2023土耳其大選：在野陣營吞敗抓戰犯，74歲候選人基里達歐魯成為眾矢之的
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74歲的基里達歐魯2010年領軍以來，共和人民黨沒有贏過任何一場全國大選。前共和人民黨秘書長漢姆札杰比（Mehmet Akif Hamzacebi）29日表示，「就我們的黨魁及黨而言，這是一個徹底的失敗。」
（中央社）土耳其戲劇性的總統大選落幕，總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）將一路執政至2028年。在野陣營檢討為何未能抓住最佳時機扳倒艾爾多安之際，內部瀰漫緝拿戰犯氣氛，候選人基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）成為最大箭靶，選前的大團結氣勢不復見。
基里達歐魯領導的「民族聯盟」選前評估，土耳其面臨20年來最嚴重的經濟危機及2月毀滅性地震的後續效應，構成艾爾多安連任的巨大障礙。
不過，艾爾多安28日成功勝選，等於狠甩批評人士、名嘴及民調專家一巴掌。有觀察認為，基里達歐魯雖然敗北，但仍可將47.82％的總得票率視為一定程度的勝利，畢竟前2次總統選舉中，艾爾多安的挑戰者都無法跨越40％的門檻。
土耳其政壇的新戰場將是定於明（2024）年3月的地方選舉，基里達歐魯的共和人民黨（CHP）勢必將捍衛2019年取得的戰果。當時在其他政黨的支持下，共和人民黨拿下由執政黨掌權多年的伊斯坦堡及安卡拉等數個主要城市。這對於伊斯坦堡起家的艾爾多安來說，無疑是痛中之痛。
如今在野陣營挑戰艾爾多安失敗，讓各路立場不一的人馬更形疏離。伊斯坦堡薩班哲大學（Sabanci University）政治學者艾森（Berk Esen）對《半島電視台》（Al Jazeera）指出，在野陣營很難保持團結，「這些政黨的領導人將開始相互指責，以解釋這次敗選。」
在野各山頭將在今年底前出席黨代表大會，屆時他們必須面對外界對這場選戰的策略及領導力的質疑，共和人民黨及黨魁基里達歐魯將成為最大的箭靶。
74歲的基里達歐魯2010年領軍以來，共和人民黨沒有贏過任何一場全國大選。前共和人民黨秘書長漢姆札杰比（Mehmet Akif Hamzacebi）29日表示，「就我們的黨魁及黨而言，這是一個徹底的失敗。」
土耳其知名記者波塔卡爾（Fatih Portakal）立場挺在野陣營，他30日也於電視節目中開砲，狠批基里達歐魯領導下的共和人民黨走向：「你現在必須退黨」。
波塔卡爾指控基里達歐魯鋌而走險，在首輪選舉後改打民族主義牌。根據首輪投票結果，主打民族主義路線的候選人歐根（Sinan Ogan）異軍突起，獲得比預期還高的5.2％。
波塔卡爾隔空對基里達歐魯喊話：「需要換血……你每次參選都輸……輸掉這場重要的選舉後，你不應該再有機會了。」
然而，基里達歐魯似乎沒有在明年3月地方選舉前辭職的跡象。他於敗選後說，在真正的民主來到土耳其前，「我們將繼續成為這場鬥爭的先鋒」。
一般認為，如果共和人民黨真的決定逼退基里達歐魯，伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）是可能的接棒人選。
伊瑪莫魯奪下土耳其第一大城伊斯坦堡後，成為家喻戶曉的傳奇性人物。他和安卡拉巿長亞瓦許（Mansur Yavas）都在這場選戰中發揮重要催票及穩定軍心作用。
在野陣營3月初推舉基里達歐魯為候選人前，就曾討論過是否該由伊瑪莫魯及亞瓦許這2位政治明星參選。當時陣營第二大黨的領導人、民族主義政黨「好黨」黨魁阿克謝納爾（Meral Aksener）初期不滿由基里達歐魯出戰，認為他絕對不是超強母雞。她甚至揚言退出，在野陣營因此一度分崩離析。
伊瑪莫魯表面上仍然忠於基里達歐魯，《半島電視台》30日報導，伊瑪莫魯據說對競選活動的許多方面感到沮喪，第一輪投票期間更是如此。
然而，伊瑪莫魯遭土耳其法院以觸犯侮辱公務人員罪，判處近3年徒刑。如果他上訴失敗，恐怕會被褫奪公權，十分不利明年選情。
歐亞集團（Eurasia Group）歐洲主任柏克（Emre Peker）說，對伊瑪莫魯的威脅是真實存在的，「如果司法程序結束，他在10月前遭免職，我不會意外。」
土耳其5月除了舉行總統大選外，國會600席議員改選也同步登場，其中好黨保住43席。黨魁阿克謝納爾稱這是場勝利，黨創始人之一白伊卡（Ethem Baykal）則要她下台。
