《像佛洛伊德一樣反應與思考》：佛洛伊德當初應該建議他的一些病人練習冥想或做點瑜伽才對

文：皮埃爾．瓦羅德（Pierre Varrod）

透過言語，做出行動

是時候來回答本書的書名所提出的問題了：什麼叫做「像佛洛伊德一樣思考和行動」？簡單來說，就是透過言語做出行動。

其他行動的途徑同樣存在，我們會在開放的對照形式之下得出結論。

佛洛伊德（Sigmund Freud）誕生於歐洲知識分子發現東方哲學之際，大英帝國當時正在編織遠至印度的網絡；葡萄牙人和荷蘭人已經在那裡設立了商行……。歐洲國家與東方殖民地之間不僅僅有經濟的交易，講德語的知識分子同樣也處於這場發現的前哨站，從叔本華到尼采尤其如此。

在今天，來自東方的思維和行為方式的魅力已經遠遠超出知識分子的圈圈。這個風潮甚至在瑜伽和佛教的加持和融合之下轉化，啟發催生了許多關於「放下」這種哲學的個人成長書目。

該在這兩種思維中選擇其中一個嗎？

「任何凡人都無法保有祕密。假使嘴唇保持緘默，那麼吐露話語的便是手指。皮膚的每個毛孔都會出賣你的想法。」 ——佛洛伊德

佛洛伊德生於一個重視言語勝過身體力行的文明。精神分析傾聽身體的語言，但不會將其作為分析心理的基礎，這裡有兩個線索：家庭祕密，以及伊底帕斯的故事。

大多數精神分析師忽視了透過肢體語言傳遞的家庭祕密。

最明顯的例子之一，是父母有時候會隱瞞孩子的家庭祕密。顧名思義，父母為這些祕密守口如瓶，但孩子卻心懷存疑，「真相最終會在某個時間點爆發出來」。孩子是如何理解那些閉口不談的事？同樣來自一個「充滿祕密的家庭」的精神分析師塞爾日．提賽宏（Serge Tisseron），揭露了謎團的關鍵。

提賽宏對漫畫充滿熱情，他意識到漫畫應該要將肢體語言描繪得更明確。漫畫揭露了言談隱而不宣的情緒；身體透過態度、面部表情、鬼臉、靜止、僵硬、扭曲、不對稱來表達。在漫畫中描繪的肢體，傳達了對話框談及內容的補充訊息，有時甚至是矛盾的。提賽宏沒忘了把漫畫轉譯成現實生活，那就是——我們的身體會說話。

這是針對身體所發出徵兆的一種關注，而這些蛛絲馬跡會被加進口頭話語的分析之中。我們是具備語言能力的生物，任何療程都是透過一段對話來進行，而不會在嚴格的生理層面上發揮作用。榮格派的精神分析學家則是借助集體無意識的概念，解開代代相傳的家庭祕密。

概括而言，所有的臨床精神分析都強調話語的分析。詞語與身體之間的關係，會從兩個方面切入：一方面是為了詮釋身體的異常（這些異常代表什麼意思？）；另一方面是為了解析精神分析療程對身體的影響。在這兩種情況下，面臨的挑戰都是「讓身體說話」，傾聽它，詮釋身體所承受的（而非表現的）信號。

一位占卜師向伊底帕斯的父親萊瑤斯宣布，如果他有兒子，後者會殺了他，這是萊瑤斯不樂見的事。伊底帕斯出生後，他的父親將他託給一個農民，「把他棄置」在森林裡（其實是「把他遺棄在森林裡，雙腳綁起吊掛，讓狼群吞噬」的委婉說法）。一個農民正在為無法生育的科林斯國王尋找可以收養的嬰兒，伊底帕斯因為這個幸運的巧合而得救。二十年後，同樣的戲碼再度上演，伊底帕斯詢問皮媞亞，她宣布他將弒父娶母，這是伊底帕斯不樂見的事。

這些接二連三的預示話語，似乎鋪陳了這個男孩的悲慘命運，迫使他走上悲慘的路途。然而，這段故事必須進一步深究。

一個希望徹底避開這些可怕事情的人，為什麼會被引導至殺死自己的父親？原因是伊底帕斯一直為腳疾所苦，而在往底比斯（他為了逃避命運而前去此地）的山腳下，他遇到一位脾氣暴躁的人，以馬車輾過了他疼痛的腳！伊底帕斯做出激烈反應，大發雷霆，一棒致命地打死了這個冒失的人。他稍後才發現，受害者不是別人，正是他的生父底比斯國王。

請你猜猜看，如果伊底帕斯讀了本書第三章「佛洛伊德教我們，原諒那些傷人的話語，你的敵人不知道自己的內心受傷了」，還會不會過度反應？我們完全無法確定，因為標題說的是傷人的話語，而不是傷人的行為。第三章的重點是掌握我們對言語攻擊（侮辱、謾罵等）的反應；但它忽略了一個事實，我們可以（或是必須）變得能夠像面對言語攻擊一樣，控制我們對攻擊行為的反應。

眾所皆知，（精神、語言世界的）屈辱的痛苦比身體遭到衝擊後的痛苦更持久，會更鮮明地留在記憶裡。伊底帕斯和我們一樣，活在運用語言的文明世界之中。「太初有道」，這是聖經的開場白，但不是萬事萬物都構築在言語之上。如果伊底帕斯學會留意自己對身體疼痛的過度反應，這段神話故事便能劃上休止符了。

如何身體力行？

這裡只舉出兩個例子，以開拓讀者對於某些實踐的視野。這些實踐並不把身體看作相對於大腦、或多或少具有自主性的外部器官，而是當作我們存在的重要組成部分。一例是冥想，另一例則是瑜伽（即便這兩者有部分交集）。

「當無奪取的欲念時，心中便生喜樂。」 ——《瑜伽經》

來自東方的冥想技巧都經過重新調整，以適用西方的環境背景。但是，除了做出的各種改版之外，給予修習者的目標是共同的（正念、正念減壓、禪修等）：逐步地建構自己，透過放下污染心智的執念，走上通往幸福的道路。我們的執迷是凝結不化的欲望，擋住我們的視野，就像一棵緊貼窗戶的大樹，使人見樹不見林。

冥想的挑戰不是移走那棵大樹（令我們執迷的事物），更不是移走其他棵樹木（較無關緊要的欲望），而是找出充滿壓力的大腦和身體匱乏的東西——些許平靜、緩慢、延續性，藉以擺脫只見面前龐然大樹，而不見森林中渺小林木的錯覺。放下執念，不是逃出窗外、隨風飄蕩，而是有能力選擇我們所服從的事物，選擇我們的承諾。