更年期後還來月經別以為是回春，小心可能是兩項癌症警訊
我們想讓你知道的是
特別提醒的是已確定停經的婦女，若有停經後的出血，就要立即就醫。因為停經後的婦女，連一滴血都不該流才對，臨床有出現已經停經1年（也就是持續1年沒有月經）的婦女，之後卻異常出血，檢查後發現是子宮頸癌。
更年期前的婦女會面臨卵巢功能的逐年下降，因此，會經歷約2～3年月經週期不穩定、經期前後斷斷續續出血的現象，但通常是不用過度擔心。此外，有使用荷爾蒙補充劑治療更年期症狀的女性，服用前2個月可能發生陰道出血，不用過度擔心，但若持續出血太久，就要立即就醫檢查。
停經後的出血，就要立即就醫
特別提醒的是已確定停經的婦女，若有停經後的出血，就要立即就醫。因為停經後的婦女，連一滴血都不該流才對，臨床有出現已經停經1年（也就是持續1年沒有月經）的婦女，之後卻異常出血，檢查後發現是子宮頸癌。
因此，停經後出血有可能是子宮頸癌、子宮內膜癌的警訊，這兩項癌症也是占據女性癌症的前10大原因，而且年紀愈大、風險愈高；千萬不要以為停經後的月經再來是身體回春現象，無論如何都要盡快就醫檢查。（延伸閱讀：得乳癌別擔心，用對方法和平共存，定期追蹤是預防復發關鍵，還要做到5件事）
對症下藥別緊張
若是單純因為生活習慣的改變造成的月經失調，可以給予雌激素、黃體素或是含有兩種成分的避孕藥，另外，也可以使用排卵藥等調節荷爾蒙的藥物治療，以改善內分泌失調的狀況。
有些醫師可能使用減少經血的非類固醇止痛藥、幫助凝血功能的藥物來調經，由於藥物特性各不相同，因此，就診時一定要詳細詢問吃藥時間、藥物治療的效果、後續治療等過程。此外，比較令醫師擔心的是患者沒有按照醫囑服藥，或是自己上藥房購買調經藥物，如此有可能會造成經期大混亂。
不應自行購買調經藥物
外來荷爾蒙的攝取會刺激且取代卵巢的功能，應該請專業醫師開立荷爾蒙藥物，而不應自行購買調經藥物來服用。（延伸閱讀：每天都要勤做1件事，能防子宮內膜癌、中風和延緩腦退化，還能預防憂鬱症）
一般的調經藥物療程會控制在3～6個月以內，不管是用藥讓卵巢暫時休息，或是用藥讓卵巢努力工作，最終仍是希望卵巢可以自行正常運作。因此，讓身體恢復自然的調節功能才是最重要的，若是月經還是不規則、持續不正常出血，那就要再更深入了解症狀，並透過其他方式幫助卵巢和子宮恢復正常運作。
本文經常春月刊授權刊登，原文刊載於此
原標：更年期後還來月經，別以為是回春，小心可能是2癌症警訊
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
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