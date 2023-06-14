梁育誌性侵殺害馬來西亞女大生，高院撤銷死刑判決發回更審：是否「計畫殺人」要再評估
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最高法院撤銷死刑判決發回的理由是，原判決無法釐清梁是否「計畫殺人」，還是性侵到一半才萌生殺意；另外鑑定報告中提到「再犯可能性高」是針對性侵，但「殺人」的再犯可能性則還不明確。
高雄市男子梁育誌3年前擄走馬來西亞籍長榮大學鍾姓女學生，性侵並以繩圈勒死後棄屍山區，一、二審皆依強制性交而故意殺人罪判處死刑，案件上訴，最高法院今（14）日撤銷死刑判決，發回高雄高分院更審，理由是因為犯罪事實和判決理由彼此矛盾，無法釐清梁是否「計畫殺人」還是性侵到一半才萌生殺意；另外鑑定報告中提到再犯可能性高是針對性侵害，但「殺人」的再犯可能則不明確。
針對梁育誌犯強制性交未遂罪、遺棄屍體各判2年10月、2年徒刑定讞，確定入獄。
2020年9月30日，梁育誌在台南長榮大學附近強虜陳姓女學生未遂，回家上網自學繩結並在車上放了麻繩，同年10月28日，再次到長榮大學長大路附近故技重施，擄走一名馬來西亞籍的鍾姓女大生，強行性侵得逞，隔天凌晨3點左右發現鍾姓女大生已無呼吸，繞行台南市5小時後，將鍾女遺體丟棄在大崗山邊坡；梁育誌遭檢方以殺人罪起訴。
一二審都判死刑：再犯風險高
去年3月橋頭地院一審宣判，法院與檢方看法一致，認定梁男再犯率達五成，有永久隔離社會之必要，因此依強制性交殺人罪、強制性交未遂罪、遺棄屍體罪嫌判處死刑。
梁不服上訴高雄高分院；由於梁的辯護律師認為，處極刑案件，應該先送「量刑前社會調查」為此審理也暫停了二到三個月，二審審理期間，梁育誌一再稱他並不是故意殺害鍾女，辯護律師也針對二審委託做出的量刑鑑定報告，主張梁不是故意殺人，仍有教化可能，希望法官判梁免死。
高雄高分院3月23日宣判，將上訴駁回，維持死刑判決，合議庭審理之後依強盜性交殺人罪，判處梁育誌死刑，褫奪公權終身。此外，鍾女的雙親也在高雄高分院審理期間出庭，針對梁育誌的量刑教化鑑定等議題進行攻防。
高雄高分院行政庭長邱明弘當時也在事後召開記者會解釋，此次判決主要是考量，梁育誌犯案前就對同校另一名女大生「強制性交未遂」，沒有得手後不但沒警惕，還曾上網學習，精進自己的犯案手法。之後又對馬國女大生下手，認為是「預謀且有計畫犯罪」，犯案手段殘忍、未見悔意。
另外邱明弘也說明，原本的一審以及這次的二審，都曾將被告送再犯可能性的鑑定，結果均認為被告的再犯可能性是高的。」。
全案再交最高法院審理。
最高法院為何撤銷二審的判決？
最高法院今天撤銷二審的理由主要有兩個，第一是梁育誌是否「計畫性殺人」，另外第二就是梁育誌是否可透過矯治教化降低再犯風險。
最高法院說明，原判決當中，犯罪事實認定梁育誌一開始的犯罪計畫是基於強制性交、強盜的犯意，而以繩圈套住女大生的脖子，並於犯行中才萌生「殺人」的直接故意，導致女大生死亡。但如果真的是如此，等於「故意殺害被害人」一開始其實並不在梁育誌的犯罪計畫內。
但是判決死刑的理由中，卻寫著梁育誌一開始的犯罪計畫中就有「故意殺害被害人」，也就是犯罪事實的認定和判決理由相互矛盾，最高法院認為，這部分除了與事實認定有關，更和量處死刑的時候，應該考量犯罪情節是否屬於「最重大」、全案是否有「計畫性」有重大關係，應該進一步調查並且釐清，這是原本的二審沒做到的部分。
另外最高法院也提到，原本的二審判決，認為難以合理期待梁育誌可透過矯治教化而降低再犯風險之可能性，主要是憑著相關醫療院的鑑定報告及鑑定人之鑑定意見。但是鑑定報告中，關於梁育誌有無矯治教化而降低再犯風險之可能性一節，所採用之評估工具及相關處遇、治療之意見，較著重於「性侵害犯罪」部分。
相關鑑定意見認為次個案子的本質與性侵害有關，但是又結合殺人行為，性侵害與殺人究竟要分開評估，還是一起評估，在精神醫學上目前是無法處理的。假如單純就性侵害的處遇成效評估，很重要的是「有無同理心」，而現在的評估是「缺乏同理心」，因此在性侵害的部分，再犯風險較高。
最高法院質疑，假如這樣的鑑定結果屬實，則對梁育誌「強制性交而故意殺害被害人」及想像競合犯「強盜」犯行的整體犯罪，其再犯可能性及相關處遇、治療評估為何還是不清楚；整體犯罪是否已難以合理期待梁育誌可透過矯治教化，而降低再犯風險可能性的判斷有進一步調查必要。
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和稿編輯：翁世航
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
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● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
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● 主題八：應用程式現代化
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2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
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