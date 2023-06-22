《頸椎全書》：當你低頭達60度，頸椎的壓力相當於一個小四學生坐在肩膀上
我們想讓你知道的是
在本書中，作者林頌凱醫師並不主張一遇難醫的頸椎疾病便開刀，而是解析與頸椎病相關的各科別資訊、各種頸椎病療法大解析，讓讀者真正瞭解治療頸椎病的各種各樣的選擇。
文：林頌凱
頸椎退化不再是年長者的專利，你知道頸椎每天承受多少重量嗎？
人的一生當中，或多或少都有過肩頸痠痛的經驗，然而對更多長期受頸椎病所苦的患者而言，宛如是在修羅場的困境中奮鬥。有人狀況一下好一下壞，有人則是吃止痛消炎藥吃到無感，在我的臨床經驗中甚至有骨骼發育未完全的小六生，因為頸椎長骨刺引起脖子痠痛來看診。為什麼頸椎病會攀升成為全球十大頑症之一？從分析頸椎結構，可以瞭解到其實頂著一顆腦袋的頸椎，正分分秒秒的上演退化進行式。
沒有特別提醒的話，在身體尚未發出警訊前，一般人顯然很難感受到：一個再平常不過的低頭動作，竟在無形中損害頸椎？正確的頭頸位置，是不論人體在坐著或站立時，身體側面的鉛垂線會通過耳垂、肩峰直到骨盆最上緣，此乃最不會造成頸椎壓力的姿勢。而睡覺時能讓肩頸覺得舒服的姿勢，則是仰睡正躺，並以枕頭支撐倒C型的頸椎生理曲度，且耳朵與肩膀的夾角最好呈15度，此時下巴、顳顎關節將會處於放鬆狀態，有助於呼吸順暢。
所以當人們因看手機而低頭、視力不佳造成習慣前傾看事物，又或緊張性格常無意識聳肩，原本應維持的人體姿態就會偏離鉛錘線。正常情況，頸部所承受來自頭部重量的受力相當於5公斤；在力學作用下，頭部前傾的彎曲角度每增加15度，頸椎所承受的壓力就會跟著增加5到7公斤，也就是說當低頭角度達到60度時，頸椎所承受的壓力增加5倍之多，相當於一個小學四年級學生坐在肩膀上。但重度使用智慧型手機的人，幾乎每隔幾分鐘就習慣看一次手機，一天下來，低頭確認手機的次數可能累積高達幾十次。久而久之，頸椎勢必因過度勞損而退化，有些人還會覺得頭重到扛不住，經常得用手撐住腮幫子。
根據SOGACOT骨外科和創傷學會（La Sociedad Gallega de Cirugía Ortopédica y Traumatología，簡稱SOGACOT）於2021年所發布的一項調查報告，回應了「不同年齡層的頸椎退化狀況」。接受觀察的受試者涵蓋18到97歲，共計評估1581名的X光片。此一囊括上千名對象且年齡層廣泛的頸椎病研究，極有價值，與我多年的臨床觀察不謀而合。
重點發現一、年紀越大，加劇頸椎退化速度。從下圖的分析圖表顯示，18至29歲的受試者，近9成人的頸椎是健康的，僅13％的受試者出現第1級的頸椎退化。但到了30至39歲階段，已有將近一半的人出現第1級頸椎退化，在40到49歲階段的健康頸椎占比已經不到30％，有些人還步入了第2級退化。50到59歲階段保有健康頸椎的人只剩下10％，且出現第2、3級頸椎退化之比例增加，甚至70歲以上受試者的頸椎X光片都有不同程度的退化現象。整體而言，1581名的受試者當中，有53.9％的人皆有頸椎退化現象。
重點發現二、頸椎第5、6節最常出現異常。分析1581名受試者的X光片，數據統計顯示頸椎最常出現異常的地方是第5、6節，因每當脖子前傾時，第5、6節是受力最大的區域，屬靜態承重；其次常出現退化症狀的是第6、7節，主要負責頸椎轉動的角度，屬旋轉時的受力負擔。一旦頸椎出現退化性病變，諸如：骨刺、椎間盤突出、頸椎滑脫和錯位都有可能隨之發生，然而，不見得人人都會產生「有感」症狀。另一個警訊是，所有受試者裡有852例出現椎間盤病變，其中有34％的人僅有1節病變，但有逾65％的人出現多節段的病變，足見頸椎退化問題影響之大。
頸椎病年輕化，學齡孩童該當心
1歲以前的新生兒脊椎是逐步發育到位，如同老一輩的俗諺：「一視二聽三抬頭，四握五抓六翻身，七坐八爬九發牙，十捏周歲獨站穩」。白話來說，3個月的新生兒已能挺頸，同時頸部肌肉開始有力、神經方面正常發育。因為開始學會抬頭，其頸椎彎曲角度也會朝向與成人相仿的前凸（倒C型）發展，直到7歲曲度固定。由於頸椎弧度會隨著成長改變，所以要讓新生兒的頸椎肌肉發育得更加有力，在3個月到1歲前，可讓孩子多練習腹部貼地並趴著抬頭，將有助於頸椎發育，但此一練習必須有照顧者在旁看護。
近年學齡階段的孩子課業相對繁重，缺乏固定的運動習慣，導致核心肌群支撐力不足，加上3C產品成為日常生活中的一環，只要照顧者疏於注意姿勢，或用手機當作育兒方式之一，一連串的效應都促使許多孩子可能在7到13歲就出現頸椎退化跡象，迫使頸椎提早進入初老階段，現況已有別以往認為頸椎病是年長者的專利。另外，過重的書包常使孩子走路上學時不自覺的重心前傾，很容易造成胸椎側彎問題，連帶影響頸椎功能。照顧者的身教言教，是學齡孩童的模仿對象，應多加費心。
中壯年患者逐年上升，男女症狀表現大不同
健保署曾做過2017到2019年的頸部椎間盤病變統計，除患者數增加年破20萬人、年齡層下降的兩大趨勢以外，中壯年患者人數亦逐年上升。尤以50到59歲中壯年族群最多，就診人數年超過5萬人，40到49歲、30到39歲的族群分別占兩成及一成五，60至69歲族群平均年就診人數也有3.7萬人，不算少。
頸椎病所引起的常見痠痛部位，脖子為首占53％，其次是肩膀38％、手腕33％；有人是肩頸都有問題，有人則是脖子與手腕痠痛，沒有一定，但好發的痠痛部位多與個人姿勢習慣、職業性質有高度關聯性，在本書第二部會有進一步說明。然而，男女性別上的差異在頸椎病的表現也有很大的分別。一是先天的生理構造不同，所以有些頸椎症候群好發於男性或女性，譬如：女性罹患頸因性頭痛的機率遠高於男性4倍，與其頸椎肌肉質量與張力不比男性有相當大的關係。
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