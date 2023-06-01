關鍵評論網媒體集團與LiveRamp攜手於亞洲佈署身分驗證流量解決方案

台灣的多語言獨立媒體和數據平台的關鍵評論網媒體集團（以下簡稱為TNL），已與領先的數據協作平台LiveRamp宣布合作，將其驗證流量解決方案（ATS）整合到TNL服務中。ATS允許TNL通過LiveRamp的假名化、以人為本的識別碼RampID，增強其泛亞洲媒體組合的可對應性，提高TNL所有品牌通路的媒體數據資產價值。

作為該合作的一部分，TNL將開始在其中文媒體網站上整合ATS，隨後將在日文網站上進行。ATS允許TNL將第一方用戶數據與RampID連接，以注重隱私的方式讓廣告在通過驗證的情況下投放。ATS能夠在無需第三方cookie或行動裝置識別碼的情況下，啟用可對應的數位資產，使得在Chrome、Safari、Firefox和其他瀏覽器上都能進行以人為本的數位行銷，並在今日大多數無cookie的世界中提供即時結果。使用LiveRamp的數據協作平台的行銷人員可以透過TNL的數位資產中接觸到他們的客戶，並在RampID上無縫地啟動、個人化並進行。

關鍵評論網媒體集團共同創辦人暨執行長鍾子偉表示：「我們選擇ATS的主要原因之一是，它使我們能夠以永續的方式構建我們的廣告解決方案，同時確保達到最合乎法規和隱私權的標準。」「我們發現，現在利用經過身份驗證的受眾也有助於我們更好地滿足對應的強烈市場需求，並在每個瀏覽器和行動裝置上提供行銷人員期待的結果。」

TNL加入了全球超過12,000個已與ATS整合的網域，以及超過80個DSPs和80個SSPs。超過450家全球領先的廣告商通過LiveRamp的數據協作平台啟動行銷活動，與TNL的合作將進一步加速廣告商對TNL市場中經過身份驗證的數位資產的需求。

「TNL是亞洲增長最快的媒體平台之一，透過讓其第一方數據與數位資料庫能更精準地接觸和吸引受眾，將讓行銷能量更具吸引力與價值。」LiveRamp 高級副總監Travis Clinger補充，「現在，對於以人為本行銷方式感興趣的品牌行銷人員，可以利用TNL的數位資產來提高可對應性，進而獲得更好的結果。」

更多有關ATS的訊息，請至網站。

關於LiveRamp

LiveRamp是全球最創新公司的數據協作平台。作為消費者隱私、數據倫理和基礎身份的開創性領導者，LiveRamp正在設定新的標準，以無與倫比的清晰度和語境連結的客戶視圖，同時保護寶貴的品牌與消費者的信任。LiveRamp提供組織內部、品牌到全球網路的優質合作夥伴完全的靈活性，無論數據存在何處，都能支援最廣泛的數據協作。

數百家全球創新者，從標誌性消費品品牌和科技巨頭到銀行、零售商和醫療保健領導者，都轉向LiveRamp，通過深化客戶參與和忠誠度，激發新的合作夥伴關係，以及最大化他們的第一方數據價值，來建立持久的品牌和商業價值，同時保持在快速演變的合規和隱私要求的第一線。LiveRamp 總部位於加利福尼亞州的舊金山，並在全球設有辦事處。欲了解更多訊息，請至LiveRamp官網：www.liveramp.com

關於關鍵評論網媒體集團

關鍵評論網媒體集團（TNL Media Group）為國際華人社會首創以跨界內容結合數據科技之媒體服務平台。 所服務之閱聽群眾以網路原生世代出發向上、向下延伸，提供兼容並蓄、深度多元且極具影響力的資訊。 藉著零方、一方、三方數據資料庫，透過AI人工智慧資料分析、行銷科技等跨領域核心產品，有效掌握用戶輪廓。以內容為大眾服務，以數據為品牌賦能，以科技為多方對接，是閱聽人內容獲取與企業數位轉型最重要的信賴夥伴。 集團旗下共有9個媒體品牌及11間子公司，在台北、香港、日本共有290多名員工；投資者包含North Base Media基金、Youtube共同創辦人陳士駿、矽谷創投巨擘Tim Draper之投資基金Draper Associates。

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核稿編輯：Joanna