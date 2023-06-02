喵女皇 vs 賴金孫：相較蔡英文的傳奇逆襲色彩，賴清德順遂的從政之路顯得平淡乏味
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攤開蔡英文進入民進黨之後的經歷，幾乎是一部小女逆襲的傳奇勵志大作，相比賴清德就像是個傳統呆板的「長孫接班」故事。而自知自己比較四平八穩的特質，蔡英文也不斷進行人設大作戰，反倒先天順遂的「金湯匙」卻成了賴清德現在的詛咒......
文：沈悅齊（高雄北上工作的法律人，尚於小事務所擔任法務。喜歡喝咖啡，關注時事與流行音樂，偶爾撰寫政治評論。統一獅球迷、陳韻文迷妹，希望林岳平能再帶領大家拿下一座冠軍）
在國民黨完成徵召程序、民眾黨提名柯文哲征戰2024後，總統大選選戰可說是正式開打。在各黨完成表態，確定明年會是「三腳督」的混戰場面後，數份民調也接連公布。而其中最為顯著的一項趨勢是，近年來頗受年輕族群青睞的民主進步黨，其提名的候選人賴清德在年輕族群中，卻只能得到26個百分比的支持，大幅落後於柯文哲的35%。
檢視2016、2020等歷年總統大選民調數據，都可以發現蔡英文在青年族群選票中總是大幅領先，2020年更是以超過70個百分比輾壓競爭對手韓國瑜的20個百分比。對此我們必須要問，民進黨或賴清德在選戰策略上有何問題，才導致青年選票大量流失？為何相較於往年的蔡英文，賴清德竟如此不受年輕人喜愛？
小女逆襲與長孫接班：性別框架鬆動與世代交替下的勵志故事
若攤開蔡英文自進入民進黨、嶄露頭角、接下重擔、贏得大選，一路披荊斬棘、跨越障礙，幾乎就是一部小女逆襲的傳奇勵志大作。
蔡英文為學者出身，本身並不具有太深厚的派系背景與政治家世支持，在2004年加入民進黨、擔任不分區立委之前，都是以無黨籍的身分參與政府運作。2008年民進黨因陳水扁貪汙疑雲重挫，一敗塗地且支持者流離潰散，蔡英文在此危急存亡之際挺身而出，一肩扛下黨主席重擔——恍若帶領法軍逆轉百年戰爭頹勢的奧爾良少女聖女貞德，蔡英文的傳奇之路自此開始。
在2009年縣市長選舉，蔡英文帶領民主進步黨守下濁水溪以南，甚至在2010年五都市長以將近五成的總政黨得票數力壓中國國民黨；2012年儘管征戰總統大選失利，但在蔡英文的帶領下，立法院席次大有斬獲，較2008年新增了13席，大幅減少了與執政黨的差距。
縱然當時蔡英文因敗選請辭黨主席，但民進黨延續著這份火熱勢態，在2014縣市長選舉幾乎是大獲全勝，除掃蕩濁水溪以南所有縣市、收回宜蘭、拔下台中，更利用禮遇柯文哲的策略，斬破藍營在台北市長達將近16年的不敗金身。
到了2016年總統大選，蔡英文神話又上巔峰，不僅成為中華民國第一任民選女性領導人，亦率民進黨拿下立法院過半，政黨輪替的同時也完成首次全面執政。而儘管在2018年遭遇了因韓流崛起的縣市首長大敗，但蔡英文以退為進，辭去黨主席後重整旗鼓、厲兵秣馬，完成黨內派系整合後，順利在2020年以史無前例的超高票數連任，連帶雙殺韓國瑜。
蔡英文「小女逆襲」的神話，至此完整。
相較於蔡英文自崛起至封神的傳奇之路，賴清德的故事就顯得平淡許多，若仔細研讀，甚至能感到有些乏味——這就是一個傳統的、呆板的「長孫接班」故事。
名校畢業、醫師出身後投入政界，自此一帆風順、平步青雲，不僅擔任數屆國大代表、分區與不分區立委，亦在台南市連任兩屆市長。
然而細究其勝選經歷，會發現其面對的挑戰與艱困相較稀少，少有獨自鑿開困境、力挽狂瀾之舉，不僅所參選的選區向來是綠營的鋼鐵票倉，有著如許添財等重量級民主前輩鋪路，且賴清德曾經擔任陳定南省長競選總部「全國醫師後援會」會長，接收可觀的「陳定南遺產」，這也讓他的從政之路再輕鬆許多。
另外，由於賴清德具有醫師光環，是社會與民進黨長老所認可的中堅菁英，無形中亦讓他坐收許多男性紅利，「台獨金孫」名稱即由此而來。
於是蔡英文、賴清德兩者故事相比較即高下立判——一個是帶領全黨力挽頹勢、逆風再起的小女勵志傳奇，另一個卻是平順安逸的長孫接班套路。在性別文本與框架逐漸鬆動、固化的世代階級開始崩解的當代，蔡英文的成長軌跡與故事，自然較能激起年輕人的感動之心，並且進而吸引到他們的選票。
時勢造英雄，時事造英皇：國際脈動中的政治紅利
蔡英文執政近八年，當中國際脈動甚多，而在許多議題上，蔡英文與其政黨總是能精準地咬中甜蜜點，輕鬆將風向帶的又高又遠，拿下紅利——這些東西，恰恰好是在此期間尚未佔據高位的賴清德所無法享受的。
例如在2014年服貿爭議、太陽花學運期間，蔡英文即以前黨主席展現出傾聽民意、貼近年輕人的柔軟姿態，在議場外靜坐聲援，並且重砲轟擊時任總統馬英九；2015年總統大選前哨戰開打，蔡英文則因帶領民進黨而受到媒體矚目，登上《時代雜誌》封面。
在後續數年間，蔡英文都因東亞情勢、台海擾動、國際貿易版圖動盪、產業布局變遷而有所斬獲，包括2017年因台商回流、外資流入所牽引的台股齊漲，2018年起中美貿易戰導致的晶片供應與產能轉移，以及2020年台灣在全球航運需求中所分得的一塊大餅在內，國際經濟情勢的變動，皆間接或直接的刺激了台灣的產業與獲利，漂亮的財務數字造就了經濟與景氣良好的感受度，讓蔡英文得以坐收支持。
同時，蔡英文與民主進步黨的親美防中路線，在美中對峙的情況下，更為她帶來非常大量的國際曝光度與支持——這包括任內數次美國友台發言、法案排審與通過，議長裴洛西來台尋訪等。此外，在東亞、東南亞，蔡英文都能靠著其國際政策方針拿下好感，提高鄰近國家對台灣的支持。
於是在執政數年間，蔡英文即能憑藉著國際情勢，造就自己在政治與經濟上的良好形象。在政治面上，蔡英文是領導台灣人民力抗中共進逼與威脅的勇敢臺灣囝仔；在經濟面上，蔡英文則是再造經濟奇蹟、復甦景氣的產業推手。藉著雙重形象的加持，蔡英文自然得以毫不費力地搶占高地，在年輕人間收下極高的支持度。
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南投10大農遊體驗──上篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。