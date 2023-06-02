若郭柯的和平主張是中共認知作戰，賴清德「和平保台」就是天方夜譚

鴻海集團創辦人郭台銘爭取國民黨內2024台灣總統大選候選人失利，在30日赴金門出席迎城隍活動與副總統賴清德碰面時，親自遞交「和平宣言」給賴清德，並表明這份堅守和平的意志，無論是對金門離島或台灣民眾，或對台灣民眾皆具有十足重要意義。

郭表明非常認同和平是爭取來的，但若兩岸始終不開啟談判與溝通，持續在兩岸議題上挑釁炒作，雙方關係只會加深惡化，恐將陷台灣及民眾於困境中。

值得關注是，5月30日郭台銘、柯文哲及賴清德紛紛至金門參與地方慶典活動，三人皆表述兩岸「戰爭與和平」之大論戰，但賴清德則認為2024台灣大選是「民主與專制」選擇。

賴宣稱自身是和平主義者，交流與談判須要雙方對等尊嚴；認為戰爭沒有贏家，追求真和平要靠自己的力量及決心，批判沒有主權的和平只是假和平，台灣不能為和平放掉主權，也不能靠和平協議；不能因兩岸交流與談判，就要求台灣先接受「九二共識」、「一個中國原則」；和平要靠實力，不能靠兩岸協議。同時，批評中共當局營造「和平與戰爭的選擇」的政治氛圍，標籤化在野黨附和中共。

換言之，賴指控民眾黨、國民黨的兩岸和平主張是空想、受到中共認知作戰及統戰影響。

郭台銘則主張台灣應展開大談判，始能理解中國、美國想法，不談判永遠沒有和平的可能，郭闡釋其理念認為「有了和平才有繁榮，有了繁榮經濟才發達，最後是要有清廉政府。」其個人雖認同和平要靠爭取，但不談判、不溝通，兩岸永遠沒有和平可能性。

換言之，郭之評論仍是兩岸協商，應回歸「九二共識」既有軌道；而民進黨當局無法恢復兩岸協商，致兩岸敵意螺旋上升，不僅難以彰顯其兩岸治理能力，也致台灣安全陷入兵凶戰危風險中。