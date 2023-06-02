「地攤經濟學」能夠挽救復甦乏力的中國經濟和青年失業嗎？
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中國嚴重的失業問題正在衝擊全國，許多城市放寬了對於小販的管控，淄博燒烤更在網上火紅。曾銳生解讀，淄博的成功可能反映了人們重視新奇感，但也表明人們感覺自己變得更窮了。「如果一個人能負擔得起，誰真的更喜歡街頭美食，而不是米其林星級餐廳？」
文：德國之聲中文網（路透社、CNN）
雖然中國已經不再進行嚴格清零的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒防疫政策，但為對應今（2023）年緩慢復甦的經濟局勢，許多城市放寬了對地攤和小販的管控，成為高失業率下，同時解決青年就業問題和促進城市發展的新途徑。
《路透社》報導，過去幾十年來，在亞洲其他地方很常見的街頭小攤和小販，在中國的許多城市都被全面禁止，或至少是受到嚴格監管，主要是因為政府認為它們不雅觀。然而，隨著新冠疫情大流行過後中國的生活逐步重回正軌，小販們重新湧上中國街頭。
在經濟復甦不平衡、就業和工資增長緩慢的情況下，這些小販們希望擺攤能增加收入。此外，也有跡象表明，中國許多地方政府正在給小販更多空間，外界預計這一趨勢將持續下去。
推著手推車在上海繁華地段兜售糕點，與當局玩起了貓捉老鼠遊戲的王春香（Wang Chunxiang，音譯）說，在上海做清潔女工，每月只能賺人民幣5000元到6000元。但是上海的房租太貴了，即便是品質不佳的房子，每個月房租也要人民幣2000元至3000元。
如今，這位43歲的中年人，在街頭賣人民幣15元一盒的糕點，生意好的時候，一個月能賺人民幣1萬元左右。
28歲的王雪雪（Wang Xuexue，音譯）在上海騎著踏板車賣花，她更喜歡在特定區域兜售她的商品。「政府當然想抓我們。否則我們不會跑得這麼快」，不久前還在一家花店工作的王雪雪說。
地方政府放寬政策
《路透社》報導，作為中國科技中心的深圳，於1999年起就禁止隨街擺攤，但深圳今年9月起將放寬對街頭設立攤位的限制。上海也正在就修改小販條例徵求公眾意見，並在4月份表示，已為小販新設立了74個擺攤地點。
位在中國西北部的城市蘭州政府5月則表示，將指定擺設地攤的區域，以鼓勵創新和創業。此外，即使在中國國家主席習近平先前曾說過，應該保持沒有街頭經濟的政治中心北京，也可以在旅遊景點看到小販。
中國今年第一季家庭收入成長3.8％，落後於4.5％的經濟成長率，且就業市場仍然低迷，青年失業率創歷史新高。面對這樣的經濟壓力，迫使小販冒著被罰款、或產品被沒收的風險下，仍要堅持擺攤。
根據中國國家統計局先前公佈的數據，今年4月，16歲至24歲的中國城鎮青年失業率創下20.4％的歷史新高。此外，這一比率可能會在未來更進一步增加，因為今年預計將有創紀錄的1160萬大學生畢業。
仲量聯行首席經濟學家龐溟表示：「一些地方政府在穩定當地經濟和就業市場方面，面臨巨大壓力，因此嘗試（開放）街頭販賣是很自然的事情。」
美國《有線電視新聞網》（CNN）5月16日報導，英國倫敦大學亞非學院中國研究所所長曾銳生（Steve Tsang）說，「看起來，中國領導層確實找不到比鼓勵年輕人成為街頭小販更好的方法，來創造就業，從而維持穩定和秩序。」
