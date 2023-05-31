2023/05/31,
印太

熱浪壟罩使越南用電量吃緊，政府呼籲工廠在非尖峰用電時段營運

熱浪壟罩使越南用電量吃緊，政府呼籲工廠在非尖峰用電時段營運
越南胡志明市。Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

我們想讓你知道的是

在越南國家公用事業公司EVN表示國家供電系統將在未來幾週內面臨壓力之後，越南部分城市已經減少公共照明的時間，近日，越南政府則呼籲用電需求高的工廠在整體電力需求較低的非高峰時段運營，以緩解國家電網的壓力。

據《路透社》報導，由於氣象官員警告熱浪可能會持續到6月，在國家公用事業公司EVN表示國家供電系統將在未來幾週內面臨壓力之後，越南部分城市已經減少公共照明的時間，且政府辦公室已將將用電量減少十分之一。

本週，越南的氣溫預計將徘徊在攝氏26至38度之間，為了解決電力吃緊的問題，首都河內每天將公共照明時間縮短一小時，同時將一些主要道路和公園的路燈照明時間減半。

河內一名EVN的電工Luong Minh Quan表示：「如果所有人都節約能源，所有人都會有足夠的電力使用，但如果不這樣做，就會出現部分電力過載，這將使電網面臨風險。」

上週，EVN呼籲民眾在不使用時關閉電子設備，並將空調溫度保持在攝氏26 度，同時鼓勵購物中心僅使用一半的外部照明系統。EVN也表示，這些措施是為了為家庭消費和維持工業產出節省能源，尤其這對於最近出現經濟放緩跡象的越南至關重要。

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Photo Credit: GettyImages
越南胡志明市市政廳大樓

據官方媒體報導，越南政府於上週開通了一條來自中國的新110kV輸電線路，以增加從鄰國購買的電力，同時，越南也尋求從寮國進口更多電力。根據該計劃，越南的目標是到2030年將該國的進口電力提高到5吉瓦，佔整體電力結構的3.3%。截至2020年底，越南從寮國和中國進口的電力為572兆瓦。（1吉瓦＝1000兆瓦）

EVN在上週三（24）於另一份聲明中表示，其正在與可再生能源開發商合作制定定價機制，以迅速將他們的新工廠連接到國家電網。

而一位不願透露姓名的業內人士表示，除了減少公共設施的電力使用，越南當局正在推動用電需求高的工廠在整體電力需求較低的非高峰時段運營，以緩解國家電網的壓力。

越南電力監管局（ERAV）也表示，從中國天虹紡織集團的大型工廠到韓國製鞋商Changshin，共有超過11000家公司已同意盡可能削減電力消耗。

一些河內居民轉向水上樂園消暑，但專家表示，在極端高溫下進行活動會導致脫水和精疲力竭。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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