2023/06/01,
印太

「我們想要的只是自由」離婚法律程序緩慢而昂貴， 菲律賓人要求離婚合法化

「我們想要的只是自由」離婚法律程序緩慢而昂貴， 菲律賓人要求離婚合法化
圖庫照片，非新聞中人物。Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

我們想讓你知道的是

支持離婚的人認為，禁止離婚使夫妻更難切斷關係並再婚，並更難逃避暴力的配偶，不過在菲律賓，離婚的法律程序緩慢而昂貴，而在這個為貧困所苦的國家，案件的費用可能高達1萬美元或更多，且無法保證成功，一些尋求快速離婚的人甚至還陷入網路詐騙。 ＝

（中央社）菲律賓3個孩子的母親西邦加（Stella Sibonga）迫切希望結束一段她從未想要的婚姻。但在這個天主教徒占多數的國家，離婚是非法的，法院廢除婚約需要幾年時間。

《法新社》報導，菲律賓是梵蒂岡以外唯一禁止離婚的地方。

支持離婚的人認為，禁止離婚使夫妻更難切斷關係並再婚，並更難逃避暴力的配偶。想要結束婚姻的人可以要求法院廢除婚約，或宣布婚姻從一開始就無效，但政府可以對這些決定提出上訴。

離婚的法律程序緩慢而昂貴。在菲律賓這個為貧困所苦的國家，案件的費用可能高達1萬美元或更多，而且無法保證成功，一些尋求快速離婚的人陷入網路詐騙。

西邦加說：「我不明白為什麼離婚會這麼困難。」她已花了11年時間試圖擺脫父母在她懷孕後強迫她進入的婚姻。

西邦加的法律奮鬥在2012年開始，當時她向法院申請取消她的婚姻，理由是她的丈夫據信具有「心理障礙」，這是終止婚姻的理由之一。

經過5年時間和花費3500美元訴訟費用，法官終於同意了。然而，西邦加只是短暫解脫。

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Photo Credit: GettyImages
2023年2月14日，支持離婚的抗議者參加了情人節那天在馬尼拉參議院大樓前舉行的示威活動。

作為政府的法律代表，總檢察長辦公室（The Office of the Solicitor General）負有保護婚姻制度的責任，總檢察長辦公室在2019年上訴成功推翻了該決定。西邦加說，她請求上訴法院收回成命，但仍在等待答覆。

住在馬尼拉附近、45歲的西邦加說：「為什麼我們這些經歷過折磨、遺棄和虐待的人卻要受到法律的懲罰？我們想要的只是自由。」

菲律賓反對離婚最力的是天主教會，天主教會也反對墮胎和避孕藥。

但國會近年來取得重大勝利，一項有爭議的節育法還是在2012年通過，眾議院的多數黨和反對黨聯手在2018年也通過一項離婚法案，該法案後來在參議院陷入僵局。這是離婚法案第1次取得如此進展。

一群國會議員現在正在推動新的離婚合法化運動，在眾議院和參議院提交了數項法案。

其中一項法案的起草人國會議員拉格曼（Edcel Lagman）說：「我們不會破壞任何婚姻。」拉格曼說，離婚是針對「無法修復的不幸婚姻」，離婚合法化將使婦女和她們的孩子能夠擺脫「不寬容和虐待傾向的丈夫」。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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