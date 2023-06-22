《別把所有事往心裡塞》：人生沒有「總有一天」，「現在」就朝著夢想踏出一步

文：枡野俊明

人生沒有「總有一天」

總有一天要登上富士山

有句話：「禪即行動。」與其想東想西，不如付諸行動，這是禪學的基本教喻。也就是想做的瞬間，立刻行動，別先擱著不管，著手進行就對了。我認為這一點很重要。

除了工作和家事這些「不得不做」的事之外，人生中還有很多「想做的事」。

人如果沒有夢想和目標，便活不下去。不是什麼多了不起的事情也沒關係，重要的是否實現自己的夢想。

例如，「我總有一天要登上富士山」這個夢想，有些人因為沒什麼登山經驗，不曉得如何實現這個夢想，所以選擇先擱著。

「退休後再挑戰看看吧！」

「總有一天會去登的！」

但不知道是否能等到退休，況且也不曉得退休後，身體狀況如何。

實現夢想的那一天，就是最美好的一天

我們不曉得人生會不會有「總有一天」，其實「總有一天」這時間根本不存在。

但有些人的口頭禪就是「總有一天」。

「總有一天我想做這個。」

「總有一天我想去那裡看看。」

或是說得更具體些，「總有一天會結婚」一事也是如此，嘴裡說著「總有一天」，其實毫無行動。我覺得以這樣的態度面對人生，真的很可惜。

「我想登上富士山山頂。」

當你興起這個念頭時，同時也要付諸行動，像是去書店買一本關於登山的雜誌，或是去趟登山用品店，抑或是開始培養體力，為登山做準備。

缺乏登山經驗的人，要想挑戰富士山登頂，不是一件容易的事。既如然此，不妨花幾個小時，先從挑戰其他山開始吧。總之，沒有開始行動就不會有登頂的一天。

不少四十幾歲，即將邁入五十大關的上班族開始考慮退休後的生活，像是接觸一直沒機會學習的事，過著自己喜歡的人生，勾勒著這樣的夢想，內心雀躍不已。

「我退休後想住在鄉下，過著農村生活。」

似乎不少人都有這樣的夢想，珍惜夢想很重要，但不能只停留在夢想，也要設法實現。

無論是什麼樣的夢想都無所謂，找到夢想的那一天，就是美好的一天，所以要努力實現夢想。

倒不是說要在上班時大肆規劃，更不是早退來做這件事。

而是做好從退休的隔天開始，便朝著夢想前行的準備，而且要以不影響工作為原則，找到屬於你的安身之所，好比利用休假日充實一些關於農務方面的知識。

總之，做些可以開始著手進行的事。

退休後想過著這樣的生活，要是完全沒有準備的話，就算再怎麼想望，也很難實現吧。也就容易遇到一件又一件的「麻煩」事。縱使如此，也不能打退堂鼓，輕易擊潰內心萌芽的夢想。

「現在」就朝著夢想，踏出一步

人生的夢想不能暫且擱著。

如果你現在胸懷夢想的話，那就朝著夢想踏出一步，否則夢想可能半途消失。也或許會遇見截然不同的夢想，那也無妨。

夢想就是要開始往前走，形體才會愈來愈清楚，沒有踏出一步而看到的夢想，只是幻想。我們要追求的是夢想，而不是幻想。

將人生的夢想暫且擱著，無疑是浪費人生。倘若總是追逐人生的「總有一天」，心中的「麻煩」只會愈來愈多。

不是「總有一天」，而是「現在」就要朝夢想前進。

書籍介紹

本文摘錄自《別把所有事往心裡塞：枡野俊明教你消除人生麻煩事的42個解方（《人生的麻煩事全都可以消失》新修版）》，遠流出版

作者：枡野俊明

譯者：楊明綺

《你所煩惱的事，有九成都不會發生》作者、「世界最尊敬的100位日本人」——枡野俊明

幫你排解麻煩、讓身心清爽的42個處方箋

「麻煩」這東西不存在於世上任何地方，而是存在於我們的心中。跟著本書的引導，人生中的麻煩事都可以盡量化解。

人生在世，總是免不了有許多「麻煩事」，任誰都很想逃避。枡野俊明認為，其實事情本身並不麻煩，只是我們的心被尚未到來的明天所束縛，任性地覺得很厭煩。所以還是要適時地「放手」，別將所有事都往自己的心裡塞，別太理會那種「無關緊要的事」，讓自己的人生留點空隙，有一條後路可退。

只是我們難免還是常會湧現「麻煩」的念頭，該如何消除？對此，枡野俊明提出了一些化解的方法，例如：

【不將心放在過去，也不讓心遊走於未來，只著眼於現在】面對明天才能做的事，明天再想就行了。若是今天猛想，只會徒增麻煩的感覺。

【沒必要勉強自己當個好人，而是忠於自我】面對怎麼樣都合不來的人，保持最低限度的禮貌。無須強迫自己喜歡對方，你和對方的緣分自然會淡去。

【轉換看待事情的角度，以自己為主體活著】 因為自己是主體，能忍受辛勞，走出來的路，才是自己的人生。

【先擱著不管的念頭，只會困擾自己】累積越多先擱著不管的事，只會累積壓力，讓自己的心被壓垮。

【現在這瞬間，不會發生麻煩事】覺得麻煩的感受是事情發生之前產生的，別被尚未到來的「未來」囚縛。

【眼前所有的事物，都是因為有緣才會來到我們面前】該做的事情沒有大小之分，盡心面對，好好做完，麻煩感覺自然消失。

【沒必要想些無謂的事，專注於該做的事】越是煩躁時，越設法回歸規律生活，是消除麻煩念頭的要訣。

身處在這個充斥著「麻煩」的世界裡，請跟著本書的引導，試著與自己的心對話，轉念化解人生的麻煩事，讓自己不至於在麻煩之海中滅頂，保持身心清爽，找到自己該走的路，過自己想過的人生。

Photo Credit：遠流

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航