《Queen溫莎王朝》：王子最終找到了幸福，但不是跟大家所期待的公主
我們想讓你知道的是
第一本由台灣旅英作家深度撰寫英國皇室的中文書，對皇室深刻與獨到的見解，探究溫莎王朝的過去式、現在進行式。以在位七十年的伊莉莎白女王二世為主軸，向女王致敬。跟著書中故事了解英國皇室歷史和其在英國社會、政治及文化中所扮演的角色。
文：Lisa Huang
英國人眼中的卡蜜拉
哈利在回憶錄《備胎》（Spare）裡形容繼母卡蜜拉（Camilla Parker Bowles）是個壞蛋，是婚姻中的第三者，是「危險人物」，「踩著一具具屍體往上爬」成為王后。哈利對卡蜜拉的敘述也是很多人對她的印象。卡蜜拉之所以不討人喜歡，最大的原因就是眾人把查爾斯跟戴安娜婚姻的失敗都歸到她身上，如果沒有卡蜜拉，查爾斯跟戴安娜就會永遠幸福快樂了嗎？「失敗的婚姻從來都不是缺乏愛，而是缺少友誼。」才是查爾斯跟戴安娜婚姻早早觸礁的原因，興趣嗜好天差地別的兩人從來就不是彼此的朋友……
戴安娜與世告別的方式真的太戲劇化，人們對她的驟然而逝覺得無法接受，他們生氣、憤怒、難過，覺得都是卡蜜拉破壞王子與公主幸福的婚姻，卻沒有理智地想想是不是王子跟公主本來就不幸福？
大家似乎也忘了戴安娜在BBC訪問中親口承認的情人就有四人之多，其中第一位保鑣情人貝瑞（Barry Mannakee）可是她結婚不到四年就開始了。戴安娜的情人裡不乏有婦之夫，這些也都被媒體大肆報導，但人們並沒有像批評卡蜜拉介入別人婚姻一樣地批評她。
戴安娜辭世時才離婚一年，婚姻受害者楚楚可憐的形象還深植人心。離婚後的她依舊成天被狗仔追逐，當時的男友是擁有哈洛德百貨的埃及富商穆罕默德．法耶茲（Mohamed Al-Fayed）之子，也是位回教徒。以當時的英國社會來看，如果戴安娜再婚回教男友，英國社會大眾的輿論可能不會太支持，對戴安娜的好感度也會下降。
但這些都不重要，戴安娜是如此完美如此善良，人們太替她的意外死亡感到不值，這股怒氣直接就衝到卡蜜拉頭上，她被視為地表最強小三、王室的禍害，名聲跌到谷底，但卡蜜拉畢竟是王儲將來要走在一起的對象哪，如何把查爾斯跟卡蜜拉重新拉回公眾視線又不被批評，讓皇室公關傷透腦筋。
靜靜等待兩年後，查爾斯在麗池飯店幫卡蜜拉姐姐辦生日派對，兩人分開到場但離開時刻意走在一起，這個鏡頭也被媒體捕捉下來。皇室公關團隊想藉由這次共同曝光來試探人民的反應，此時感覺民眾的怒氣已經沒有像戴安娜剛過世時的高昂，於是公關團隊開始慢慢地讓卡蜜拉跟查爾斯一起出公務，讓人民漸漸習慣兩人的身影。
當五十六歲的卡蜜拉頂著萬眾唾駡再嫁五十五歲的查爾斯時，女王與親王有參加祈禱儀式但沒有參加婚禮，皇室為了安撫民心發佈官方聲明：「卡蜜拉將來不會成為皇后（Queen Consort），只會是伴妃（Princess Consort）。」卡蜜拉也知道自己不受歡迎，所以主動提出使用「康沃爾公爵夫人」（Duchess of Cornwall）的頭銜，而不是使用戴安娜的「威爾斯王妃」（Princess of Wales） 頭銜。
進入皇室後的卡蜜拉低調謹慎，就是希望民眾不要再怨恨她。要做到這一點，她認為最好的辦法就是遵循女王的原則，不抱怨不解釋（Never Complain, Never Explain）。頂著各種罵名也依舊兢兢業業代表皇室出席活動，低調積極地將自己奉獻在慈善工作上，盡到皇室成員的義務；她與前夫生的一雙兒女也極少在媒體曝光搶版面，每次只要有採訪，她都會把重點放在宣傳查爾斯，盡量降低自己的存在感。
十多年下來不只很多王室評論員注意到，連民眾都感覺到，有卡蜜拉在身邊的查理斯總是顯得很放鬆自在，笑容滿面地執行公務。每年聖誕節時兩人選來當為賀卡的照片，總是相視而笑的如此自然，跟戴安娜在身邊時的查爾斯判若兩人。卡蜜拉給查爾斯十足的信心和無條件的支持，這是查爾斯非常需要也是他從未在其他人身上真正得到過的。
在查爾斯四歲那年，母親伊莉莎白成了女王，他成了王位第一順位繼承人。剛上任的年輕女王忙於工作，無暇照顧查爾斯跟安妮，常常由皇太后（女王的媽媽）陪著小孩。有次女王和菲利浦親王在英聯邦到處訪問近半年回國後，查爾斯跟著外婆去碼頭迎接爸媽，沒想到女王一下船不是先抱抱親親許久不見的查爾斯，而是先和首相、官員及朝臣打招呼，年紀小小的查爾斯完全不理解為什麼自己在媽媽心裡的地位這麼比不上這些人……
到了上學的年齡，皇室為了彰顯王子公主和普通人家的小孩沒有區別，決定把查爾斯和安妮送去學校讀書，而不是跟女王當年一樣，在宮中接受私人教師的教導。皇太后希望查爾斯能進入許多貴族就讀的伊頓中學，但爸爸希望查爾斯能跟自己一樣到蘇格蘭的高登斯頓（Gordonstoun）就讀。高登斯頓是所斯巴達式管理的嚴苛學校，菲利浦本想藉此磨鍊查爾斯的意志，沒想到過猶不及，王子身份讓查爾斯在學校遭到霸凌，他本身性格又比較敏感纖細，沒辦法對霸凌直球回擊。在高登斯頓的求學經歷讓查爾斯失去了自信，開始變得畏畏縮縮，小心翼翼。
而戴安娜自身的成長背景也沒有從爸媽身上得到太多關愛，很小父母離異讓她很沒有安全感，嫁給大自己近十三歲的王子時，她覺得終於有雙臂膀可以保護自己、愛護自己。當兩個都極需被關注、被疼愛的人在一起，都想在對方身上得愛取暖，卻無法變成彼此的避風港時，這樣的關係勢必是驚濤駭浪多過於風平浪靜。戴安娜有許多優點，但適不適合當那位幫襯查爾斯在王位上發光發亮的伴侶，答案是否定的。
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
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