「一中」緊箍咒限制台灣國際參與，美國另闢戰場破除中國對「聯大2758號決議」詮釋
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事實上，1971年10月25日聯合國大會通過的2758號決議，僅承認中華人民共和國政府是聯合國內中國唯一合法代表，並未提及台灣，也未處理台灣代表權問題。或許是認知到不能再放任中共在國際上大打認知戰，美國推動台灣國際參與的策略在約一年半前出現重大轉變，開始公開挑戰中國對2758號決議的論述。
文：徐薇婷（中央社駐華盛頓特派員）
多年來，美國推動台灣有意義國際參與，但「一中」有如緊箍咒牢牢拴住國際組織。美方近來另闢新戰場，挑戰中國對聯大2758號決議的詮釋，試圖把台灣與決議脫鉤。這是否真能為台灣長年國際參與僵局解套？還得看能否累積足夠國際聲量。
第76屆世界衛生大會（WHA）5月21日至30日在瑞士日內瓦召開，由於中國壓力，台灣再度未受邀與會，連續7年遭排除在外。
對不少人來說，這個結果是在預料之中，不意外。即便台灣國際參與一向有聯合國（UN）最大資助國美國的支持，但中國近年來積極在聯合國體系及其他國際組織布局，安插中共官員至關鍵職位，讓這些組織堪稱如鐵板般踢不動。
根據美國國會「美中經濟暨安全審查委員會」（USCC）去年12月統計，目前共有32名中國籍人士在國際組織或聯合國機構擔任重要職務，包括在聯合國負責經濟和社會事務的副秘書長劉振民、世界貿易組織（WTO）副秘書長張向晨及國際刑警組織（Interpol）亞洲地區執委胡彬郴等。
這正是為什麼，即便近幾年美國及其他理念相近國家支持台灣國際參與的聲量日益高漲，也難帶來實質改變。
台灣國際參與面臨的最大敵人，是「一中原則國際化」。「一中原則」主張台灣是中國的一部分，並非所有國家都認同，但中共透過把持國際組織要職，強推自身主張，把台灣參與權與聯合國大會第2758號決議捆綁，錯誤宣稱決議奠定「一中原則」，企圖把排除台灣的作法正當化。
事實上，1971年10月25日聯合國大會通過的2758號決議，僅承認中華人民共和國政府是聯合國內中國唯一合法代表，並未提及台灣，也未處理台灣代表權問題。
或許是認知到不能再放任中共在國際上大打認知戰，美國推動台灣國際參與的策略在約一年半前出現重大轉變，開始公開挑戰中國對2758號決議的論述。
2021年10月21日，2758號決議通過滿50週年數天後，美國國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）在一場華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）活動上，公開指控中國錯誤使用（misuse）決議，阻止台灣有意義參與，引起外界不少關注與議論。
在此之前，美國跨黨派眾議員同年4月提出「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act），強調2758號決議僅處理中國代表權問題，並不涉及台灣及台灣人民，盼將相關論述正式入法。
法案雖未在上屆國會過關，但相關議員今年2月重提法案，眾議院外委會5月16日趕在WHA召開前以口頭表決方式無異議通過。
值得一提的是，美國長年立場就是傾向「台灣主權未定論」，其「一中政策」僅認知（acknowledge）、但不承認（recognize）台灣是中國一部分的說法，2007年面對時任聯合國秘書長潘基文以2758號決議為由，拒收台灣透過友邦諾魯轉交「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）批准書時，也曾反映此說法「雖符合中國立場，但聯合國會員國並非普遍遵循此立場，包含美國。」但由於事涉敏感，美國鮮少公開做出類似聲明。
美國作法雖從過去的消極反駁，變成目前的積極駁斥，但若真要破除中國將2758號決議與「一中原則」劃上等號的謬論，光靠幾位零星官員偶爾對外發言恐不夠。
華府或許可以考慮，複製近幾年把「台海和平穩定」議題國際化的策略，讓2758號決議不等於「一中原則」變成美國與歐洲、亞洲盟友間的「共識」，並逐漸把相關論述納入國際文件，例如雙邊或多邊領袖聲明、七大工業國集團（G7）公報等，才可能在國際上形成一股足以抗衡北京謬論的聲量。
不過，此事涉及「一中」及台灣主權等敏感議題，美國在推動上勢必會遇到不少阻力。能否逐一拉攏「怕事」盟友，就要看美方的智慧了。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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10大必買南投伴手禮
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南投縣為台灣「觀光首都」，在政府和業者努力地經營下，推出非常多具有當地特色的南投伴手禮。以下介紹南投10大人氣伴手禮店家，給遊客參考！
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地址：南投縣魚池鄉中明村有水巷38號
電話：049-2895508 / 049-2895510
營業時間：8:00-17:00
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地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號
