烏克蘭及盟國擬開全球和平峰會，排除俄羅斯，官員：無把握習近平是否出席

（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的幕僚長及歐洲外交官表示，烏克蘭及盟國正計劃籌辦全球領袖峰會，以爭取各國支持基輔當局提出的終戰和平計畫。這場峰會將排除入侵烏克蘭的俄羅斯。

《華爾街日報》（Wall Street Journal）報導，和平峰會雖然還處於初步規劃階段，但已獲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等歐洲領袖大力支持，他們正在遊說挺俄或拒絕在俄烏戰爭中選邊站的國家與會。

澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）告訴《華爾街日報》：「我們需要真正希望和平共處的負責任文明世界擬定一項統一計畫。」 他指出，只要俄軍還在烏克蘭境內，就不可能與俄國直接進行談判，烏克蘭不會在領土完整的問題上妥協。

歐洲官員表示，他們正與基輔當局合作，重新訂定烏克蘭提出的10點和平計畫，讓印度、巴西、沙烏地阿拉伯及中國等其他全球大國更容易接受。

葉爾馬克說：「這個過程如果沒有整個世界（的參與）是不可能達成的，其中也包括南方國家的領袖。」

近幾個月來，基輔當局全力與中國、巴西和印度等國家接觸。葉爾馬克說，烏克蘭準備和所有國家對話並聽取他們的意見，包括本月到訪的中國和巴西代表。

澤倫斯基的10點和平計畫要求恢復烏克蘭對領土的控制權、交還戰俘並起訴戰爭罪行。這份和平計畫也提議解決核能安全及糧食安全問題，前者因俄國占領核電廠受到破壞，後者須靠保護因俄國入侵而受阻的穀物出口。

美國總統拜登（Joe Biden）和北大西洋公約組織（NATO）的其他高層領袖都將受邀參加這次會議，西方國家外交官希望這次峰會能趕在7月11日召開的北約年度峰會之前不久舉行。北約峰會將於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行，聚焦對烏克蘭的軍事支持以及基輔當局未來與北約的關係。

據歐洲外交官表示，澤倫斯基今年早些時候請馬克宏協助他和中國國家主席習近平等領袖進行國際接觸。知情人士指出，兩人的會談後來發展成為籌辦一場會議的計畫，馬克宏已提議由巴黎主辦這次會議，丹麥和瑞典也提議主辦。

目前還沒有明確的與會者名單，但歐洲官員們近幾週已前往世界主要大國的首都，試圖讓巴西、印度、中國及其他西方國家以外的國家與會。

一名參與討論的官員表示，他們希望沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）和印度總理莫迪（Narendra Modi）能夠出席，但他們對於習近平是否出席較無把握。

這場和平會議將試圖讓烏克蘭及其盟國重新處於國際外交的中心。歐洲官員的目的是確保未來的談判，將以基輔的計畫作為外交上的參考點。

一名歐洲高級外交官談到峰會計畫時表示：「除了俄羅斯人以外的所有人都將受到歡迎。」

俄國表示，他們對和平談判抱持開放態度，但條件是烏克蘭必須承認被俄國吞併的領土。美國官員近期指出，他們認為年底前進行有意義外交的可能性很低。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航