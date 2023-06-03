【國際新聞圖輯】中國神舟16號載人升空、美國變裝皇后上街爭取跨性別權益

過去這一週，美國舉債上限僵局出現重大進展。5月29日，美國總統拜登（Joe Biden）與眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）達成協議，政府以削減非國防支出為條件，換取國會提高舉債上限至2025年1月1日。該協議在5月31日由眾議院表決通過，參議院在6月1日也順利通過協議，避免美國出現債務違約的狀況。

在其他地區，非洲的烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）於5月29日簽署了一項反同性戀法案。規範「從事同性戀行為」將可判處無期徒刑，累犯者可能被判處「死刑」。此法案遭外界視為是全球最嚴厲的反同措施。

本週國際上還有發生哪些事呢？用這些精彩照片，一次掌握國際大小事。

支持艾爾多安的民眾，在伊斯坦堡慶祝勝選結果｜Photo Credit: GettyImages

5月28日，土耳其舉辦總統大選的第二輪決選。總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）以52.2％的得票率，險勝對手基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu），續寫不敗傳奇，持續20年的執政生涯。分析也認為，這代表著土耳其將延續近年的外交政策，繼續扮演俄烏戰爭的調停人，以及持續阻礙瑞典加入北約。

土耳其民眾對選舉結果的評價兩極，支持艾爾多安的保守陣營讚揚他「為壓迫者發聲」、「將土耳其國際能見度推升到新高」。批評者則砲轟他摧毀世俗民主，使土耳其淪為三流民主國家，自詡「人民之子」的他，已成為「現代蘇丹」（Sultan）。

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5月29日，美國迎來紀念該國士兵的「陣亡將士紀念日」（Memorial Day）。總統拜登親赴阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery），向陣亡士兵致敬，表示因為這些士兵獻出生命捍衛美國的理念，人民才可以生活在自由民主之中。

5月28日，人們也在雪城（Syracuse）為這些士兵點起「守望之火」，並在火堆上放置美國國旗。美國士兵有一個古老的傳統，就是在每次戰爭過後，都要生起大火。據說「守望之火」可以引導迷路的士兵回到他們需要去的地方。

一名烏克蘭女子站在被俄國無人機襲擊而成的廢墟區域中｜Photo Credit: GettyImages

俄烏戰爭本週持續激戰，5月29日，俄羅斯出動59架無人機對烏克蘭展開攻擊，其中大部分攻擊針對首都基輔。烏克蘭總參謀部指出，此次襲擊是俄烏戰爭爆發以來，規模最大的無人機襲擊行動，不過已有58架無人機遭到烏克蘭防空部隊擊落。由於這些無人機是由伊朗製造並提供的，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）也警告該國：「伊朗將會為提供俄國空中相關的武器付出代價」。

5月31日，俄國出面表示，作為報復，烏克蘭也出動了八架無人機，對俄國首都莫斯科發動襲擊，該八架無人機已全數被俄國軍方擊落。這次襲擊事件也意味著俄烏戰爭已延燒到俄國首都的核心地帶。

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5月30日，由長征二號F遙16運載火箭搭載的，中國神舟16號在位於甘肅的酒泉衛星發射中心點火，並順利發射升空。神舟16號載人太空船在升空約10分鐘之後，成功與火箭分離並進入預定軌道，此次發射是中國第11次載人太空任務。

中國近年在太空產業的進展不斷，除了自力打造「天宮」太空站，還透過2019年的中國嫦娥四號任務，讓中國成為全球首個將太空船放置在月球背面的國家，2021年中國也將火星探測器「天問一號」發射至火星。中國在發展半導體等高科技產業處處受阻的局勢下，正試圖藉由太空計畫增加自己在全球的影響力，並展開「魅力攻勢」。

巴西總統魯拉｜Photo Credit: GettyImages

5月30日，南美洲各國領袖齊聚一堂，在巴西利亞舉辦南美洲國家峰會。這也是南美洲暌違九年以來，首次舉辦的區域性峰會。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在峰會上表示，他希望南美洲各國能與歐盟相同，組成共同的區域性貨幣，讓南美國家可以在不依賴美元的情況下展開貿易。此外，巴西也藉此次峰會與委內瑞拉冰釋前嫌，兩國總統在峰會上宣示，雙方關係已經進入了一個「新時代」。

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6月1日開始，世界各地將迎來LGBT驕傲月。在驕傲月前夕，美國變裝皇后瓊（Qween Jean）帶領其他跨性別者走上街頭抗議，要求美國政府正視跨性別者的權益，隨後遭警方逮捕。

隨著許多美國紅州逐漸擴大對跨性別活動的限制，瓊每個禮拜都會聚集跨性別與LGBT支持者，至紐約各地抗議。就在這週抗議的前幾天，蒙大拿州州長吉安福特（Greg Gianforte）正式簽署法案，禁止民眾在學校及圖書館舉辦「變裝閱讀活動」。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航