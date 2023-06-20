《大腦有問題？！》：為什麼我們無法記得每張看過的臉、每本讀過的書？
我們想讓你知道的是
每一個人所經歷過的許多空間點與時間點，大多沒有在我們的神經網絡中留下什麼痕跡。我們認不得每個路人的臉孔、想不起每個遇到之人的名字、或也記不住每個讀過的句子，也許這就是避免記憶庫飽和的演化方式。無論是名字、臉孔或是自傳情節等等的人類記憶，目前可能已經使用到近乎極限的程度了。
文：汀．布諾曼諾
選擇性記憶
人類現今所居住的世界，是個資訊量遠超過我們所能負荷的世界。舉例來說，在所有遇見的人當中，我們只記得少部分人的名字及臉孔。人類大腦不是演化來儲存許多人名的這個情況，以演化的角度來看早就不是祕密了。認出社群中每一份子的這項能力是許多當代哺乳動物都有的一種能力；不過顯然只有人類會使用名字。
此外，在人類演化早期時，任何一個人所遇到之人的總數可能相當少。即使假設我們的祖先在25萬年前就會彼此命名，他們會遇到的人似乎也不會超過幾百人。然而農業與其他科技改革最終造成村莊與城市的出現。今日，包括攝影、電視、網路與其社群網絡在內的科技發展，讓我們所遇到的總人數較遠古祖先高出好幾倍。
每一個人所經歷過的許多空間點與時間點，大多沒有在我們的神經網絡中留下什麼痕跡。我們認不得每個路人的臉孔、想不起每個遇到之人的名字、或也記不住每個讀過的句子，也許這就是避免記憶庫飽和的演化方式。無論是名字、臉孔或是自傳情節等等的人類記憶，目前可能已經使用到近乎極限的程度了。就像硬碟的可用空間會逐漸減少一樣，我們能儲存的資訊量很容易就會隨著年歲增長而減少，這也反應出大腦的儲存空間實為有限。
人類在幼年時期，皮質近乎是塊白板，會以極強與冗長的方式來儲存資訊，也可說是在橫跨數千突觸的好幾個頁面上用極大字體寫下資訊。到了老年時期，可用的「空白」突觸相對少得多了，所以只能以較弱較短的方式來儲存資訊，就像是用小字體寫在單頁的邊緣處一樣，這也讓它隨著時間過去，必然較容易被重組與覆寫，其突觸與神經元也易於喪失。
這是項推測，不過可以用來解釋李伯特定律（Ribot’s law），所謂的李伯特定律就是：越近的記憶越容易忘記，越早的記憶反而越難以忘記。這是在阿滋海默症患者身上可以觀察到的現象，阿滋海默症患者的生活經歷會反向地被慢慢抹去—首先是失去認出或想起自己最近認識朋友與孫子孫女的能力，接下來喪失對自己子女的記憶，最後則是對配偶與手足的記憶變成一片空白。
事件是否會儲存成記憶，極度取決於事件的脈絡與重要性，還有你對它的專注程度。大多數人都會記得聽到重大世事或摯愛者意外死亡時，自己所處的時間與地點。有些我認識的人能記得自己每場球賽的分數，卻難以記住新電話號碼或配偶的生日。重大或威脅生命的事件，以及會引發我們興趣及關注的事件，會優先進入我們的記憶庫中。
會產生這樣的結果，部分原因在於大腦循環中的特定神經調節物質（neuromodulators）組合，以及對於這些事件的關注程度所致。舉例來說，在高度警戒時釋放的腎上腺素，有助於持久記憶或「閃光燈」記憶的形成。這樣的機制也許確保了重要事件以及我們有興趣的事件會被儲存下來，同時避免我們浪費空間去儲存在機場等候數小時的那種無聊細節。
人類不將大多數的經驗儲存成長期記憶的其中一個原因，可能就是為了留些空間。但也可能是因為那些經驗不過就是心理層面上的一種垃圾郵件。人類記憶的主要目地並不在於儲存資訊，而在於以某種有助於讓我們瞭解及預測週遭事物的方式來組織資訊。
