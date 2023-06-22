2023/06/22,
健康

心情浮躁、食慾不振恐為「夏日疲勞」，2款中醫茶飲讓你補元氣

心情浮躁、食慾不振恐為「夏日疲勞」，2款中醫茶飲讓你補元氣
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

初夏悶熱的天氣總是讓人昏昏欲睡、渾身無力，有些人甚至會食慾下降，變得心情浮躁、不安，到了晚間更難以入睡，常感疲倦、虛弱等不適症狀。中醫師提供「初夏元氣法則」保健法，幫助民眾透過日常飲食補氣補力。

文：馮逸華

初夏悶熱的天氣總是讓人昏昏欲睡、渾身無力，有些人甚至會食慾下降，變得心情浮躁、不安，到了晚間更難以入睡，常感疲倦、虛弱等不適症狀。中醫師提供「初夏元氣法則」保健法，加入溫潤性質好吸收的高麗蔘，幫助民眾透過日常飲食補氣補力，2做法可作為日常養生飲品。

太初中醫診所中醫師薛博文說明：「外在環境與人相互影響，面對溼熱交雜的環境中，汗水不易排出容易消耗更多能量，因此春夏交替之時易感疲倦。」此外，氣虛者代謝較慢更不易適應環境的變化，累倦感會更明顯。

春睏夏疲「3步驟」補氣補力

薛博文表示，春入夏時節氣候多半潮濕悶熱，有些民眾容易因此大量出汗，此時就會耗損津液、氣，而感到疲倦、虛弱。但長期坐在辦公室缺乏運動、不易出汗的民眾也要注意，容易因缺乏運動、走路容易氣喘吁吁，身體能量不足使代謝變慢，體內水氣排不出去，累積體內廢物而易感疲憊。

此時可透過「初夏元氣法則」3步驟幫助民眾透過日常飲食補氣補力、補充能量，輕鬆應對濕熱交替環境帶來的不適：

  • 環境溫度調節：建議可以透過冷氣、除濕機，幫助保持環境濕度乾爽，避免外濕體內濕氣排不出去的情況。
  • 充足休息、適當運動：因悶熱是消耗性的天氣，薛醫師建議個人調理首要先讓自己有充足的體力，睡眠養成足夠的氣，對抗環境不適，運動上建議在清晨或傍晚時，約進行30分鐘的有氧運動讓身體微微出汗，不宜過多流汗以免能量過度消耗。
  • 日常補氣：當體內濕氣過重會耗損陽氣，以至於容易讓人感到疲倦、沈重及虛弱，如果要進一步調理，建議可先找中醫師辨別體質及當下狀態，再進行調理，傳統上黃耆、人蔘的組合可以加強補氣的效果，結合除濕的方向，能有效增加體質調整效率。

根據典籍《本經》所載，人蔘可「補五臟，安精神，定魂魄，止驚悸，除邪氣，明目，開心益智」，這是在說明人蔘主要功效可大補元氣，補脾益肺，適合用來增強元氣，補虛。但他指出，要特別注意的是，如身體已經不適，或處於中暑、感冒的狀態，應先找專業中醫師診斷，再來進行調理。

2帖蔘茶飲、雞湯，顧元氣活力

薛博文說明，現今許多民眾因工作壓力、熬夜、日夜顛倒的生活方式讓入夜後難以入睡、睡眠品質不佳或是易驚醒，常常睡了9小時還像沒充飽電。他建議，此時可每天早上喝一杯馬克杯量的蔘茶飲，補足一日元氣，在飲食上也可飲用蔘雞湯，作為日常活力補充。以下提供2種蔘飲帖方：

保元氣蔘茶飲

配方：高麗蔘1份、黃耆1份、甘草1份，水500毫升

效用：古方有保元湯，清朝宮廷醫案以此茶飲為王公貴族做虛弱調理，元氣恢復，材料為甘溫補氣之品，補脾補肺、益氣固表，適合疲勞、氣虛、不想說話的時候飲用。高麗蔘補氣補力，黃耆幫助元氣恢復，甘草使茶飲偏甜好入口，整體茶飲溫性好吸收，可於早起疲乏、虛弱時使用。

活力蔘雞湯

配方：高麗蔘適量、雞1隻、黃耆1份、紅棗適量、山藥1份、枸杞適量

效用：高麗蔘補充活力，黃耆、紅棗、枸杞全方位滋補復，山藥對脾胃有滋養效果，且是吸附湯品營養的載體，可以取代傳統用的糯米，放入蔘雞湯中有加成效果，適合作為日常養生湯品。

本文經uho優活健康網授權轉載，原文刊載於此
原標題：心情浮躁、食慾不振⋯你也「夏日疲勞」了嗎？中醫茶飲搭1物補元氣

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九


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