電話：049-2984-263
營業時間：10:00-22:00
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人氣經典商品：集集火車票餅
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地址：南投縣集集鎮成功路258號
電話：049-2760770
營業時間：假日09:00-18:00、平日09:30-17:30
4. 天子舒芙蕾
人氣經典商品：法國飛雪奶油舒芙蕾
舒芙蕾柔軟細緻，入口即化，深受年輕人歡迎！店內人氣商品「法國飛雪奶油舒芙蕾」，選用奶油界LV等級之稱的法國飛雪金鑽奶油製作。常溫下品嘗，濃郁的乳酪香味彷彿雲朵般從嘴裡散開；若經窯烤後，口感會變得跟餅乾一樣香脆，每一口都散發迷人奶香。店內對將舒芙蕾的造型設計些巧思，結合頂級原料和在地新鮮食材，讓它由小小的杯裝，加大到6.5吋，品嘗美味也能大呼過癮。
地址：南投縣埔里鎮慈恩街11號
電話：0965-103912
營業時間：假日10:00-19:00、平日 11:00-19:00
5. 久保田烘焙坊
人氣經典商品：咬人貓麵包
位於溪頭旁妖怪村內的「久保田烘焙坊」，是間與眾不同的麵包店。店內「咬人貓麵包」，採用美日現採的新鮮咬人貓葉片，搗成汁液加入麵糰中，再以獨家秘方提味，創造出溪頭人氣商品。咬人貓麵包的出爐時間為早上10:30及下午14:30，出爐前半個小時開始排隊，快出爐前才會發放號碼牌，由此可見其熱銷程度。「咬人貓麵包」外面有一片咬人貓葉，內餡為燻雞起司口味，麵包柔軟又好吃，一個售價30元。店內還有其他KUSO的商品，例如免万炭、塞里涼、狗始糖……等，皆是溪頭必買伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉興產路2-3號
電話：049-261 2121#151
營業時間：10:00-19:00
6. 微熱山丘SunnyHills
人氣經典商品：土鳳梨酥
台灣名產，最知名的鳳梨酥品牌「微熱山丘」，其發源地就在南投，位於139縣道旁的「微熱山丘三合院店」正是創始店。因其採用南投八卦山種植的土鳳梨，內餡酸甜。鳳梨酥在台灣以冬瓜替代鳳梨入餡已行之有年，微熱山丘卻大膽採用土鳳梨做餡料，還鳳梨酥本色，沒想到意外掀起一股土鳳梨酥熱潮。到微熱山丘品嘗鳳梨酥，除了可免費享用一塊鳳梨酥，店家還貼心附上一杯熱茶，在充滿懷舊氣氛下的三合院民宅中，拋開俗務，盡享一片寧靜。
地址：南投縣南投市鳳山里八卦路1100巷2號（139縣道）
電話：049-2292767
營業時間：10:00-18:00
7. 日月潭田園紅茶手工蛋捲
人氣經典商品：紅茶手工蛋捲
日月潭紅茶馳名國際，紅玉、阿薩姆、紅韻、藏芽四大品系，各有特色、韻味十足。近年來紅茶相關加工品在業者創新包裝下，如雨後春筍般在市場熱銷。這款「日月潭田園紅茶手工蛋捲」位於日月潭水社碼頭附近的中興停車場旁，招牌口味為日月潭紅茶蛋捲。每個蛋捲都是現場手工製造，多層次口感，香酥鬆脆，香氣十足。除了招牌紅茶口味，還有芝麻、咖啡和原味等，現場還可試吃，是到日月潭旅遊必買伴手禮之一。
地址：南投縣魚池鄉水社村中興路 38-2號
電話：049-2855538
營業時間：假日09:00-18:30 平日09:30-18:00
8. 久味大姐手工麻糬
人氣經典商品：招牌金條麻糬
南投草屯知名排隊名店非中山街上的「久味大姐手工麻糬」莫屬了！來到現場就能看到店員手工包麻糬，因人數實在太多，還設置自動點餐機。店內超人氣產品「純金金條長條招牌麻糬」，招牌是寫「綜合口味」，但意外的是所謂的「綜合」不是三種個別口味，是一顆就包了三種口味。長條麻糬外面裹上古早味花生磨成的花生粉，裡頭則有熬煮成綿密的萬丹紅豆泥＋芝麻花生內餡，麻糬軟中帶Q不黏牙，難怪每人都是一次3至5盒購買。
地址：南投縣草屯鎮中山街201號
電話：049-2333996
營業時間：05：30-21：00
9. 果丘in
人氣經典商品：白木耳吸凍飲
果丘in位於南投埔里，是台灣少有的「膠質果凍補充包」專賣店。其補充包方便攜帶、即開即飲，精心的吸嘴設計更讓你輕輕一吸，就能嘗到白木耳的Ｑ彈滑順！果丘in採用埔里好水培養的白木耳。每顆都富有膳食纖維及天然的植物膠質，飲用時不只解饞護胃，還更能養顏！口味部分，除了冰糖原味外，還結合南投在地食材，提供如埔里老茶廠紅茶、大坪頂百香果、信義青梅、南投鳳梨以及季節限定的桑椹等多種口味。告別不健康的碳酸飲料，享瘦一下，來包健康的白木耳吸凍飲吧！
地址：南投縣埔里鎮自強路188號
電話：049-2902939
營業時間：10:30-18:00
10. 日香食品廠
推薦商品：冬筍餅
竹山除了知名的冬筍、紅番薯外，還有一項外地人必買的伴手禮「日香冬筍餅」，其已成為冬筍餅的代名詞。日香由創辦人吳萬居先生於63年成立，已傳承三代。日香將地方特色農產品融入麵粉當中，以獨家傳承香料，油炸成香脆可口、風味絕佳之餅乾，目前主力產品為冬筍餅、芋仔餅、蕃薯餅，還有香菇酥、牛蒡餅、海苔餅等，其特色為將農產品特殊加工保留其香味於餅乾之中，口感獨特。目前產品已行銷到全省名超市、觀光區。
地址：南投縣竹山鎮集山路3段207-6號
電話：049-2642540
營業時間：8:00-17:00
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