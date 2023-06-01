郭台銘的多重宇宙：只要他還在場上，國民黨的賭爛票勢必流向柯文哲
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只要郭台銘在2024平行宇宙的場上，就會有一群泛藍支持者記得朱立倫、黃健庭的心機，侯友宜出線前拒接郭台銘電話；只要侯友宜民調擺盪在第二跟第三之間，就會凝聚更大的「棄侯保柯」能量。
「在可觀測宇宙的邊緣外有什麼呢？有沒有可能，我們的宇宙只是在更大的多重宇宙（multiverse）中的眾多宇宙之一呢？」這是科學家尚未證實的假說，科幻電影的情節，也是郭台銘如今的政治觀。
國民黨徵召侯友宜十多天，最新民調柯文哲超車，侯貫破兩成、落居老三。郭台銘在金門巧妙創造郭賴同框談兩岸議題，郭柯合體抬轎、夜會的政治聯想。
先說結論，我不認為他還想選，或有機會問鼎2024的總統。
郭台銘的多重宇宙
仔細推敲郭台銘2024的三條路：一是侯友宜民調持續低迷，朱立倫真如外界所言「換侯」，屆時代打上場的會是朱立倫自己，而不是郭台銘，而「換侯」後國民黨崩盤，賴清德是當然總統。
二是郭台銘獨立參選，拱郭人士認為連署不成問題，也可創造相當聲勢，但四腳督郭毫無當選的機會，這是必然賠本的生意，生意人是不會幹的。
三是郭柯配或柯郭配，柯文哲憑一己之力民調超過兩成五，郭雖已無籌碼取得民眾黨的入場卷，但當柯文哲的副手意義不大，政治上太粗糙了，更違背支持侯友宜的承諾，注定是無言的結局。
郭台銘還是決定要出手：不打侯、不反國民黨，全力營造郭柯合的氣氛，完全符合他的政治邏輯。這是和2024總統大選的平行宇宙，郭台銘的目的不是勝選，而是用自己的方式走完它。
從《聯合報》頭版頭來看，郭台銘創造的政治效益「郭柯賴金門拚和平」，發現連郭賴都可以談，郭侯卻形同水火。
至於侯友宜的兩岸主張呢？沒有因為見了馬英九就更清晰，避談九二共識卻提不出具體可行的論述，而且繼台大政治系座談賴、柯都到，侯又缺席了。
侯營當然可以推說場子是民眾黨籍縣長陳福海和挺郭立委陳玉珍、議長洪允典串的，侯未必受邀，但賴清德有親自出席，難道也是配合郭董？侯友宜不請辭新北市長，又適合平日到外縣市趴趴走？
只要郭台銘還在，這股「氣」就不會散
只要郭台銘在2024平行宇宙的場上，就會有一群泛藍支持者記得朱立倫、黃健庭的心機，侯友宜出線前拒接郭台銘電話。挺郭的派系、議長、立委這股氣就不會散，郭台銘的賭爛票勢必流向柯文哲。只要侯友宜民調擺盪在第二跟第三之間，就會凝聚更大的「棄侯保柯」能量。
所以，郭台銘營造郭柯合氣氛，柯文哲表情尷尬，卻樂得配合演出。
至於朱立倫，他依照所謂黨內「主流民意」徵召侯友宜，看似成為侯的獵物，或許朱立倫早就看穿侯的能耐並設下陷阱，請侯入甕。
我很早就說過，侯友宜出線而且選不上總統，對朱立倫來說才有未來、才是最大利益。可是老朱的問題在於無法「政治回春」，2016「換柱」之後，2020韓國瑜異軍突起；2024侯若敗退、柯再起，精算師朱立倫又有什麼高度跟能量重新成為泛藍共主。
郭台銘的多重宇宙，不再關心國民黨和侯友宜的選情，忘情和柯文哲共舞，盡中華民國國民的本分，「我心平靜、不為任何職位」，走自己的路。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。