就像丹尼爾．沙克特所說的：「唯有能讓我們預測到未來會發生的事件，過去的資訊才顯得有用。」「儲存大量資訊」以及「組織與利用這些資訊」之間，很可能是種交易。波赫士（Jorge Luis Borges）在《擅長記憶的富內斯》（Funes the Memorious）這篇虛構故事中的一段描述，就捕捉到這種交易的特性：
富內斯不只記得每處森林中每棵樹上的每片葉子，還記得每次感受到或想到每片葉子的時間點??然而，要瞭解「狗」這個通用詞包含了許多不同大小與種類的狗，對他而言卻非常困難；因此當他於三點十四分在旁邊看到一條狗，又於三點十五分在前面看到一條狗時，他會對這二條狗是否同樣都叫「狗」，著實感到困擾。
關於大量儲存的能力與有效利用儲存資訊間的交易上，學者症候群（savant syndrome）的患者似乎就是極佳寫照。有些患者擁有非凡的能力來儲存大量資訊，像是能記下多本書中的全部內容等等，但就像「笨蛋學者」這個原有醫學術語所示，擁有這樣的能力是要付出代價的；多數這類患者在抽象思考、瞭解比喻以及參與一般社交活動上都有困難。雖然有些患者擁有超群能力來儲存資訊，但他們卻無法有效利用這些資訊。
據瞭解，有些人士擁有回想起每項自己經驗事件的驚人能力：他們對於自己在一生中任一天在什麼地方做了什麼事都能記得。但這個天賦似乎無法跨越到其他方面，像記憶號碼之類。
我們自身經驗的記憶並不會忠實的重現，而是以跨越不同空間與時間的拼湊事件為基礎，在重建中進行了部分修正。大腦儲存機制的靈活適應性，正是人類記憶能夠及時不斷更新的原因—這也讓一直陪伴在孩子身旁的父母沒有察覺出孩子的成長，但偶爾看到孩子的祖父母，就明顯感受到孩子的成長。
記憶的易變性也可說明為何人類會混淆與忘卻事情、錯記事發時間，以及拼湊出錯誤的記憶。對於大腦（相對於電腦）儲存與讀取作用不是各自獨立的程序而是緊密交織的情況，這些特質與臭蟲都有部分貢獻。
書籍介紹
本文摘錄自《大腦有問題？！【修訂版】──大腦瑕疵如何影響你我的生活》，商周出版
作者：汀．布諾曼諾
譯者：蕭秀姍、黎敏中
- momo網路書店
- Readmoo讀墨電子書
- Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）
- 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。
大腦是全宇宙最複雜的設備，它的小問題影響可大了！
為何人類天生就不擅長記憶臉孔、名字與日期？
我們可以如何增進記憶力？
為何你我如此容易受廣告蠱惑？
商人與政客又如何利用大腦機制來操控人們的價值觀及信念？
為何迷信如此難以撼動？
Tags：
看見元宇宙前，先讓我們再次看見真正的台灣——《看見台灣》十週年影響力回顧
我們想讓你知道的是
2023年，是《看見台灣》上映十週年，齊柏林導演當年所傳遞的精神，正是呼喚我們思考身為台灣人的意義，透過「看見」，為這片土地、為這個社會、為這個時代，做出更積極的貢獻。
因三年疫情的影響，世界變得更加依賴網路服務與虛擬世界。有不少論述表示，疫情推動了元宇宙產業起飛，種種效應下，即便在解封後的今日，我們似乎只關注著「元宇宙」何時到來，卻忘記抬頭看看真實世界與真實的台灣。
才知道，困住我們的不只是城市生活，更是這個只有螢幕大小的世界。
2023年，是《看見台灣》上映十週年，齊柏林導演當年所傳遞的精神，正是呼喚我們思考身為台灣人的意義，透過「看見」，為這片土地、這個社會、這個時代，做出更積極的貢獻。
讓我們一起藉由這篇文章，再次回憶那年的感動。透過政治、經濟與教育等不同面向，回顧這十年來齊柏林導演對台灣的影響。從看見開始，再次踏上保護土地的旅程。
電影形成輿論，民意推動政府解決問題
