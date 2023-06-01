黃仁勳台大致詞面對失敗的誠懇姿態，非常值得三位總統候選人參考
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黃仁勳受到外界普遍好評的講稿內容，對於各組總統候選人而言，最具有參考價值的，不是如何成功，也不是全力衝刺（不管是為了食物衝刺還是為了不被當成食物衝刺）；而是向外界展現失敗和取捨經驗的誠懇姿態。
文：風城小花卷
上週六，台灣大學畢業典禮邀請世界知名顯卡大廠輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳為畢業生致詞，促成台灣社會一陣熱議。背後脈絡固然有輝達近期財報大漲帶來的討論熱度，不過對於目前競逐總統大選的三組候選人而言，黃仁勳的致詞內容，特別是背後的精神，更有值得參考之處。
故鄉母語的使用非常關鍵
首先是關於語言的使用。作為台灣出生、小時候移民美國的台美人，黃仁勳致詞時以台灣話開場，是一種對於故鄉母語的親切與疼惜，也是許多移民美國的台灣家庭，以自身行動捍衛母語保存的縮影之一。
開場短短的數十秒，讓人聯想到目前正在推動的雙語國家政策。其中一種語言，是目前國際通用的英語，但另外一種「母語」，是黃仁勳使用的台灣話，還是台灣華語、原住民族語、客家話，或東南亞新住民的語言呢？
一度被稱為國民黨救世主的韓國瑜，競選總統時一席「母語在家學」的政策主張，正好與黃仁勳所代表的近代美國教育，形成強烈的對比。美國的情況，根據《BBC》的報導，從1980年到現在，在家裡說英語以外語言的比例已經成長148％以上。而且這一股趨勢，也隨著網路科技與商業的結合，讓越來越多公司在徵募人才時，注重英語之外的另一種語言。
韓國瑜的言論，也就是國民黨長期以來的主張，自然是與美國的趨勢背道而馳，先是利用政治力量獨尊華語，再自以為施捨地主張母語可以在家學；然而在長期政治打壓的脈絡下，除了原本就是以華語為母語的家庭外，其他種類的母語家庭只會因為外在的政策偏好與內在的主觀經驗，優先選擇使用華語，產生「家庭自主使用華語」的假象。
當前的《國家語言發展法》，儘管將國家語言明定為「台灣各固有族群使用之自然語言及臺灣手語」，國小階段也有本土語言課程的實施。只是在目前的實務推動上，則出現英語進入到各學科的授課教師負擔，以及復育各族群母語教師人數的兩大方向需要更細緻的改善，才能化解雙語國家政策中，英語推不太動，華語仍然優勢的狀況。
重點不是獵捕或被獵捕，而是面臨失敗的誠懇姿態
至於外界普遍好評的講稿內容，對於各組總統候選人而言，最具有參考價值的，不是如何成功，也不是全力衝刺（不管是為了食物衝刺還是為了不被當成食物衝刺）；而是向外界展現失敗和取捨經驗的誠懇姿態。
黃仁勳提到，他的公司曾耗時一年，發現開發的架構是錯誤策略，不得不向合作夥伴低頭認錯並請求援助；黃仁勳也提到，率先業界研發加速運算，導致長期盈利能力不佳，面對股東的質疑，仍耐心說明，承受苦難，堅持到人工智慧的浪潮到來；黃仁勳更提到，面對當時成長迅速的手機市場時，公司選擇放棄，專注在新型電腦運算架構。
回顧台灣自2000年以來的各項重要選舉，在候選人特質與形象定調上，有一種從宏大敘事到自我重新定位的變遷。陳水扁的有夢最美希望相隨、馬英九的我們準備好了，屬於大破大立的風格；蔡英文的點亮台灣、台灣要贏，是經歷國民黨執政末期的混亂，以及國際局勢的混沌，號召選民站穩腳步，無懼挑戰。
