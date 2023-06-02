超過七成加害者是熟人，性暴力經常意謂著對親近之人「信任的毀滅」
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民進黨近期不斷被爆出黨工遭性騷擾事件，但真實情況卻不如《人選之人》中演得理想。在性暴力倖存者鼓起勇氣向外界、主管求助之後，換來的卻是「冷處理」、「舉證困難｣、「自己沒有拒絕」等冷言冷語，讓受害者最終只能獨自吞忍，默默淡出職場。
文：曾玉婷
1992年，義大利發生一起性侵案，少女因為當時穿著緊身牛仔褲，最高法院認為他人很難強行脫下，應是少女自願配合脫褲。法官以此判定雙方屬於合意性行為，推翻先前判決，被告無罪釋放。
這樁判決引發輿論怒火，人們紛紛穿上牛仔褲抗議性侵與衣著無關，後續更有團體發起「國際丹寧日」（Denim Day）的全球活動，呼籲大眾在每年4月的最後一個週三穿戴丹寧服飾，為性暴力倖存者的權益發聲，打擊強暴文化。
今年的丹寧日是4月26日。長年推動婦幼人權的現代婦女基金會響應倡議行動，3月更進行「性暴力事件求助態度網路調查」，回收共876份有效問卷，其中293人曾遭遇性暴力。結果顯示，高達九成被害者不敢報警、四成從未向任何人提及被性侵或性騷擾的經歷。
不即時求助，甚至隱忍多年，除了導致受害者獨自承受痛苦，嚴重影響身心，加害者也因此迴避了責任，甚至可能重複施暴；即使日後鼓起勇氣開口，身邊的人，包括警察、司法等專業人士，還可能質疑受害者是否有某種程度的「自願」，形成二度傷害。
沒有同意，就是性侵（only YES means YES）
為什麼有這麼高比例的受害者錯過求助機會、陷入沉默，或被迫噤聲？其中一個原因是，倖存者首先要能辨認自己經歷了性暴力。但許多時候，當事人其實難以意識到自己受了傷。
「我花了很長的時間才有辦法說，那是性侵。」三年前，鍾昌芸（化名）被職場前輩脅迫發生性行為。她憶述：「剛開始我不太理解，人在遭受性侵時會有什麼反應？最初我有拒絕對方，只是後面沒有劇烈反抗，沒有大家想像的、被害人該有的正常反應。我覺得那好像只是普通的一夜情。」
「事後我心裡很不舒服，跟朋友聊到這件事，對方問我要不要去警局備案，我才意識到原來這也是性暴力的範疇。通報後遇到的社工也跟我說，我一開始有拒絕，就已經是代表拒絕了。」
「只是起初聽到性侵或強暴的字眼時，我還是覺得有點當機。會認為我只是沒有自願做那件事，雙方過程卻沒有發生嚴重的爭執或打鬥。後來我才明白，事發當時原來我並不是毫無反應，而是整個人變得僵直⋯⋯會有點抽離當下實際的感受。」
鍾昌芸回想，她的成長環境認識許多具備性平意識的同儕，過去她總認為自己遇到這些事，會很積極尋找解決方法，「但真的發生時，光要爬梳事件和辨識自己的狀態，其實很不容易。」
現代婦女基金會社工李姿瑩解釋，每一個性暴力事件的脈絡都不同，有時連當事人也不太確定「究竟發生了什麼事」，還在辨認的過程。
「假設被毆打，那是一個很明確的事實；可是被侵犯的過程，會有一個互動的時間跟脈絡，裡面每個細節都可能讓當事人覺得，是不是我做了什麼或沒做什麼，才會發生侵犯。」
性暴力倖存者匿名社群「暖暖 Sunshine」創辦人湯淨，也整理她曾訪問收集的倖存者故事，歸納出難以辨別性暴力、進而不曾跟任何人求助的兩種情境。
第一是童年受到家內性侵。當事人的家庭環境往往相對較不重視孩子的身體界線，會擅自出現摸頭、拍抱等肢體接觸。有些孩子遭長輩性侵時年僅五、六歲，即使抱持疑問，卻礙於家長視而不見或當成惡作劇，甚至受迫於成年人的權勢，便不再提及。
第二是雙方曾有情感關係，像是朋友或情侶等，加害者可能利用性誘騙，透過鋪陳、預謀等控制手法，讓當事人在關係裡面深陷徬徨，無法釐清現況。包括自己是不是喜歡對方？彼此原本在曖昧或交往就不算性侵嗎？導致在事發當下，很難辨認自己是否真的遭遇性暴力。
針對第二種情境，現代婦女基金會總督導張妙如舉例，曾有倖存者被熟人脅迫侵害後，加害者不停安撫、關心她，使得那次經歷雖然讓她很不舒服，卻越來越混淆。
事發後的三年間，她無法好好說明自己的遭遇，只是每次回想起來總是認為「不對勁」跟「有點奇怪」。她曾向朋友傾訴，卻被敷衍回應，後來鼓起勇氣跟其他友人提起，才發現原來當天的狀況也屬於「性侵」的一種樣態，進而尋找相關單位諮詢。
