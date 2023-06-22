小時候拉肚子就會來一顆，「正露丸」裡有什麼神祕成分？
我們想讓你知道的是
台灣人熟悉的「正露丸」到底有什麼成分，對醫治對醫治肚子疼有效嗎？正露丸的最重要要成分是木餾油，因為台灣的這個網站有特別說：「日本藥典木餾油為天然成分，在不停止腸道運動的同時調整腸內水分的平衡，從而發揮其功效」。
讀者Troy2023年1月15日利用本網站的「與我聯絡」詢問：
林教授，麻煩您講解：
- 台灣人熟悉的「正露丸」到底有什麼成分，對醫治對醫治肚子疼有效嗎？
- 膚潤康是類固醇嗎？為何對皮膚戳傷如此神效？
- 川貝枇杷膏對喉嚨痛、咳嗽真的有效嗎？
我先討論正露丸。
根據台灣的大幸藥品，正露丸的成分是JP Wood Creosote（日本藥典木餾油），JP Powered Gambir（日本藥典阿仙粉），JP Powered Phellodendron Bark（日本藥典黃柏粉），JP Powered Glycyrrhiza（日本藥典甘草粉），和 Powered Citrus Unshiu Peel（陳皮粉）。（註1：JP應該是Japan。註2：Powered應該是Powdered）
正露丸的最重要要成分是木餾油，因為台灣的這個網站有特別說：「日本藥典木餾油為天然成分，在不停止腸道運動的同時調整腸內水分的平衡，從而發揮其功效」。我等一下還會進一步說明。
根據美國的大幸藥品（請看插圖），正露丸（SEIROGAN®）的主要成分是Phellodendron Bark、Citrus Unshiu Peel、Gambir Leaves、Licorice Root，而其他成分則是Water、Beechwood Creosote、Glycerin、Calcium Carboxymethylcellulose、Cinnamon Bark（水、櫸木餾油、甘油、羧甲基纖維素鈣、肉桂皮）。（註3：Licorice（甘草）的學名是Glycyrrhiza uralensis）
美國的這個網站有特別說（請看插圖）：「 SEIROGAN® 片劑是一種草本膳食補充劑，可支持消化系統並幫助維持正常排便」。 然後它又特別指出：「本聲明未經美國食品藥品監督管理局評估。 本產品不用於診斷、治療、治癒或預防任何疾病。」
大幸藥品在2003年發表研究論文〈Wood creosote, the principal active ingredient of seirogan, an herbal antidiarrheal medicine: a single-dose, dose-escalation safety and pharmacokinetic study〉（草本止瀉藥 seirogan 的主要活性成分木餾油：單劑量、劑量遞增安全性和藥代動力學研究）。
所以，毫無疑問，木餾油的確就是正露丸的最主要成分。那為什麼美國的大幸藥品網站會把木餾油放在「其他成分」，而不是「主要成分」呢？
美國的CDC在2002年9月發表Public Health Statement for Creosote（木餾油公共衛生聲明）。它在開頭就用黑體字說：「此信息很重要，因為該物質可能會傷害您。 接觸任何有害物質的影響取決於劑量、持續時間、接觸方式、個人特徵和習慣，以及是否存在其他化學物質。」
針對櫸木餾油的一段是：「櫸木餾油已被用作消毒劑、瀉藥和止咳藥。 以前，麻風病、肺炎和肺結核的治療也涉及食用或飲用櫸木餾油。 它在今天在美國很少被醫生使用，因為它已經被更好的藥物所取代，而且它不再由美國的企業生產。 它仍然可以用作草藥，在日本用作祛痰劑和瀉藥。 櫸木餾油中的主要化學物質是苯酚、甲酚和癒創木酚。」（請注意，是「瀉藥」，而不是「止瀉藥」）
另外，除了大幸藥品，還有其他公司也生產正露丸。請看自由健康網在2022年9月17日發表的〈2款正露丸主成分不足 逾12萬瓶回收〉。它的第一段是：
食品藥物管理署昨天發布藥品回收警訊，有兩款正露丸牌子「極東」、「德佑」超過12萬瓶，約2000萬顆正露丸需預防性回收下架；食藥署解釋，因業者收到國外原廠通知，主成分含量疑似偏離規格，無法確定國內的商品在效期內可以符合規定，因此預防性下架。
專家驚揭正露丸主要成分是瀉藥？媒體總愛譁眾取寵
我在2023年1月16日發表〈正露丸：成分及療效〉。隔天有一家媒體的編輯來徵求轉載並詢問是否可以使用這樣的標題：狂烙屎就吃正露丸？專家驚揭「主要成分是瀉藥」真正功效曝光。
我給她的回覆是：「我只是忠實翻譯CDC的文章，但為了提醒讀者才加了註解，並無意揭漏什麼」。她回覆說這樣的標題是參考另外兩家媒體轉載我的文章所使用的標題，分別是：
吃正露丸能止瀉？教授：錯！正露丸主要成份木餾油其實是瀉藥
「臭藥丸」是拉肚子神藥? 專家揭真相「正露丸主要成份是瀉藥」
我回覆說他們都沒有徵求我的同意。事實上我有發表過多篇文章，指出媒體總愛用譁眾取寵的標題來吸引點擊閱覽。所以，凡是使用這樣的標題來轉載我的文章，都不是出自我的原意。
CDC的原文是：
Beechwood creosote has been used as a disinfectant, a laxative, and a cough treatment. In the past, treatments for leprosy, pneumonia, and tuberculosis also involved eating or drinking beechwood creosote.
我的翻譯是：櫸木餾油已被用作消毒劑、瀉藥和止咳藥。 以前，麻風病、肺炎和肺結核的治療也涉及食用或飲用櫸木餾油。
我加上的註解是：請注意，是「瀉藥」，而不是「止瀉藥」。
台灣的國家環境毒物研究中心有發表一篇關於木餾油的文章，其中一段是：「木餾油曾經被用作消毒劑、瀉藥或止咳藥，但已經被更好的藥物取代。煤焦油產品常被用作治療皮膚疾病，如牛皮癬的藥物、驅除動物和禽鳥類的藥劑、殺蟲劑、動物浸泡液和抗真菌劑。另外在美國，礦物雜酚油被廣泛的用作木材防腐劑。煤焦油、煤焦油瀝青及其揮發物可用來建造房屋屋頂、鋁的冶煉和進行焦化處理。」（文章的下面有註明是翻譯自CDC的那篇文章）
所以，這篇算是台灣官方的文章也是把laxative翻譯成「瀉藥」。
有一篇2014發表的論文也說Beechwood creosote is also known for qualities like disinfectant, fungicide, laxative activity and in therapeutics leprosy and tuberculosis. （櫸木餾油也以消毒劑、殺真菌劑、通便活性以及治療麻風病和肺結核等特性而聞名）。請看〈Efficacious rat model displays non-toxic effect with Korean beechwood creosote: a possible antibiotic substitute〉（有效的大鼠模型顯示韓國櫸木餾油無毒作用：一種可能的抗生素替代品）。（請注意，laxative activity是翻譯成「通便活性」。這篇論文的文摘說「木餾油是一種草本止瀉劑和主要揮發性化合物的混合物」）
Tags：
【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！