強拆雲南清真寺爆警民衝突：中共力推宗教「中國化」，基督教與伊斯蘭教首當其衝

文：德國之聲中文網（綜合報導）

中國近年大力推動宗教「中國化」，強制整改、拆毀多座宗教建築。美國《華盛頓郵報》報導，網路流傳的多段影片顯示，5月27日在雲南省玉溪市通海縣納古回族自治鄉，當地穆斯林為了阻止清真寺阿拉伯式外觀遭強制拆除，與警方爆發衝突。

推特流傳的多段影片顯示，當日上午，至少數十名身穿防暴服裝的武警手持盾牌、警棍，鎮守在當地已有數百年歷史的納家營清真寺大門前，隨後與群眾發生衝突。雙方互相推擠，有民眾朝警方丟擲雜物，並試圖拆除工程鷹架。另一段影片顯示，入夜後仍有少部分群眾似乎靜坐在清真寺前。

有網友向擁有百萬粉絲的「李老師不是你老師」推特帳號投稿表示，27日當地發生多次衝突，部分群眾受傷流血，亦有人被辣椒水攻擊。目前，清真寺已受到了破壞，施工人員棄車棄設備逃離，隨後有多部隊增援。當地可見無人機盤旋上空、大型訊號遮蔽器出現在學校操場。

網路公開資料顯示，納家營清真寺是雲南省目前最大的清真寺，2018年被公佈為通海縣文物保護單位，是納古當地穆斯林重要的宗教與社會活動中心，其阿拉伯式圓頂為建築特徵。該清真寺據信始建於14世紀初，現今建築則於2001年重建。

《華盛頓郵報》報導，該起衝突事件可能與2020年一項法院判決有關。該判決裁定，該清真寺的部分翻新工程非法，並下令拆除。

《德國之聲》未能獨立證實上述網路流傳影片及網友說法。至截稿前，中國當局並未公開解釋上週末發生在雲南納古的衝突過程與原因。

不過，玉溪市通海縣警方28日已在官方微博發佈一則「關於敦促相關違法犯罪嫌疑人投案自首的通告」。內文確認，2023年5月27日，通海縣納古鎮「發生一起嚴重妨害社會管理秩序的案件，造成惡劣社會影響」。目前，公安機關已依法立案偵查。

警方文章呼籲「違法犯罪嫌疑人改過自新、爭取寬大處理的機會」，若在2023年6月6日前，主動投案自首、如實供述違法犯罪事實，可依法從輕、減輕處罰，並「鼓勵和保護人民群眾積極舉報」。

《華盛頓郵報》指出，在撥打事發當地的電話號碼後，直接收到了線路繁忙的回覆。活動人士推測，當局已切斷了當地的手機通訊服務。德國之聲30日查詢微博，在輸入「雲南納家營清真寺」後，結果顯示為：「抱歉，未找到相關結果。」

中國近年對宗教活動與建築多有箝制，力推「中國化」，基督宗教與伊斯蘭教為首要目標，除了限制宗教聚集活動、國際交流與捐獻等，宗教建築外觀不夠「中國風」也成為打擊原因之一。

針對伊斯蘭教的宗教迫害，以新疆地區最為嚴重。中國在當地將「中國化」策略與所謂再教育營相結合，去年遭聯合國裁定可能構成反人類罪。《華盛頓郵報》報導，據估計，新疆地區被毀的清真寺和聖陵數量達數千座。近年，打壓也擴散至雲南地區。

美國聯邦政府所屬的國際宗教自由委員會（USCIRF）5月初發佈年度報告指出，中國宗教自由狀況在過去一年持續惡化，並建議國務院持續將中國列為「有系統地、持續、嚴重侵犯宗教自由」的特別關注國（CPC）。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航