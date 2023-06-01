走失老爺——照顧腦退化病人，要用對方法

文：IB

明明聽過社工提醒，腦退化患者容易走失，但照顧者初期總是太自信，又或者是對此病症不了解，容易掉以輕心。回憶當年老爺走失後尋回的經歷，當時心情好後悔好內疚，怕永遠找不到老爺。如今舊事重提，希望其他照顧者警惕。

奶奶睡在牀的外邊，老爺起牀要跨過她，她覺得自己一定會知醒，所以最初沒有在屋內上鎖的習慣。有一次起牀發現老爺不見了，大嚇一跳，立即通知兩個仔。大家先聯絡管理處，查看閉路電視，知道穿灰色上衣的老爺，清晨六時許離家，然後截圖將相關資料放上各大社交媒體請求幫忙尋人。

家人亦兵分幾路，有的電話聯絡相熟親朋戚友查問有無見到老爺，有的出發到屋企附近日常老爺會去的地方搜索。第一次在街上尋人，親身感受到何謂人海茫茫，才發現街上原來有咁多老人家、咁多人穿灰色衫。

我們在中午報警，警方話日間人來人往，難以尋找，到了晚上人流減少，一個老人家在街上獨行才會較容易留意到。話雖如此，我們想起老爺可能無水飲，無進食，不知會否遇到意外，心急如焚，繼續四處搜㝷。我們讓奶奶留在家等電話，老爺沒有帶手機外出，但應該有帶銀包，內有八達通及寫上聯絡電話的紙條。奶奶坐立不安，堅持要去求神保佑，又掟聖杯問吉凶。

找了一整天沒有結果，大家身心俱疲，除了擔心，還內疚沒有聽從社工的建議做好防走失的準備。也不知是否上天聽到奶奶禱告，傍晚時份，老爺失蹤十二小時後，電話響起，傳來一名陌生人的聲音。

恩人

在找尋老爺期間，每分每秒都覺得難捱，但事後回想，能夠在十二小時內尋回平安無事，只是有點餓的老爺，已經非常幸運。這次幸運要感謝社會上仍有願意幫人的善心人——在港島西一間車房工作的一名男士。

我們家住港島東，大家別以為老爺只是由港島東至西走了一段路。事後翻查八達通乘車紀錄，老爺離家後，先乘小巴，又搭了地鐵過海，最神奇是在屯門搭輕鐵。對於一個成世居住港島的七十多歲老人，竟然在流浪12小時期間，乘搭了此項他從未使用過的交通工具，我們只能嘖嘖稱奇。八達通紀錄的最後一程，是乘隧巴返回港島。

據恩人憶述，他的車房在山邊，傍晚時份準備收工，卻見一名老人家獨自向上山方向走。他感到奇怪，開口問老爺，很快意識到這位老人家有認知障礙，又意外地從老爺口音聽出大家是同鄉，於是用家鄉話同老爺溝通。就這樣，恩人得到老爺同意，在他銀包內找到寫有聯絡電話的紙條，找到我們。

這件事我們回想了很多次，如果那一晚不是遇到善心人，他開口問一句，老爺可能繼續摸黑行上山；如果不是遇到同鄉，聽到熟悉的語言，老爺可能不理睬陌生人搭訕，徑自上山走，結局難以預料⋯⋯我們嘗試問老爺走失期間發生什麼事，結果當然一點頭緒也沒有。翌日，奶奶與老爺帶同禮物去車房向恩人道謝，老爺對恩人一點反應也沒有。

經一事，長一智，我們之後在家裝好門鎖，又為老爺買了有定位功能的手錶，之後果然曾經派上用場。有一回奶奶同他外出購物，一轉頭不見人，憑著手錶功能，大約一小時後在附近找回老爺。這件事對我們的啟發是，照顧腦退化病人要用對方法，照顧者不能掉以輕心，病人的行為未必是照顧者能估計到。

在老爺失蹤期間，奶奶非常擔心，我趁機進言：「你之前又話佢走咗就好，去老人院就好！而家咪擔心到死！」原來這次的經驗讓我們知道，即使照顧得筋疲力竭、情緒低落、好氣餒，心底裡我們仍然牽掛這個人，希望他過得好。發現自己內心對老爺的感受，可能有助緩衝奶奶因為照顧辛苦而接近爆煲的心情。

（文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex