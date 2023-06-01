關鍵評論網媒體集團與LiveRamp攜手於亞洲佈署身分驗證流量解決方案
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關鍵評論網媒體集團（TNL）與數據協作平台LiveRamp合作，將其驗證流量解決方案（ATS）整合到TNL服務中。這項合作提升了TNL的媒體數據資產價值，並在各瀏覽器上實現以人為本的數位行銷，為行銷人員帶來即時結果。
台灣的多語言獨立媒體和數據平台的關鍵評論網媒體集團（以下簡稱為TNL），已與領先的數據協作平台LiveRamp宣布合作，將其驗證流量解決方案（ATS）整合到TNL服務中。ATS允許TNL通過LiveRamp的假名化、以人為本的識別碼RampID，增強其泛亞洲媒體組合的可對應性，提高TNL所有品牌通路的媒體數據資產價值。
作為該合作的一部分，TNL將開始在其中文媒體網站上整合ATS，隨後將在日文網站上進行。ATS允許TNL將第一方用戶數據與RampID連接，以注重隱私的方式讓廣告在通過驗證的情況下投放。ATS能夠在無需第三方cookie或行動裝置識別碼的情況下，啟用可對應的數位資產，使得在Chrome、Safari、Firefox和其他瀏覽器上都能進行以人為本的數位行銷，並在今日大多數無cookie的世界中提供即時結果。使用LiveRamp的數據協作平台的行銷人員可以透過TNL的數位資產中接觸到他們的客戶，並在RampID上無縫地啟動、個人化並進行。
關鍵評論網媒體集團共同創辦人暨執行長鍾子偉表示：「我們選擇ATS的主要原因之一是，它使我們能夠以永續的方式構建我們的廣告解決方案，同時確保達到最合乎法規和隱私權的標準。」「我們發現，現在利用經過身份驗證的受眾也有助於我們更好地滿足對應的強烈市場需求，並在每個瀏覽器和行動裝置上提供行銷人員期待的結果。」
TNL加入了全球超過12,000個已與ATS整合的網域，以及超過80個DSPs和80個SSPs。超過450家全球領先的廣告商通過LiveRamp的數據協作平台啟動行銷活動，與TNL的合作將進一步加速廣告商對TNL市場中經過身份驗證的數位資產的需求。
「TNL是亞洲增長最快的媒體平台之一，透過讓其第一方數據與數位資料庫能更精準地接觸和吸引受眾，將讓行銷能量更具吸引力與價值。」LiveRamp 高級副總監Travis Clinger補充，「現在，對於以人為本行銷方式感興趣的品牌行銷人員，可以利用TNL的數位資產來提高可對應性，進而獲得更好的結果。」
更多有關ATS的訊息，請至網站。
關於LiveRamp
LiveRamp是全球最創新公司的數據協作平台。作為消費者隱私、數據倫理和基礎身份的開創性領導者，LiveRamp正在設定新的標準，以無與倫比的清晰度和語境連結的客戶視圖，同時保護寶貴的品牌與消費者的信任。LiveRamp提供組織內部、品牌到全球網路的優質合作夥伴完全的靈活性，無論數據存在何處，都能支援最廣泛的數據協作。
數百家全球創新者，從標誌性消費品品牌和科技巨頭到銀行、零售商和醫療保健領導者，都轉向LiveRamp，通過深化客戶參與和忠誠度，激發新的合作夥伴關係，以及最大化他們的第一方數據價值，來建立持久的品牌和商業價值，同時保持在快速演變的合規和隱私要求的第一線。LiveRamp 總部位於加利福尼亞州的舊金山，並在全球設有辦事處。欲了解更多訊息，請至LiveRamp官網：www.liveramp.com
關於關鍵評論網媒體集團
關鍵評論網媒體集團（TNL Media Group）為國際華人社會首創以跨界內容結合數據科技之媒體服務平台。 所服務之閱聽群眾以網路原生世代出發向上、向下延伸，提供兼容並蓄、深度多元且極具影響力的資訊。 藉著零方、一方、三方數據資料庫，透過AI人工智慧資料分析、行銷科技等跨領域核心產品，有效掌握用戶輪廓。以內容為大眾服務，以數據為品牌賦能，以科技為多方對接，是閱聽人內容獲取與企業數位轉型最重要的信賴夥伴。 集團旗下共有9個媒體品牌及11間子公司，在台北、香港、日本共有290多名員工；投資者包含North Base Media基金、Youtube共同創辦人陳士駿、矽谷創投巨擘Tim Draper之投資基金Draper Associates。
欲了解更多資訊，請至集團官網：https://www.tnlmedia.com/
*新聞稿中包含的訊息是截至公告日期前的最新消息，並且可能會隨著時間的推移或各種後續事件而有所變化。
核稿編輯：Joanna
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10大南投農會伴手禮【上篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的前5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
