用唐代詩人王之渙詩句，「欲窮千里目，更上一層樓」，用以祝福中俄雙方行穩致遠。
這是米舒斯京2020年1月出任俄總理以來的首次訪中。在普亭（Vladimir Putin）已掌權超過20年的背景下，米舒斯京與莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）、國家安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）、國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）等，皆是各界眼中的潛在接班人選。但與其他精英不同，米舒斯京行事相對低調，即便位居總理，輿論仍視其為沉默的技術官僚，而非手握大權的政治領袖。
然2022年「特別軍事行動」爆發後，米舒斯京的角色日漸凸顯，眼下雖不能斷言其將接班普亭，卻已可以確定，其資格不會低於紹伊古或索比亞寧。
米舒斯京的權力之路
回首米舒斯京的從政路，經濟官僚的色彩相當明顯。
1966年3月3日，米舒斯京出生於莫斯科，並在1989年畢業於莫斯科機床工具學院，獲得系統工程師的職業資格，又在同一學院完成了研究生學業。1992年起，米舒斯京在國際計算機俱樂部任職；1998年，米舒斯京正式進入政府系統，擔任國家稅務局副局長，並在1999年至2004年擔任聯邦稅收和關稅部副部長。在此期間，米舒斯京取得了普列漢諾夫經濟科學院經濟學副博士學位。2004年至2006年，米舒斯京擔任聯邦不動產登記署署長，並在2007年至2008年擔任聯邦經濟特區管理署署長。2008年，米舒斯京離開公部門，轉任聯合金融集團（UFG）總裁直至2010年。
但在擔任總裁期間，米舒斯京並未完全脫離政壇。2009年，時任總統梅德維傑夫發布了「高潛力管理人才儲備計劃」（High-Potential Management Personnel Reserve）的前100人名單，米舒斯京便以「聯合金融集團總裁」身分名列其中。這份計劃進行了全國規模的高階管理人力徵才，並將人員分成三個級別的小組：總統級共1,000人，聯邦級共約5,000人，區域級共約1.6萬人。而米舒斯京所在的「100人名單」，便是總統級的排名前100人，包括來自聯邦機構的36人、來自地方行政部門的23人、來自企業的31人以及來自科學、教育和非營利組織的10人，是由專家提名的1,211人中篩選而出，年齡都在25歲至50歲之間，具大學學歷與管理經驗。
據梅德維傑夫所述，其希望以此計劃系統性吸納管理專才，以滿足政府部門的實際需要，杜絕賣官鬻爵、用人唯親的現象，「俄羅斯政府是民主的，而不是中世紀暴政，我們必須打破這個惡性循環，努力讓最優秀、訓練有素的專業人員參與進來，並激勵他們。」當然也有部分分析指出，梅德維傑夫的真實目的，是要建立「有別於普亭」的權力基礎，籌組自己的執政團隊，因為在「100人名單」中，沒有一人有過克格勃（KGB）或聯邦安全局（FSB）經驗，且人員的自由主義傾向相對明顯。然伴隨梅德維傑夫失勢、普亭再任總統，此計劃的推行似乎遭遇阻礙，未再有進一步消息。
2010年，米舒斯京取得國民經濟管理學院經濟學博士學位，並在該年重回政壇擔任聯邦稅務局局長。10年之後，梅德維傑夫內閣於2020年提出總辭，以配合普亭提出的憲法修正案。該年1月15日，普亭親自提名已任聯邦稅務局局長10年之久的米舒斯京出任總理，此提名在16日獲俄羅斯國家杜馬批准通過，並創下首次無反對票的總理任命表決紀錄。
與梅德維傑夫相較，米舒斯京的總理表現相對低調，且行動大多集中在經濟領域。總理任期開始後，米舒斯京於2020年2月啟動全國考察，然因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）無預警爆發，米舒斯京的工作重點逐漸轉向防疫作戰。該年3月，米舒斯京成立防疫協調委員會並親自領導；然不久之後根據總統令，俄羅斯國務院再成立防疫工作組，由莫斯科市長索比亞寧親自領導，引發了首都市長與總理爭權的政治疑雲。
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10大南投農會伴手禮【下篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的後5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
6. 集集鎮農會
