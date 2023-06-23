更年期後還來月經別以為是回春，小心可能是兩項癌症警訊

更年期前的婦女會面臨卵巢功能的逐年下降，因此，會經歷約2～3年月經週期不穩定、經期前後斷斷續續出血的現象，但通常是不用過度擔心。此外，有使用荷爾蒙補充劑治療更年期症狀的女性，服用前2個月可能發生陰道出血，不用過度擔心，但若持續出血太久，就要立即就醫檢查。

停經後的出血，就要立即就醫

特別提醒的是已確定停經的婦女，若有停經後的出血，就要立即就醫。因為停經後的婦女，連一滴血都不該流才對，臨床有出現已經停經1年（也就是持續1年沒有月經）的婦女，之後卻異常出血，檢查後發現是子宮頸癌。

因此，停經後出血有可能是子宮頸癌、子宮內膜癌的警訊，這兩項癌症也是占據女性癌症的前10大原因，而且年紀愈大、風險愈高；千萬不要以為停經後的月經再來是身體回春現象，無論如何都要盡快就醫檢查。（延伸閱讀：得乳癌別擔心，用對方法和平共存，定期追蹤是預防復發關鍵，還要做到5件事）

對症下藥別緊張

若是單純因為生活習慣的改變造成的月經失調，可以給予雌激素、黃體素或是含有兩種成分的避孕藥，另外，也可以使用排卵藥等調節荷爾蒙的藥物治療，以改善內分泌失調的狀況。

有些醫師可能使用減少經血的非類固醇止痛藥、幫助凝血功能的藥物來調經，由於藥物特性各不相同，因此，就診時一定要詳細詢問吃藥時間、藥物治療的效果、後續治療等過程。此外，比較令醫師擔心的是患者沒有按照醫囑服藥，或是自己上藥房購買調經藥物，如此有可能會造成經期大混亂。

不應自行購買調經藥物

外來荷爾蒙的攝取會刺激且取代卵巢的功能，應該請專業醫師開立荷爾蒙藥物，而不應自行購買調經藥物來服用。（延伸閱讀：每天都要勤做1件事，能防子宮內膜癌、中風和延緩腦退化，還能預防憂鬱症）

一般的調經藥物療程會控制在3～6個月以內，不管是用藥讓卵巢暫時休息，或是用藥讓卵巢努力工作，最終仍是希望卵巢可以自行正常運作。因此，讓身體恢復自然的調節功能才是最重要的，若是月經還是不規則、持續不正常出血，那就要再更深入了解症狀，並透過其他方式幫助卵巢和子宮恢復正常運作。

本文經常春月刊授權刊登，原文刊載於此

原標：更年期後還來月經，別以為是回春，小心可能是2癌症警訊

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九