土耳其媒體指出，好黨黨員不滿阿克謝納爾最終同意讓基里達歐魯參選，認為這是導致選票流失的「戰略錯誤」。
此外，好黨加入在野陣營之初，許多人就表示好黨已經將民族主義選票拱手讓給與艾爾多安結盟的民族行動黨（MHP）。歐亞集團的柏克說，好黨如今了解，支持更溫和的候選人及遠離民族主義選民，實際上等於送了一些選票給右翼的主要競爭對手MHP。
在野陣營還包括巴巴江（Ali Babacan）創立的民主躍進黨（DEVA），以及前總理達夫托葛魯（Ahmet Davutoglu）創立的未來黨（Future Party）。巴巴江與達夫托葛魯都曾是艾爾多安的盟友。
分析人士預計，艾爾多安將試圖贏得這2黨的國會議員支持，以擴大執政聯盟於國會的影響力。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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10大必買南投伴手禮
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地址：南投縣集集鎮成功路258號
電話：049-2760770
營業時間：假日09:00-18:00、平日09:30-17:30
4. 天子舒芙蕾
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地址：南投縣埔里鎮慈恩街11號
電話：0965-103912
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位於溪頭旁妖怪村內的「久保田烘焙坊」，是間與眾不同的麵包店。店內「咬人貓麵包」，採用美日現採的新鮮咬人貓葉片，搗成汁液加入麵糰中，再以獨家秘方提味，創造出溪頭人氣商品。咬人貓麵包的出爐時間為早上10:30及下午14:30，出爐前半個小時開始排隊，快出爐前才會發放號碼牌，由此可見其熱銷程度。「咬人貓麵包」外面有一片咬人貓葉，內餡為燻雞起司口味，麵包柔軟又好吃，一個售價30元。店內還有其他KUSO的商品，例如免万炭、塞里涼、狗始糖……等，皆是溪頭必買伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉興產路2-3號
電話：049-261 2121#151
營業時間：10:00-19:00
6. 微熱山丘SunnyHills
人氣經典商品：土鳳梨酥
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電話：049-2292767
營業時間：10:00-18:00
7. 日月潭田園紅茶手工蛋捲
人氣經典商品：紅茶手工蛋捲
日月潭紅茶馳名國際，紅玉、阿薩姆、紅韻、藏芽四大品系，各有特色、韻味十足。近年來紅茶相關加工品在業者創新包裝下，如雨後春筍般在市場熱銷。這款「日月潭田園紅茶手工蛋捲」位於日月潭水社碼頭附近的中興停車場旁，招牌口味為日月潭紅茶蛋捲。每個蛋捲都是現場手工製造，多層次口感，香酥鬆脆，香氣十足。除了招牌紅茶口味，還有芝麻、咖啡和原味等，現場還可試吃，是到日月潭旅遊必買伴手禮之一。
地址：南投縣魚池鄉水社村中興路 38-2號
電話：049-2855538
營業時間：假日09:00-18:30 平日09:30-18:00
8. 久味大姐手工麻糬
人氣經典商品：招牌金條麻糬
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10. 日香食品廠
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竹山除了知名的冬筍、紅番薯外，還有一項外地人必買的伴手禮「日香冬筍餅」，其已成為冬筍餅的代名詞。日香由創辦人吳萬居先生於63年成立，已傳承三代。日香將地方特色農產品融入麵粉當中，以獨家傳承香料，油炸成香脆可口、風味絕佳之餅乾，目前主力產品為冬筍餅、芋仔餅、蕃薯餅，還有香菇酥、牛蒡餅、海苔餅等，其特色為將農產品特殊加工保留其香味於餅乾之中，口感獨特。目前產品已行銷到全省名超市、觀光區。
地址：南投縣竹山鎮集山路3段207-6號
電話：049-2642540
營業時間：8:00-17:00
以上廣告由南投縣政府農業處提供。