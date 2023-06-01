政府該補助凍卵嗎？凍卵機構無法可管，婦團呼籲修法保障女性生育自由
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日前凍卵醫療業者呼籲透過一年一次的AMH檢測作為評估生育力和凍卵的依據，也有議員提案提供凍卵補助。但台灣凍卵的使用率其實不到10％、活產率僅有2.6％，凍卵機構及凍卵的處置也沒有法源列管，在這樣的狀況下，凍卵或許對女性的生育自由及少子化沒有幫助。
醫界時常警示35歲是女性的生育斷崖，讓未育的大齡女性感到倍感焦慮之際，也讓「凍卵」似乎成為解套選擇。尤其在被媒體、名人以女性主義行銷語言包裝後分享的凍卵廣告資訊大量出現的情況下，凍卵更成為一種風氣、時尚。
日前凍卵醫療業者TFC臺北婦產科診所生殖中心與2022年甫成立的台灣凍卵協會，更呼籲女性應透過一年一次的AMH檢測作為評估生育力和冷凍卵子的依據，也有台北市議員民進黨籍的陳怡君、林延鳳及洪婉臻、國民黨籍的柳采葳提案，針對女性市民提供凍卵補助。
但台灣女人連線理事長黃淑英指出，目前大眾對於凍卵的了解，除了凍卵是「養兒育女的超前部署」、「讓女性從生理時鐘的枷鎖解放」、「生育自由」等抽象語言外，其實從凍卵到生產之間還有相當多的資訊並沒有被說清楚。例如凍卵的使用率及活產率、凍卵的相關法律規範等。
黃淑英認為，在政府補助凍卵前，應該善盡讓民眾了解凍卵的相關利弊及影響的義務，才能讓民眾做出「知情」選擇，更應該做好凍卵補助的效益評估，才能把錢花在刀口上。
AMH一年一測有必要嗎？
AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙），由卵巢中未成熟的小卵泡所分泌，能顯示卵巢卵泡的庫存量，是生育專家在確定生育治療的劑量或為IVF（In vitro fertilization，體外受精）採集卵子時使用的工具。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈說明，若AMH檢測數值超過5，則有可能罹患多囊性卵巢症候群（polycystic ovary syndrome, PCOS）；若檢測的數值在2到5之間，即代表正常；若檢測數值小於2，則可能在10年後步入更年期。
然而卵泡減少本就是女性生理的自然進程，是一種對女性身體的保護機制，黃建霈解釋，女性在剛出生時約有1、2百萬顆卵泡，到青春期時就減少至約30萬顆，30歲時約8萬。
黃淑英指出，日前有生殖專家說女人在20至30歲時「喪失」了60％的卵子，呼籲女性從20歲開始一年做一次AMH檢測，如果太低可考慮凍卵。黃淑英表示，若以「喪失」來形容這種自然生理機制，反而容易錯誤地造成女性的焦慮及恐慌，更是將女性的身體醫療化，誘使女性接受不必要的生育治療。
黃建霈也說明，2017年美國的一項研究就發現，卵巢儲備減少和AMH數值低與不孕／不育無關。也就是說，AMH數值低並不表示不容易懷孕，高也不代表生育力強。
美國婦產科學會（ACOG）在2019年也建議不要對未診斷為不孕症的女性進行AMH檢測，並表示不應該將其用在向女性提供「當前或未來的生育能力」的諮詢。
英國生殖醫學會（BFS）也反對將AMH檢測行銷為預測受孕的方法。英國生殖醫學會更指出，AMH檢測的研發旨在提供人工生殖資訊，而不是用在自然的生育上。
黃建霈表示，能不能「生」，除了取決於卵子的數量以外，還有很多其他因素也會造成影響，比如子宮的狀態、輸卵管是否通暢、甚至男性能不能提供正常的精蟲等，就算受孕了也還有受精卵能不能著床、著床後會不會流產等關卡，因此所有女性都做AMH檢測的意義不大，尤其女性在25歲以前的檢測數值通常都很高，但實際上卵子的數量卻在減少。黃建霈也說，若女性在嘗試自然懷孕前就先做AMH檢測，且因檢測結果數值不高產生焦慮，可能也會令女性無法自由的安排人生計劃。
關於凍卵你不知道的事
- 凍卵的使用率及活產率低
有關凍卵的使用率及活產率數據相當有限，目前台灣唯一的數據是台大醫院婦產科2022年的研究：18年間645名女性凍卵，使用率不到10％、活產率僅有2.6％。而美國的數據是使用率6到20％，活產率11到21％。
由於凍卵所要付出的費用不僅有「取卵」及「保存」，後續還有人工生殖的費用，如需多次取卵或實行多次人工生殖，費用也會跟著提升。在使用率及活產率都低的情況下，黃淑英表示，凍卵不見得能讓女性擁有「想生就生」的自由，反而還可能付出大量不必要金錢，造成遺憾與懊悔。
因此黃淑英建議，在政府決定補助凍卵前，應先思考凍卵在使用率及活產率都不高的情況下，是否對少子化真的有幫助；再者，由於凍卵所費不貲，在政府補助費用只有一小部分的前提下，還是只有經濟能力較高的人會使用這項補助，而無法惠及就業不穩定或低收入的女性，造成資源逆分配。
黃淑英也指出，若政府補助凍卵，可能會變相造成鼓勵女性「晚育」，這其實和目前政府及醫療體系呼籲的「早婚、早生」政策相違。
- 社會性凍卵目前沒有法律規範及保障
目前台灣《人工生殖法》規定，凍卵生子的人工生殖技術僅適用於「不孕夫妻」，對於社會性凍卵的保存、使用及棄用並沒有法律規範，對於凍卵機構、設備及警示系統也沒有納入政府的監管機制。黃淑英指出，美國在2018年就曾發生生殖機構的冷凍儲藏設備故障的意外，造成超過2000多枚凍卵及胚胎面臨報銷。
目前台灣的凍卵從價格、方式到後續的保存都相當不透明且無法可管，這讓凍卵者的權益缺乏保障，也讓單身女子及同婚女性無法在凍卵後進行人工生殖，黃淑英表示：「從這樣看來，凍卵其實沒有給女人生育自由」。
適齡婚育是政府目標
衛生福利部國民健康署（以下簡稱國健署）副署長魏璽倫表示，適齡婚育是目前政府的目標，環顧國際間因應少子化問題，也都是先以優化養育子女的環境為政策方向。據國健署掌握的資料，現在沒有其他國家有補助社會性凍卵，也沒有國家在做一年一次的AMH檢測。但由於台灣許多地方政府已先對凍卵進行補助，國健署也在4月中偕同生命醫療、社會科學、法律、性別倫理的專家一同開會討論凍卵補助政策的可行性。
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
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各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」