開發商製作「俄烏戰爭」為背景的電腦遊戲，是否違背倫理問題？
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遊戲劇情是玩家扮演一名烏克蘭士兵，控制一架無人機轟炸俄羅斯戰爭設備和戰鬥機，最後恢復無線電通訊。遊戲的第一個版本是英語和烏克蘭語雙語，時長90分鐘。玩家扮演的烏克蘭士兵向標有字母「V」和「Z」的俄羅斯坦克，以及標註出的「俄羅斯佔領軍」投擲炸彈。
文：德國之聲中文網
一家德國公司以烏克蘭戰爭為主題，開發了一款名為「天降之死」（Death from Above，暫譯）的電腦遊戲。這款無人機模擬遊戲最近在網路分銷平台「Steam」上開啟了「搶先體驗」模式，即遊戲仍處於開發階段。
鑑於烏克蘭戰爭陷入曠日持久的狀態，早在遊戲問世前，圍繞該遊戲的倫理問題就成為西方媒體討論的話題。一些人認為開發這樣的遊戲沒品味，另一些人則稱讚這是「諷刺的手法」，並將之與卓別林（Charles Chaplin）電影和希特勒（Adolf Hitler）的模仿作品相提並論。
「這是一個宣傳遊戲，」總部位於慕尼黑的獨立公司「遙控制作」（Remote Control Productions）的老闆亨德里克・萊斯爾（Hendrik Lesser）說。該公司匯集了來自六個國家的十幾家小型電腦遊戲公司。
他說，「我們特意製作了一個任何人都可以玩的簡單的遊戲，而且表明了明確的立場，在某種程度上以幽默的方式處理這個主題。」
遊戲劇情是玩家扮演一名烏克蘭士兵，控制一架無人機轟炸俄羅斯戰爭設備和戰鬥機，最後恢復無線電通訊。
來自美國的「神聖的標槍」
遊戲的第一個版本是英語和烏克蘭語雙語，時長90分鐘。玩家扮演的烏克蘭士兵向標有字母「V」和「Z」的俄羅斯坦克，以及標註出的「俄羅斯佔領軍」投擲炸彈。
遊戲的地點是虛構的，到處都有烏克蘭的象徵，比如向日葵田。無人機留下的軌跡是烏克蘭國旗的顏色。
遊戲中還有很多萊斯爾所說的「幽默」成分，比如「神聖的標槍」（這是烏克蘭人對美國標槍攜帶型反坦克武器的稱呼），或者國際刑事法院的通緝海報上的俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的形象。
開發商將該遊戲視為所謂的親烏克蘭網路社區Nafo運動的一部分，Nafo是推特上打擊俄羅斯虛假訊息的網路用戶組織North Atlantic Fellas Organization（北大西洋夥伴組織）的縮寫，標誌是一隻卡通狗。
為烏克蘭軍隊捐款
烏克蘭人參與了這款遊戲的設計和音樂創作。最著名的演唱者是「Antytila」（抗體）樂隊，他們的戰爭歌曲，比如「巴赫穆特堡壘」，在烏克蘭非常流行。2022年5月，該樂隊與愛爾蘭搖滾傳奇U2樂隊在基輔地鐵上進行了演出。
「Antytila」樂隊為該電腦遊戲創作了歌曲「我的鷹」，這也是烏克蘭版的遊戲名稱。歌手塔拉斯・托波利亞（Taras Topolja）告訴《德國之聲》，他們很快決定參加製作。其重要的目的是，通過該遊戲為烏克蘭軍隊籌集捐款。
開發商承諾，一開始將30％，盈虧平衡後將70％的利潤捐贈給兩項向烏克蘭軍隊提供「非進攻性援助」的計劃——烏克蘭基金會「活著回來」以及「無人機軍隊」計劃。
萊斯爾說，他得到的保證是用這些錢來購買無人偵察機，而不是攻擊性無人機，但他也承認：「對此我不能確定。」
「訊息戰的一部分」？
來自基爾的心理學家、研究電腦遊戲的斯特羅貝爾（Benjamin Strobel）在接受《德國之聲》採訪時說，「用一款勝敗都無所謂的遊戲來講一場正在進行的戰爭，也許有點沒品味。」此外，這款遊戲可能被指責為將「政治活動」與「經濟利益」混為一談。
儘管如此，斯特羅貝爾稱讚開發商，表示這是一種支持烏克蘭的宣傳，是「訊息戰爭的一部分」。「作為一個社會，我們必須回答自己是否想成為這場訊息戰爭的一部分，」這位心理學家說。
烏克蘭媒體和通信研究所所長、新聞道德委員會成員戴安娜・杜塞克（Diana Dutsyk）認為，如果遊戲反映了戰場上的情況，即軍隊與軍隊之間的戰鬥，那是可以接受的。但是，「如果遊戲因種族原因挑起對平民的暴力」，那將令她感到不安，比如俄羅斯電視上出現的「殺死烏克蘭人」的呼籲。
為無人機籌集資金
「Antytila」樂隊歌手塔拉斯・托波利亞則認為，有關倫理的討論是西方專家的事情。他本人和他的樂隊成員在戰爭爆發後的頭幾個月裡參加了領土保衛戰。他說：「在我們營裡，有45個孩子失去了父親。那是我們在戰爭中犧牲的戰友。」托波爾亞相信，這款遊戲將「激勵人們為無人機捐款」，也許會促使一些人「參軍並學習空中偵察」。
「遙控制作」公司經理亨德里克・萊斯爾（Hendrik Lesser）說，希望在第一個版本發布後進一步開發這個遊戲，供兩人一起參與。他說，他的主要動機是希望「反擊」，不是在真實的戰場上，而是在虛擬的戰場上。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀
