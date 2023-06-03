五款獵奇系戀愛遊戲：你想跟克蘇魯、病嬌少女或是「帥鴿男友」談戀愛嗎？

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在以男性為主要客群的電子遊戲市場之中，「#戀愛遊戲」卻靠著和角色人物進行扮家家酒般的模擬戀愛，吸引了不分性別的廣大玩家。但在競爭激烈的市場中，除了可以看到甜蜜蜜的遊戲外，還能見到不少讓人跌破眼鏡的 #獵奇戀愛遊戲：
文：古家萱
工作了整天回到家，除了追劇、做家務之外，打電動也是不少人喜愛的消遣活動之一。然而，在以男性為主要客群的電子遊戲市場之中，有種被通稱為「戀愛遊戲」（恋愛ゲーム）的遊戲類型，卻透過和遊戲中人物進行扮家家酒般的模擬戀愛，吸引了不分性別的廣大玩家。
所謂「戀愛遊戲」其實是一個很粗略的遊戲分類，若依據玩家扮演的角色性別，戀愛遊戲還可以被分為「美少女遊戲」和「乙女遊戲」；用性取向來分類的話，則可分為「BL遊戲」和「百合遊戲」；再細分下去的話，還有「戀愛模擬遊戲」、「戀愛冒險遊戲」等不同分類。部分戀愛遊戲中還會包含帶有18禁畫面的「紳士」內容，成為不少玩家掏出錢包購買的關鍵。
隨著遊戲市場的競爭越來越激烈，無論是家用主機、PC遊戲或者是手遊業者，大家都絞盡腦汁，希望能推出一些讓人印象深刻的亮點作品。正因如此，市面上也出現了不少題材與畫風較為特殊，甚至可以說是有點獵奇的戀愛遊戲。
#01：《Sucker for Love》
主打與克蘇魯姊姊們談戀愛的《Sucker for Love》，是遊戲發行商DreadXP推出的一款美少女戀愛模擬遊戲。在遊戲中，玩家將扮演一位沉迷於召喚術的魔法師（本業是男公關），並陸續與三位以克蘇魯神話中「舊日支配者」為原型的姊姊邂逅，她們分別是有著章魚外貌的克蘇魯（Ln'eta）、黃衣之王哈斯塔（Estir）以及有著貓咪外貌的奈亞拉托提普（Nyanlathotep）。
在《Sucker for Love》中，被召喚來的女神們會分別給予玩家不同的考驗，而玩家的目標則是取得和女神親親的機會。所有你在遊戲過程中的選擇，都有可能導向不同的結局，請務必要多嘗試幾種不同發展，感受與真實世界截然不同的戀愛。
整體來說，《Sucker for Love》的遊玩過程沒有太多心理負擔，就算有部分被捉弄、懲罰等聽起來較為恐怖的劇情，但精美的二次元畫風與可愛的姊姊，讓整個遊戲過程都變得輕鬆明亮，請曾因洛夫克拉夫特小說世界留下陰影的讀者放心遊玩。
#02：《心跳文學部》
由Team Salvato開發的獨立戀愛遊戲《心跳文學部》是一款美少女圖像小說遊戲，玩家將扮演故事的男主角，被性格陽光的青梅竹馬紗世里帶入文學部，半推半就地參與每天放學後的社團活動。除了紗世里外，部內還有另外三位性格不大相同的少女，在分享文學作品的過程中，你將漸漸對她們產生好感，直到這些社員接二連三的自殺......
