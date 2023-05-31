2023/05/31,
印太

越南積極出口榴槤至中國市場，欲挑戰泰國榴槤主導地位

越南積極出口榴槤至中國市場，欲挑戰泰國榴槤主導地位
Photo Credit： AllyHassan @ Flickr CC BY 2.0

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雖受到疫情期間嚴格的進口限制，但中國在2022年的榴槤進口量高達82.4萬噸，是2017年的四倍，總價值超過40億美元。除了泰國，近幾年東南亞國家也積極外銷本地榴槤至中國市場，其中便包含越南。

根據新加坡《亞洲新聞台》報導，泰國多年來一直主導中國榴槤市場，但現在其他東南亞國家也紛紛從中獲利，其中包括含越南。

北京在2022年9月對來自越南的新鮮榴槤敞開大門，並要求合格的進口榴槤需要每顆重達三公斤，除了符合嚴格的安全標準，還需要以中文或英文標示的可追溯性印章。

「如果一切順利，我今年將進口3000多個集裝箱，也就是6萬噸越南榴槤，以滿足中國市場的需求，這是我從泰國進口的三倍。」水果進口商Bob Wang表示。

榴槤迅速成為中國最受歡迎的進口水果，儘管在新冠疫情期間實施了嚴格的進口管制，但中國在2022年的榴槤進口量是2017年的四倍左右，總價值超過40億美元（新台幣1230.77億元）。

「去年，中國進口了超過82萬噸榴槤。 我非常有信心今年的進口總量將輕鬆達到或超過90萬噸。」從泰國進口榴槤已有八年的Bob Wang說。

泰國榴槤多年來一直主導中國市場，但由於來自越南和其他東南亞國家的榴槤流入量逐漸增加，這種主導地位也受到挑戰，此外，馬來西亞和菲律賓也希望擴大對中國的榴槤進口。

「預計今年泰國榴槤的進口量將穩步增長，而越南榴槤在中國的市場份額也將出現爆炸式增長。」Bob Wang說，並補充2022年，中國進口的82萬噸榴槤中有78萬噸來自泰國。

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Photo Credit:shutterstock
越南榴槤。

泰國榴槤然價格昂貴，但味道更好、更飽滿，越南榴槤則因其價格便宜受到歡迎，Bob Wang表示越南榴槤比泰國榴槤便宜約15%。

中國鐵路南寧局集團憑祥分公司貨運主管黃文漢指出，自4月以來，每天有兩列跨境貨運列車通過憑祥市運送越南水果。

「大多數（運輸的水果）是榴槤和山竹，因為它們是熱帶水果中最賺錢的。」黃文漢說。

榴槤在中國不斷增長的市場潛力也促使與越南接壤的廣西壯族自治區的城市加強物流建設，如廣西邊境城市崇左正在建設的物流中心，其中包含冷鏈倉儲和食品加工設施以改善進口流程，預計將於2025年投入使用。據當地官員和貿易商稱，通道的改善將使越南榴槤在一至三天內到達中國各地，進一步增加榴槤的銷量。

在胡志明市附近經營一個小型水果農場的越南人Rog Chau表示，中國人已經開始在他的家鄉投資榴槤農場，並補充：「越南的許多果農紛紛改種榴槤，因為中國市場的巨大商機使得榴槤利潤更高。」

據《南華早報》報導，除了從東南亞國家進口榴槤，中國目前正在觀望是否能夠透過種植技術的改進，將海南島打造成提供中國國內市場的榴槤產地，取代東南亞進口榴槤。

今年海南島透過東南亞專家的協助，首批種植的245萬公斤榴槤將於6月上市銷售，分析人士表示，中國本土種植的榴槤可能會降低國內價格，但還不足以挑戰東南亞的出口；不過長久來看，中國最終可能出口熱帶水果，甚至回銷至東南亞國家。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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