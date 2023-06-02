TNL+ 2023/06/02,
政治

若郭柯的和平主張是中共認知作戰，賴清德「和平保台」就是天方夜譚

若郭柯的和平主張是中共認知作戰，賴清德「和平保台」就是天方夜譚
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

儘管賴清德提出以「和平保台」路線試圖替代「抗中保台」路線，然空有美麗誘人概念語詞、卻欠缺實質政策內涵，流於一時興起卻毫無戰略規劃，甚至互相衝突政策概念口號組合，例如曾提出「親中愛台」、「德國統一是真正統一」、「一國兩制」是「九二共識」、「務實台獨」。

鴻海集團創辦人郭台銘爭取國民黨內2024台灣總統大選候選人失利，在30日赴金門出席迎城隍活動與副總統賴清德碰面時，親自遞交「和平宣言」給賴清德，並表明這份堅守和平的意志，無論是對金門離島或台灣民眾，或對台灣民眾皆具有十足重要意義。

郭表明非常認同和平是爭取來的，但若兩岸始終不開啟談判與溝通，持續在兩岸議題上挑釁炒作，雙方關係只會加深惡化，恐將陷台灣及民眾於困境中。

值得關注是，5月30日郭台銘、柯文哲及賴清德紛紛至金門參與地方慶典活動，三人皆表述兩岸「戰爭與和平」之大論戰，但賴清德則認為2024台灣大選是「民主與專制」選擇。

賴宣稱自身是和平主義者，交流與談判須要雙方對等尊嚴；認為戰爭沒有贏家，追求真和平要靠自己的力量及決心，批判沒有主權的和平只是假和平，台灣不能為和平放掉主權，也不能靠和平協議；不能因兩岸交流與談判，就要求台灣先接受「九二共識」、「一個中國原則」；和平要靠實力，不能靠兩岸協議。同時，批評中共當局營造「和平與戰爭的選擇」的政治氛圍，標籤化在野黨附和中共。

換言之，賴指控民眾黨、國民黨的兩岸和平主張是空想、受到中共認知作戰及統戰影響。

郭台銘則主張台灣應展開大談判，始能理解中國、美國想法，不談判永遠沒有和平的可能，郭闡釋其理念認為「有了和平才有繁榮，有了繁榮經濟才發達，最後是要有清廉政府。」其個人雖認同和平要靠爭取，但不談判、不溝通，兩岸永遠沒有和平可能性。

換言之，郭之評論仍是兩岸協商，應回歸「九二共識」既有軌道；而民進黨當局無法恢復兩岸協商，致兩岸敵意螺旋上升，不僅難以彰顯其兩岸治理能力，也致台灣安全陷入兵凶戰危風險中。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。