黃仁勳台大致詞面對失敗的誠懇姿態，非常值得三位總統候選人參考

文：風城小花卷

上週六，台灣大學畢業典禮邀請世界知名顯卡大廠輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳為畢業生致詞，促成台灣社會一陣熱議。背後脈絡固然有輝達近期財報大漲帶來的討論熱度，不過對於目前競逐總統大選的三組候選人而言，黃仁勳的致詞內容，特別是背後的精神，更有值得參考之處。

故鄉母語的使用非常關鍵

首先是關於語言的使用。作為台灣出生、小時候移民美國的台美人，黃仁勳致詞時以台灣話開場，是一種對於故鄉母語的親切與疼惜，也是許多移民美國的台灣家庭，以自身行動捍衛母語保存的縮影之一。

開場短短的數十秒，讓人聯想到目前正在推動的雙語國家政策。其中一種語言，是目前國際通用的英語，但另外一種「母語」，是黃仁勳使用的台灣話，還是台灣華語、原住民族語、客家話，或東南亞新住民的語言呢？

一度被稱為國民黨救世主的韓國瑜，競選總統時一席「母語在家學」的政策主張，正好與黃仁勳所代表的近代美國教育，形成強烈的對比。美國的情況，根據《BBC》的報導，從1980年到現在，在家裡說英語以外語言的比例已經成長148％以上。而且這一股趨勢，也隨著網路科技與商業的結合，讓越來越多公司在徵募人才時，注重英語之外的另一種語言。

韓國瑜的言論，也就是國民黨長期以來的主張，自然是與美國的趨勢背道而馳，先是利用政治力量獨尊華語，再自以為施捨地主張母語可以在家學；然而在長期政治打壓的脈絡下，除了原本就是以華語為母語的家庭外，其他種類的母語家庭只會因為外在的政策偏好與內在的主觀經驗，優先選擇使用華語，產生「家庭自主使用華語」的假象。

當前的《國家語言發展法》，儘管將國家語言明定為「台灣各固有族群使用之自然語言及臺灣手語」，國小階段也有本土語言課程的實施。只是在目前的實務推動上，則出現英語進入到各學科的授課教師負擔，以及復育各族群母語教師人數的兩大方向需要更細緻的改善，才能化解雙語國家政策中，英語推不太動，華語仍然優勢的狀況。

Photo Credit: 中央社

重點不是獵捕或被獵捕，而是面臨失敗的誠懇姿態

至於外界普遍好評的講稿內容，對於各組總統候選人而言，最具有參考價值的，不是如何成功，也不是全力衝刺（不管是為了食物衝刺還是為了不被當成食物衝刺）；而是向外界展現失敗和取捨經驗的誠懇姿態。

黃仁勳提到，他的公司曾耗時一年，發現開發的架構是錯誤策略，不得不向合作夥伴低頭認錯並請求援助；黃仁勳也提到，率先業界研發加速運算，導致長期盈利能力不佳，面對股東的質疑，仍耐心說明，承受苦難，堅持到人工智慧的浪潮到來；黃仁勳更提到，面對當時成長迅速的手機市場時，公司選擇放棄，專注在新型電腦運算架構。

回顧台灣自2000年以來的各項重要選舉，在候選人特質與形象定調上，有一種從宏大敘事到自我重新定位的變遷。陳水扁的有夢最美希望相隨、馬英九的我們準備好了，屬於大破大立的風格；蔡英文的點亮台灣、台灣要贏，是經歷國民黨執政末期的混亂，以及國際局勢的混沌，號召選民站穩腳步，無懼挑戰。

隨著宏大敘事時代的過去，要能夠號召選民的情緒，必須要能夠觸碰到不分所有族群、階級、身份人們的共通點，也就是挫敗的經驗，以及從挫敗中站起的經驗。

蔡英文敗選時的的最後一哩路演說，不只是在支持者的心中凝聚團結，也為之後的再起，讓非支持者選民有共同感受的切入點。進而讓蔡英文的競選經歷，結合台灣同一時間的局勢發展，透過選票的授權，成為真正多數台灣人與這個國家的代表。

拙劣、傲慢、平順的三人讓人有憾

那麼，從這樣的觀點來看檯面上三組候選人，各自的不足之處便顯而易見了。侯友宜的部分，隨著媒體與外界的詳細檢視，包括對反對黨議員的態度，或是議題的論述，都流露出一種濃厚的，特別是上世紀1980年代的地方型政治人物風格。

更不用提的是，侯友宜從警察踏足政界的過程中，可說一直都平步青雲，甚至藍綠通吃，絲毫不曾遭遇過足以稱為失敗的挫折。因此，走出被過度保護的同溫層後，會陸續脫口而出台南人沒眼睛、到高雄都是抓壞人這種傲慢言論，引發選民的厭惡，是合理的發展。

柯文哲的部分，更是與黃仁勳處於光譜的兩端。雖然柯文哲確實有過挫折，例如大學重考，但這段經歷並未讓柯文哲往謙遜感恩的方向前進，而是產生了一種自卑轉自大的目中無人；另一方面，回顧柯文哲從2014年到今日的政治生涯，立場轉變之大及迅速，較之侯友宜是有過之而無不及，用投機來稱呼都不為過。而這些年來各種出爾反爾，也足以入選台灣謊言名人堂。

至於賴清德，與侯友宜同樣是老派政治人物，優勢在於賴清德經歷過更久的民意檢驗，缺點也是正因如此。民眾，特別是台南的民眾，都很清楚賴清德的個性，於是要如何重新認識賴清德，即是目前最重要的課題；此外，賴清德與侯友宜也有相同的政治生涯太過順遂的問題。如何好好說出一個從失敗中站起的故事，會在一定程度上影響選民，尤其是新選民的投票意願。

當然，這不是說硬要找一個失敗的故事來說，那太假了。而是說目前各組候選人的形象，拙劣、傲慢、平順皆有，但在各自的政治主張之外，回歸到一個人的本質，好好地展現自己曾經脆弱、迷惘，以及再次站起的一面，會比各種裝勇裝強，更有說服力。