隨著宏大敘事時代的過去，要能夠號召選民的情緒，必須要能夠觸碰到不分所有族群、階級、身份人們的共通點，也就是挫敗的經驗，以及從挫敗中站起的經驗。
蔡英文敗選時的的最後一哩路演說，不只是在支持者的心中凝聚團結，也為之後的再起，讓非支持者選民有共同感受的切入點。進而讓蔡英文的競選經歷，結合台灣同一時間的局勢發展，透過選票的授權，成為真正多數台灣人與這個國家的代表。
拙劣、傲慢、平順的三人讓人有憾
那麼，從這樣的觀點來看檯面上三組候選人，各自的不足之處便顯而易見了。侯友宜的部分，隨著媒體與外界的詳細檢視，包括對反對黨議員的態度，或是議題的論述，都流露出一種濃厚的，特別是上世紀1980年代的地方型政治人物風格。
更不用提的是，侯友宜從警察踏足政界的過程中，可說一直都平步青雲，甚至藍綠通吃，絲毫不曾遭遇過足以稱為失敗的挫折。因此，走出被過度保護的同溫層後，會陸續脫口而出台南人沒眼睛、到高雄都是抓壞人這種傲慢言論，引發選民的厭惡，是合理的發展。
柯文哲的部分，更是與黃仁勳處於光譜的兩端。雖然柯文哲確實有過挫折，例如大學重考，但這段經歷並未讓柯文哲往謙遜感恩的方向前進，而是產生了一種自卑轉自大的目中無人；另一方面，回顧柯文哲從2014年到今日的政治生涯，立場轉變之大及迅速，較之侯友宜是有過之而無不及，用投機來稱呼都不為過。而這些年來各種出爾反爾，也足以入選台灣謊言名人堂。
至於賴清德，與侯友宜同樣是老派政治人物，優勢在於賴清德經歷過更久的民意檢驗，缺點也是正因如此。民眾，特別是台南的民眾，都很清楚賴清德的個性，於是要如何重新認識賴清德，即是目前最重要的課題；此外，賴清德與侯友宜也有相同的政治生涯太過順遂的問題。如何好好說出一個從失敗中站起的故事，會在一定程度上影響選民，尤其是新選民的投票意願。
當然，這不是說硬要找一個失敗的故事來說，那太假了。而是說目前各組候選人的形象，拙劣、傲慢、平順皆有，但在各自的政治主張之外，回歸到一個人的本質，好好地展現自己曾經脆弱、迷惘，以及再次站起的一面，會比各種裝勇裝強，更有說服力。
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10大南投農會伴手禮【下篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的後5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
6. 集集鎮農會
推薦人氣伴手禮：香蕉方塊酥
集集是一典型的鄉村小鎮，東鄰水里鄉、西與名間鄉為界，南隔濁水溪與鹿谷鄉、竹山鎮為鄰、北與中寮銜接。面積以山坡地、林班地居多，平地僅佔小部分，南側為濁水溪，三面環山、山嶺重疊，濁水溪自東南西流、清水溪在北側亦東向西流向至林尾里交會濁水溪。農業部分，因集集依山傍水的地理環境，造就了其豐饒多元的農業生態，區內以山蕉、糯米荔枝及火龍果為其大宗，還有柳橙、番石榴、葡萄、山蕨、玫瑰等種植，腹地雖然不大、但因緊鄰清水溪天然無污染的山泉源頭，造就了其質優味美的農產特色。
集集生產出的香蕉香甜又彈牙，為了延續百年香蕉風華，創新並延伸香蕉產品的品項，集集鎮農會與老楊食品有限公司合作，打造出香蕉方塊酥。與方塊酥結合的香蕉粉，需要採用在地尚未成熟且黏性較低的綠香蕉，切片後烘乾研磨成粉，單純觀察或食用粉末時，可感覺其顆粒較大，係由於綠香蕉本身的纖維豐富，即使製成香蕉粉，在顆粒的口感上仍能吃出它的纖維，濃縮整根香蕉的營養，無麩質，具有天然的抗性澱粉，結合方塊酥的酥脆口感，恰好於食用時不顯突兀又爽口。