推薦人氣伴手禮：香蕉方塊酥
集集是一典型的鄉村小鎮，東鄰水里鄉、西與名間鄉為界，南隔濁水溪與鹿谷鄉、竹山鎮為鄰、北與中寮銜接。面積以山坡地、林班地居多，平地僅佔小部分，南側為濁水溪，三面環山、山嶺重疊，濁水溪自東南西流、清水溪在北側亦東向西流向至林尾里交會濁水溪。農業部分，因集集依山傍水的地理環境，造就了其豐饒多元的農業生態，區內以山蕉、糯米荔枝及火龍果為其大宗，還有柳橙、番石榴、葡萄、山蕨、玫瑰等種植，腹地雖然不大、但因緊鄰清水溪天然無污染的山泉源頭，造就了其質優味美的農產特色。
集集生產出的香蕉香甜又彈牙，為了延續百年香蕉風華，創新並延伸香蕉產品的品項，集集鎮農會與老楊食品有限公司合作，打造出香蕉方塊酥。與方塊酥結合的香蕉粉，需要採用在地尚未成熟且黏性較低的綠香蕉，切片後烘乾研磨成粉，單純觀察或食用粉末時，可感覺其顆粒較大，係由於綠香蕉本身的纖維豐富，即使製成香蕉粉，在顆粒的口感上仍能吃出它的纖維，濃縮整根香蕉的營養，無麩質，具有天然的抗性澱粉，結合方塊酥的酥脆口感，恰好於食用時不顯突兀又爽口。
成分：香蕉方塊酥
容量：370公克
售價：159元
7. 名間鄉農會
推薦人氣伴手禮：松柏長青茶
名間鄉所生產的茶葉，無論是產量或種植面積，皆是全台第一。能有今日的成就，與當地的自然條件及茶農的處世風格，有著極為密切的關係。松柏嶺地區位居八卦山脈最南端，海拔約四百公尺的台地上，比起產製凍頂茶的鹿谷鄉，海拔高度略低，平均氣溫稍高外，其餘的條件，都極適合種茶。首先因地處山脈東面斜坡向陽處，所以一年四季日照充足，倘若又是種植四季春此多產的茶種，一年採收四次以上，是毫無問題的。又台地上處處是紅壤類的土質，適合深耕厚植茶葉。此外，四通八達的公路網，更是其他產茶鄉鎮，所欠缺的優勢。除了上述優良的自然條件外，在地茶農更保有勇於突破，精益求精的態度，亦是開創此茶葉王國的最大功臣。走訪台灣各地的茶區，很難找到一處如名間鄉般，栽植的品種，可以囊括各式的烏龍茶種，如青心烏龍、金萱、翠玉、武夷、四季春等，如此多樣性的栽種，也代表名間鄉民勇於嘗試的性格。
成分：茶葉
容量：75公克*2罐
售價：1600元
8. 南投市農會
推薦人氣伴手禮：投農米
南投市位於南投縣西北隅，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，因此農產品非常豐富。溪兩岸沖積平原盛產稻米，品質優良，為南投市知名特產之一。南投米灌溉來自濁水溪的優質水源，灌溉水質無汙染，並於產地收穀、烘乾、碾製一貫作業。南投米粒粒飽滿、晶瑩剔透，蒸煮後，散發出甘甜米香，細細咀嚼，滿滿幸福！
成分：稻米
重量：5公斤
售價：220元
9. 國姓鄉農會
推薦人氣伴手禮：國民姓福禮盒
國姓鄉山多平原少，耕作土地相當有限，農民經濟所得也相對不高。經濟產業一直以農業發展為主，多種植檳榔、枇杷、草莓、玫瑰花、香蕉、火鶴、火龍果、芭樂等等。北山茶位列本縣茶中極品；本鄉的香蕉生產為全縣第二位；而南港村則是台灣水鹿的故鄉，補中極品－鹿茸也是本鄉一大特產。初春時節，中潭公路旁的觀光草莓園，垂涎欲滴草莓，吸引遊客駐足採果購買。另外，尚有柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香菇…等特色農特產，待遊客購買品嚐！
組合品：
．香菇 - 來自九份二山微氣候，香氣十足
．冷泉米 - 來自北港橋新豐農場的鴨禾米
．薑黃 - 有機轉型期薑黃滿五年方能採收品質保證
重量：健康菇菇、薑黃粉各50公克，冷泉米500公克
售價：2600元
10. 埔里鎮農會
推薦人氣伴手禮：玫瑰淡酒禮盒
埔里擁有得天獨厚的地理環境，四季氣候溫和及水質純淨甘美，孕育出豐盛的物產，也因此生產出名聞中外的「埔里美酒」；埔里農會特地設立酒莊於風光明媚的風景區──鯉魚潭邊，猶如世外桃源般寧靜優美，因此釀造出優質好酒。埔里農會酒莊，堅持採用代表當地水果與農特產作為原料。為了提升埔里地方農產精緻質量，讓埔里「水甜酒鄉」更加名正言順，埔里酒莊於2002年開始，引進農業改良場研發與農民契作的食用玫瑰，精心釀製的「真情玫瑰」和「玫瑰淡酒」，於2008年和2011年參加比利時布魯塞爾世界酒類評鑑，八十多國同場競爭獲得銀牌獎，為台灣農業在世界酒品市場嶄露頭角。
成分：再製酒、玫瑰花
容量：400ml*2瓶
售價：760元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。