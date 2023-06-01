2023/06/01,
國際

「一中」緊箍咒限制台灣國際參與，美國另闢戰場破除中國對「聯大2758號決議」詮釋

「一中」緊箍咒限制台灣國際參與，美國另闢戰場破除中國對「聯大2758號決議」詮釋
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

事實上，1971年10月25日聯合國大會通過的2758號決議，僅承認中華人民共和國政府是聯合國內中國唯一合法代表，並未提及台灣，也未處理台灣代表權問題。或許是認知到不能再放任中共在國際上大打認知戰，美國推動台灣國際參與的策略在約一年半前出現重大轉變，開始公開挑戰中國對2758號決議的論述。

文：徐薇婷（中央社駐華盛頓特派員）

多年來，美國推動台灣有意義國際參與，但「一中」有如緊箍咒牢牢拴住國際組織。美方近來另闢新戰場，挑戰中國對聯大2758號決議的詮釋，試圖把台灣與決議脫鉤。這是否真能為台灣長年國際參與僵局解套？還得看能否累積足夠國際聲量。

第76屆世界衛生大會（WHA）5月21日至30日在瑞士日內瓦召開，由於中國壓力，台灣再度未受邀與會，連續7年遭排除在外。

對不少人來說，這個結果是在預料之中，不意外。即便台灣國際參與一向有聯合國（UN）最大資助國美國的支持，但中國近年來積極在聯合國體系及其他國際組織布局，安插中共官員至關鍵職位，讓這些組織堪稱如鐵板般踢不動。

根據美國國會「美中經濟暨安全審查委員會」（USCC）去年12月統計，目前共有32名中國籍人士在國際組織或聯合國機構擔任重要職務，包括在聯合國負責經濟和社會事務的副秘書長劉振民、世界貿易組織（WTO）副秘書長張向晨及國際刑警組織（Interpol）亞洲地區執委胡彬郴等。

這正是為什麼，即便近幾年美國及其他理念相近國家支持台灣國際參與的聲量日益高漲，也難帶來實質改變。

台灣國際參與面臨的最大敵人，是「一中原則國際化」。「一中原則」主張台灣是中國的一部分，並非所有國家都認同，但中共透過把持國際組織要職，強推自身主張，把台灣參與權與聯合國大會第2758號決議捆綁，錯誤宣稱決議奠定「一中原則」，企圖把排除台灣的作法正當化。

事實上，1971年10月25日聯合國大會通過的2758號決議，僅承認中華人民共和國政府是聯合國內中國唯一合法代表，並未提及台灣，也未處理台灣代表權問題。

或許是認知到不能再放任中共在國際上大打認知戰，美國推動台灣國際參與的策略在約一年半前出現重大轉變，開始公開挑戰中國對2758號決議的論述。

2021年10月21日，2758號決議通過滿50週年數天後，美國國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）在一場華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）活動上，公開指控中國錯誤使用（misuse）決議，阻止台灣有意義參與，引起外界不少關注與議論。

在此之前，美國跨黨派眾議員同年4月提出「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act），強調2758號決議僅處理中國代表權問題，並不涉及台灣及台灣人民，盼將相關論述正式入法。

法案雖未在上屆國會過關，但相關議員今年2月重提法案，眾議院外委會5月16日趕在WHA召開前以口頭表決方式無異議通過。

值得一提的是，美國長年立場就是傾向「台灣主權未定論」，其「一中政策」僅認知（acknowledge）、但不承認（recognize）台灣是中國一部分的說法，2007年面對時任聯合國秘書長潘基文以2758號決議為由，拒收台灣透過友邦諾魯轉交「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）批准書時，也曾反映此說法「雖符合中國立場，但聯合國會員國並非普遍遵循此立場，包含美國。」但由於事涉敏感，美國鮮少公開做出類似聲明。

美國作法雖從過去的消極反駁，變成目前的積極駁斥，但若真要破除中國將2758號決議與「一中原則」劃上等號的謬論，光靠幾位零星官員偶爾對外發言恐不夠。

華府或許可以考慮，複製近幾年把「台海和平穩定」議題國際化的策略，讓2758號決議不等於「一中原則」變成美國與歐洲、亞洲盟友間的「共識」，並逐漸把相關論述納入國際文件，例如雙邊或多邊領袖聲明、七大工業國集團（G7）公報等，才可能在國際上形成一股足以抗衡北京謬論的聲量。

不過，此事涉及「一中」及台灣主權等敏感議題，美國在推動上勢必會遇到不少阻力。能否逐一拉攏「怕事」盟友，就要看美方的智慧了。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。