【影評】廖克發紀錄片《KAREN》鏡頭下的印裔少年，困境中淡然地訴說著痛楚

我們想讓你知道的是
紀錄片導演廖克發的透過細膩鏡頭，刻畫馬來西亞弱勢印裔「日常」的內外困境，不僅是聚焦國家制度的壓迫，也從長時間追蹤Vijay和Karen倆兄弟的生活故事，呈現在園坵（estate）長大的印裔少年所面對的家庭和社會問題。鏡頭固然是聚焦在個案，卻得以從個案真實的生活世界，洞悉馬來西亞深層的結構問題。
編按：本文含有紀錄片《KAREN》的劇透。《KAREN》是馬來西亞導演廖克發2022年發行的紀錄片作品，曾獲2022年南方影展「南方首獎」。本文為作者王智霖於5月14日於國家電影及視聽文化中心觀影後所撰寫。
同住一個屋簷下，有著不同的世界。
哥哥Vijay陽光外向，面對鏡頭侃侃而談，作為中心人物引領著觀眾瞭解馬來西亞印裔群體的貧窮生活及升學制度不公的問題。即使生活困苦，他勤奮向學，在校成績優異，立志日後想當醫生，充分展現想要擺脫當下命運鋼鐵般的意志。他帶著導演參觀校園，朋友師長對他愛戴有加，當望向他自信且自豪地指著校園中庭懸掛考取佳績學生的海報，自己站在顯眼的位置，夢想的翅膀正待展翅高飛。擋在他面前的，是國家教育體制的不公。
弟弟Karen性格則截然相反，面對鏡頭略顯腼腆，不善言語，常常在哥哥和母親接受訪問時，一再闖入鏡頭吸引注意。他熱愛運動，沒有上學，常常流連在外至深夜，與家庭成員時有衝突，對於未來沒有「遠大」的目標，隨遇而安。面對鏡頭，常常調侃母親偏愛哥哥，純真的嬉笑間似也道出一些隱微的黑暗：「與喝得爛醉欺負外婆的舅舅打架」。他帶著導演參觀與小夥伴在路邊搭起來的簡陋小棚子，打算瞞著家人賣漢堡賺錢。歸途時，鏡頭裡弟弟望向窗外的特寫，透露著哀傷及迷茫，似乎想透過黑夜的一點燈光，尋找安頓的所在。擋在他面前的，是弱勢印裔群體的家庭困境，貧窮、暴力、犯罪如影隨形。
他們在本該煥發無限可能的年輕生命時，就被迫承擔許多的壓力和責任。
被國家遺忘的印裔族群
以弟弟名字為題的紀錄片，耗費數年時間，柔情且無奈地把馬來西亞弱勢印裔家庭各方面艱困的現實因素，統統壓縮在近二小時的片長。導演廖克發透過細膩鏡頭，刻畫弱勢印裔「日常」的內外困境，不僅是聚焦國家制度的壓迫，也從長時間追蹤倆兄弟的生活故事，呈現在園坵（estate）長大的印裔少年所面對的家庭和社會問題。
作者按：文中的「園坵」，泛指橡膠園內的社區。在馬國獨立前的英殖民時期，英殖民政府引入大量印裔勞工進入馬來半島從事割膠工作，由於他們的生活多遭資方剝削，印裔族群幾乎沒有機會學習新技能和接受良好教育，因此極度依賴僱主所提供的住房和工作機會。即使在獨立以後，大多橡膠園開始發展成鄉村市鎮，印裔族群因普遍教育程度不高，因此許多印裔家庭仍處於赤貧的生活水平。有關馬國印裔族群的現況，看參考「大馬青年社」的專文。
鏡頭固然是聚焦在個案，卻得以從個案真實的生活世界，洞悉深層的結構問題。無論馬來西亞國家角度，抑或是微觀地從原生家庭對孩子的影響來看，《Karen》這部紀錄片都儼然呈現一種雙向的敘事及結構。國家-民族、母親-兒子、哥哥-弟弟，二元對立而又相互共生，生活在當中的每一個人，特別是不公體制下的犧牲及邊緣群體，現實和未來都已立下好幾道不可逆的阻礙：往後人生不管是向上或是向下的，都需耗上更多的力氣，一再掙扎去爭取難得的機會。
面對國家根深蒂固的種族問題，那種切身的無力感，哪只是個案中的年輕生命所苦惱擾心？既是旁觀者，而又是參與者的觀眾，觀賞著《Karen》中母親、哥哥、弟弟三人的生命故事，是否能勾起許多的回憶及經驗，抑或是身邊就有許多「Vijay」和「Karen」，正仍在努力在暗夜中尋找光明？
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
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各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」