除了和一般戀愛遊戲一樣努力取得這些美少女的好感之外，《心跳文學部》的整體遊戲內容更涉及憂鬱、自我厭惡、家暴、自殘與霸凌，淋漓盡致地描繪出部分青少年陰鬱、不穩定的心理狀態，也讓人深切感受到「無論做什麼都不對」、「再努力也拯救不了任何人」的無力感。
雖然從名稱和畫風看來十分純愛，但《心跳文學部》驚悚的劇情卻在各大遊戲社群引發激烈討論，也吸引不少實況主開啟直播，在他人的陪伴下才有勇氣遊玩。在部分國家和地區，這款遊戲甚至被認為有誘導青少年自殘／自殺的嫌疑，也讓其獲得了「心肌梗塞文學部」的暱稱。
#03：《病嬌模擬器》
與其說是戀愛遊戲，由美國獨立遊戲開發者YandereDev開發的《病嬌模擬器》更像是一款「類動作遊戲」。玩家須扮演具有病嬌傾向，爲了喜歡的學長可以不擇手段剷除情敵的女主角，並透過多種血腥手段終結對手（甚至還要淹滅證據）。雖然如此，遊戲也提供不會產生任何傷害的剷除情敵方法，例如撮合對方與其他學生，使其自動放棄對男主角的愛。
作者YandereDev在接受採訪時曾表示，「如果玩家非常瘋狂，那麼《病嬌模擬器》就是一款恐怖遊戲，玩家必須將自己僞裝成一個可愛的動漫裡生活的女子高校生。但是，如果玩家選擇只用和平的方法解決情敵，那麼《病嬌模擬器》就是一款校園模擬遊戲。」
除了一般的劇情模式外，《病嬌模擬器》還有殺害指定目標的「任務模式」、「字母殺手挑戰」以及跟學長玉石俱焚的「SNAP模式」。根據維基百科上的說明，由於劇情太過驚悚，直播平台Twitch甚至封禁了《病嬌模擬器》的遊戲直播，建議心臟較脆弱的讀者再三考慮。
#04：《馬之王子殿下》
看完陰暗可怕的兩款遊戲，接下來想推薦一款畫風獵奇到莫名其妙、卻又有著莫名可愛喜感的戀愛遊戲《馬之王子殿下》。最初，這其實是一款在日本掀起話題的手機遊戲，由於實在太過熱門，後來還推出了全中文版本，就算是英日文程度較差的讀者也能順利遊玩。
在這款遊戲中，玩家必須擔任「馬之王子殿下」的飼育員，並透過一系列互動和對話，漸漸提升王子與王子的默契。在遊戲過程中，王子的體力會隨著點擊的次數降低，這時就必須和王子聊天，藉由正確的回答使其心情好轉，然而，若回答錯誤，對方的體力有可能劇烈下降，導致game over。若順利與王子培養出感情，並成功點滿熟練度，玩家就可以和王子來上一段甜甜的戀愛。
整體來說，《馬之王子殿下》的遊戲內容並不算豐富，圖片、動畫等細節也說不上精美，但人頭馬身的獵奇畫面，搭配王子殿下的土味情話，還是莫名戳到許多人的笑穴。推薦給喜歡在空閒時用手機遊戲稍微打發時間、或是不想花費太多時間在遊戲上的讀者。
#05：《帥鴿男友》
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10大南投農會伴手禮【上篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的前5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
1. 信義鄉農會
推薦人氣伴手禮：雙金迎百紀念酒禮盒
紀念酒堅守台灣工藝核心價值，兩個鄰近的台灣在地產因為價值觀的結合，終於開花結果。其酸甜適口，不徐不燥的特性像是氣質美少女。是梅子夢工廠產品中擁有信義鄉婦女溫柔特性的代表酒品。信義鄉地處偏遠，物質生活不便讓許多外鄉女子不敢下嫁信義鄉，所以勇敢嫁到信義鄉的女性多半擁有著過人的毅力、溫柔與感性。不拘泥於形而外的物質，只為與伴侶長相廝守、共同奮鬥。酒液的酸甜口感，像極了堅毅愛情的前段；果肉香甜的溫暖後勁，則有如長相廝守努力下生命中所產生的心靈富足。金牌的狂野與柔水透過堅守台灣在地工藝的「添興窯」陶藝，創作結合，讓百年的歡慶更加具台灣精神，與看見台灣工藝的核心價值。
成分：金牌柔水釀造酒、黃梅、砂糖
容量：375毫升
售價：1580元
2. 魚池鄉農會
推薦人氣伴手禮：典藏紅茶禮盒