成分：香蕉方塊酥
容量：370公克
售價：159元
7. 名間鄉農會
推薦人氣伴手禮：松柏長青茶
名間鄉所生產的茶葉，無論是產量或種植面積，皆是全台第一。能有今日的成就，與當地的自然條件及茶農的處世風格，有著極為密切的關係。松柏嶺地區位居八卦山脈最南端，海拔約四百公尺的台地上，比起產製凍頂茶的鹿谷鄉，海拔高度略低，平均氣溫稍高外，其餘的條件，都極適合種茶。首先因地處山脈東面斜坡向陽處，所以一年四季日照充足，倘若又是種植四季春此多產的茶種，一年採收四次以上，是毫無問題的。又台地上處處是紅壤類的土質，適合深耕厚植茶葉。此外，四通八達的公路網，更是其他產茶鄉鎮，所欠缺的優勢。除了上述優良的自然條件外，在地茶農更保有勇於突破，精益求精的態度，亦是開創此茶葉王國的最大功臣。走訪台灣各地的茶區，很難找到一處如名間鄉般，栽植的品種，可以囊括各式的烏龍茶種，如青心烏龍、金萱、翠玉、武夷、四季春等，如此多樣性的栽種，也代表名間鄉民勇於嘗試的性格。
成分：茶葉
容量：75公克*2罐
售價：1600元
8. 南投市農會
推薦人氣伴手禮：投農米
南投市位於南投縣西北隅，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，因此農產品非常豐富。溪兩岸沖積平原盛產稻米，品質優良，為南投市知名特產之一。南投米灌溉來自濁水溪的優質水源，灌溉水質無汙染，並於產地收穀、烘乾、碾製一貫作業。南投米粒粒飽滿、晶瑩剔透，蒸煮後，散發出甘甜米香，細細咀嚼，滿滿幸福！
成分：稻米
重量：5公斤
售價：220元
9. 國姓鄉農會
推薦人氣伴手禮：國民姓福禮盒
國姓鄉山多平原少，耕作土地相當有限，農民經濟所得也相對不高。經濟產業一直以農業發展為主，多種植檳榔、枇杷、草莓、玫瑰花、香蕉、火鶴、火龍果、芭樂等等。北山茶位列本縣茶中極品；本鄉的香蕉生產為全縣第二位；而南港村則是台灣水鹿的故鄉，補中極品－鹿茸也是本鄉一大特產。初春時節，中潭公路旁的觀光草莓園，垂涎欲滴草莓，吸引遊客駐足採果購買。另外，尚有柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香菇…等特色農特產，待遊客購買品嚐！
組合品：
．香菇 - 來自九份二山微氣候，香氣十足
．冷泉米 - 來自北港橋新豐農場的鴨禾米
．薑黃 - 有機轉型期薑黃滿五年方能採收品質保證
重量：健康菇菇、薑黃粉各50公克，冷泉米500公克
售價：2600元
10. 埔里鎮農會
推薦人氣伴手禮：玫瑰淡酒禮盒
埔里擁有得天獨厚的地理環境，四季氣候溫和及水質純淨甘美，孕育出豐盛的物產，也因此生產出名聞中外的「埔里美酒」；埔里農會特地設立酒莊於風光明媚的風景區──鯉魚潭邊，猶如世外桃源般寧靜優美，因此釀造出優質好酒。埔里農會酒莊，堅持採用代表當地水果與農特產作為原料。為了提升埔里地方農產精緻質量，讓埔里「水甜酒鄉」更加名正言順，埔里酒莊於2002年開始，引進農業改良場研發與農民契作的食用玫瑰，精心釀製的「真情玫瑰」和「玫瑰淡酒」，於2008年和2011年參加比利時布魯塞爾世界酒類評鑑，八十多國同場競爭獲得銀牌獎，為台灣農業在世界酒品市場嶄露頭角。
成分：再製酒、玫瑰花
容量：400ml*2瓶
售價：760元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。