淄博的燒烤經濟學
《CNN》報導，在中國各大城市解除地攤經濟的限制之前，一個對外國人來說鮮為人知的工業小城市山東淄博，因其戶外燒烤攤位而風靡一時，也激勵了中國其他城市想要效仿它的成功。
淄博位於山東省東部，是目前中國最熱門的旅遊勝地。其廉價燒烤的影片在社群媒體上瘋傳後，淄博的旅遊人氣在3月激增。
淄博的主要美食是烤肉串。除了便宜，一頓飯每人大約只需人民幣30元之外，這個小城市還以熱情好客而聞名。
「這裡的食物很便宜」，目前在上海工作的淄博人姜亞茹（Jiang Yaru，音譯）說。她在五一勞動節放假期間刻意回了一趟家，就是為了「吃烤肉、湊熱鬧。」
她去過的烤肉店都擠滿了人，其中不乏外地的年輕人。姜亞茹認為，「當地人對陌生人非常好客和誠實，我認為這是（淄博爆紅的）主要原因」，「對於許多遊客來說，這是一種新奇的體驗，因為其他旅遊城市可能沒有善待他們」，她說。
得益於這股熱潮，淄博今年第一季經濟成長了4.7％，主要是受惠於零售、旅遊和餐飲的推動。同時，淄博第一季消費數據飆升11％，扭轉了今年前兩個月2％的跌幅。
地攤能救中國經濟嗎？
《CNN》報導，中國經濟正在應對越來越多的挑戰。至關重要的房地產市場陷入了有紀錄以來最嚴重的衰退。在政府對科技和教育行業發起監管衝擊後，中國的商業信心直線下降。跨國公司因中國對國際諮詢公司的調查而感到不安。
此外，在中國的外國投資大幅下滑，美中關係也處於幾十年來的最低點，這都導致中美在技術和投資方面的緊張局勢升級。
中國國家市場監督管理總局局長羅文今年4月曾通過稅收和社會保障體系，為包含街頭小販在內的中國個體工商戶提供更多支持。
報導認為，中國官方措辭的一個明顯轉變是，官方媒體發佈了一些故事或視頻，講述一些中國年輕人如何透過在夜市擺攤致富，以號召失業青年成為街頭小販。
淄博一夜之間從工業小城變成民眾必遊之地，也震驚了整個國家。中國一些地方政府派官員到淄博學習 ，並嘗試複製他們的成功。
新加坡國立大學商學院講師卡普利（Alex Capri）表示：「淄博現在像是中國城市為解決失業和青年焦慮問題，自上而下施加的壓力結合。」
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10大南投農會伴手禮【下篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的後5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
6. 集集鎮農會
推薦人氣伴手禮：香蕉方塊酥
集集是一典型的鄉村小鎮，東鄰水里鄉、西與名間鄉為界，南隔濁水溪與鹿谷鄉、竹山鎮為鄰、北與中寮銜接。面積以山坡地、林班地居多，平地僅佔小部分，南側為濁水溪，三面環山、山嶺重疊，濁水溪自東南西流、清水溪在北側亦東向西流向至林尾里交會濁水溪。農業部分，因集集依山傍水的地理環境，造就了其豐饒多元的農業生態，區內以山蕉、糯米荔枝及火龍果為其大宗，還有柳橙、番石榴、葡萄、山蕨、玫瑰等種植，腹地雖然不大、但因緊鄰清水溪天然無污染的山泉源頭，造就了其質優味美的農產特色。
集集生產出的香蕉香甜又彈牙，為了延續百年香蕉風華，創新並延伸香蕉產品的品項，集集鎮農會與老楊食品有限公司合作，打造出香蕉方塊酥。與方塊酥結合的香蕉粉，需要採用在地尚未成熟且黏性較低的綠香蕉，切片後烘乾研磨成粉，單純觀察或食用粉末時，可感覺其顆粒較大，係由於綠香蕉本身的纖維豐富，即使製成香蕉粉，在顆粒的口感上仍能吃出它的纖維，濃縮整根香蕉的營養，無麩質，具有天然的抗性澱粉，結合方塊酥的酥脆口感，恰好於食用時不顯突兀又爽口。