典藏禮盒的設計係以茶業改良場魚池分場為發想，以一棟帶著濃厚英國風的錫蘭式建築物為主體。外圍分別由紅茶之父「新井耕吉郎」揭開魚池鄉紅茶的製程和發展歷史；象徵了921之後魚池紅茶產業復甦的橄欖樹；以及年輕茶農遠眺日月潭，呈現出將魚池鄉紅茶帶入新頁的意象。盒內採用紙漿塑糢將本會產品撐起，整體形象磅然大氣又不失環保之本意。
「台茶18號－紅玉」茶業改良場以台灣山茶與緬甸大葉種Burma選育，歷經五十餘年育種試驗，所選育適作紅茶之優良品種。茶湯水色艷紅上層戴著黃金環，散發出淡淡之薄荷加肉桂香，滋味醇厚。夏茶具收斂性，茶湯入口後，會有些微澀的感覺，但會逐漸化開而回甘，且會持續一段時間。此乃茶多酚含量高，經全發酵後，轉化成茶黃質及茶紅質，有豐富內涵之呈現。此種迷人之香氣及滋味，即源自於原生種台灣山茶，曾被紅茶專家讚譽為「台灣紅」、「台灣香」，足可代表台灣紅茶與眾多世界知名紅茶爭鋒，是極為獨特之品種。
「阿薩姆紅茶」1936年，日本人在魚池鄉日月潭畔之貓囒山設立「魚池紅茶試驗支所」，並自印度引進阿薩姆茶種，發展紅茶產業 ，亦曾在倫敦拍賣會中名列頂級，也是日本天皇的御用珍品，民國四十年至六十年間，更是台灣農產品外銷主力。茶湯水色深紅，滋味濃郁甘醇帶有天然的麥芽香；除單獨飲用外，亦適合加入鮮奶調製成奶茶，茶湯轉成琥珀色，茶香中伴隨著奶香，「色」「香」「味」俱佳，且冷、熱飲用各有不同之風味。
成分：紅玉茶葉、阿薩姆紅茶茶葉
容量：75g*2罐
售價：1600元
3. 水里鄉農會
推薦人氣伴手禮：佐梅香三入組
水里鄉隸屬南投三大青梅產區之一，知名度雖不如信義鄉，但因鄉內梅樹大多改良為矮樹品種以便採收，也因此更方便遊客近距離欣賞拍照，故成為部落客所熱愛的「賞梅秘境」。
水里鄉內擁有上安、郡坑、新山、興隆、永興、玉峰、車埕、新興等八大梅園社區。由於青梅擁有「一月賞梅、四月採梅」的特質，梅樹在不同季節展現不同的風情。產季初期的青梅熟度較低，適合做脆梅；清明之後青梅熟度較高、風味鮮明，適合做Q梅、梅酒或梅醋。產期初期青梅梅果小顏色較青，後期果實大但顏色些微轉黃。水里鄉農會依據青梅不同產期之特性推出系列商品，讓您品味不同的酸甜與青澀的滋味。
成分：熟梅藏香酒+烏梅魯醬+蜂蜜梅醋
容量：250ml*3瓶
售價：690元
4. 竹山鎮農會
推薦人氣伴手禮：杉林溪烏龍組（參等獎）
竹山鎮，舊稱「林圯埔」，隸屬於中華民國臺灣南投縣，位於該縣西南隅，地處濁水溪南岸、清水溪東岸，因清代曾為雲林縣縣治，而有「前山第一城」之稱，並因地理位置與歷史文化等因素，至今仍與斗六市關係密切，是臺灣僅次於花蓮縣玉里鎮的面積第二大鎮，亦為南投縣之觀光旅遊聖地。位於竹山鎮的杉林溪烏龍茶，因受高海拔自然環境條件之賜，日夜溫差大，茶菁平均生長期超過五十五天以上，故其葉片肥厚、柔軟、內涵豐富，經茶農精心研製，控制適當發酵，所製成之成茶，呈現獨特之高山茶特色風味，外觀勻整富有光澤，茶湯金黃、透明度佳、香氣幽雅、滋味甘醇。
成分：茶葉
容量：600公克／盒
售價：2500元
5. 中寮鄉農會
推薦人氣伴手禮：中寮肉桂茶
中寮鄉為傳統農村形態，早年因香蕉輸日而盛極一時，現今農田零星分佈，以栽種龍眼、竹筍、香蕉、柑桔等作物為主。中寮鄉所產龍眼肉質飽含水份屬於上品，每當八月生產期枝繁葉茂、結果纍纍，待產季過後將生過剩的龍眼烘焙製成龍眼乾，滋補養頻，廣受消費者喜愛。近來，中寮鄉農會更積極投入藥用植物的栽種及藥膳食補的推行，並多次舉辦藥膳料理品嚐 、促銷及講習等，致力為農民尋得另一個農業新機，而「 農特產展售中心」的成立，提供農民更多元的銷售管道，其中龍眼加工品、肉桂茶、桂圓紅棗茶、明日葉茶包等，為目前積極推廣之農特產品。中寮肉桂茶，由南投的好山好水所孕育，生長在無環境污染的肉桂森林，天然養成、健康、安全、優質，其茶湯入喉甘潤甜美，香味濃郁。是來中寮遊客，必買之伴手禮。
成分：肉桂茶包
容量：3公克*20入／盒
售價：280元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。