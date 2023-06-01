2023/06/01,
政治

郭台銘的多重宇宙：只要他還在場上，國民黨的賭爛票勢必流向柯文哲

郭台銘的多重宇宙：只要他還在場上，國民黨的賭爛票勢必流向柯文哲
擷取自郭台銘Facebook

我們想讓你知道的是

只要郭台銘在2024平行宇宙的場上，就會有一群泛藍支持者記得朱立倫、黃健庭的心機，侯友宜出線前拒接郭台銘電話；只要侯友宜民調擺盪在第二跟第三之間，就會凝聚更大的「棄侯保柯」能量。

「在可觀測宇宙的邊緣外有什麼呢？有沒有可能，我們的宇宙只是在更大的多重宇宙（multiverse）中的眾多宇宙之一呢？」這是科學家尚未證實的假說，科幻電影的情節，也是郭台銘如今的政治觀。

國民黨徵召侯友宜十多天，最新民調柯文哲超車，侯貫破兩成、落居老三。郭台銘在金門巧妙創造郭賴同框談兩岸議題，郭柯合體抬轎、夜會的政治聯想。

先說結論，我不認為他還想選，或有機會問鼎2024的總統。

郭台銘的多重宇宙

仔細推敲郭台銘2024的三條路：一是侯友宜民調持續低迷，朱立倫真如外界所言「換侯」，屆時代打上場的會是朱立倫自己，而不是郭台銘，而「換侯」後國民黨崩盤，賴清德是當然總統。

二是郭台銘獨立參選，拱郭人士認為連署不成問題，也可創造相當聲勢，但四腳督郭毫無當選的機會，這是必然賠本的生意，生意人是不會幹的。

三是郭柯配或柯郭配，柯文哲憑一己之力民調超過兩成五，郭雖已無籌碼取得民眾黨的入場卷，但當柯文哲的副手意義不大，政治上太粗糙了，更違背支持侯友宜的承諾，注定是無言的結局。

郭台銘還是決定要出手：不打侯、不反國民黨，全力營造郭柯合的氣氛，完全符合他的政治邏輯。這是和2024總統大選的平行宇宙，郭台銘的目的不是勝選，而是用自己的方式走完它。

從《聯合報》頭版頭來看，郭台銘創造的政治效益「郭柯賴金門拚和平」，發現連郭賴都可以談，郭侯卻形同水火。

至於侯友宜的兩岸主張呢？沒有因為見了馬英九就更清晰，避談九二共識卻提不出具體可行的論述，而且繼台大政治系座談賴、柯都到，侯又缺席了。

侯營當然可以推說場子是民眾黨籍縣長陳福海和挺郭立委陳玉珍、議長洪允典串的，侯未必受邀，但賴清德有親自出席，難道也是配合郭董？侯友宜不請辭新北市長，又適合平日到外縣市趴趴走？

只要郭台銘還在，這股「氣」就不會散

只要郭台銘在2024平行宇宙的場上，就會有一群泛藍支持者記得朱立倫、黃健庭的心機，侯友宜出線前拒接郭台銘電話。挺郭的派系、議長、立委這股氣就不會散，郭台銘的賭爛票勢必流向柯文哲。只要侯友宜民調擺盪在第二跟第三之間，就會凝聚更大的「棄侯保柯」能量。

所以，郭台銘營造郭柯合氣氛，柯文哲表情尷尬，卻樂得配合演出。

至於朱立倫，他依照所謂黨內「主流民意」徵召侯友宜，看似成為侯的獵物，或許朱立倫早就看穿侯的能耐並設下陷阱，請侯入甕。

我很早就說過，侯友宜出線而且選不上總統，對朱立倫來說才有未來、才是最大利益。可是老朱的問題在於無法「政治回春」，2016「換柱」之後，2020韓國瑜異軍突起；2024侯若敗退、柯再起，精算師朱立倫又有什麼高度跟能量重新成為泛藍共主。

郭台銘的多重宇宙，不再關心國民黨和侯友宜的選情，忘情和柯文哲共舞，盡中華民國國民的本分，「我心平靜、不為任何職位」，走自己的路。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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