烏克蘭及盟國擬開全球和平峰會，排除俄羅斯，官員：無把握習近平是否出席
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澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）告訴《華爾街日報》：「我們需要真正希望和平共處的負責任文明世界擬定一項統一計畫。」 他指出，只要俄軍還在烏克蘭境內，就不可能與俄國直接進行談判，烏克蘭不會在領土完整的問題上妥協。
（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的幕僚長及歐洲外交官表示，烏克蘭及盟國正計劃籌辦全球領袖峰會，以爭取各國支持基輔當局提出的終戰和平計畫。這場峰會將排除入侵烏克蘭的俄羅斯。
《華爾街日報》（Wall Street Journal）報導，和平峰會雖然還處於初步規劃階段，但已獲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等歐洲領袖大力支持，他們正在遊說挺俄或拒絕在俄烏戰爭中選邊站的國家與會。
澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）告訴《華爾街日報》：「我們需要真正希望和平共處的負責任文明世界擬定一項統一計畫。」 他指出，只要俄軍還在烏克蘭境內，就不可能與俄國直接進行談判，烏克蘭不會在領土完整的問題上妥協。
歐洲官員表示，他們正與基輔當局合作，重新訂定烏克蘭提出的10點和平計畫，讓印度、巴西、沙烏地阿拉伯及中國等其他全球大國更容易接受。
葉爾馬克說：「這個過程如果沒有整個世界（的參與）是不可能達成的，其中也包括南方國家的領袖。」
近幾個月來，基輔當局全力與中國、巴西和印度等國家接觸。葉爾馬克說，烏克蘭準備和所有國家對話並聽取他們的意見，包括本月到訪的中國和巴西代表。
澤倫斯基的10點和平計畫要求恢復烏克蘭對領土的控制權、交還戰俘並起訴戰爭罪行。這份和平計畫也提議解決核能安全及糧食安全問題，前者因俄國占領核電廠受到破壞，後者須靠保護因俄國入侵而受阻的穀物出口。
美國總統拜登（Joe Biden）和北大西洋公約組織（NATO）的其他高層領袖都將受邀參加這次會議，西方國家外交官希望這次峰會能趕在7月11日召開的北約年度峰會之前不久舉行。北約峰會將於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行，聚焦對烏克蘭的軍事支持以及基輔當局未來與北約的關係。
據歐洲外交官表示，澤倫斯基今年早些時候請馬克宏協助他和中國國家主席習近平等領袖進行國際接觸。知情人士指出，兩人的會談後來發展成為籌辦一場會議的計畫，馬克宏已提議由巴黎主辦這次會議，丹麥和瑞典也提議主辦。
目前還沒有明確的與會者名單，但歐洲官員們近幾週已前往世界主要大國的首都，試圖讓巴西、印度、中國及其他西方國家以外的國家與會。
一名參與討論的官員表示，他們希望沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）和印度總理莫迪（Narendra Modi）能夠出席，但他們對於習近平是否出席較無把握。
這場和平會議將試圖讓烏克蘭及其盟國重新處於國際外交的中心。歐洲官員的目的是確保未來的談判，將以基輔的計畫作為外交上的參考點。
一名歐洲高級外交官談到峰會計畫時表示：「除了俄羅斯人以外的所有人都將受到歡迎。」
俄國表示，他們對和平談判抱持開放態度，但條件是烏克蘭必須承認被俄國吞併的領土。美國官員近期指出，他們認為年底前進行有意義外交的可能性很低。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。