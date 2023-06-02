魏晉風雲補遺：《晉書．藝術傳》重點在「術」，講的是24位算命大仙的故事
我們想讓你知道的是
魏晉當時所謂的藝術，重點在「術」。術作為「藝」，其實就是一門「推算」的學問。《晉書．藝術傳》共有24個「大仙」， 其中包含了儒、道、佛三教人物。
文：阿前
《晉書．藝術傳》，是一個過去史書不曾見的分類。雖然沒有分類，但《三國志》中其實有類似的東西。
指憑藉技巧、意願、想像力、經驗等綜合人為因素的融合與平衡，以創作隱含美學的器物、環境、影像、動作或聲音的表達模式，也指和他人分享美的感覺或有深意的情感與意識的人類用以表達既有感知且將個人或群體體驗沉澱與展現的過程。
這是維基百科對於近代「藝術」的說明，不過中國古代幾乎可以說完全不是這個意思。當時所謂的藝術，重點在「術」。
決猶豫，定吉凶，審存亡，省禍福。曰神與智，藏往知來；幽贊冥符，弼成人事；既興利而除害，亦威眾以立權，所謂神道設教，率由於此。
是的，《三國志．吳書》第十八，就是算命仙們的大傳，但只記錄了三個人。兩晉南北，《晉書．藝術傳》共有24個「大仙」。其中包含了儒、道、佛三教人物……要演布袋戲了。術作為「藝」，其實就是一門「推算」的學問。由於三國時孫權甚好此道，所以在江東是特別流行的。
除了我們熟知的天文歷數，第一位「陳訓」先生，擅長的是風角秘術，在《後漢書》中就有相關記載。風角是透過判斷風的五大要素：風向、風力、風速、風色與起風的時間，來預測未來，中式大氣科學的起源這樣。
陳訓能夠名列第一，跟他涉入王與馬下江東頗深有關，是個國家秘術士這樣。
第二名戴洋也是風角術士，12歲的時候曾經死而復活。耶穌花了三天，戴哥花了五天。戴哥同樣被王導召見過，王導其實常常生病又不愛看醫生，比較相信秘術士。陳訓只是跟王導說，你命很長不用怕。戴洋卻說你家主屋五行相剋，改住東廂房就行了。
治病有成，戴哥就有官當，還幫司馬睿算過登基日子。但你說他很會算，到後來卻跟了祖逖的弟弟祖約。未來人才知道，祖約是個反賊。戴洋僅僅在最後逃過一劫……或許，他原本相信自己可以阻止祖約吧。
此後戴洋活躍於東晉地方軍閥間，最後被外戚庾家收服。因為官方經歷很豐富，我們來看他一個計算好了。
十月丁亥夜半時得賊問，乾為君，支為臣，丁為征西府，亥為邾城，功曹為賊神，加子時十月水王木相，王相氣合，賊必來。寅數七，子數九，賊高可九千人，下可七千人。從魁為貴人加丁，下剋上，有空亡之事，不敢進武昌也。
純欣賞，看得懂就看吧。
第三韓友，最擅厭勝（趨吉避凶）之術。他能以巫行醫，也會看風水，接受推舉當上了廣武將軍，但不久就過世了。喔，我不會24個都寫啦，其實我們不難發現，這些身負奇術者，並非世外高人。這其實本來就是一門「升官發財」的學問，而且有理有據。
不要想說中間的推演沒邏輯，平服四夷國自強盛的推演邏輯，也是沒有記載的。只有不斷的記錄因跟果，才有可能慢慢找出實驗的根據。歷史，也是很科學的。
接下來看幾個外國人。
卜珝，匈奴後部人，跟大師郭璞是好朋友，兩個人曾經互相切磋未來，最後得出的結論是：「未來是不能改變的。」但是你可以改變發生的時間。
佛圖澄（或譯浮圖澄），天竺人。能役使鬼神，肚子旁邊有個孔，平常用布塞住，晚上拉掉就「孔明」了，比電燈還靈光。據說沒事還能把臟腑掏出來洗一洗，厲害了吧。不過佛圖澄這麼強，辯論的時候也曾經輸給來自敦煌的道士：單道開。單道開因此得到自己建寺的權利。