2013年《看見台灣》上映，電影中赤裸裸呈現台灣國土的16道傷痕，包括日月光工廠在後勁溪排放含有鎳、銅等有害物質的赭紅色廢水；清境農場的山坡地濫墾、違建問題；水泥業者的過度開採，更使花蓮太魯閣國家公園裡的山頭一片光禿；以及花蓮市環保公園的邊坡，因遭海浪沖蝕而垃圾崩落，污染海洋。
以往不發聲的民眾們，在「看見」後紛紛展開抗議與對政府的要求，在政治上帶來壓力，因此內政部旋即在同年年底成立了「國土保育專案小組」，邀請十多位跨部會專家和官員，針對《看見台灣》片中所呈現的各種問題進行檢討與開罰；後續更影響多項法條增修，例如《水污染防治法》、《礦業法》等，甚至間接推動早在2004年即已送審，卻遲未通過的《國土計畫法》（簡稱《國土法》），在2015年正式三讀通過。
現任國立師範大學永續管理與環境教育研究所教授的葉欣誠，曾在2012年至2014年期間，以及2014年至2016年間，先後擔任環保署副署長和政務委員，在「國土保育專案小組」中扮演著極為重要的角色。葉教授認為，《看見台灣》中呈現的問題，雖然在環保人士眼中可能已見怪不怪，卻很少被社會大眾關注；直到齊導將現場事實以影像藝術的方式呈現，把一般人覺得遙遠的問題轉化成「與自己有關」的現實問題，才成功喚起注意，也養成台灣民眾關注環境議題的習慣。
葉欣誠認為，藉由電影藝術在民間形成輿論，就能對政府及企業產生影響力，一如高爾的紀錄片《不願面對的真相》，也對全世界造成影響。「《看見台灣》上映後，跨部會針對每個議題都要提出因應措施，包括何時會改善完畢，每個單位都很積極地在面對這件事。當時政府的態度是認真的，因為社會面於這些事情的期待很高，我認為這對台灣是正面的影響。」
從永續角度重塑企業經營思維
除了推動政策的迭代，在《看見台灣》之後的十年間，台灣企業也更加具備永續意識，可以說是迎來企業關注「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）的高峰。也讓我們對於商業、經濟產生了更多的提問：「商業發展與環境保護有機會共存嗎？」
過去，企業講求「企業社會責任（CSR）」，以「回饋社會」為主軸，追求利益的同時，也為社會做出正面貢獻；但時至今日，這套觀念已不再適用，因為永續發展已不再只是一種做善事的回饋，更成為企業是否能保持競爭力、持續生存的新決策點。
葉欣誠教授分享，許多人對於永續發展的理解往往只是表面的，有超過一半的人認為所謂「永續」意味「永遠繼續」，但事實上，永續真正的含義更接近「世代正義」。世代正義的意涵更廣泛，這代表我們若要從永續的角度看待一個事情，必須從經濟、社會、環境等面向共同評估，而不僅關注於環境層面。
例如，在《看見台灣》上映後，台灣兩大水泥企業——亞泥和台泥被要求更重視在地居民的聲音，尤其在取得礦權延長的過程中，他們需要花費比以往更多的心力進行社會溝通。當社會對於這些企業有更多的要求時，他們自然得要將永續納入決策過程，讓這些先天高污染的行業能在經濟效益之外，也將社會、環境影響考慮進去，否則就會引發社會的反彈。
從正面的角度來看，未來的企業需要更全面地考慮問題；從負面的角度來看，也增加了企業的風險。尤其台灣是以製造業為主的出口國家，當世界大廠對於供應鏈廠商的SDGs表現有更高的要求時，意味著企業永續等同於企業競爭力，唯有同時考慮經濟、社會和環境，以及所有利害關係人的意見，透過平等溝通達成共識，才是未來提升企業競爭力的積極方法。
培養未來的齊柏林，讓關注延續
一部紀錄片，在台灣不僅刮起一陣又快又急的炫風，更匯集出一道對社會影響深沉而長久的洋流。《看見台灣》影響了政策、改變了企業思維，《看見台灣》更是種下種子，在世代間傳遞看見台灣的價值。
