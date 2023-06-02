溯源COVID-19：科學家稱市場是最合理解釋，但仍不該排除實驗室洩露可能
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利普金教授現在稱，在論文中排除任何基於實驗室的假設，有些太過分。雖然他仍然認為市場仍是新冠病毒來源的最合理解釋，並且不相信該病毒是被故意設計的，但他並不認為可以排除所有的實驗室或研究可能。
一位前中國政府高級科學家告訴BBC，不應排除COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）從實驗室洩露這一可能性。
曾作為中國疾病預防控制中心主任，高福教授在疫情應對和溯源工作中發揮了重要作用。
中國政府否認了這種疾病可能起源於武漢實驗室的任何說法。
但高教授沒有直截了當。
在接受BBC廣播四頻道Podcast《發熱：尋找新冠病毒的起源》採訪時，高教授說：「你總是可以懷疑任何事情。這是科學。不要排除任何可能性。」
高教授是世界級別的病毒學家和免疫學家，去年從中國疾病預防控制中心退休後，現任中國國家自然科學基金委員會副主任。
高教授還告訴BBC，中國政府對武漢病毒研究所進行了某種正式調查，這也許可以說明，中國政府對實驗室洩密理論的重視程度比其官方聲明所稱的要高。
「政府組織了一些事情。」他說，但他自己的部門中國疾控中心沒有參與其中。
我們請他澄清，這是否意味著政府的另一個部門對武漢病毒研究所進行了正式搜查。武漢病毒研究所是中國頂級國家實驗室之一，該實驗室據稱花了數年時間研究冠狀病毒。
「是的，」他回答說，「那個實驗室經過了該領域專家的雙重檢查。」
這是官方首次承認進行了某種形式的調查，但高教授表示，雖然他沒有看到調查結果，但他聽說有確認稱該實驗室是清白的。
「我想，他們的結論是他們遵守了所有的協議。他們沒有發現任何不當行為。」
幾乎可以肯定，導致COVID-19疫情的病毒曾源於蝙蝠。
但它如何從蝙蝠身上傳到我們身上的是一個更有爭議的問題，從一開始就有兩種主要可能性。
一種是病毒從蝙蝠自然傳播給人類，可能經過其他動物傳播。許多科學家表示，大量證據表明，這是最有可能的情況。
但是其他科學家說，沒有足夠的證據來排除主要的另一種可能性：病毒感染了參與研究的人，其研究是為了更好地了解大自然病毒的威脅。
這兩種可能目前處於地緣政治的核心，處於一堆陰謀論的漩渦，也是我們這個時代最政治化和最有害的科學辯論之一。
我們透過對辯論各方的一些頂尖科學家的採訪，以及從武漢街頭到美國一個高度安全的實驗室內部的實地報導，闡釋了這個困難但非常重要的問題。
2020年1月COVID-19爆發時，新加坡科學家王林發教授訪問了武漢病毒研究所，當時他是該所的名譽教授。
他告訴BBC，武漢病毒研究所的一位同事一直擔心實驗室洩漏的可能性，但她能夠排除這種可能性。
王林發是杜克-新加坡國立大學醫學院教授的新發傳染病教授，並定期與武漢病毒研究所的同專業教授石正麗教授合作。
他們是老朋友，是世界上研究蝙蝠冠狀病毒的頂級專家，也因此獲得了蝙蝠俠和蝙蝠女俠的綽號。
王教授表示，石教授告訴他，她「失眠了一兩天」，因為她擔心「她的實驗室裡有一個她不知道的樣本，但它含有病毒，污染了什麼東西，然後跑出去了」。
但他說，她檢查了她的樣本，發現它們沒有含有導致COVID-19或任何其他足以引起疫情的病毒的證據。
他還表示，石教授或她團隊中的任何人「不可能」隱瞞他們發現實驗室洩密證據的事實，因為他們表現得就像什麼都沒發生過一樣，包括出去吃飯，計劃唱卡拉OK。
現在解密的美國情報顯示，該病毒研究所的幾名研究人員在2019年秋天生病，症狀和「COVID-19以及常見的季節性疾病一致」。
但王教授告訴我們，他建議石教授在2020年1月從她的團隊中採集血液樣本，看看他們是否有COVID-19抗體。他說她聽了他的建議，所有的檢測結果都是陰性的。
一些科學家認為，絕大多數證據表明，病毒是在武漢的一個市場傳播給人類的。王教授就是其中之一。
武漢華南海鮮市場出售的東西遠比它的名字暗示的要多，包括野生哺乳動物。該市場與許多早期病例有關，這些病例都是在華南海鮮市場工作或購物的人。
儘管中國的表現明顯缺乏透明度，但這些科學家表示，現在有足夠的信息，比如早期病例的數據和中國市場的環境採樣，可以排除實驗室洩漏的可能。
事實上，這種確定性的主張從一開始就存在，最明顯就是在2020年3月的一篇論文中。這篇論文已成為互聯網時代閲讀量最大、爭議最大的科學論文之一。
「嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒2（SARS-CoV-2）的近端起源」是由病毒學和新發疾病領域的一些最傑出科學家撰寫的，他們的結論是「我們不相信任何基於實驗室的假設是可信的。」
它支持了一種觀點，這種觀點很快在許多媒體報導中流行起來，即實驗室洩密是一個陰謀論。
但該論文的一位作者在Podcast中表示，他現在對之前結論的可信度產生了懷疑。
哥倫比亞大學流行病學教授伊恩．利普金（Ian Lipkin）長期追蹤世界各地的疾病，包括中國，他在那裡建立了緊密聯繫。
他還是好萊塢大片《傳染病》的科學顧問。
利普金教授現在稱，在論文中排除任何基於實驗室的假設，有些太過分。
雖然他仍然認為市場仍是新冠病毒來源的最合理解釋，並且不相信該病毒是被故意設計的，但他並不認為可以排除所有的實驗室或研究可能。
他主動提出了自己的理論，指的是武漢另一個實驗室，該實驗室由武漢疾病預防控制中心管理，距離華南海鮮市場只有幾百公尺遠。
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
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各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」