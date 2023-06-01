泰國選委員會針對持有媒體股份展開調查，總理熱門候選人皮塔恐面臨取消被選資格
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泰國朱拉隆功大學法律學者Khemthong Tonsakulrungruang表示，皮塔的持股不到公司總股份的1%，遠遠低於控股權。儘管如此，Khemthong仍表示此案確實對皮塔構成風險：「在正常情況下，我會說它（風險）很低，但考慮到泰國的情況，我會說它（風險）適中」。
泰國於5月14日結束國會大選，選舉結果為在野黨前進黨取得大勝，在眾議院獲得152個席位，而前進黨也與7個政黨組成聯盟，希望能在未來舉行的總理選舉中獲勝，讓前進黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat）順利上位，然而，如今皮塔卻面臨可能被取消總理被選資格的危機。
泰國看守副總理Ruangkrai Leekitwattana 於本週三（5月31日）表示，基於皮塔握有一家媒體公司媒體公司 iTV Plc的股份，目前泰國選舉委員會正調查他是否具備參選總理的資格。這項投訴是發生在大選之前，是由親軍方的議員候選人向選舉委員會提交訴訟，因總理候選人持有媒體公司股份是違反憲法，選舉委員會主席也在選後跟媒體回應，表示針對皮塔的相關指控已展開調查。
根據泰國憲法第98條內容，如果參選人是任何報紙或大眾媒體公司的股東，則不得參加眾議院議員選舉。而身為前進黨推出的唯一總理候選人，這項指控對皮塔和前進黨都是非常大的影響。
選舉委員將會在日後做出對該投訴的決定，隨後也會由憲法法院來裁決皮塔是否有違反憲法。皮塔先前則否認有任何不法行為，他表示那是在2006年父親去世後所繼承的股份，也否認沒有申報股份。
泰國朱拉隆功大學法律學者Khemthong Tonsakulrungruang表示，此案並無法律依據，iTV已停播多年的事實使法律的預期目標沒有實際意義，且皮塔的持股不到公司總股份的1%，遠遠低於控股權。儘管如此，Khemthong仍表示此案確實對皮塔構成風險：「在正常情況下，我會說它（風險）很低，但考慮到泰國的情況，我會說它（風險）適中」。
「不幸的是，（憲法）法院和選舉委員會已經在泰國社會失去很多信譽。」Khemthong補充說到：「多年來，也許十多年來，人們一直懷疑（憲法）法院被妥協、被政治化，成為建制派鎮壓群眾的工具。不幸的是，選舉委員會和憲法法院都參與在其中。」
前進黨的前身，也就是未來前進黨被憲法法庭裁決解散，以及前未來前進黨前黨魁他納通（Thanathorn Juangroongruangkit）被被禁止參政10年的案例就是一個很好的例子。
新聞來源
- Thai PM-elect Pita could be disqualified due to alleged shareholding in media firm: Caretaker DPM（CNA）
- Wissanu: Comprehensive complaint may result in annulled election（曼谷郵報）
- Pita would face cabinet dissolution petition（曼谷郵報）
- Thai PM Candidate Faces Disqualification Bid（VOA）
延伸閱讀
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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南投10大農遊體驗──上篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。