成分：香蕉方塊酥
容量：370公克
售價：159元
7. 名間鄉農會
推薦人氣伴手禮：松柏長青茶
名間鄉所生產的茶葉，無論是產量或種植面積，皆是全台第一。能有今日的成就，與當地的自然條件及茶農的處世風格，有著極為密切的關係。松柏嶺地區位居八卦山脈最南端，海拔約四百公尺的台地上，比起產製凍頂茶的鹿谷鄉，海拔高度略低，平均氣溫稍高外，其餘的條件，都極適合種茶。首先因地處山脈東面斜坡向陽處，所以一年四季日照充足，倘若又是種植四季春此多產的茶種，一年採收四次以上，是毫無問題的。又台地上處處是紅壤類的土質，適合深耕厚植茶葉。此外，四通八達的公路網，更是其他產茶鄉鎮，所欠缺的優勢。除了上述優良的自然條件外，在地茶農更保有勇於突破，精益求精的態度，亦是開創此茶葉王國的最大功臣。走訪台灣各地的茶區，很難找到一處如名間鄉般，栽植的品種，可以囊括各式的烏龍茶種，如青心烏龍、金萱、翠玉、武夷、四季春等，如此多樣性的栽種，也代表名間鄉民勇於嘗試的性格。
成分：茶葉
容量：75公克*2罐
售價：1600元
8. 南投市農會
推薦人氣伴手禮：投農米
南投市位於南投縣西北隅，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，因此農產品非常豐富。溪兩岸沖積平原盛產稻米，品質優良，為南投市知名特產之一。南投米灌溉來自濁水溪的優質水源，灌溉水質無汙染，並於產地收穀、烘乾、碾製一貫作業。南投米粒粒飽滿、晶瑩剔透，蒸煮後，散發出甘甜米香，細細咀嚼，滿滿幸福！
成分：稻米
重量：5公斤
售價：220元
9. 國姓鄉農會
推薦人氣伴手禮：國民姓福禮盒
國姓鄉山多平原少，耕作土地相當有限，農民經濟所得也相對不高。經濟產業一直以農業發展為主，多種植檳榔、枇杷、草莓、玫瑰花、香蕉、火鶴、火龍果、芭樂等等。北山茶位列本縣茶中極品；本鄉的香蕉生產為全縣第二位；而南港村則是台灣水鹿的故鄉，補中極品－鹿茸也是本鄉一大特產。初春時節，中潭公路旁的觀光草莓園，垂涎欲滴草莓，吸引遊客駐足採果購買。另外，尚有柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香菇…等特色農特產，待遊客購買品嚐！
組合品：
．香菇 - 來自九份二山微氣候，香氣十足
．冷泉米 - 來自北港橋新豐農場的鴨禾米
．薑黃 - 有機轉型期薑黃滿五年方能採收品質保證
重量：健康菇菇、薑黃粉各50公克，冷泉米500公克
售價：2600元
10. 埔里鎮農會
推薦人氣伴手禮：玫瑰淡酒禮盒
埔里擁有得天獨厚的地理環境，四季氣候溫和及水質純淨甘美，孕育出豐盛的物產，也因此生產出名聞中外的「埔里美酒」；埔里農會特地設立酒莊於風光明媚的風景區──鯉魚潭邊，猶如世外桃源般寧靜優美，因此釀造出優質好酒。埔里農會酒莊，堅持採用代表當地水果與農特產作為原料。為了提升埔里地方農產精緻質量，讓埔里「水甜酒鄉」更加名正言順，埔里酒莊於2002年開始，引進農業改良場研發與農民契作的食用玫瑰，精心釀製的「真情玫瑰」和「玫瑰淡酒」，於2008年和2011年參加比利時布魯塞爾世界酒類評鑑，八十多國同場競爭獲得銀牌獎，為台灣農業在世界酒品市場嶄露頭角。
成分：再製酒、玫瑰花
容量：400ml*2瓶
售價：760元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。