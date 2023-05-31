南美洲國家峰會睽違9年再度召開，魯拉籲建立共同貨幣擺脫美元，但與委內瑞拉和解引發多國質疑

綜合《CNN》、《半島電視台》與《德國之聲》報導，南美洲各國於5月30日在巴西首都巴西利亞（Brasília）舉行南美洲國家峰會，討論能源、金融、犯罪和氣候變化等議題。峰會中，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）倡議南美洲建立共同的區域性貨幣，以擺脫對美元的依賴。

此外，魯拉也趁此次峰會，推動巴西與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）和解，阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）也表示歡迎委內瑞拉重返國際機構的行列。

南美各國睽違九年再度舉行會談

在5月30日的峰會中，南美洲總共12個國家全數參與會談，除了秘魯總統博魯阿爾特（Dina Ercilia Boluarte Zegarra）因面臨刑事指控無法出席，因此另派代表參與外，其餘國家元首皆有出席。此次會談也是魯拉推動南美區域一體化、重振南美國家聯盟（UNASUR）的關鍵動作。

南美國家聯盟於2008年，在魯拉與其他左翼領導人的推動下成立，然而日後隨著各國越來越多中間派或右翼領導人執政，各國也因為政治分歧，相繼被暫停會員國資格或直接退出該組織，導致該組織已經有9年沒有舉辦會談。

魯拉在峰會上坦言：「我們讓意識形態分裂了我們，打斷了我們整合的努力。我們放棄了我們的對話管道和我們的合作機制。」

這次會議凸顯了南美洲不斷變化的政治氣候，在經過多年的保守統治之後，左翼政治勢力再次捲土重來。

Hoje os 12 países da América do Sul se encontram, o que não acontecia há quase 10 anos. Todas as regiões do mundo possuem fóruns comuns. Vamos avançar, com respeito às diferenças e à soberania.

🇦🇷@alferdez 🇧🇴@LuchoXBolivia 🇨🇱@GabrielBoric 🇨🇴@petrogustavo



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/7nIWhaH4Md — Lula (@LulaOficial) May 30, 2023

魯拉倡議共同貨幣

魯拉在其峰會開幕致詞呼籲各國，應透過國家銀行努力推動共同貨幣，他表示：「南美各國應該通過共同的貨幣政策強化南美特性。應建立更好的補償機制，和創建一個共同的貿易貨幣，而不是依賴『區域外的貨幣』。」

雖然魯拉沒有明確點名美元，不過他在上任後，就不斷倡議各國應該與美元脫鉤，他在4月訪問中國發佈演講時，就指出：「每天晚上我都在問自己，為什麼所有國家的貿易都必須以美元為基礎，為什麼我們不能根據我們自己的貨幣進行貿易？金本位制度消失後，是誰決定以美元為貨幣的？」

在魯拉的設想中，南美共同貨幣將在阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭組成的南方共同市場（Mercosur）中適用。自1991年成立以來，在南方共同市場中，創建共同貨幣的討論就時常出現。

《CNN》報導指出，這已經不是南美各國領導人第一次提出在南美洲建立共同貨幣，然而，由於該地區貨幣政策的差異，分析師認為南美共同貨幣，還需要很長的時間才能實現。

巴西學者馬丁斯（Ives Gandra Martins）即點出：「如果我們把南美共同貨幣跟歐元比較，歐洲針對共同貨幣的討論，早在1950年代就開始了。接著他們開發了自由貿易區、海關合作協議和共同市場。上述事項都完成之後，他們才成立了一個，能夠推動共同貨幣的委員會及法庭。」

巴西、阿根廷與委內瑞拉和解，烏拉圭、智利反對

此次峰會的另外一個亮點，是委內瑞拉總統馬杜洛也參與了會議。馬杜洛因為監禁國內的反對派成員、操縱選舉的指控，以及與他國的政治分歧，多年來一直被巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）及其他右翼領導人孤立，被稱作「獨裁者」，也受到美國的制裁。

魯拉在上任後開始修復兩國關係，他也在峰會上批評美國制裁委內瑞拉的行為，表示所有指控委內瑞拉是獨裁國家的言論，都只是西方國家鼓吹的「偏見」。除了魯拉以外，阿根廷的費南德茲也對馬杜洛釋出善意，表示歡迎委內瑞拉重返國際機構。

然而，針對是否接納委內瑞拉，南美各國仍然存在分歧，烏拉圭總統波烏（Luis Lacalle Pou）並不認同魯拉，「針對委內瑞拉的批評只是偏見」的言論。

波烏也在事後於社群平台上向魯拉喊話：「當你說在委內瑞拉發生的事只是偏見時，我感到非常驚訝。尤其是你明明知道我們對委內瑞拉和委內瑞拉政府真正的看法。」

智利總統博里奇（Gabriel Boric）也表示，他並不同意魯拉針對委內瑞拉的一些言論，並補充南美洲需要尊重人權。然而，他仍然歡迎恢復涉及與馬杜洛的多邊會談。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：羅元祺