「有些倖存者，因為無法替自己的經驗找到一個適合擺放的位置，不曉得該如何是好。我們可以協助他做整理跟定義，陪他慢慢釐清整件事。」張妙如提到的個案，如今生活狀態穩定許多，但細數從性暴力發生、向周圍朋友開口試探、尋找管道求助、進入司法程序等，仍花費足足約10年來處理、消化這些傷害，相當漫長。
求助的阻礙：自責羞恥、他人反應、輿論刻薄、加害者權勢
即使釐清了事件的本質，鼓起勇氣發聲的倖存者也未必能被承接。現代婦女基金會的調查顯示，逾五成性暴力倖存者認為過去的求助經驗不如預期。例如，親友會責備當事人沒有保護好自己、小題大作、未陪伴協助處理後續流程，或通報後專業人員的態度不佳等。
在職場案件中，有許多倖存者更會因為性暴力事件被調職。張妙如指出：「長官或主管認為自己在維護當事人的權益、讓員工能有更好的工作環境，對受害者來說卻像是種懲罰。」
發不出求救訊號更是常見的樣態，背後埋藏著無數困難和風險。鍾昌芸便指出，加害者在職場上握有權勢，使她擔心開口會影響職涯發展，加上事件難以啟齒，她很難逃脫不斷出現的自責感，所以當時不太想向工作單位回報。
「社會氛圍告訴我們，不要讓自己陷入會受傷害的環境，所以那時我覺得，讓自己處在孤男寡女的情境，錯的人是我。直到現在，我還是認為自己一定有做錯，是我沒有畫好界線。」她說。
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10大必買南投伴手禮
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南投縣為台灣「觀光首都」，在政府和業者努力地經營下，推出非常多具有當地特色的南投伴手禮。以下介紹南投10大人氣伴手禮店家，給遊客參考！
1. 日月老茶廠
超人氣商品：尚品紅玉紅茶-台茶18號
日月老茶廠位在南投魚池鄉，鄰近日月潭、紙教堂。魚池鄉擁有絕佳的地理條件，所種植的紅茶渾厚甘美。老茶廠前身為台灣農林公司的魚池茶廠，921大地震後，重新改裝為觀光茶廠，共有兩層樓，一樓為販賣門市、茶席區、戶外品茶空間與茶類製程產線展示區；二樓有閱讀區、品茶教學區、有機餐廳和共用空間。是一個可以學習識茶、品茶、買茶的好地方。
地址：南投縣魚池鄉中明村有水巷38號
電話：049-2895508 / 049-2895510
營業時間：8:00-17:00
2. Feeling18 - 18度C巧克力工房
超人氣商品：生巧克力
網路名店18度C巧克力工房，從名店變成南投景點，可謂網路行銷成功案例一大經典。店裡的巧克力無論口味、設計、造型皆可看到店家的用心。招牌的生巧克力可挑選多種濃度，入口淡淡酒香、濃醇香滑口感，令人一吃難忘。其中，適合大人小孩的人氣口味為65%情人生巧克力，是可可濃度較低的一款，自己品嘗或贈親友同事都非常適合。近期，18度C還開了生吐司店，有原味和巧克力口味，香濃吐司無須加果醬，單吃就能品嘗到香濃牛奶香，為新人氣必點招牌！
地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號
電話：049-2984-263
營業時間：10:00-22:00
3. 集香食品
人氣經典商品：集集火車票餅
集集最有名的就是集集線小火車。復古車廂和氣味，充滿懷舊氛圍。這款用火車車票形狀做成的「火車票餅」，融入南投農業特產和火車意象，在車票造型的餅皮內加入集集香蕉、水果、梅子等餡料，外皮香酥、內餡甜而不膩。彷彿在舌尖演繹另一種集集小鎮風情。目前共有由集集至車埕、集集至二水等7種口味，頗受消費者歡迎！
地址：南投縣集集鎮成功路258號
電話：049-2760770
營業時間：假日09:00-18:00、平日09:30-17:30
4. 天子舒芙蕾
人氣經典商品：法國飛雪奶油舒芙蕾
舒芙蕾柔軟細緻，入口即化，深受年輕人歡迎！店內人氣商品「法國飛雪奶油舒芙蕾」，選用奶油界LV等級之稱的法國飛雪金鑽奶油製作。常溫下品嘗，濃郁的乳酪香味彷彿雲朵般從嘴裡散開；若經窯烤後，口感會變得跟餅乾一樣香脆，每一口都散發迷人奶香。店內對將舒芙蕾的造型設計些巧思，結合頂級原料和在地新鮮食材，讓它由小小的杯裝，加大到6.5吋，品嘗美味也能大呼過癮。
地址：南投縣埔里鎮慈恩街11號
