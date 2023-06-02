喵女皇 vs 賴金孫：相較蔡英文的傳奇逆襲色彩，賴清德順遂的從政之路顯得平淡乏味

文：沈悅齊（高雄北上工作的法律人，尚於小事務所擔任法務。喜歡喝咖啡，關注時事與流行音樂，偶爾撰寫政治評論。統一獅球迷、陳韻文迷妹，希望林岳平能再帶領大家拿下一座冠軍）

在國民黨完成徵召程序、民眾黨提名柯文哲征戰2024後，總統大選選戰可說是正式開打。在各黨完成表態，確定明年會是「三腳督」的混戰場面後，數份民調也接連公布。而其中最為顯著的一項趨勢是，近年來頗受年輕族群青睞的民主進步黨，其提名的候選人賴清德在年輕族群中，卻只能得到26個百分比的支持，大幅落後於柯文哲的35%。

檢視2016、2020等歷年總統大選民調數據，都可以發現蔡英文在青年族群選票中總是大幅領先，2020年更是以超過70個百分比輾壓競爭對手韓國瑜的20個百分比。對此我們必須要問，民進黨或賴清德在選戰策略上有何問題，才導致青年選票大量流失？為何相較於往年的蔡英文，賴清德竟如此不受年輕人喜愛？

小女逆襲與長孫接班：性別框架鬆動與世代交替下的勵志故事

若攤開蔡英文自進入民進黨、嶄露頭角、接下重擔、贏得大選，一路披荊斬棘、跨越障礙，幾乎就是一部小女逆襲的傳奇勵志大作。

蔡英文為學者出身，本身並不具有太深厚的派系背景與政治家世支持，在2004年加入民進黨、擔任不分區立委之前，都是以無黨籍的身分參與政府運作。2008年民進黨因陳水扁貪汙疑雲重挫，一敗塗地且支持者流離潰散，蔡英文在此危急存亡之際挺身而出，一肩扛下黨主席重擔——恍若帶領法軍逆轉百年戰爭頹勢的奧爾良少女聖女貞德，蔡英文的傳奇之路自此開始。

在2009年縣市長選舉，蔡英文帶領民主進步黨守下濁水溪以南，甚至在2010年五都市長以將近五成的總政黨得票數力壓中國國民黨；2012年儘管征戰總統大選失利，但在蔡英文的帶領下，立法院席次大有斬獲，較2008年新增了13席，大幅減少了與執政黨的差距。

縱然當時蔡英文因敗選請辭黨主席，但民進黨延續著這份火熱勢態，在2014縣市長選舉幾乎是大獲全勝，除掃蕩濁水溪以南所有縣市、收回宜蘭、拔下台中，更利用禮遇柯文哲的策略，斬破藍營在台北市長達將近16年的不敗金身。

到了2016年總統大選，蔡英文神話又上巔峰，不僅成為中華民國第一任民選女性領導人，亦率民進黨拿下立法院過半，政黨輪替的同時也完成首次全面執政。而儘管在2018年遭遇了因韓流崛起的縣市首長大敗，但蔡英文以退為進，辭去黨主席後重整旗鼓、厲兵秣馬，完成黨內派系整合後，順利在2020年以史無前例的超高票數連任，連帶雙殺韓國瑜。

蔡英文「小女逆襲」的神話，至此完整。

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相較於蔡英文自崛起至封神的傳奇之路，賴清德的故事就顯得平淡許多，若仔細研讀，甚至能感到有些乏味——這就是一個傳統的、呆板的「長孫接班」故事。

名校畢業、醫師出身後投入政界，自此一帆風順、平步青雲，不僅擔任數屆國大代表、分區與不分區立委，亦在台南市連任兩屆市長。

然而細究其勝選經歷，會發現其面對的挑戰與艱困相較稀少，少有獨自鑿開困境、力挽狂瀾之舉，不僅所參選的選區向來是綠營的鋼鐵票倉，有著如許添財等重量級民主前輩鋪路，且賴清德曾經擔任陳定南省長競選總部「全國醫師後援會」會長，接收可觀的「陳定南遺產」，這也讓他的從政之路再輕鬆許多。

另外，由於賴清德具有醫師光環，是社會與民進黨長老所認可的中堅菁英，無形中亦讓他坐收許多男性紅利，「台獨金孫」名稱即由此而來。

於是蔡英文、賴清德兩者故事相比較即高下立判——一個是帶領全黨力挽頹勢、逆風再起的小女勵志傳奇，另一個卻是平順安逸的長孫接班套路。在性別文本與框架逐漸鬆動、固化的世代階級開始崩解的當代，蔡英文的成長軌跡與故事，自然較能激起年輕人的感動之心，並且進而吸引到他們的選票。

時勢造英雄，時事造英皇：國際脈動中的政治紅利

蔡英文執政近八年，當中國際脈動甚多，而在許多議題上，蔡英文與其政黨總是能精準地咬中甜蜜點，輕鬆將風向帶的又高又遠，拿下紅利——這些東西，恰恰好是在此期間尚未佔據高位的賴清德所無法享受的。

例如在2014年服貿爭議、太陽花學運期間，蔡英文即以前黨主席展現出傾聽民意、貼近年輕人的柔軟姿態，在議場外靜坐聲援，並且重砲轟擊時任總統馬英九；2015年總統大選前哨戰開打，蔡英文則因帶領民進黨而受到媒體矚目，登上《時代雜誌》封面。

在後續數年間，蔡英文都因東亞情勢、台海擾動、國際貿易版圖動盪、產業布局變遷而有所斬獲，包括2017年因台商回流、外資流入所牽引的台股齊漲，2018年起中美貿易戰導致的晶片供應與產能轉移，以及2020年台灣在全球航運需求中所分得的一塊大餅在內，國際經濟情勢的變動，皆間接或直接的刺激了台灣的產業與獲利，漂亮的財務數字造就了經濟與景氣良好的感受度，讓蔡英文得以坐收支持。

同時，蔡英文與民主進步黨的親美防中路線，在美中對峙的情況下，更為她帶來非常大量的國際曝光度與支持——這包括任內數次美國友台發言、法案排審與通過，議長裴洛西來台尋訪等。此外，在東亞、東南亞，蔡英文都能靠著其國際政策方針拿下好感，提高鄰近國家對台灣的支持。

於是在執政數年間，蔡英文即能憑藉著國際情勢，造就自己在政治與經濟上的良好形象。在政治面上，蔡英文是領導台灣人民力抗中共進逼與威脅的勇敢臺灣囝仔；在經濟面上，蔡英文則是再造經濟奇蹟、復甦景氣的產業推手。藉著雙重形象的加持，蔡英文自然得以毫不費力地搶占高地，在年輕人間收下極高的支持度。