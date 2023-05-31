維族學生證實未赴港，港府要求國際特赦組織為指控道歉
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國際特赦組織日前稱，一名維吾爾族學生赴港後失聯。有韓媒報導該生人在韓國之後，該組織昨日更正了聲明。港府對事件表示憤慨與鄙視，發聲明稱國際特赦組織「不但不肯承認錯誤」，還妄稱將藉「繼續監察香港和內地人權狀況」為其「詆毀香港和內地的歹毒言論」文過飾非。
文：德國之聲中文網
國際特赦組織（Amnesty International）日前指出，一名維吾爾族學生赴港後失聯，該組織週二（5月30日）發佈更正聲明，稱已查明該生並未前往香港。
國際特赦組織26日稱，本月10日，一名維吾爾族學生自韓國飛往香港後隨即失聯，恐在香港機場遭中國警方帶走、非法引渡至中國大陸拘留。港府否認後不久，有韓媒引述該名學生在韓的指導教授說法報導，該名學生目前人仍在韓國。
30日，該組織改稱已經聯繫上該生，他並未前往香港，「與之前收到的訊息相反」。國際特赦組織表示，他們很高興獲知該生下落，將繼續監測中國、海外維吾爾人以及香港的人權狀況，並「繼續努力為因自己或所愛之人受到人權侵害，而向我們求援的人提供支持。」
香港政府30日深夜針對此事表示憤慨與鄙視。港府聲明稱，國際特赦組織「不但不肯承認錯誤」，還妄稱將藉「繼續監察香港和內地人權狀況」為其「詆毀香港和內地的歹毒言論」文過飾非，希望該組織能負起責任、為此鄭重道歉。
國際特赦組織並未針對此事提供更多細節，也未立即回覆《美聯社》的置評請求。
維族學生「失蹤」事件
根據該組織發佈的聲明，該維吾爾族學生名叫阿布都雷赫曼（Abuduwaili Abudureheman），出生於新疆克拉瑪依市，過去7年在韓國首爾攻讀博士學位，因其海外經驗而被中國列入「觀察名單」。
《韓聯社》29日報導，阿布都雷赫曼的指導教授、南韓國民大學體育學院院長趙旭淵（Cho Wook-yeon，音譯）表示，阿布都雷赫曼為攻讀博士學位，兩人「每天都有保持聯絡」，強調該生人「確實在韓國」，沒去香港。
趙旭淵透過電話向《韓聯社》表示，他不知道為什麼國際特赦組織指阿布都雷赫曼在香港失蹤，計畫聯繫國際特赦組織糾正事實。
《美聯社》30日報導，國際特赦組織表示正試圖獨立確認該名學生的下落與安全，若獲得更多訊息將進一步回應。
《美聯社》則試圖直接聯繫該名學生，但韓國校方以隱私為由拒絕提供詳細聯繫方式。校方表示，趙旭淵教授與學生進行了溝通，確認他人在韓國，但趙旭淵教授並沒有回應《美聯社》的電話查詢。
中國外交部發言人毛寧在29日的例行記者會被問及此事時，則是僅回覆：「我不掌握有關情況。」
香港政府已經否認了該生在香港失聯的說法。《明報》報導，港府發言人27日回應，政府紀錄顯示該生不曾入境或被拒絕入境香港，國際特赦組織在未查核事實的情況下，肆意攻擊港府、詆毀香港人權狀況，做出毫無根據、無中生有的指控，「其歹毒之心顯而易見」。港府發言人強烈譴責並要求該組織對其抹黑、不實言論道歉。
國際特赦組織上週發佈的聲明指，該生赴港後失聯，其搭乘的是國泰航空自首爾起飛、原定於10日晚間11點降落香港的航班。國泰航空並未回應他是否曾經登機。
阿布都雷赫曼的同行友人27日告訴《法新社》，該生10日在香港機場傳了一則簡訊後即失聯，至今下落不明。他在最後的簡訊中，自稱正遭中國警察調查與盤問，可能需要一些時間，請朋友不需等他一同離開。
《法新社》報導，該名友人稱，由於阿布都雷赫曼去中國旅行時，曾有被「扣留問話」的紀錄，因此他當時並未多想，然而次日，這位朋友聯繫了香港出入境管理部門，仍無法獲得更多訊息。基於對該生安危的擔憂，友人選擇公開事件。
這名友人說，他曾對阿布都雷赫曼此行抱持懷疑態度，但阿布都雷赫曼仍執意訪港：「他失算了⋯⋯他不知道後果會多嚴重。」
（綜合報道）
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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10大南投農會伴手禮【上篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的前5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
1. 信義鄉農會
推薦人氣伴手禮：雙金迎百紀念酒禮盒
