2023/06/01,
環境

基隆市府廢止同意四接開發公文要求重提申請，台電將提行政救濟

基隆市府廢止同意四接開發公文要求重提申請，台電將提行政救濟
基隆市市長謝國樑。Photo Credit: 中央社

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台電擬在基隆外木山海岸填海造地蓋「四接」，基隆市府109年發函台電原則同意開發，但昨天下午突廢止同意開發公文。台電表示，協和計畫攸關穩定供電及空品改善，具重大公益性，對此深感遺憾，將透過適當管道提出行政救濟。

基隆市府廢止同意四接開發公文，要求台電重提申請

（中央社）台電擬在基隆外木山海岸填海造地建設「四接」，市府109年發函台電原則同意開發。基隆市長謝國樑昨（31）日說，台電所提方案已不同，市府廢止原則同意公文，要求台電重提申請。

謝國樑下午在記者會表示，經市府檢視台電「協和發電廠更新改建計畫」3.0版東移方案填海造地範圍，與市府民國109年受理台電申請2.0版方案已完全不同，依行政程序法「行政處分所依據之法規或事實事後發生變更」規定，廢止市府109年9月24日發給台電函文，否則將會對基隆市環境保育、市民安全、港務營運等重大公益產生危害。

謝國樑說，東移方案仍屬市府所轄水產動植物保育區（一級海岸保護區），仍請台電應以東移方案相關設施及新填海造地範圍備齊申請資料後，依規定提送市府申辦保育區相關審查事項。

謝國樑表示，開發單位應提出能讓「環境永續」及「避免填海造陸」的替代方案，轉型為其他替代型能源，如地熱電廠，可直接利用協和電廠現有的土地與饋線等設施，或參考韓國的轉型方式，將燃油電廠轉型成「生質能電廠」，提高台灣再生能源占比，降低溫室氣體排放，更有利產業發展。

台電規劃將協和電廠4部燃油機組改2部燃氣機組，並研擬在外木山海岸填海造地，建設外稱「四接」的天然氣接收站。

基隆市政府109年9月24日發函給台電，提到此案為行政院公告重大公共建設，有關台電進行協和發電廠更新改建計畫，重疊基隆市政府所轄「基隆市水產動植物保育區」範圍，既已完成相關環境調查資料，基隆市政府原則同意開發事項，但仍請台電依規定向主管機關申辦審查事項，並於各項會議決議獲准後才得開發。

基隆市府廢止同意四接開發公文 謝國樑說明
Photo Credit: 中央社
基隆市長謝國樑31日在記者會中表示，經市府檢視台 電「協和發電廠更新改建計畫」3.0版東移方案填海造 地範圍，與市府在民國109年受理台電申請2.0版方案 已完全不同，依法廢止市府109年9月24日發給台電函文，否則將會對基隆市環境保育、市民安全、港務營 運等重大公益產生危害。

基隆市府廢止協和四接開發公文，台電將提行政救濟

（中央社）台電擬在基隆外木山海岸填海造地蓋「四接」，基隆市府109年發函台電原則同意開發，但昨天下午突廢止同意開發公文。台電表示，協和計畫攸關穩定供電及空品改善，具重大公益性，對此深感遺憾，將透過適當管道提出行政救濟。

北東電網範圍涵蓋基隆市、宜蘭縣和雙北的東部區域，台電規劃將協和電廠4部燃油機組改2部燃氣機組，並研擬在外木山海岸填海造地，建設外稱「四接」的天然氣接收站，以滿足產業民眾與產業用電需求。

針對基隆市府下午廢止同意協和電廠開發外木山海域水產動植物保護區，台電表示，基隆市府已於109年發函同意，協和計畫開發範圍並未變動，填地位置東移且縮小，仍在原來基隆市府同意的開發範圍內。

此外，協和計畫攸關穩定供電及空品改善，具有重大公益性，對於基隆市府廢止同意開發的行政處分，台電深感遺憾，並計劃透過適當的管道進行救濟。

台電發言人吳進忠表示，北東地區經濟發展之下用電需求大增，協和電廠目前運作的燃油機組，已不符合最新環保要求，因此規劃除役，「但新的不來，地方供電怎麼辦？」

吳進忠表示，攤開全台電網，每一區域都有自身電源，如北西地區有林口電廠，新竹、苗栗有通霄電廠等，北東地區現在依靠和平發電廠和南部電源供電，若協和計畫時程延宕，作為電力系統供電末端，就與自來水管線末端水壓不夠原理一樣，沒有地方電源，電壓穩定度會變差。

另針對環保署表示6月2日環評將延期，台電表示，尊重主管機關的議事安排，台電將配合後續議程進行。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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