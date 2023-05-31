TNL+ 2023/05/31,
影劇

《燈火闌珊》誠實影評：快要滿瀉的本土懷舊雞湯，香港浮光掠影的虛空幻想

《燈火闌珊》誠實影評：快要滿瀉的本土懷舊雞湯，香港浮光掠影的虛空幻想
圖片來源：電影《燈火闌珊》劇照

我們想讓你知道的是

若《燈火䦨珊》真能發揮這絕好題材，應可為香港霓虹招牌消逝的歷史現象，重建表皮底下的骨肉，也是許多香港人懷舊時常強調的「人情味」，使之互相輝映，讓我們看見燈火䦨珊深藏一代又一代人的集體回憶、情感。可惜，這碗雞湯下的材料太多，烹飪時間有限，廚師火候未夠，導致每一款食材都不入味。

（文章內容含有劇透）

「燈火䦨珊處」，之前還有「那人卻在」四字，可惜電影《燈火䦨珊》最令觀者記得的，只有遍地霓虹招牌，不見角色血肉，以及深刻動人的情節。張艾嘉的演技或是唯一亮眼之處，但憑這部不應有任何肯定的電影奪得金馬獎，未免難以服眾。

故事講述張艾嘉飾演的美香，不捨、追憶任達華飾演的霓虹燈老師傅楊燦鑣，遇上其徒弟後決定要完成老公阿鑣的遺願，期間遇上重重難關，但仍因阿鑣昔日做過的好人好事，加上鬼魂顯靈說教，解決現實問題，與女兒彩虹和解，最終集眾人之力重新做出阿鑣的霓虹招牌。

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圖片來源：電影《燈火闌珊》海報

一：絕好題材，眼高手低

導演曾憲寧的聰明、敏銳，全見於選題，霓虹招牌作為香港物質文化的排頭，也是外國電影、遊戲美術經常參考cyberpunk風格的設計藍本，一直招徠不少外國人到香港旅遊。然而，隨傳統手藝沒落，招牌日久失修易生意外，遭政府逐一清拆取代，唯有依賴影像懷舊。

近年香港電影充斥懷緬過去，像《梅艷芳》、《風再起時》等，皆因過去總比當下美好，現今愈殘酷，愈使這種喚魂充滿the good old days的魅力。而《燈火䦨珊》的霓虹招牌配上大時代變動，佐以克服破碎悲傷的家庭戲碼，夾雜諸種本土議題，一碗香港情懷的雞湯快要滿瀉了。

若《燈火䦨珊》真能發揮這絕好題材，應可為香港霓虹招牌消逝的歷史現象，重建表皮底下的骨肉，也是許多香港人懷舊時常強調的「人情味」，使之互相輝映，讓我們看見燈火䦨珊深藏一代又一代人的集體回憶、情感。

可惜，這碗雞湯下的材料太多，烹飪時間有限，廚師火候未夠，導致每一款食材都不入味。本來專注訴說楊燦鑣和美香的浪漫愛情，其理想和現實之落差，已經很好了，偏偏又要不斷加插母女線、徒弟線、好人好事線、曖昧不明的婚外情線等，彼此互不共融，殘章斷句又要及時收尾，結果只好粗暴地敘述故事，亂七八糟。

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