等一下不是道士嗎？其實這個道應該不是指中國傳統的道家、道教，單純就是指「某些不可知的神奇力量」。反正五斗米道已經把這個字弄夠黑了，至少在東晉來說是如此。佛圖澄還說，這個道士一定要留下來，他要是走了，國家必亡。後來石虎末年，單道開真的繞跑了。
大家應該都知道佛圖澄被視為佛教大師，但《晉書》說他其實學的是道玄之術，可很多中國佛教名詞，確實都是從他開始。後趙期間，佛圖澄更是以官方國師身分推廣佛教。南朝《梁書》就正式定義他為佛門弟子，《晉書》為什麼說他是道門出身，頗值得玩味。
比較簡單說一下，《晉書》編撰時，中國佛教的教派之爭應該是有點激烈的，不然也不會有西遊記了。這邊既然對佛圖澄有些打壓，那就跳過去看看後段的鳩摩羅什。果不其然，鳩摩羅什在《晉書》就是正式拜師學經，日誦千偈的正統修行者。
鳩摩羅爸爸年輕時，原本要繼承家裡的官位，但他卻逃走出家，從天竺跑到龜茲國。龜茲國王的妹妹又漂亮又聰明，當時是諸國競相爭取的對象，卻看中了鳩摩羅爸，嫁。鳩摩羅什出生之後，跟媽媽一起受到感悟，一起出家了。
後來鳩摩羅什學佛有成，媽媽決定要去天竺進修，鳩摩羅什的志願，卻是將這博大精深的學問，傳往中土。當時大約是前秦苻堅末，鳩摩羅什跟苻堅派往西域的大將呂光接觸，顯示了各種神通，並且踢爆過外國詐騙道人。又對應回去，佛圖澄被說是道門出身，確實是有貶意的。
補充一下是，苻堅也算是篤信佛教，他的國師道安，就是佛圖澄的弟子。那他也供奉過一個僧人：「涉」。涉是西域人士，出身不明，少為沙門（再說一次，《晉書》就是在各種說佛圖澄不正宗），乃是祈雨大師。
但是呂光父子對於弘揚佛法沒興趣，他們比較敬重西平郭黁，《老》《易》學者，秘術只有看河上冰層要融解一招。他厲害的是後來起兵反呂光，又投靠四周群雄。說是藝術家，擅長的怕是縱橫之術，只是一樣不靈光。呂氏滅後，鳩摩羅什就歸化後秦了。
終於來到中土的他，開始找既有漢語佛經來看，來批鬥，最後開始把自己記得的經文翻譯跟論述寫下來。後秦皇帝姚興很開心啊，就賞給鳩摩羅什宮女，然後就生了一對雙胞胎。
大驚。
基本上在中國史書中，確實沒有「產二子」的敘述，但其他的文獻則有，在先秦兩漢都算是常見之事。如果我們延伸去找「同產」，就會發現很多了。當然，意思到底是同母還是同一胎，恐怕還有爭議。（法令上的同產就是同母）
可是姚興非常吃驚，甚至覺得根本就是神的技術，就送了鳩摩羅什更多女人，後來鳩摩羅什就不住僧坊了。很多僧人就覺得，哇那我也不用出家啦。鳩摩羅什就把弟子們找來，放了一碗針：「能吃的，再來跟我說不用出家。」
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10大南投農會伴手禮【下篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的後5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
6. 集集鎮農會
推薦人氣伴手禮：香蕉方塊酥
集集是一典型的鄉村小鎮，東鄰水里鄉、西與名間鄉為界，南隔濁水溪與鹿谷鄉、竹山鎮為鄰、北與中寮銜接。面積以山坡地、林班地居多，平地僅佔小部分，南側為濁水溪，三面環山、山嶺重疊，濁水溪自東南西流、清水溪在北側亦東向西流向至林尾里交會濁水溪。農業部分，因集集依山傍水的地理環境，造就了其豐饒多元的農業生態，區內以山蕉、糯米荔枝及火龍果為其大宗，還有柳橙、番石榴、葡萄、山蕨、玫瑰等種植，腹地雖然不大、但因緊鄰清水溪天然無污染的山泉源頭，造就了其質優味美的農產特色。