齊柏林導演曾說：「這塊士地發生過美好的、不美好的事跡，都應該被記錄下來；唯有被記錄，我們才有能力去理解人類對環境究竟產生了怎樣的影響。」2018年6月8日，為了繼承齊導遺願，「看見・齊柏林基金會」正式成立，除了典藏齊導演留下的珍貴影像，透過策展倡議與環境教育讓更多人看見，也舉辦「齊柏林環境紀錄獎」，希望挖掘更多引發社會強烈關注的紀錄片，繼續針砭政策，看見那些不為人知的環境問題。
2019年，空拍影像環境教育基地「齊柏林空間」在淡水成立，《見山》、《逐岸》、《映河》與《覓城》共四場影像展覽，吸引超過六萬人次參觀；2020年，基金會也透過超商零錢捐募集款項，預計在2025年前舉辦368場《看見台灣》校園公播，並邀請一萬名學生到齊柏林空間體驗環境教育課程，至今已有超過四萬名師生參與。
2022年，「齊柏林環境紀錄獎」正式開始徵件，第一屆得主張弘榤導演的《鯨之聲》，一舉獲得 2022年新北市紀錄片獎首獎，更在2023年勇奪第45屆金穗獎最佳紀錄片；而今年度第二屆得主廖敬堯導演的《除蛙記》，也同樣令人期待。
此外，基金會更在2022年將「iTaiwan8空中影像資料庫」重新改版上線，集結齊柏林導演未曾曝光的珍貴影像，讓所有人都能在網路上檢索利用，讓這六十萬張照片與近千小時的影片，能持續發揮影響力，讓台灣土地的姿態被更多人記住。
十年之後再次看見台灣，看見彼此
回望這十年，《看見台灣》的影響力不僅僅是一部電影所能承載，更是一股力量，推動著台灣往更好的方向前進。在未來的十年中，我們還需要更多的「看見」，更多的關注、行動、改變，才能保護這片美麗的土地。
那麼，在這十年的影響力高峰後，我們如何可以再創下一個環保輿論的高峰？這座島嶼，還需要更多《看見台灣》系列紀錄片，讓這份力量代代接棒下去。於是，基金會將《看見台灣2》永遠留給齊柏林，並邀請同樣愛護自然不遺餘力的紀錄片導演麥覺明，勇敢踏上續拍《看見台灣3》的艱難之路。麥覺明的《MIT台灣誌》是帶起台灣戶外行腳節目風潮的鼻祖，之後更跨足電影界，耗時11年拍攝紀錄片《黑熊來了》、歷時17年拍攝《山椒魚來了》。此次由他拾起接力棒，透過《看見台灣3》繼續訴說這塊土地的故事
此外，基金會也將在十週年時刻舉辦各式活動，邀請所有民眾參與。包含「看見台灣‧改變10 X 10」永續論壇，將在7月29日於台北市中油大樓舉辦，邀請跨領域重量級講者及年輕世代關鍵意見領袖，共商台灣的永續未來；《看見台灣》十週年攝影巡迴展也將走出「齊柏林空間」，自8月15日起在台北、台中、高雄三地舉辦展覽，邀請全台民眾透過影像，與土地河山對話。
尤其在年末12月3日，更將在台北市市民廣場及大佳河濱公園會盛大舉辦「看見Taiwan路跑」，以最環保健康的方式，號召人們一起用雙腳親近土地。同時，本賽事也將以低碳減廢方式執行，落實友善環境的理念。
在這值得紀念的十週年時刻，希望透過多元的形式接觸更多民眾，再度透過影像的力量，邀請讀者走出手機螢幕的虛擬世界，一起關心真實的生活、真正的台灣。
《看見台灣》十週年系列活動
「看見台灣‧改變10X10」論壇
時間：2023/7/29 (日) 9:00-16:00
地點：中油大樓 國光會議廳（臺北市信義區松仁路3號）
《看見台灣》十週年攝影巡迴展
【台北場】
時間：2023/08/15-09/10
地點：松山文創園區1號倉庫
【高雄場】
時間：2023/09/16-10/03
地點：駁二藝術特區蓬萊B3、B4倉庫
【台中場】
時間：2023/11/28-12/17
地點：文化部文化資產局藝文展覽館BCD
看見Taiwan 3K｜10K｜21K路跑
時間：2023/12/3 (日)
地點：台北市市民廣場（10K、21K起跑點）、大佳河濱公園（3K起跑點、主會場）