五款獵奇系戀愛遊戲：你想跟克蘇魯、病嬌少女或是「帥鴿男友」談戀愛嗎？

文：古家萱

工作了整天回到家，除了追劇、做家務之外，打電動也是不少人喜愛的消遣活動之一。然而，在以男性為主要客群的電子遊戲市場之中，有種被通稱為「戀愛遊戲」（恋愛ゲーム）的遊戲類型，卻透過和遊戲中人物進行扮家家酒般的模擬戀愛，吸引了不分性別的廣大玩家。

所謂「戀愛遊戲」其實是一個很粗略的遊戲分類，若依據玩家扮演的角色性別，戀愛遊戲還可以被分為「美少女遊戲」和「乙女遊戲」；用性取向來分類的話，則可分為「BL遊戲」和「百合遊戲」；再細分下去的話，還有「戀愛模擬遊戲」、「戀愛冒險遊戲」等不同分類。部分戀愛遊戲中還會包含帶有18禁畫面的「紳士」內容，成為不少玩家掏出錢包購買的關鍵。

隨著遊戲市場的競爭越來越激烈，無論是家用主機、PC遊戲或者是手遊業者，大家都絞盡腦汁，希望能推出一些讓人印象深刻的亮點作品。正因如此，市面上也出現了不少題材與畫風較為特殊，甚至可以說是有點獵奇的戀愛遊戲。

主打與克蘇魯姊姊們談戀愛的《Sucker for Love》，是遊戲發行商DreadXP推出的一款美少女戀愛模擬遊戲。在遊戲中，玩家將扮演一位沉迷於召喚術的魔法師（本業是男公關），並陸續與三位以克蘇魯神話中「舊日支配者」為原型的姊姊邂逅，她們分別是有著章魚外貌的克蘇魯（Ln'eta）、黃衣之王哈斯塔（Estir）以及有著貓咪外貌的奈亞拉托提普（Nyanlathotep）。

在《Sucker for Love》中，被召喚來的女神們會分別給予玩家不同的考驗，而玩家的目標則是取得和女神親親的機會。所有你在遊戲過程中的選擇，都有可能導向不同的結局，請務必要多嘗試幾種不同發展，感受與真實世界截然不同的戀愛。

Photo Credit：《Sucker for Love》 可愛的克蘇魯姊姊。在真愛面前，什麼吸盤觸手都只是情趣而已♡

整體來說，《Sucker for Love》的遊玩過程沒有太多心理負擔，就算有部分被捉弄、懲罰等聽起來較為恐怖的劇情，但精美的二次元畫風與可愛的姊姊，讓整個遊戲過程都變得輕鬆明亮，請曾因洛夫克拉夫特小說世界留下陰影的讀者放心遊玩。

由Team Salvato開發的獨立戀愛遊戲《心跳文學部》是一款美少女圖像小說遊戲，玩家將扮演故事的男主角，被性格陽光的青梅竹馬紗世里帶入文學部，半推半就地參與每天放學後的社團活動。除了紗世里外，部內還有另外三位性格不大相同的少女，在分享文學作品的過程中，你將漸漸對她們產生好感，直到這些社員接二連三的自殺......

除了和一般戀愛遊戲一樣努力取得這些美少女的好感之外，《心跳文學部》的整體遊戲內容更涉及憂鬱、自我厭惡、家暴、自殘與霸凌，淋漓盡致地描繪出部分青少年陰鬱、不穩定的心理狀態，也讓人深切感受到「無論做什麼都不對」、「再努力也拯救不了任何人」的無力感。

Photo Credit：《心跳文學部》

雖然從名稱和畫風看來十分純愛，但《心跳文學部》驚悚的劇情卻在各大遊戲社群引發激烈討論，也吸引不少實況主開啟直播，在他人的陪伴下才有勇氣遊玩。在部分國家和地區，這款遊戲甚至被認為有誘導青少年自殘／自殺的嫌疑，也讓其獲得了「心肌梗塞文學部」的暱稱。

與其說是戀愛遊戲，由美國獨立遊戲開發者YandereDev開發的《病嬌模擬器》更像是一款「類動作遊戲」。玩家須扮演具有病嬌傾向，爲了喜歡的學長可以不擇手段剷除情敵的女主角，並透過多種血腥手段終結對手（甚至還要淹滅證據）。雖然如此，遊戲也提供不會產生任何傷害的剷除情敵方法，例如撮合對方與其他學生，使其自動放棄對男主角的愛。

作者YandereDev在接受採訪時曾表示，「如果玩家非常瘋狂，那麼《病嬌模擬器》就是一款恐怖遊戲，玩家必須將自己僞裝成一個可愛的動漫裡生活的女子高校生。但是，如果玩家選擇只用和平的方法解決情敵，那麼《病嬌模擬器》就是一款校園模擬遊戲。」

Photo Credit：《病嬌模擬器》 玩家有時必須煙滅作案現場的證據

除了一般的劇情模式外，《病嬌模擬器》還有殺害指定目標的「任務模式」、「字母殺手挑戰」以及跟學長玉石俱焚的「SNAP模式」。根據維基百科上的說明，由於劇情太過驚悚，直播平台Twitch甚至封禁了《病嬌模擬器》的遊戲直播，建議心臟較脆弱的讀者再三考慮。

看完陰暗可怕的兩款遊戲，接下來想推薦一款畫風獵奇到莫名其妙、卻又有著莫名可愛喜感的戀愛遊戲《馬之王子殿下》。最初，這其實是一款在日本掀起話題的手機遊戲，由於實在太過熱門，後來還推出了全中文版本，就算是英日文程度較差的讀者也能順利遊玩。

在這款遊戲中，玩家必須擔任「馬之王子殿下」的飼育員，並透過一系列互動和對話，漸漸提升王子與王子的默契。在遊戲過程中，王子的體力會隨著點擊的次數降低，這時就必須和王子聊天，藉由正確的回答使其心情好轉，然而，若回答錯誤，對方的體力有可能劇烈下降，導致game over。若順利與王子培養出感情，並成功點滿熟練度，玩家就可以和王子來上一段甜甜的戀愛。

Photo Credit：《馬之王子殿下》

整體來說，《馬之王子殿下》的遊戲內容並不算豐富，圖片、動畫等細節也說不上精美，但人頭馬身的獵奇畫面，搭配王子殿下的土味情話，還是莫名戳到許多人的笑穴。推薦給喜歡在空閒時用手機遊戲稍微打發時間、或是不想花費太多時間在遊戲上的讀者。