集集生產出的香蕉香甜又彈牙，為了延續百年香蕉風華，創新並延伸香蕉產品的品項，集集鎮農會與老楊食品有限公司合作，打造出香蕉方塊酥。與方塊酥結合的香蕉粉，需要採用在地尚未成熟且黏性較低的綠香蕉，切片後烘乾研磨成粉，單純觀察或食用粉末時，可感覺其顆粒較大，係由於綠香蕉本身的纖維豐富，即使製成香蕉粉，在顆粒的口感上仍能吃出它的纖維，濃縮整根香蕉的營養，無麩質，具有天然的抗性澱粉，結合方塊酥的酥脆口感，恰好於食用時不顯突兀又爽口。
成分：香蕉方塊酥
容量：370公克
售價：159元
7. 名間鄉農會
推薦人氣伴手禮：松柏長青茶
名間鄉所生產的茶葉，無論是產量或種植面積，皆是全台第一。能有今日的成就，與當地的自然條件及茶農的處世風格，有著極為密切的關係。松柏嶺地區位居八卦山脈最南端，海拔約四百公尺的台地上，比起產製凍頂茶的鹿谷鄉，海拔高度略低，平均氣溫稍高外，其餘的條件，都極適合種茶。首先因地處山脈東面斜坡向陽處，所以一年四季日照充足，倘若又是種植四季春此多產的茶種，一年採收四次以上，是毫無問題的。又台地上處處是紅壤類的土質，適合深耕厚植茶葉。此外，四通八達的公路網，更是其他產茶鄉鎮，所欠缺的優勢。除了上述優良的自然條件外，在地茶農更保有勇於突破，精益求精的態度，亦是開創此茶葉王國的最大功臣。走訪台灣各地的茶區，很難找到一處如名間鄉般，栽植的品種，可以囊括各式的烏龍茶種，如青心烏龍、金萱、翠玉、武夷、四季春等，如此多樣性的栽種，也代表名間鄉民勇於嘗試的性格。
成分：茶葉
容量：75公克*2罐
售價：1600元
8. 南投市農會
推薦人氣伴手禮：投農米
南投市位於南投縣西北隅，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，因此農產品非常豐富。溪兩岸沖積平原盛產稻米，品質優良，為南投市知名特產之一。南投米灌溉來自濁水溪的優質水源，灌溉水質無汙染，並於產地收穀、烘乾、碾製一貫作業。南投米粒粒飽滿、晶瑩剔透，蒸煮後，散發出甘甜米香，細細咀嚼，滿滿幸福！
成分：稻米
重量：5公斤
售價：220元
9. 國姓鄉農會
推薦人氣伴手禮：國民姓福禮盒
國姓鄉山多平原少，耕作土地相當有限，農民經濟所得也相對不高。經濟產業一直以農業發展為主，多種植檳榔、枇杷、草莓、玫瑰花、香蕉、火鶴、火龍果、芭樂等等。北山茶位列本縣茶中極品；本鄉的香蕉生產為全縣第二位；而南港村則是台灣水鹿的故鄉，補中極品－鹿茸也是本鄉一大特產。初春時節，中潭公路旁的觀光草莓園，垂涎欲滴草莓，吸引遊客駐足採果購買。另外，尚有柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香菇…等特色農特產，待遊客購買品嚐！
組合品：
．香菇 - 來自九份二山微氣候，香氣十足
．冷泉米 - 來自北港橋新豐農場的鴨禾米
．薑黃 - 有機轉型期薑黃滿五年方能採收品質保證
重量：健康菇菇、薑黃粉各50公克，冷泉米500公克
售價：2600元
10. 埔里鎮農會
推薦人氣伴手禮：玫瑰淡酒禮盒
埔里擁有得天獨厚的地理環境，四季氣候溫和及水質純淨甘美，孕育出豐盛的物產，也因此生產出名聞中外的「埔里美酒」；埔里農會特地設立酒莊於風光明媚的風景區──鯉魚潭邊，猶如世外桃源般寧靜優美，因此釀造出優質好酒。埔里農會酒莊，堅持採用代表當地水果與農特產作為原料。為了提升埔里地方農產精緻質量，讓埔里「水甜酒鄉」更加名正言順，埔里酒莊於2002年開始，引進農業改良場研發與農民契作的食用玫瑰，精心釀製的「真情玫瑰」和「玫瑰淡酒」，於2008年和2011年參加比利時布魯塞爾世界酒類評鑑，八十多國同場競爭獲得銀牌獎，為台灣農業在世界酒品市場嶄露頭角。
成分：再製酒、玫瑰花
容量：400ml*2瓶
售價：760元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。