《日經亞洲》：全球電子供應鏈台灣具獨特地位，西方若想去台化代價高昂
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一位接近鴻海集團的高管表示：「蘋果希望在印度組裝的iPhone零組件價格與在中國相同……但這怎麼可能呢？你需要雇用新人，你可能需要建立一個新工廠，或者至少從國外運送零組件。然後你會有額外物流成本。」報導最後指出：「與中國脫鉤並不便宜，但與台灣斷絕關係的代價更高。有任何人準備好為此付出代價嗎？」
（中央社）《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，台灣在全球電子業供應鏈具有獨特地位，西方公司因為地緣政治緊張或擔心台灣爆發戰爭而尋求將生產遷出台灣，但是與台灣斷絕關係將會讓製造商付出高昂代價。
《日經亞洲》刊出「台灣如何變成不可或缺的經濟體」專文，其中引述晶片和材料檢測業者閎康科技董事長及創辦人謝詠芬指出：「如果有人襲擊台灣，或者出現嚴重的生產中斷……全球科技和電子業基本上就完蛋了。」
日經舉例說，蘋果公司iPhone手機是有史以來最成功的消費性裝置之一，而它的零組件凸顯出美國、中國和台灣供應鏈關係的緊密程度。
台廠供應零組件占iPhone材料總成本36％
每部iPhone需要約1500個零組件，近70％的蘋果頂級供應商（生產從處理器到外殼的所有產品）總部位於中國（26％）、台灣（23％）、美國（18％）；最有價值的零件，包括核心處理器、5G數據機、Wi-Fi晶片和高階相機鏡頭則均由台灣公司在台灣製造。
報導強調，台灣的供應商占每部iPhone材料總費用的近200美元，即36％。
而中國供應商集中在技術要求不高的領域，例如產品組裝和機械零件。中國供應商數量過去幾年已經超過所有其他國家和地區，成為公司總數最多的供應來源地，並且開始向供應鏈上游移動。
憂台灣爆發戰爭，科技業被迫調整營運
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情曝露數十年來全球化而建立起來的國際供應鏈在後勤環節上的薄弱。地緣政治緊張局勢，更具體說來就是台灣爆發戰爭的威脅，更給科技公司帶來額外壓力，讓它們改變運營方式。
去（2022）年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，中國進行軍演，印刷電路板業者欣興電子的一位高管表示，客戶變得緊張起來。他說：「出於對戰爭的恐懼，我們客戶後來表示，他們想要一些中國和台灣以外生產的替代品。」該公司是蘋果、英特爾和其他公司的供應商。
幾位科技高管告訴《日經亞洲》，自去年年中以來，英特爾、超微公司、輝達公司、Meta、谷歌和亞馬遜都要求在中國和台灣以外地區增加產能。全球第2和第3大筆記本電腦製造商惠普和戴爾具體要求供應商開始在東南亞建設產能。戴爾甚至定下目標於2024年前逐步淘汰中國製造的晶片。
若台灣出現軍事摩擦，全球供應鏈將崩潰
即使不是全面戰爭，中國對台灣進行封鎖之類行動造成的供貨中斷也可能導致嚴重的全球動盪。
據美國半導體協會（SIA）估計，台灣代工業者的邏輯晶片生產若中斷，可能導致依賴相關供應的電子設備製造商損失近5000億美元營收。紐約研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）最近估計，台灣發生衝突將導致超過2兆美元的經濟活動面臨風險。
戴爾、惠普和蘋果的關鍵產品組裝商仁寶電腦一位高管說：「人們低估台灣在供應鏈中的地位。這不僅僅是關於半導體。我們擁有非常完整的供應鏈，從晶片、零組件、印刷電路板、外殼、鏡頭到組裝......任何你能想到的東西。如果台灣發生軍事摩擦，整個全球供應鏈肯定會崩潰。」
換句話說，即使晶圓代工龍頭台積電在美設廠，蘋果公司將會因此而擁有「美國製造」的晶片，卻將面臨沒有設備可以讓晶片有用武之地的窘境。
與台灣斷絕關係代價太高
台積電及規模較小的台灣同行控制全球2/3代工晶片製造市場，將蘋果、谷歌和其他公司的半導體設計轉化為實體晶片。作為尖端晶片技術的全球領導者，他們的產出對於從中國智慧手機到美國噴射戰鬥機等一切產品的生產都不可或缺。
蘋果耗時十多年建立世界上最先進的技術供應鏈，犧牲安全性和彈性換取效率和低成本。許多其他全球公司紛紛效仿，將中國和台灣置於其製造戰略的核心。現在則是重新考慮這種作法的時候了，供應商及其客戶正在努力應對眼前任務的複雜性和成本。
然而，一位接近鴻海集團的高管表示：「相關會議結束後，我們常常感到非常困惑。我們真的很想擺脫他們。蘋果希望在印度組裝的iPhone零組件價格與在中國相同……但這怎麼可能呢？你需要雇用新人，你可能需要建立一個新工廠，或者至少從國外運送零組件。然後你會有額外物流成本。」
報導最後指出：「與中國脫鉤並不便宜，但與台灣斷絕關係的代價更高。有任何人準備好為此付出代價嗎？」
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
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各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」