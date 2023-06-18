《幸齡人生70開始》：大家都對長者開車充滿疑慮，可是不放棄開車正是維持健康活力的關鍵

文：和田秀樹

千萬不可以交還駕照

前面章節提及，七十歲後絕對不可以考慮「退休」。因為無論是「退出」任何事，都會對自己的生活環境帶來改變。對於高齡人士而言，生活環境驟變就會引發重大危機。

環境的改變不僅會破壞原本日常生活的規律，讓人無法再過著以往充滿健康有活力的生活，往往還會使日常活動量下滑。日常活動量的下滑，就會使原本正常運作的運動及大腦功能連帶惡化。

所以上了年紀之後，當然也不可以放棄駕駛車輛。最近大家都對於高齡人士開車充滿疑慮，認為高齡人士駕駛車輛非常危險，甚至開始鼓勵高齡駕駛人自主交還駕照。

可是，即使年屆高齡也不放棄開車，正是維持健康活力的一大關鍵。

如果是住在交通方便的都市中，就算放棄開車，也還是有很多其他的交通工具可以選擇。

但如果是住在鄉下、想要外出時總需要開車的人來說，一旦交還駕照就會變得幾乎沒辦法出門，在這種狀態下，只要兩到三年就會陷入需要別人照護的狀態，也很有可能會罹患失智症。

只要會開車，儘管只是要辦一點小事，也能顯著增加出門的機會。最近許多購物中心與大型超市都紛紛進軍鄉下營業，就算是開車前往購物，也可以在購物中心內走上許多路，這樣也算是一種很好的運動。

由於這樣的購物中心會匯聚鄰近的居民前往，因此還可以在那邊遇到認識的人聊聊天；購物中心附設的美食街都會準備各式各樣的美食佳餚，也可以讓人輕鬆享用種類豐富的餐點。

高齡人士一旦交還駕照，過著繭居家中、不與別人來往的生活，運動與大腦功能很容易迅速衰退。

根據筑波大學等研究團隊在二○一九年公布的調查結果，也應證了我的論點。

該研究團隊針對愛知縣六十五歲以上的男女，共兩千八百人進行了追蹤調查。受訪者皆為在二○○六到二○○七年沒有被認定為需要照護，並且可以駕駛車輛的人，到了二○一○年八月再度詢問受訪者是否有繼續開車，並檢查包含認知功能等健康狀態，接著到了二○一六年十一月再次追蹤，分析受訪者是否繼續開車與是否被認定為需要照護之間的關聯。

最後，排除罹患疾病及因為認知功能下降而無法開車的人，以統計學的方式調整誤差並進行了分析。

結果，跟持續開車的人相比，在二○一○年放棄開車的人，到了二○一六年需要照護的比例，高達二．○九倍。

在這項調查結果中也同時公布了放棄開車後改利用電車、公車、自行車的人需要照護的風險。結果，跟持續開車的人相比，這些人需要照護的比例也多達一．六九倍。

即便是改利用其他交通工具的人，放棄開車後對日常生活也會造成很大的傷害，使得整體活動量逐步下滑。一旦強行收回高齡人士的駕照，就會讓人變得不想出門活動，對出門活動的積極性與意願都會變得越來越低。

也許大家會覺得只不過是開車而已，沒有什麼大不了，但是高齡人士一旦放棄開車，需要別人照護的比例就會大幅拉高到兩倍，高齡人士就是如此脆弱。一過了七十歲，這樣的傾向又會變得更加明顯。

若能過著多采多姿、活動量大的生活，到了晚年之後依然可以維持這樣的生活型態。但只要一中斷，就會立即陷入需要別人照護的狀態。請大家一定要明白，這就是年過七十的危險之處。

實際上，高齡駕駛的人並不危險

上一節說明了高齡人士應該繼續開車的原因，不過就算我強調再多次，應該還是有很多高齡人士與其家人會憂心不已：「可是年紀都已經這麼大了，繼續開車不會很危險嗎？」、「萬一引發交通事故，一定會造成大家的麻煩。」等等。

我想應該有很多人認為，認知功能下降，導致高齡人士很可能在開車時會操作失誤，引發多起重大事故。不過，這都是因為媒體在遇上這種事故時，刻意渲染炒作所造成的誤解。

真要說起來，實際上高齡人士引發交通事故的機率並不高。

依據日本警察廳交通局所公布的「平成三十（二○一八）年交通事故狀況」顯示，在擁有汽機車駕照的十萬人口中，若按年齡層分析事故件數，引發最多事故的是十六到十九歲的年齡層，約有一千四百八十九件。接下來是二十到二十四歲，約有八百七十六件。

另一方面，在高齡人士當中引發最多事故的年齡層則是八十五歲以上，約有六百四十五件，跟二十五到二十九歲的六百二十四件相去不遠。而八十到八十四歲則有六百○四件，若是七十幾歲的年齡層，大約是五百件左右，其他三十到六十歲的年齡層則大概是四百五十件左右，因此並不能說高齡人士的事故率較高。

如果是站在希望減少交通事故的立場來看，不如先從事故率最高的年輕駕駛人開始著手解決會更有效。

儘管如此，媒體卻因為點閱率的關係，刻意炒作高齡駕駛人開車的危險性。這麼一來，大家每次看到這樣的報導，都會掀起一波波熱議：「高齡駕駛人很容易引發交通事故」、「高齡駕駛實在太危險了，被收回駕照也是沒辦法的事」。

若是根據數據合理思考，強制收回高齡人士的駕照可說是完全沒有正當性。在習慣遵從上意的日本社會中，即使推行這樣的政策也不會引起什麼激烈的反彈，不過要是在人權意識鮮明的歐美社會，就很有可能會被指出這是對高齡人士的歧視。

在高齡人士引發的交通事故中，常會在報導中看到「踩錯煞車與油門」的自述。這樣的報導很容易讓人誤會成「會搞錯煞車與油門的駕駛，應該幾乎都是癡呆的高齡人士」。