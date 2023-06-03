性騷擾與歧視已成為醫學院「必修課」，但受害女性卻仍多選擇沉默
我們想讓你知道的是
多位女性舉出，對她們而言微歧視言論已經耳熟能詳：「女人太軟弱了，對從事醫學工作來說還不夠聰明」或「女人就該去小兒科或待在廚房，不適合外科」。受歧視者海倫娜甚至不想去向外科主任求助，因為在她看來「他們都是男人，我不覺得他們會站在我這邊兒，他們會相信我的遭遇嗎？會信任我嗎？」
文：Emiliano Feresin
翻譯：張櫻
在21歲那年，海倫娜（Helena）被分配到瑞士一家小型鄉鎮醫院開始她求學以來第一輪臨床實習。為期一個月的實習工作進展得頗為順利，但一切在那一天戛然而止。那是她實習生涯的最後一個星期三，她的下班時間比平時要晚了不少。「我筋疲力盡，只想快點去換身衣服。」她緩緩回憶道。就在前往更衣室的路上，她被一位職位更高的異性同事尾隨了。
那人把她推到走廊盡頭，手摸上了她的側腰，並試圖阻止她擺脫自己的控制。所幸海倫娜很快就拼盡全力掙脫了束縛，迅速逃離了那個夢魘之地。
「作為一個年輕的瑞士女孩，在酒吧或者派對上被人騷擾可能在所難免；但發生在工作場所，就太駭人聽聞、太令人恐懼了，因為你會默認為工作場所是安全的，」她在接受《瑞士資訊》採訪時坦言。
性騷擾，醫學院「必修課」？
性騷擾並非某個國家或某類工作場所獨有的「毒瘤」。這一廣泛存在的問題已引起了全球各地學術機構的普遍關注，在瑞士也是如此。各大專院校也已經充分認識到這一問題，正採取各種措施力求解決痼疾。然而統計數據顯示，無論是以培養醫學專業學生的高等教育機構、還是醫院，都當屬性騷擾「重災區」，性騷擾事件的發生概率遠超其他院系和行業。
根據2018年美國的一項調查，45％的在校女性醫學生都曾是性騷擾事件的受害者，這一比例幾乎達到了有相同經歷的其他院系在校生的兩倍。而在英國，48.8％的女性外科實習生均表示自己曾經歷過某種形式的性騷擾，而有同樣遭遇的男性外科實習生也多達18.9％。
瑞士的相關數據寥寥無幾，不過僅有的零星訊息表明該國的現狀也大同小異。由洛桑學生社團「打擊醫院環境中性別歧視態度聯盟」（CLASH，Collectif de Lutte contre les Attitudes Sexistes en milieu Hospitalier）進行的一項調查發現，逾半數醫學院校學生在實習期間遭遇過性別歧視。受害者以女性醫學生為主，而作惡的施暴者往往是身居高位的男性。
危險階段
對醫學生來說，最敏感、最易遭遇騷擾和歧視的階段就是求學過程中第四、第五和第六年間的臨床實習期。在此期間，他們通常會被分配到大學校園以外的不同醫院實習，而這一過程需要高度依賴於醫院內經驗豐富的帶教指導老師。
伯恩大學學生雜誌上近期刊登的一篇文章，披露了醫學生在臨床實習期間經歷的各種性騷擾事件，比如「頻繁通過社交媒體發送騷擾簡訊，讓人不舒服且非必要的觸碰，帶有明顯性暗示、性挑逗意味的言論，強人所難的邀請自己陪同對方吃飯、或者在員工休息室一起過夜」。
即使沒有直接遭受過性騷擾，醫學院校學生和醫生們也難以規避在刻板印象，和無意識偏見的助長下滋生的、每天都會碰到的「微歧視」（microaggression）——或者更確切的說，輕度冒犯。《瑞士資訊》採訪的多位女性提到，對她們而言已經耳熟能詳的微歧視言論：「女人太軟弱了，對從事醫學工作來說還不夠聰明」，又或者「女人就該去兒科或待在廚房，不適合外科」。
「我們極需一種基於同意、認可、自願接受和提供安全空間的新文化。比方說，我們的教師應該確保所有學生——無論其性別，在接受體檢時都能在身體、心理或環境方面感到舒適愉悅，」瑞士醫學院學生聯盟（SWIMSA）前任主席、現已成為醫生的比亞・阿爾貝曼（Bea Albermann）說道。
「首先，為了防範這類事件的發生，我們需要對醫學生和教師進行相關訓練，教會他們如何應對無意識偏見。」
沉默的羔羊
醫療保健在傳統上就是一個由男性占主導地位的學科領域。雖然目前女性在所有醫學專業學生中的份額已高達61％，但身為合格醫師的她們依然難以晉級高升。根據瑞士醫學協會（FMH）於2021年發布的統計數據，全瑞士的主任醫師或其他醫療機構中，負責管理和指導醫療工作的高階醫生中，只有15.3％為女性。英國的情況也大同小異，該國女性科手術高級顧問僅佔13％。
研究表明，嚴格的等級制度、以男性為主導的環境、以及容忍不端行為和提倡保持沉默的大氛圍等因素，都在不同程度上為性騷擾的滋生和肆虐提供了肥沃的土壤。然而不幸的是，醫學行業符合上述所有的條件。
「醫院這個工作環境和其他地方截然不同，」伯恩大學醫學院平等委員會（Commission for Equality）的主席布麗塔・恩格爾哈德（Britta Engelhardt）介紹稱。一家醫院必須全日無休、不分晝夜地為病患提供服務，同時還肩負著為醫學生提供臨床實習的教學任務。
在這種情況下，保持緘默往往成了不容置疑、約定俗成的規則。年輕醫生，甚至某些相對而言資歷級別略微高一些的醫生，其個人未來職業生涯，常常取決於資深醫師是否願意對他們的表現和能力給予正面評價。而導致的後果就是，資深醫師針對他們的性騷擾行為，一般會被悄然掩蓋或者壓根不會被上報。
現如今，海倫娜已經26歲了，她在一家瑞士醫院擔任助理醫生的同時，還在伯恩大學繼續著學業深造。然而昔日夢魘再次降臨，這次侵犯她的是一位比她級別高的住院醫師。「我們曾經一塊兒參加過好幾輪早間例會，可能會議間隙聊過幾次，除此以外沒有其他來往，」她回憶道。關於那場噩夢般的經歷，海倫娜不願再透露更多細節，但她指出，那次事件的餘波給她帶來的衝擊與傷痛，要比經歷本身糟糕得多。
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南投10大農遊體驗──下篇
我們想讓你知道的是
近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。