1. 信義鄉農會
推薦人氣伴手禮：雙金迎百紀念酒禮盒
紀念酒堅守台灣工藝核心價值，兩個鄰近的台灣在地產因為價值觀的結合，終於開花結果。其酸甜適口，不徐不燥的特性像是氣質美少女。是梅子夢工廠產品中擁有信義鄉婦女溫柔特性的代表酒品。信義鄉地處偏遠，物質生活不便讓許多外鄉女子不敢下嫁信義鄉，所以勇敢嫁到信義鄉的女性多半擁有著過人的毅力、溫柔與感性。不拘泥於形而外的物質，只為與伴侶長相廝守、共同奮鬥。酒液的酸甜口感，像極了堅毅愛情的前段；果肉香甜的溫暖後勁，則有如長相廝守努力下生命中所產生的心靈富足。金牌的狂野與柔水透過堅守台灣在地工藝的「添興窯」陶藝，創作結合，讓百年的歡慶更加具台灣精神，與看見台灣工藝的核心價值。
成分：金牌柔水釀造酒、黃梅、砂糖
容量：375毫升
售價：1580元
2. 魚池鄉農會
推薦人氣伴手禮：典藏紅茶禮盒
典藏禮盒的設計係以茶業改良場魚池分場為發想，以一棟帶著濃厚英國風的錫蘭式建築物為主體。外圍分別由紅茶之父「新井耕吉郎」揭開魚池鄉紅茶的製程和發展歷史；象徵了921之後魚池紅茶產業復甦的橄欖樹；以及年輕茶農遠眺日月潭，呈現出將魚池鄉紅茶帶入新頁的意象。盒內採用紙漿塑糢將本會產品撐起，整體形象磅然大氣又不失環保之本意。
「台茶18號－紅玉」茶業改良場以台灣山茶與緬甸大葉種Burma選育，歷經五十餘年育種試驗，所選育適作紅茶之優良品種。茶湯水色艷紅上層戴著黃金環，散發出淡淡之薄荷加肉桂香，滋味醇厚。夏茶具收斂性，茶湯入口後，會有些微澀的感覺，但會逐漸化開而回甘，且會持續一段時間。此乃茶多酚含量高，經全發酵後，轉化成茶黃質及茶紅質，有豐富內涵之呈現。此種迷人之香氣及滋味，即源自於原生種台灣山茶，曾被紅茶專家讚譽為「台灣紅」、「台灣香」，足可代表台灣紅茶與眾多世界知名紅茶爭鋒，是極為獨特之品種。
「阿薩姆紅茶」1936年，日本人在魚池鄉日月潭畔之貓囒山設立「魚池紅茶試驗支所」，並自印度引進阿薩姆茶種，發展紅茶產業 ，亦曾在倫敦拍賣會中名列頂級，也是日本天皇的御用珍品，民國四十年至六十年間，更是台灣農產品外銷主力。茶湯水色深紅，滋味濃郁甘醇帶有天然的麥芽香；除單獨飲用外，亦適合加入鮮奶調製成奶茶，茶湯轉成琥珀色，茶香中伴隨著奶香，「色」「香」「味」俱佳，且冷、熱飲用各有不同之風味。
成分：紅玉茶葉、阿薩姆紅茶茶葉
容量：75g*2罐
售價：1600元
3. 水里鄉農會
推薦人氣伴手禮：佐梅香三入組
水里鄉隸屬南投三大青梅產區之一，知名度雖不如信義鄉，但因鄉內梅樹大多改良為矮樹品種以便採收，也因此更方便遊客近距離欣賞拍照，故成為部落客所熱愛的「賞梅秘境」。
水里鄉內擁有上安、郡坑、新山、興隆、永興、玉峰、車埕、新興等八大梅園社區。由於青梅擁有「一月賞梅、四月採梅」的特質，梅樹在不同季節展現不同的風情。產季初期的青梅熟度較低，適合做脆梅；清明之後青梅熟度較高、風味鮮明，適合做Q梅、梅酒或梅醋。產期初期青梅梅果小顏色較青，後期果實大但顏色些微轉黃。水里鄉農會依據青梅不同產期之特性推出系列商品，讓您品味不同的酸甜與青澀的滋味。
成分：熟梅藏香酒+烏梅魯醬+蜂蜜梅醋
容量：250ml*3瓶
售價：690元
4. 竹山鎮農會
推薦人氣伴手禮：杉林溪烏龍組（參等獎）
竹山鎮，舊稱「林圯埔」，隸屬於中華民國臺灣南投縣，位於該縣西南隅，地處濁水溪南岸、清水溪東岸，因清代曾為雲林縣縣治，而有「前山第一城」之稱，並因地理位置與歷史文化等因素，至今仍與斗六市關係密切，是臺灣僅次於花蓮縣玉里鎮的面積第二大鎮，亦為南投縣之觀光旅遊聖地。位於竹山鎮的杉林溪烏龍茶，因受高海拔自然環境條件之賜，日夜溫差大，茶菁平均生長期超過五十五天以上，故其葉片肥厚、柔軟、內涵豐富，經茶農精心研製，控制適當發酵，所製成之成茶，呈現獨特之高山茶特色風味，外觀勻整富有光澤，茶湯金黃、透明度佳、香氣幽雅、滋味甘醇。
成分：茶葉
容量：600公克／盒
售價：2500元
5. 中寮鄉農會
推薦人氣伴手禮：中寮肉桂茶
中寮鄉為傳統農村形態，早年因香蕉輸日而盛極一時，現今農田零星分佈，以栽種龍眼、竹筍、香蕉、柑桔等作物為主。中寮鄉所產龍眼肉質飽含水份屬於上品，每當八月生產期枝繁葉茂、結果纍纍，待產季過後將生過剩的龍眼烘焙製成龍眼乾，滋補養頻，廣受消費者喜愛。近來，中寮鄉農會更積極投入藥用植物的栽種及藥膳食補的推行，並多次舉辦藥膳料理品嚐 、促銷及講習等，致力為農民尋得另一個農業新機，而「 農特產展售中心」的成立，提供農民更多元的銷售管道，其中龍眼加工品、肉桂茶、桂圓紅棗茶、明日葉茶包等，為目前積極推廣之農特產品。中寮肉桂茶，由南投的好山好水所孕育，生長在無環境污染的肉桂森林，天然養成、健康、安全、優質，其茶湯入喉甘潤甜美，香味濃郁。是來中寮遊客，必買之伴手禮。
成分：肉桂茶包
容量：3公克*20入／盒
售價：280元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。