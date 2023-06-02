溯源COVID-19：科學家稱市場是最合理解釋，但仍不該排除實驗室洩露可能

Photo Credit: Reuters / BBC News 高福

一位前中國政府高級科學家告訴BBC，不應排除COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）從實驗室洩露這一可能性。

曾作為中國疾病預防控制中心主任，高福教授在疫情應對和溯源工作中發揮了重要作用。

中國政府否認了這種疾病可能起源於武漢實驗室的任何說法。

但高教授沒有直截了當。

在接受BBC廣播四頻道Podcast《發熱：尋找新冠病毒的起源》採訪時，高教授說：「你總是可以懷疑任何事情。這是科學。不要排除任何可能性。」

高教授是世界級別的病毒學家和免疫學家，去年從中國疾病預防控制中心退休後，現任中國國家自然科學基金委員會副主任。

高教授還告訴BBC，中國政府對武漢病毒研究所進行了某種正式調查，這也許可以說明，中國政府對實驗室洩密理論的重視程度比其官方聲明所稱的要高。

「政府組織了一些事情。」他說，但他自己的部門中國疾控中心沒有參與其中。

我們請他澄清，這是否意味著政府的另一個部門對武漢病毒研究所進行了正式搜查。武漢病毒研究所是中國頂級國家實驗室之一，該實驗室據稱花了數年時間研究冠狀病毒。

「是的，」他回答說，「那個實驗室經過了該領域專家的雙重檢查。」

這是官方首次承認進行了某種形式的調查，但高教授表示，雖然他沒有看到調查結果，但他聽說有確認稱該實驗室是清白的。

「我想，他們的結論是他們遵守了所有的協議。他們沒有發現任何不當行為。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 武漢病毒研究所

幾乎可以肯定，導致COVID-19疫情的病毒曾源於蝙蝠。

但它如何從蝙蝠身上傳到我們身上的是一個更有爭議的問題，從一開始就有兩種主要可能性。

一種是病毒從蝙蝠自然傳播給人類，可能經過其他動物傳播。許多科學家表示，大量證據表明，這是最有可能的情況。

但是其他科學家說，沒有足夠的證據來排除主要的另一種可能性：病毒感染了參與研究的人，其研究是為了更好地了解大自然病毒的威脅。

這兩種可能目前處於地緣政治的核心，處於一堆陰謀論的漩渦，也是我們這個時代最政治化和最有害的科學辯論之一。

我們透過對辯論各方的一些頂尖科學家的採訪，以及從武漢街頭到美國一個高度安全的實驗室內部的實地報導，闡釋了這個困難但非常重要的問題。

2020年1月COVID-19爆發時，新加坡科學家王林發教授訪問了武漢病毒研究所，當時他是該所的名譽教授。

他告訴BBC，武漢病毒研究所的一位同事一直擔心實驗室洩漏的可能性，但她能夠排除這種可能性。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 石正麗

王林發是杜克-新加坡國立大學醫學院教授的新發傳染病教授，並定期與武漢病毒研究所的同專業教授石正麗教授合作。

他們是老朋友，是世界上研究蝙蝠冠狀病毒的頂級專家，也因此獲得了蝙蝠俠和蝙蝠女俠的綽號。

王教授表示，石教授告訴他，她「失眠了一兩天」，因為她擔心「她的實驗室裡有一個她不知道的樣本，但它含有病毒，污染了什麼東西，然後跑出去了」。

但他說，她檢查了她的樣本，發現它們沒有含有導致COVID-19或任何其他足以引起疫情的病毒的證據。

他還表示，石教授或她團隊中的任何人「不可能」隱瞞他們發現實驗室洩密證據的事實，因為他們表現得就像什麼都沒發生過一樣，包括出去吃飯，計劃唱卡拉OK。

現在解密的美國情報顯示，該病毒研究所的幾名研究人員在2019年秋天生病，症狀和「COVID-19以及常見的季節性疾病一致」。

但王教授告訴我們，他建議石教授在2020年1月從她的團隊中採集血液樣本，看看他們是否有COVID-19抗體。他說她聽了他的建議，所有的檢測結果都是陰性的。

一些科學家認為，絕大多數證據表明，病毒是在武漢的一個市場傳播給人類的。王教授就是其中之一。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 武漢華南海鮮市場

武漢華南海鮮市場出售的東西遠比它的名字暗示的要多，包括野生哺乳動物。該市場與許多早期病例有關，這些病例都是在華南海鮮市場工作或購物的人。

儘管中國的表現明顯缺乏透明度，但這些科學家表示，現在有足夠的信息，比如早期病例的數據和中國市場的環境採樣，可以排除實驗室洩漏的可能。

事實上，這種確定性的主張從一開始就存在，最明顯就是在2020年3月的一篇論文中。這篇論文已成為互聯網時代閲讀量最大、爭議最大的科學論文之一。

「嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒2（SARS-CoV-2）的近端起源」是由病毒學和新發疾病領域的一些最傑出科學家撰寫的，他們的結論是「我們不相信任何基於實驗室的假設是可信的。」

它支持了一種觀點，這種觀點很快在許多媒體報導中流行起來，即實驗室洩密是一個陰謀論。

但該論文的一位作者在Podcast中表示，他現在對之前結論的可信度產生了懷疑。

哥倫比亞大學流行病學教授伊恩．利普金（Ian Lipkin）長期追蹤世界各地的疾病，包括中國，他在那裡建立了緊密聯繫。

他還是好萊塢大片《傳染病》的科學顧問。

利普金教授現在稱，在論文中排除任何基於實驗室的假設，有些太過分。

雖然他仍然認為市場仍是新冠病毒來源的最合理解釋，並且不相信該病毒是被故意設計的，但他並不認為可以排除所有的實驗室或研究可能。

Photo Credit: BBC News 伊恩．利普金

他主動提出了自己的理論，指的是武漢另一個實驗室，該實驗室由武漢疾病預防控制中心管理，距離華南海鮮市場只有幾百公尺遠。