電話：0965-103912
營業時間：假日10:00-19:00、平日 11:00-19:00
5. 久保田烘焙坊
人氣經典商品：咬人貓麵包
位於溪頭旁妖怪村內的「久保田烘焙坊」，是間與眾不同的麵包店。店內「咬人貓麵包」，採用美日現採的新鮮咬人貓葉片，搗成汁液加入麵糰中，再以獨家秘方提味，創造出溪頭人氣商品。咬人貓麵包的出爐時間為早上10:30及下午14:30，出爐前半個小時開始排隊，快出爐前才會發放號碼牌，由此可見其熱銷程度。「咬人貓麵包」外面有一片咬人貓葉，內餡為燻雞起司口味，麵包柔軟又好吃，一個售價30元。店內還有其他KUSO的商品，例如免万炭、塞里涼、狗始糖……等，皆是溪頭必買伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉興產路2-3號
電話：049-261 2121#151
營業時間：10:00-19:00
6. 微熱山丘SunnyHills
人氣經典商品：土鳳梨酥
台灣名產，最知名的鳳梨酥品牌「微熱山丘」，其發源地就在南投，位於139縣道旁的「微熱山丘三合院店」正是創始店。因其採用南投八卦山種植的土鳳梨，內餡酸甜。鳳梨酥在台灣以冬瓜替代鳳梨入餡已行之有年，微熱山丘卻大膽採用土鳳梨做餡料，還鳳梨酥本色，沒想到意外掀起一股土鳳梨酥熱潮。到微熱山丘品嘗鳳梨酥，除了可免費享用一塊鳳梨酥，店家還貼心附上一杯熱茶，在充滿懷舊氣氛下的三合院民宅中，拋開俗務，盡享一片寧靜。
地址：南投縣南投市鳳山里八卦路1100巷2號（139縣道）
電話：049-2292767
營業時間：10:00-18:00
7. 日月潭田園紅茶手工蛋捲
人氣經典商品：紅茶手工蛋捲
日月潭紅茶馳名國際，紅玉、阿薩姆、紅韻、藏芽四大品系，各有特色、韻味十足。近年來紅茶相關加工品在業者創新包裝下，如雨後春筍般在市場熱銷。這款「日月潭田園紅茶手工蛋捲」位於日月潭水社碼頭附近的中興停車場旁，招牌口味為日月潭紅茶蛋捲。每個蛋捲都是現場手工製造，多層次口感，香酥鬆脆，香氣十足。除了招牌紅茶口味，還有芝麻、咖啡和原味等，現場還可試吃，是到日月潭旅遊必買伴手禮之一。
地址：南投縣魚池鄉水社村中興路 38-2號
電話：049-2855538
營業時間：假日09:00-18:30 平日09:30-18:00
8. 久味大姐手工麻糬
人氣經典商品：招牌金條麻糬
南投草屯知名排隊名店非中山街上的「久味大姐手工麻糬」莫屬了！來到現場就能看到店員手工包麻糬，因人數實在太多，還設置自動點餐機。店內超人氣產品「純金金條長條招牌麻糬」，招牌是寫「綜合口味」，但意外的是所謂的「綜合」不是三種個別口味，是一顆就包了三種口味。長條麻糬外面裹上古早味花生磨成的花生粉，裡頭則有熬煮成綿密的萬丹紅豆泥＋芝麻花生內餡，麻糬軟中帶Q不黏牙，難怪每人都是一次3至5盒購買。
地址：南投縣草屯鎮中山街201號
電話：049-2333996
營業時間：05：30-21：00
9. 果丘in
人氣經典商品：白木耳吸凍飲
果丘in位於南投埔里，是台灣少有的「膠質果凍補充包」專賣店。其補充包方便攜帶、即開即飲，精心的吸嘴設計更讓你輕輕一吸，就能嘗到白木耳的Ｑ彈滑順！果丘in採用埔里好水培養的白木耳。每顆都富有膳食纖維及天然的植物膠質，飲用時不只解饞護胃，還更能養顏！口味部分，除了冰糖原味外，還結合南投在地食材，提供如埔里老茶廠紅茶、大坪頂百香果、信義青梅、南投鳳梨以及季節限定的桑椹等多種口味。告別不健康的碳酸飲料，享瘦一下，來包健康的白木耳吸凍飲吧！
地址：南投縣埔里鎮自強路188號
電話：049-2902939
營業時間：10:30-18:00
10. 日香食品廠
推薦商品：冬筍餅
竹山除了知名的冬筍、紅番薯外，還有一項外地人必買的伴手禮「日香冬筍餅」，其已成為冬筍餅的代名詞。日香由創辦人吳萬居先生於63年成立，已傳承三代。日香將地方特色農產品融入麵粉當中，以獨家傳承香料，油炸成香脆可口、風味絕佳之餅乾，目前主力產品為冬筍餅、芋仔餅、蕃薯餅，還有香菇酥、牛蒡餅、海苔餅等，其特色為將農產品特殊加工保留其香味於餅乾之中，口感獨特。目前產品已行銷到全省名超市、觀光區。
地址：南投縣竹山鎮集山路3段207-6號
電話：049-2642540
營業時間：8:00-17:00
以上廣告由南投縣政府農業處提供。