紀念酒堅守台灣工藝核心價值，兩個鄰近的台灣在地產因為價值觀的結合，終於開花結果。其酸甜適口，不徐不燥的特性像是氣質美少女。是梅子夢工廠產品中擁有信義鄉婦女溫柔特性的代表酒品。信義鄉地處偏遠，物質生活不便讓許多外鄉女子不敢下嫁信義鄉，所以勇敢嫁到信義鄉的女性多半擁有著過人的毅力、溫柔與感性。不拘泥於形而外的物質，只為與伴侶長相廝守、共同奮鬥。酒液的酸甜口感，像極了堅毅愛情的前段；果肉香甜的溫暖後勁，則有如長相廝守努力下生命中所產生的心靈富足。金牌的狂野與柔水透過堅守台灣在地工藝的「添興窯」陶藝，創作結合，讓百年的歡慶更加具台灣精神，與看見台灣工藝的核心價值。
成分：金牌柔水釀造酒、黃梅、砂糖
容量：375毫升
售價：1580元
2. 魚池鄉農會
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典藏禮盒的設計係以茶業改良場魚池分場為發想，以一棟帶著濃厚英國風的錫蘭式建築物為主體。外圍分別由紅茶之父「新井耕吉郎」揭開魚池鄉紅茶的製程和發展歷史；象徵了921之後魚池紅茶產業復甦的橄欖樹；以及年輕茶農遠眺日月潭，呈現出將魚池鄉紅茶帶入新頁的意象。盒內採用紙漿塑糢將本會產品撐起，整體形象磅然大氣又不失環保之本意。
「台茶18號－紅玉」茶業改良場以台灣山茶與緬甸大葉種Burma選育，歷經五十餘年育種試驗，所選育適作紅茶之優良品種。茶湯水色艷紅上層戴著黃金環，散發出淡淡之薄荷加肉桂香，滋味醇厚。夏茶具收斂性，茶湯入口後，會有些微澀的感覺，但會逐漸化開而回甘，且會持續一段時間。此乃茶多酚含量高，經全發酵後，轉化成茶黃質及茶紅質，有豐富內涵之呈現。此種迷人之香氣及滋味，即源自於原生種台灣山茶，曾被紅茶專家讚譽為「台灣紅」、「台灣香」，足可代表台灣紅茶與眾多世界知名紅茶爭鋒，是極為獨特之品種。
「阿薩姆紅茶」1936年，日本人在魚池鄉日月潭畔之貓囒山設立「魚池紅茶試驗支所」，並自印度引進阿薩姆茶種，發展紅茶產業 ，亦曾在倫敦拍賣會中名列頂級，也是日本天皇的御用珍品，民國四十年至六十年間，更是台灣農產品外銷主力。茶湯水色深紅，滋味濃郁甘醇帶有天然的麥芽香；除單獨飲用外，亦適合加入鮮奶調製成奶茶，茶湯轉成琥珀色，茶香中伴隨著奶香，「色」「香」「味」俱佳，且冷、熱飲用各有不同之風味。
成分：紅玉茶葉、阿薩姆紅茶茶葉
容量：75g*2罐
售價：1600元
3. 水里鄉農會
推薦人氣伴手禮：佐梅香三入組
水里鄉隸屬南投三大青梅產區之一，知名度雖不如信義鄉，但因鄉內梅樹大多改良為矮樹品種以便採收，也因此更方便遊客近距離欣賞拍照，故成為部落客所熱愛的「賞梅秘境」。
水里鄉內擁有上安、郡坑、新山、興隆、永興、玉峰、車埕、新興等八大梅園社區。由於青梅擁有「一月賞梅、四月採梅」的特質，梅樹在不同季節展現不同的風情。產季初期的青梅熟度較低，適合做脆梅；清明之後青梅熟度較高、風味鮮明，適合做Q梅、梅酒或梅醋。產期初期青梅梅果小顏色較青，後期果實大但顏色些微轉黃。水里鄉農會依據青梅不同產期之特性推出系列商品，讓您品味不同的酸甜與青澀的滋味。
成分：熟梅藏香酒+烏梅魯醬+蜂蜜梅醋
容量：250ml*3瓶
售價：690元
4. 竹山鎮農會
推薦人氣伴手禮：杉林溪烏龍組（參等獎）
竹山鎮，舊稱「林圯埔」，隸屬於中華民國臺灣南投縣，位於該縣西南隅，地處濁水溪南岸、清水溪東岸，因清代曾為雲林縣縣治，而有「前山第一城」之稱，並因地理位置與歷史文化等因素，至今仍與斗六市關係密切，是臺灣僅次於花蓮縣玉里鎮的面積第二大鎮，亦為南投縣之觀光旅遊聖地。位於竹山鎮的杉林溪烏龍茶，因受高海拔自然環境條件之賜，日夜溫差大，茶菁平均生長期超過五十五天以上，故其葉片肥厚、柔軟、內涵豐富，經茶農精心研製，控制適當發酵，所製成之成茶，呈現獨特之高山茶特色風味，外觀勻整富有光澤，茶湯金黃、透明度佳、香氣幽雅、滋味甘醇。
成分：茶葉
容量：600公克／盒
售價：2500元
5. 中寮鄉農會
推薦人氣伴手禮：中寮肉桂茶
中寮鄉為傳統農村形態，早年因香蕉輸日而盛極一時，現今農田零星分佈，以栽種龍眼、竹筍、香蕉、柑桔等作物為主。中寮鄉所產龍眼肉質飽含水份屬於上品，每當八月生產期枝繁葉茂、結果纍纍，待產季過後將生過剩的龍眼烘焙製成龍眼乾，滋補養頻，廣受消費者喜愛。近來，中寮鄉農會更積極投入藥用植物的栽種及藥膳食補的推行，並多次舉辦藥膳料理品嚐 、促銷及講習等，致力為農民尋得另一個農業新機，而「 農特產展售中心」的成立，提供農民更多元的銷售管道，其中龍眼加工品、肉桂茶、桂圓紅棗茶、明日葉茶包等，為目前積極推廣之農特產品。中寮肉桂茶，由南投的好山好水所孕育，生長在無環境污染的肉桂森林，天然養成、健康、安全、優質，其茶湯入喉甘潤甜美，香味濃郁。是來中寮遊客，必買之伴手禮。
成分：肉桂茶包
容量：3公克*20入／盒
售價：280元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。