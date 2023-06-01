泰國選委員會針對持有媒體股份展開調查，總理熱門候選人皮塔恐面臨取消被選資格

泰國於5月14日結束國會大選，選舉結果為在野黨前進黨取得大勝，在眾議院獲得152個席位，而前進黨也與7個政黨組成聯盟，希望能在未來舉行的總理選舉中獲勝，讓前進黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat）順利上位，然而，如今皮塔卻面臨可能被 取消總理被選資格的危機。

泰國看守副總理 Ruangkrai Leekitwattana 於本週三（5月31日）表示，基於 皮塔握有 一家媒體公司媒體公司 iTV Plc的股份，目前泰國選舉委員會正調查他是否具備參選總理的資格 。這項投訴是發生在大選之前，是由親軍方的議員候選人向選舉委員會提交訴訟，因總理候選人持有媒體公司股份是違反憲法，選舉 委員會主席也在選後跟媒體回應，表示針對皮塔的相關指控已展開調查。

根據泰國憲法第98條內容，如果參選人是任何報紙或大眾媒體公司的股東，則不得參加眾議院議員選舉。 而身為前進黨推出的唯一總理候選人，這項指控對皮塔和前進黨都是非常大的影響。

選舉委員將會在日後做出對該投訴的決定，隨後也會由憲法法院來裁決皮塔是否有違反憲法。皮塔 先前則否認有任何不法行為， 他表示那是在2006年父親去世後所繼承的股份，也 否認沒有申報股份。

Photo Credit: GettyImages 前進黨和其他7個政黨組成聯盟，並在5月22日舉行記者會公佈組閣備忘錄。

泰國朱拉隆功大學法律學者Khemthong Tonsakulrungruang表示，此案並無法律依據， iTV已停播多年的事實使法律的預期目標沒有實際意義，且皮塔的持股不到公司總股份的1%，遠遠低於控股權。 儘管如此，Khemthong仍表示此案確實對皮塔構成風險： 「在正常情況下，我會說它（風險）很低，但考慮到泰國的情況，我會說它（風險）適中」。

「不幸的是，（憲法）法院和選舉委員會已經在泰國社會失去很多信譽。」Khemthong補充說到：「多年來，也許十多年來，人們一直懷疑（憲法）法院被妥協、被政治化，成為建制派鎮壓群眾的工具。不幸的是，選舉委員會和憲法法院都參與在其中。」

前進黨的前身，也就是未來前進黨被憲法法庭裁決解散，以及前未來前進黨前黨魁 他納通 （Thanathorn Juangroongruangkit）被被禁止參政10年的案例就是一個很好的例子。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