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10大南投農會伴手禮【下篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的後5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
6. 集集鎮農會
推薦人氣伴手禮：香蕉方塊酥
集集是一典型的鄉村小鎮，東鄰水里鄉、西與名間鄉為界，南隔濁水溪與鹿谷鄉、竹山鎮為鄰、北與中寮銜接。面積以山坡地、林班地居多，平地僅佔小部分，南側為濁水溪，三面環山、山嶺重疊，濁水溪自東南西流、清水溪在北側亦東向西流向至林尾里交會濁水溪。農業部分，因集集依山傍水的地理環境，造就了其豐饒多元的農業生態，區內以山蕉、糯米荔枝及火龍果為其大宗，還有柳橙、番石榴、葡萄、山蕨、玫瑰等種植，腹地雖然不大、但因緊鄰清水溪天然無污染的山泉源頭，造就了其質優味美的農產特色。
集集生產出的香蕉香甜又彈牙，為了延續百年香蕉風華，創新並延伸香蕉產品的品項，集集鎮農會與老楊食品有限公司合作，打造出香蕉方塊酥。與方塊酥結合的香蕉粉，需要採用在地尚未成熟且黏性較低的綠香蕉，切片後烘乾研磨成粉，單純觀察或食用粉末時，可感覺其顆粒較大，係由於綠香蕉本身的纖維豐富，即使製成香蕉粉，在顆粒的口感上仍能吃出它的纖維，濃縮整根香蕉的營養，無麩質，具有天然的抗性澱粉，結合方塊酥的酥脆口感，恰好於食用時不顯突兀又爽口。
成分：香蕉方塊酥
容量：370公克
售價：159元
7. 名間鄉農會
推薦人氣伴手禮：松柏長青茶
名間鄉所生產的茶葉，無論是產量或種植面積，皆是全台第一。能有今日的成就，與當地的自然條件及茶農的處世風格，有著極為密切的關係。松柏嶺地區位居八卦山脈最南端，海拔約四百公尺的台地上，比起產製凍頂茶的鹿谷鄉，海拔高度略低，平均氣溫稍高外，其餘的條件，都極適合種茶。首先因地處山脈東面斜坡向陽處，所以一年四季日照充足，倘若又是種植四季春此多產的茶種，一年採收四次以上，是毫無問題的。又台地上處處是紅壤類的土質，適合深耕厚植茶葉。此外，四通八達的公路網，更是其他產茶鄉鎮，所欠缺的優勢。除了上述優良的自然條件外，在地茶農更保有勇於突破，精益求精的態度，亦是開創此茶葉王國的最大功臣。走訪台灣各地的茶區，很難找到一處如名間鄉般，栽植的品種，可以囊括各式的烏龍茶種，如青心烏龍、金萱、翠玉、武夷、四季春等，如此多樣性的栽種，也代表名間鄉民勇於嘗試的性格。
成分：茶葉
容量：75公克*2罐
售價：1600元
8. 南投市農會
推薦人氣伴手禮：投農米
南投市位於南投縣西北隅，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，因此農產品非常豐富。溪兩岸沖積平原盛產稻米，品質優良，為南投市知名特產之一。南投米灌溉來自濁水溪的優質水源，灌溉水質無汙染，並於產地收穀、烘乾、碾製一貫作業。南投米粒粒飽滿、晶瑩剔透，蒸煮後，散發出甘甜米香，細細咀嚼，滿滿幸福！
成分：稻米
重量：5公斤
售價：220元
9. 國姓鄉農會
推薦人氣伴手禮：國民姓福禮盒
國姓鄉山多平原少，耕作土地相當有限，農民經濟所得也相對不高。經濟產業一直以農業發展為主，多種植檳榔、枇杷、草莓、玫瑰花、香蕉、火鶴、火龍果、芭樂等等。北山茶位列本縣茶中極品；本鄉的香蕉生產為全縣第二位；而南港村則是台灣水鹿的故鄉，補中極品－鹿茸也是本鄉一大特產。初春時節，中潭公路旁的觀光草莓園，垂涎欲滴草莓，吸引遊客駐足採果購買。另外，尚有柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香菇…等特色農特產，待遊客購買品嚐！
組合品：
．香菇 - 來自九份二山微氣候，香氣十足
．冷泉米 - 來自北港橋新豐農場的鴨禾米
．薑黃 - 有機轉型期薑黃滿五年方能採收品質保證
重量：健康菇菇、薑黃粉各50公克，冷泉米500公克
售價：2600元
10. 埔里鎮農會
推薦人氣伴手禮：玫瑰淡酒禮盒
埔里擁有得天獨厚的地理環境，四季氣候溫和及水質純淨甘美，孕育出豐盛的物產，也因此生產出名聞中外的「埔里美酒」；埔里農會特地設立酒莊於風光明媚的風景區──鯉魚潭邊，猶如世外桃源般寧靜優美，因此釀造出優質好酒。埔里農會酒莊，堅持採用代表當地水果與農特產作為原料。為了提升埔里地方農產精緻質量，讓埔里「水甜酒鄉」更加名正言順，埔里酒莊於2002年開始，引進農業改良場研發與農民契作的食用玫瑰，精心釀製的「真情玫瑰」和「玫瑰淡酒」，於2008年和2011年參加比利時布魯塞爾世界酒類評鑑，八十多國同場競爭獲得銀牌獎，為台灣農業在世界酒品市場嶄露頭角。
成分：再製酒、玫瑰花
容量：400ml*2瓶
售價：760元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。