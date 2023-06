小時候拉肚子就會來一顆，「正露丸」裡有什麼神祕成分？

讀者Troy2023年1月15日利用本網站的「與我聯絡」詢問:

林教授,麻煩您講解: 台灣人熟悉的「正露丸」到底有什麼成分,對醫治對醫治肚子疼有效嗎? 膚潤康是類固醇嗎?為何對皮膚戳傷如此神效? 川貝枇杷膏對喉嚨痛、咳嗽真的有效嗎?

我先討論正露丸。

根據台灣的大幸藥品,正露丸的成分是JP Wood Creosote(日本藥典木餾油),JP Powered Gambir(日本藥典阿仙粉),JP Powered Phellodendron Bark(日本藥典黃柏粉),JP Powered Glycyrrhiza(日本藥典甘草粉),和 Powered Citrus Unshiu Peel(陳皮粉)。(註1:JP應該是Japan。註2:Powered應該是Powdered)

正露丸的最重要要成分是木餾油,因為台灣的這個網站有特別說:「日本藥典木餾油為天然成分,在不停止腸道運動的同時調整腸內水分的平衡,從而發揮其功效」。我等一下還會進一步說明。

根據美國的大幸藥品(請看插圖),正露丸(SEIROGAN®)的主要成分是Phellodendron Bark、Citrus Unshiu Peel、Gambir Leaves、Licorice Root,而其他成分則是Water、Beechwood Creosote、Glycerin、Calcium Carboxymethylcellulose、Cinnamon Bark(水、櫸木餾油、甘油、羧甲基纖維素鈣、肉桂皮)。(註3:Licorice(甘草)的學名是Glycyrrhiza uralensis)

美國的這個網站有特別說(請看插圖):「 SEIROGAN® 片劑是一種草本膳食補充劑,可支持消化系統並幫助維持正常排便」。 然後它又特別指出:「本聲明未經美國食品藥品監督管理局評估。 本產品不用於診斷、治療、治癒或預防任何疾病。」

大幸藥品在2003年發表研究論文〈Wood creosote, the principal active ingredient of seirogan, an herbal antidiarrheal medicine: a single-dose, dose-escalation safety and pharmacokinetic study〉(草本止瀉藥 seirogan 的主要活性成分木餾油:單劑量、劑量遞增安全性和藥代動力學研究)。

所以,毫無疑問,木餾油的確就是正露丸的最主要成分。那為什麼美國的大幸藥品網站會把木餾油放在「其他成分」,而不是「主要成分」呢?

美國的CDC在2002年9月發表Public Health Statement for Creosote(木餾油公共衛生聲明)。它在開頭就用黑體字說:「此信息很重要,因為該物質可能會傷害您。 接觸任何有害物質的影響取決於劑量、持續時間、接觸方式、個人特徵和習慣,以及是否存在其他化學物質。」

針對櫸木餾油的一段是:「櫸木餾油已被用作消毒劑、瀉藥和止咳藥。 以前,麻風病、肺炎和肺結核的治療也涉及食用或飲用櫸木餾油。 它在今天在美國很少被醫生使用,因為它已經被更好的藥物所取代,而且它不再由美國的企業生產。 它仍然可以用作草藥,在日本用作祛痰劑和瀉藥。 櫸木餾油中的主要化學物質是苯酚、甲酚和癒創木酚。」(請注意,是「瀉藥」,而不是「止瀉藥」)

另外,除了大幸藥品,還有其他公司也生產正露丸。請看自由健康網在2022年9月17日發表的〈2款正露丸主成分不足 逾12萬瓶回收〉。它的第一段是:

食品藥物管理署昨天發布藥品回收警訊,有兩款正露丸牌子「極東」、「德佑」超過12萬瓶,約2000萬顆正露丸需預防性回收下架;食藥署解釋,因業者收到國外原廠通知,主成分含量疑似偏離規格,無法確定國內的商品在效期內可以符合規定,因此預防性下架。

專家驚揭正露丸主要成分是瀉藥?媒體總愛譁眾取寵

我在2023年1月16日發表〈正露丸:成分及療效〉。隔天有一家媒體的編輯來徵求轉載並詢問是否可以使用這樣的標題:狂烙屎就吃正露丸?專家驚揭「主要成分是瀉藥」真正功效曝光。

我給她的回覆是:「我只是忠實翻譯CDC的文章,但為了提醒讀者才加了註解,並無意揭漏什麼」。她回覆說這樣的標題是參考另外兩家媒體轉載我的文章所使用的標題,分別是:

吃正露丸能止瀉?教授:錯!正露丸主要成份木餾油其實是瀉藥 「臭藥丸」是拉肚子神藥? 專家揭真相「正露丸主要成份是瀉藥」

我回覆說他們都沒有徵求我的同意。事實上我有發表過多篇文章,指出媒體總愛用譁眾取寵的標題來吸引點擊閱覽。所以,凡是使用這樣的標題來轉載我的文章,都不是出自我的原意。

CDC的原文是:

Beechwood creosote has been used as a disinfectant, a laxative, and a cough treatment. In the past, treatments for leprosy, pneumonia, and tuberculosis also involved eating or drinking beechwood creosote.

我的翻譯是:櫸木餾油已被用作消毒劑、瀉藥和止咳藥。 以前,麻風病、肺炎和肺結核的治療也涉及食用或飲用櫸木餾油。

我加上的註解是:請注意,是「瀉藥」,而不是「止瀉藥」。

台灣的國家環境毒物研究中心有發表一篇關於木餾油的文章,其中一段是:「木餾油曾經被用作消毒劑、瀉藥或止咳藥,但已經被更好的藥物取代。煤焦油產品常被用作治療皮膚疾病,如牛皮癬的藥物、驅除動物和禽鳥類的藥劑、殺蟲劑、動物浸泡液和抗真菌劑。另外在美國,礦物雜酚油被廣泛的用作木材防腐劑。煤焦油、煤焦油瀝青及其揮發物可用來建造房屋屋頂、鋁的冶煉和進行焦化處理。」(文章的下面有註明是翻譯自CDC的那篇文章)

所以,這篇算是台灣官方的文章也是把laxative翻譯成「瀉藥」。

有一篇2014發表的論文也說Beechwood creosote is also known for qualities like disinfectant, fungicide, laxative activity and in therapeutics leprosy and tuberculosis. (櫸木餾油也以消毒劑、殺真菌劑、通便活性以及治療麻風病和肺結核等特性而聞名)。請看〈Efficacious rat model displays non-toxic effect with Korean beechwood creosote: a possible antibiotic substitute〉(有效的大鼠模型顯示韓國櫸木餾油無毒作用:一種可能的抗生素替代品)。(請注意,laxative activity是翻譯成「通便活性」。這篇論文的文摘說「木餾油是一種草本止瀉劑和主要揮發性化合物的混合物」)